Evalúe su idea y aumente sus posibilidades de crear un negocio exitoso haciendo estas preguntas lo antes posible dice el cofundador de Paypal, Peter Thiel.

Peter Thiel no solo es el cofundador de PayPal, sino también de Palantir Technologies y Founders Fund y es conocido como el primer inversor en Facebook. Ocupó el cuarto lugar en la lista Forbes Midas de 2014, con un patrimonio neto de us$ 2.2 mil millones, y el 391 en el Forbes 400 en 2020, con un patrimonio neto de us$ 2.1 mil millones.

En su libro titulado “Zero To One”, coescrito con Blake Masters en 2014, Peter enumera 7 preguntas que todo emprendedor y fundador de una startup debería responder antes de construir una startup o un negocio. Estas preguntas se pueden usar para ayudar a evaluar su idea y se pueden usar como principios que puede aplicar en su startup que lo ayudarán y lo guiarán a construir un futuro mejor a través del espíritu empresarial.

¿Por qué debería responderlas?

Sencillo. Cuanto mejores sean sus respuestas a las siguientes preguntas, mayores serán sus posibilidades de crear una startup o negocio que tenga éxito en el futuro.

Con más detalle:

Puede aumentar las posibilidades de avances y éxito no solo en los primeros días de su inicio, sino también cuando comience a escalar.

Puede evitar y prevenir la mala suerte que conduce al fracaso en los negocios más adelante.

Te convierte en un mejor fundador y líder

Empresas exitosas de miles de millones de dólares como Airbnb, Uber, PayPal, Palantir, SpaceX, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Salesforce, Twitter y Facebook han demostrado haber respondido al menos 5 de 7 preguntas. ¡Y mire dónde están ahora! ¡Tómese su tiempo para encontrar la respuesta correcta a estas preguntas y sea honesto! Incluso 4 buenas respuestas ya es una señal de un gran comienzo, sin embargo, apunte a 7 de 7.

1. ¿Puede crear tecnologías innovadoras en lugar de mejoras incrementales?

(La cuestión de la ingeniería)

Peter Thiel dice que la gran tecnología debe tener conocimiento patentado, un orden de magnitud mejor que su sustituto o competidor más cercano. Recuerde, solo cuando su producto sea 10 veces mejor podrá ofrecer una superioridad transparente. El cofundador multimillonario de Paypal y Palantir es un gran fanático de la innovación y por innovación me refiero a crear algo completamente nuevo de la nada. También agrega que la única forma de hacer avanzar a la raza humana es mediante la innovación y no copiando de otras empresas establecidas.

Tecnología significa complementariedad, lo que significa que es un juego de suma positiva en el que la tecnología ayuda a las personas y las personas a ayudar a la tecnología. Quid pro quo. Mientras que la globalización significa sustitución, lo que significa que es un juego de suma cero en el que destruye lo que significa reemplazar.

La globalización simplemente significa copiar un producto y construir la misma idea en un diseño, nombre y / o ubicación diferente. La tecnología significa la creación de un producto completamente nuevo.

Peter Thiel cree que cuando creas algo nuevo, creas tecnología, y crear tecnología significa ir de cero a uno. Recomienda optar por la tecnología si desea capturar valores duraderos.

2. ¿Es este el momento adecuado para iniciar su negocio en particular?

(La pregunta del momento oportuno)

Imagínese iniciar Uber en 2004 en lugar de 2008, donde la infraestructura de teléfonos inteligentes no está del todo establecida. Supongo que lo más probable es que falle. Al igual que el otro negocio de viajes compartidos que se lanzó antes de 2008, Uber no habría encontrado su impulso y mercado sin las normalizaciones de los teléfonos inteligentes en la actualidad. Eso es lo que significan estas preguntas.

Empiece por hacer estas sencillas preguntas:

¿Es demasiado temprano?

¿Es el momento adecuado?

¿Es demasiado tarde?

Recuerda cuestionar casi todo y hacer estudios de mercado también le ahorrará mucho tiempo.

¿Está entrando en un mercado existente con el producto?

¿Es un mercado de lento movimiento o uno de rápido movimiento?

Como Peter Thiel también mencionó en su libro, Cleantech, por ejemplo, se comparó con la industria de chips de silicio de los años 70, pero no pudo apreciar la velocidad a la que se movía ese mercado (se estaba expandiendo exponencialmente con la ley de Moore) mientras que la industria de las tecnologías limpias lo había hecho. no hay tal avance. No hubo una explosión en el crecimiento y la industria se quedó rezagada.

Facebook se lanzó en un momento en que la infraestructura de banda ancha se expandía rápidamente y explotó cuando los dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes se volvieron omnipresentes. La preparación de la infraestructura, las normas sociales, las regulaciones gubernamentales, las plataformas establecidas y los ecosistemas juegan un papel en la cuestión del tiempo.

3. ¿Está iniciando una gran participación en un mercado pequeño?

(La cuestión del monopolio)

El cofundador de Paypal recomienda encarecidamente comenzar siempre desde un mercado pequeño o nicho y escalar desde allí, asegurándose de que sea el mercado adecuado. También agregó que si no puede monopolizar una solución única para un mercado pequeño, se verá atrapado en una competencia feroz. Cada startup o negocio es pequeño al principio. Cada monopolio domina una gran parte de su mercado. Siempre opte por comenzar demasiado pequeño.

La razón es simple: es más fácil dominar un mercado pequeño que uno grande. Si cree que su mercado inicial es demasiado grande, es casi seguro que lo sea.

Cuanto más pequeño sea su mercado, más fácil será dominarlo. Luego, puede expandirse a pequeños mercados adyacentes y así sucesivamente. En estos días, empezar en un gran mercado es como ser un pequeño pez saltando en un mar de tiburones. Es más probable que lo coman en cualquier segundo. Cuanto más pequeño sea el mercado, mayor será su control y mayores serán sus posibilidades de conquistarlo.

4. ¿Tiene el equipo adecuado?

(La pregunta de la gente) ¡Muy importante!

Una cita del fundador y director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, me gustaría mencionar:

Las startups mueren no por homicidio, sino por suicidio.

Tener el equipo adecuado y los cofundadores adecuados es un proceso crucial para construir una startup exitosa. Un cofundador equivocado y desalineado podría arruinar el impulso y la imagen de la empresa. Por eso es relativamente importante contar con cofundadores en los que pueda confiar profundamente, que conozca muy bien (al menos durante 1 año) y que puedan aportar algo valioso a la mesa.

Aparte de eso, para que usted tenga éxito y gane impulso, su equipo debe ser apasionado, persistente, tenaz e implacable. Peter Thiel recomienda evitar contratar trabajadores remotos, consultores (en su lugar, cree cultura) e incluso empleados a tiempo parcial en los primeros días de su empresa.

Todo el mundo debería estar comprometido a tiempo completo y asegurarse de tener un historial juntos. Al igual que la cita de Brian Chesky, la mayoría de las empresas mueren debido a heridas autoinfligidas, no por competencia externa. Cuanto más envejece, más fuerte se vuelve el viento. Resuelva cualquier problema con sus cofundadores lo antes posible y no deje que llegue al punto en que matar a su propia empresa es la única opción.

5. ¿Tiene una forma no solo de crear, sino de entregar su producto?

(La pregunta de distribución)

Existe un error común en Silicon Valley que es bastante popular hoy en día. Piensan que cuando crean un producto asombroso, los clientes y usuarios simplemente se acercarán. Bueno, déjeme decirle. ¡Nunca va a pasar! Tienes que encontrar la forma de entregarlo y distribuirlo. Peter Thiel enfatiza que vender y entregar el producto es al menos tan importante como el producto en sí.

También agrega que vender su empresa a los medios es una parte necesaria de venderla a todos los demás. Nunca puede esperar que las personas compren un producto superior simplemente por sus méritos obvios sin ninguna estrategia de distribución, nunca debe asumir que las personas admirarán su empresa sin una estrategia de relaciones públicas. Recuerde que la prensa puede ayudar a atraer inversores y empleados.

6. ¿Su posición en el mercado será defendible en 10 y 20 años en el futuro?

(La cuestión de la durabilidad)

La mayoría de las startups fracasan porque no lograron ver cómo será el futuro para ellas y para su producto. Para los emprendedores y fundadores de startups, es importante vivir en el ahora, pero también es importante vivir en el futuro. Encuentre el equilibrio. Asegúrese de tener una visión y parte de lo que hace que esta pregunta sea particularmente buena es que puede enseñarle cómo ser un visionario, como Steve Jobs.

Peter dice que siempre apuesta por el pensamiento y la planificación a largo plazo y aspira a ser el último motor de un mercado en particular. También menciona lo importante que es la idea de hacer proyecciones, tanto financieras como de mercado. Él cree que estos son materiales cruciales en el mundo de las startups. ¿Quiénes somos para decirle que no, verdad? Si hay algo que Thiel ha demostrado es que siempre demostró tener razón en lo que respecta a la puesta en marcha, la tecnología y la innovación.

Por ejemplo, la instancia de Tesla tuvo una ventaja en su campo, y su diseño y tecnología se están moviendo más rápido que los demás: su ventaja se amplía todo el tiempo. También tiene una marca distinta y confiable, que tiene la envidia de los consumidores. Dado que comprar un automóvil es una de las decisiones de compra más importantes que toma la gente, tener confianza en una marca es algo difícil de ganar: Tesla tiene esa confianza donde otros no la tienen. Del mismo modo, Apple tiene esa confianza de marca, que es muy difícil de desplazar.

7. ¿Ha identificado una oportunidad única que otros no ven?

(La pregunta secreta)

Esta pregunta es bastante importante no solo para los fundadores y emprendedores de startups, sino también para científicos, profesores e incluso estudiantes universitarios. Albert Einstein destacó cómo la gran innovación viene con una gran imaginación. También dijo,

“Soy lo suficientemente artista para dibujar libremente en mi imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea al mundo”

Tener conocimientos es importante, pero lo que hace que las personas bien informadas sean mayores es su capacidad para tener imaginación. La imaginación te da alas para volar. Peter Thiel en su libro recomienda mirar donde otras personas no ven porque cree firmemente que las mejores oportunidades residen en los secretos. Todas las grandes empresas se basan en encontrar respuestas a secretos, este es el corazón de la innovación. Tomemos, por ejemplo, Airbnb y Uber o cómo Albert Einstein encontró la Teoría de la Relatividad.

Los secretos son problemas que tienen una respuesta, pero nadie lo ha descubierto todavía o podemos decir que están esperando a ser descubiertos, solo tienes que encontrarlos. La mayoría de los secretos del medio ambiente se descifran, pero los secretos de la naturaleza humana aún quedan para que los nuevos empresarios, inventores y creadores encuentren oportunidades. ¡Entonces, ve a buscar y ve a observar!

Derick David – The Innovation