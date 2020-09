Enviar correos electrónicos puede parecer una parte monótona de la vida diaria de la oficina. Pero hay un arte en enviar uno que atraviese una bandeja de entrada llena de gente.

¿Alguna vez ha enviado un correo electrónico importante … solo para no recibir respuesta? En esta época de desbordamiento de las bandejas de entrada, se necesita mucha estrategia y esfuerzo para llamar la atención de alguien.

Le preguntamos a estos cinco magnates de negocios y asesores en The Oracles sobre cómo hacen que sus correos electrónicos se destaquen. Estas son sus respuestas:

1. “Jab, jab, jab, luego envía el gancho correcto” (Gary Vaynerchuk)

Empezar con una promesa, luego cumplirla. Con el subject tienes que llamar mi atención.

Una búsqueda en Google le mostrará ejemplos de líneas de asunto llamativas de mis propios correos electrónicos. ¿En cuanto al contenido? Jab, jab, jab, gancho derecho. No solo envíe el “gancho correcto” o el correo electrónico de ventas.

Concéntrese más en ‘pinchar’ enviando correos electrónicos sin otra agenda que construir relaciones. Cuando entretiene, informa o aporta valor a sus lectores, están más abiertos a las ventas cuando llega con el gancho correcto.

Finalmente, deje de automatizar su copia de correo electrónico. Tienes que empatizar con las personas y construir relaciones. Ninguna aplicación de gestión de relaciones con clientes, botes o respuestas automáticas puede hacerlo por usted.

Gary Vaynerchuk, fundador y CEO de VaynerX, autor más vendido del New York Times de “Crushing It!”

2. “Nunca pidas algo a menos que realmente lo necesites” (Kara Goldin)

Nunca pido una respuesta a menos que realmente necesite la ayuda de alguien. Y cuando lo hago, aclaro la línea del asunto, con un punto como este: “Hola, Kara. ¿Puedo obtener tu ayuda?” (Pero trate de evitar hacer esto con demasiada frecuencia; piense en ello como una pregunta única por persona, tal vez dos veces en su vida).

Aquí hay un ejemplo de cómo esto funcionó para mí: debido a una falla en el sistema de pago de Facebook, nuestras campañas publicitarias de Facebook se interrumpían cada vez que alcanzábamos un cierto número de visitas y gastamos una cierta cantidad de dinero.

Aunque conozco a la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, no quería molestarla con esto; pero realmente se estaba convirtiendo en un problema. Así que finalmente le envié este correo electrónico: “Hola Sheryl, soy Kara. ¿Puedo obtener tu ayuda con algo urgente?”

Rápidamente me envió un correo electrónico pidiéndome detalles, y el problema se resolvió en 30 minutos. Facebook también estaba contento porque comenzamos a gastar más dinero en anuncios.

Kara Goldin, fundadora y directora ejecutiva de Hint Inc., creadora de The Kara Network, un recurso digital para emprendedores, y presentadora del podcast “Imparable”

3. ‘Conoce a tu audiencia’ (Michel Falcon)

Para llamar la atención de alguien en un correo electrónico, debe pensar como ellos. Capacitamos a nuestros empleados para que comprendan los diferentes tipos de personalidad del cliente para poder brindarles experiencias memorables. Puede aprovechar la misma práctica al enviar correos electrónicos.

Si envía un correo electrónico a un “director” al que le gusta ir directo al grano, envíe un correo electrónico que refleje eso. No dé explicaciones largas ni mencione al equipo deportivo local.

Si envía un correo electrónico a un “socializador” que aprecia el diálogo fuera del tema, aproveche aplicaciones como Vidyard, por ejemplo, para enviar un correo electrónico de video personalizado. Pregunte por su mascota y sé todo lo descriptivo que desees.

Si está enviando un correo electrónico a un tipo “pasivo” que es reservado y no exhibe mucho carácter (al principio), sea seguro y encuentre un equilibrio entre lo que enviaría a un “director” y un “socializador”.

Michel Falcon, empresario, orador principal y autor de “People-First Culture”

4. “Incluya un gancho, una historia y una oferta” (Daniel Lesniak)

Con el auge de las redes sociales y otras formas de comunicación, el correo electrónico puede descuidarse y no siempre se le presta la atención que merece. Pero el correo electrónico ha sido una de las partes más importantes de mi negocio inmobiliario desde el principio y todavía lo es hoy. Utilizo varios principios para obtener respuestas, que aprendí del autor Russell Brunson.

Cada correo electrónico debe incluir un gancho, una historia y una oferta.

El gancho es la línea de asunto, que debe ser lo suficientemente convincente como para que la persona lo abra. Estás compitiendo con cientos de correos electrónicos en su bandeja de entrada, por lo que tu línea de asunto debe hacer que abran la tuya.

La historia pasa del gancho a la oferta y prepara el escenario para lo que sea que esté preguntando. En la oferta, sea directo sobre lo que quiere que hagan y por qué les beneficiará. No se ofenda si no recibe una respuesta. En cambio, sea persistente e intente nuevamente.

Daniel Lesniak, fundador de Orange Line Living, agente del equipo Keri Shull, cofundador del negocio de coaching inmobiliario HyperFast Agent y autor de “The HyperLocal, HyperFast Real Estate Agent”

5. “Proporcione valor y conéctese a nivel personal” (Gail Corder Fisher)

Envío correos electrónicos con propósito e intención. Por lo general, quiero que la otra persona tome algún tipo de acción, así que me aseguro de que mi correo electrónico diga algo que valga la pena de manera sucinta.

La mayoría de mis clientes son personas increíblemente ocupadas con bandejas de entrada llenas, por lo que mi objetivo es respetar su tiempo y satisfacer sus necesidades. Para hacer eso, creo una relación que honra este simple mensaje: siempre brinde valor antes de pedir cualquier cosa.

Una vez que me he ganado su confianza, honro su tiempo manteniendo mis correos electrónicos amigables, cortos y al grano. No me involucro en correspondencia negativa. Si hay un problema, levanto el teléfono. Hablar con alguien es más productivo que dejar que se molesten con palabras o intenciones mal entendidas.

Otro secreto es un asunto personalizado que captará su atención. Hago una pregunta o uso palabras clave como su ubicación o términos de la industria. Todos solo quieren sentirse especiales, por lo que cualquier cosa que se conecte a nivel personal será bien recibida.

Gail Corder Fischer, vicepresidenta ejecutiva de Fischer & Company, una empresa líder global de bienes raíces corporativos que brinda soluciones de consultoría, corretaje y tecnología.