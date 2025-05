El juego cambió. Ya no compiten productos, ni siquiera empresas. Compiten sistemas diseñados para aprender, adaptarse y crecer con propósito.

Cómo construir sistemas adaptativos de generación de valor en un entorno de disrupción permanente, velocidad exponencial y competencia descentralizada.

Si eres dueño de una PyME, Directivo de una Multinacional, Founder de una Startup, o te interesa comprender el cambio brutal que está sucediendo en los negocios debes leer este artículo. Este texto aplica a empresas tecnológicas y no tecnológicas por igual, esa división pierde fuerza ante lo nuevo.

Lo que observábamos como disrupción —la irrupción de una empresa con nueva tecnología y/o nuevo modelo de negocio que cambia las reglas de juego desplazando al líder de mercado— está tomando una velocidad y una dinámica renovada.

El cambio es tan vertiginoso que industrias enteras pierden su ventaja competitiva de la noche a la mañana. Nuevos jugadores emergen a diario, las barreras de entrada se desdibujan, y tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial con sus agentes autónomos están cambiando las bases mismas de la competencia.

Las teorías de negocio más aceptadas se vuelven insuficientes, y las herramientas tradicionales dejan de ofrecer respuestas. La inteligencia artificial, por su parte, aún no tiene la autonomía necesaria para adaptarlas o crear nuevas: solo puede operar sobre el conocimiento previamente generado.

En ese sentido, hoy más que nunca toma relevancia la adaptación y generación de teoría renovada, accionable, que pueda volcarse a la práctica.

En este artículo intento hacer un aporte, partiendo de la pregunta: ¿cómo compiten hoy los distintos actores? ¿Cuál es su estrategia de generación de valor en un entorno de disrupción permanente?

Para entenderlo, necesitamos analizar los incentivos, capacidades y limitaciones de cada uno dentro de un ecosistema donde la innovación, la ejecución y la captura de valor ocurren de forma descentralizada y acelerada.

Ya no se trata de qué empresa ofrece más funcionalidades o quién escala más rápido.

Lo que está en juego es quién diseña mejor su arquitectura estratégica: una configuración que integre visión, cultura de innovación, modelos de negocios customer-centric dinámicos, modelos operativos flexibles y adaptables, apalancamiento tecnológico (data science, automatización, personalización, escala, alcance y aprendizaje continuo) y mentalidad de crecimiento (organizaciones de aprendizaje, con personas en continuo desarrollo de habilidades intelectuales, emocionales y relacionales).

Y para Startups, PyMEs y grandes corporaciones, elegir dónde jugar es clave.

De la funcionalidad al sistema de valor: redefiniendo la ventaja competitiva

Durante décadas, la competencia tecnológica giró en torno a quién ofrecía la mejor herramienta: una funcionalidad más potente, una interfaz más intuitiva, o una solución más específica. La ventaja estaba en el qué hacía cada producto.

Ese paradigma ya no alcanza. Hoy, las funcionalidades se replican con facilidad: se integran como APIs abiertas, se incrustan en flujos más amplios, o se vuelven parte de soluciones modulares. En este nuevo escenario, lo que importa no es la herramienta aislada, sino el sistema al que pertenece. La ventaja competitiva se desplaza hacia el cómo: cómo se articulan distintas funciones en modelos operativos coherentes, eficientes, adaptables y escalables.

Los agentes autónomos, como Manus, representan esta lógica emergente. No requieren interfaz humana directa ni una secuencia de clics. Ejecutan procesos complejos a partir de una única instrucción, orquestando múltiples tareas que antes estaban dispersas entre distintas plataformas y roles.

Pero esta capacidad técnica, por sí sola, no garantiza ventaja competitiva. El valor no surge solo de lo que la tecnología puede hacer, sino de cómo se integra en una estrategia clara y en un sistema de generación de valor. Las preguntas centrales no son tecnológicas, sino estratégicas: ¿Qué necesidad resuelve? ¿A qué mercado apunta? ¿Qué actores desplaza o complementa? ¿Qué modelo de negocio lo respalda? ¿Qué arquitectura de valor permite escalarlo?

En esta nueva dinámica, el diferencial no está en la tecnología per se, sino en su articulación estratégica. Competir ya no se trata de tener la mejor herramienta, sino de construir modelos de negocio validados y modelos operativos flexibles y automatizados que respondan con agilidad al entorno. Solo así es posible jugar con ventaja en términos de velocidad, eficiencia y aprendizaje continuo.

Modelos de negocio y estrategias de valor en la nueva dinámica competitiva

En contextos de cambio acelerado, la estrategia ya no puede formularse como un plan rígido a largo plazo. En su lugar, se convierte en una práctica continua: una dirección clara que se ajusta dinámicamente frente a nuevos aprendizajes, validaciones e inputs del entorno.

El modelo de negocio es la manifestación tangible de esa estrategia: define qué se entrega, a quién y cómo se captura valor. A partir de allí, el modelo operativo toma forma como su habilitador: organiza cómo se ejecuta, con qué recursos, bajo qué procesos y con qué grado de flexibilidad

El modelo operativo abarca cinco dimensiones clave que, interconectadas, permiten convertir una intención estratégica en resultados tangibles:

Tecnología y plataformas , que conforman la infraestructura digital sobre la cual se construyen, automatizan y escalan los flujos de valor.

, que conforman la infraestructura digital sobre la cual se construyen, automatizan y escalan los flujos de valor. Procesos y flujos de trabajo , que definen las actividades centrales, su secuencia, su eficiencia y su capacidad de adaptación al cambio.

, que definen las actividades centrales, su secuencia, su eficiencia y su capacidad de adaptación al cambio. Personas y organización , que expresan la forma en que los equipos se estructuran, coordinan, desarrollan capacidades y toman decisiones.

, que expresan la forma en que los equipos se estructuran, coordinan, desarrollan capacidades y toman decisiones. Sistemas de información y toma de decisiones , que permiten capturar datos, generar conocimiento accionable y operar con inteligencia en tiempo real.

, que permiten capturar datos, generar conocimiento accionable y operar con inteligencia en tiempo real. Alianzas y ecosistema, que amplían las fronteras operativas mediante la integración con socios estratégicos, plataformas y redes de colaboración.

Juntos —modelo de negocio y modelo operativo— forman la arquitectura desde la cual se construye valor y se responde al entorno competitivo. Esta articulación estratégica es lo que nos permite analizar cómo distintos tipos de actores —startups en modo oportunista, startups rentables, PyMEs y grandes corporaciones— diseñan su camino competitivo en función de los incentivos que enfrentan, sus capacidades tecnológicas y sus restricciones estructurales.

1. Startups y Solopreneurs oportunistas: arbitraje estratégico

En la teoría tradicional de la disrupción, como planteó Clayton Christensen, las startups comenzaban en nichos pequeños, apalancadas en tecnologías aún inmaduras. A medida que esas tecnologías maduraban —atravesando la curva de Gartner—, podían acceder a mercados más rentables y, eventualmente, competir con los incumbentes (los líderes del mercado). Era un juego de largo plazo y escalamiento progresivo.

Hoy, ese juego cambió. Tecnologías como la IA generativa, los agentes autónomos y las herramientas no-code evolucionan con tanta velocidad y accesibilidad, que emprendedores y equipos ágiles pueden aplicar estas herramientas directamente a problemas reales, diseñando funcionalidades potentes y lanzando productos con impacto inmediato. Ya no se trata de inventar nuevas tecnologías, sino de detectar un Job to Be Done desatendido y resolverlo con lo que ya está disponible, antes de que los grandes jugadores puedan adaptarse.

Surge así una nueva categoría: las Startups e individuos oportunistas. No desarrollan tecnologías propias, pero las usan con foco, velocidad y empatía, conectando con el cliente mejor que los incumbentes, que por cultura, procesos y estructuras tardan en reaccionar. Estas startups arbitran un desfase competitivo: actúan justo cuando una solución ya es posible técnicamente, pero aún no fue implementada masivamente.

En este contexto, la ventaja es temporal. Las corporaciones tienden a adaptarse y, cuando lo hacen, traen consigo escala, reputación y recursos. La tecnología que hoy permite diferenciarse, mañana será un estándar replicado. Por eso, el objetivo no puede ser escalar a cualquier costo. El crecimiento desordenado destruye valor si no se apoya en una ventaja difícil de imitar.

Tampoco es realista suponer que serán adquiridas automáticamente. Si no desarrollan diferenciales tangibles más allá de la tecnología —como una comunidad fuerte, una base de usuarios fieles, datos únicos, diseño propietario o una marca poderosa—, no hay nada claro que comprar. La tecnología sola no es suficiente.

Por eso, estas startups deben actuar con inteligencia: priorizar la rentabilidad temprana, capitalizar la oportunidad, y construir fortalezas estratégicas reales desde el primer día. Si una adquisición es parte del juego, deben diseñar desde el inicio aquello que las hará valiosas y deseadas (más allá de la tecnología que se democratiza).

La disrupción, en este nuevo entorno, ya no termina en reemplazar al líder.

Muchas veces, serán disrupciones incompletas, pero disrupciones al fin: soluciones que erosionan posiciones dominantes, fragmentan mercados o crean nuevas expectativas de producto. Y lo que más amenaza a los incumbentes es que no enfrentan una sola disrupción a la vez, sino decenas, en distintos frentes, impulsadas por diferentes equipos, herramientas y drivers de producto. Es el equivalente competitivo a cien lobos atacando a un solo león. La complejidad de adaptación, el desgaste interno y los costos de reorganización son reales y crecientes.

En este nuevo juego, capturar valor en el momento oportuno es un éxito estratégico. Y hacerlo con foco, sin quemar recursos, construyendo algo valioso más allá de la tecnología, es la nueva forma inteligente de emprender.

2. Corporaciones ambidiestras y orquestadoras: diseñar la respuesta ante disrupciones múltiples e incompletas

Mientras cientos de Startups Oportunistas lanzan ataques simultáneos sobre distintos flancos del mercado, las grandes corporaciones enfrentan un desafío completamente distinto. Operan con estructuras complejas, múltiples capas de decisión, riesgos reputacionales y responsabilidades sistémicas. Pero también poseen ventajas únicas: acceso privilegiado a datos, marcas posicionadas, canales de distribución, relaciones con clientes y una base instalada valiosísima.

En un entorno donde la disrupción ya no es lineal ni singular, sino fragmentada, simultánea y muchas veces incompleta, las corporaciones deben adoptar una nueva lógica: ser orquestadoras estratégicas del cambio. Esto implica observar activamente el ecosistema, identificar qué innovaciones capturan valor real, y decidir rápidamente qué integrar, qué imitar, qué comprar y qué dejar pasar.

La respuesta no pasa por actuar en todas las direcciones a la vez, sino por desarrollar una estructura ambidiestra, capaz de explotar lo existente mientras explora lo nuevo. En este sentido, el marco de las Cuatro Zonas de Geoffrey Moore resulta especialmente útil:

Zona de Productividad : donde se optimiza el negocio principal mediante digitalización, automatización y eficiencia operativa.

: donde se optimiza el negocio principal mediante digitalización, automatización y eficiencia operativa. Zona de Rentabilidad : donde se maximiza el rendimiento del core, explotando los activos existentes con foco en crecimiento y retorno.

: donde se maximiza el rendimiento del core, explotando los activos existentes con foco en crecimiento y retorno. Zona de Incubación : el espacio estratégico para explorar disrupciones emergentes y diseñar nuevos modelos de negocio capaces de representar, como mínimo, un 10% de la facturación futura. Esta zona no es experimental al azar: debe enfocarse en oportunidades que desafíen directamente el modelo actual o que habiliten expansiones de alto impacto. Aquí se incuban productos, servicios, spin-offs y alianzas que pueden convertirse en armas defensivas frente a amenazas externas, o en movimientos ofensivos para capturar nuevas verticales. El acompañamiento sistemático de startups, programas de venture building o adquisición de jugadores oportunistas con fuerte tracción son estrategias clave para fortalecer esta zona. El éxito está en seleccionar con criterio estratégico qué incubar, cómo escalarlo, y cuándo integrarlo.

: el espacio estratégico para y diseñar nuevos modelos de negocio capaces de representar, como mínimo, un 10% de la facturación futura. Esta zona no es experimental al azar: debe enfocarse en oportunidades que desafíen directamente el modelo actual o que habiliten expansiones de alto impacto. Aquí se incuban productos, servicios, spin-offs y alianzas que pueden convertirse en armas defensivas frente a amenazas externas, o en movimientos ofensivos para capturar nuevas verticales. para fortalecer esta zona. El éxito está en seleccionar con criterio estratégico qué incubar, cómo escalarlo, y cuándo integrarlo. Zona de Transformación: donde las innovaciones validadas y con evidencia de impacto se integran al core. Esta zona debe ser capaz de absorber nuevas soluciones y adaptarlas a la escala y cultura corporativa, ya sea con fines defensivos (reaccionar ante disrupciones) u ofensivos (liderar nuevas categorías de negocio).

Cada zona requiere mentalidades, procesos y métricas distintas. El verdadero reto es lograr la articulación fluida entre ellas: detectar cuándo una innovación incubada debe escalar, cuándo una transformación pone en riesgo al core, y cómo adaptar la organización sin fricción paralizante.

Las corporaciones que logren esta orquestación se convertirán en actores dominantes no por su tamaño, sino por su capacidad de adaptación estructurada. Entenderán que no necesitan crear todas las innovaciones, pero sí ser las que mejor identifican, absorben y capitalizan las que surgen a su alrededor

a no se trata de defender una posición, sino de diseñar una arquitectura estratégica dinámica capaz de responder, integrar y convertir en ventaja competitiva una corriente continua de disrupciones parciales.

3. Startups o Solopreneurs con modelo virtuoso: rentabilidad, propósito y diseño estratégico desde el inicio

En contraposición al enfoque de arbitraje táctico de las Startups Oportunistas, existe otra vía igualmente poderosa: la construcción de startups con modelo de negocio virtuoso, alineadas a un propósito estratégico. Este camino, promovido por la metodología Scalabl®, plantea que es posible —y deseable— emprender desde la base con inteligencia estructural, diseñando negocios rentables, sostenibles y sin dependencia de capital externo.

Estas startups no compiten por velocidad o hype, sino por claridad, propósito y valor real. Su enfoque es estratégico desde el primer día: eligen nichos desatendidos —muchas veces en zonas de no-consumption, donde aún no existen soluciones accesibles o adaptadas para ciertos segmentos— y diseñan una propuesta de valor alineada a un Job to Be Done concreto, validado directamente con clientes reales.

El modelo de negocio se construye liviano, iterativo y financieramente sano: con estructura de costos mínima, riesgo económico y financiero acotado, y rentabilidad desde la primera venta. No dependen de rondas de inversión, ni necesitan escalar prematuramente. En cambio, financian su crecimiento con los propios clientes, lo que refuerza el foco en valor y fidelización.

La tecnología —especialmente la IA— juega un rol clave en este enfoque, pero no para escalar rápido sin control, sino para escalar con inteligencia y eficiencia. La IA permite automatizar tareas, acelerar validaciones, generar contenido, personalizar propuestas y construir procesos que antes requerían grandes estructuras. Así, la startup puede mantener su esencia liviana, mientras gana capacidad operativa y sofisticación.

La estrategia es clara: comenzar con un nicho específico (visionarios), con un Job to Be Done bien definido, para diferenciarse desde el valor percibido. En lugar de entrar en mercados saturados, eligen océanos azules: espacios de baja competencia y alto valor, donde pueden sostener márgenes saludables, crecer por recomendación y validar antes de escalar.

Además, el contexto actual brinda una ventaja única: la posibilidad de aplicar tecnologías avanzadas para diseñar soluciones pioneras en espacios aún no explotados. La IA, combinada con herramientas no-code y agentes inteligentes, permite a equipos ágiles crear propuestas de alto impacto en verticales específicos, pero aún desatendidos o invisibilizados por el mercado masivo. Así, la startup no necesita correr hacia la competencia abierta, sino detectar oportunidades donde no existe presión competitiva, y desde allí construir un modelo sólido, sostenible y con potencial real de crecimiento.

Este fenómeno rompe la secuencia clásica del ciclo de adopción. Las barreras técnicas y de distribución son tan bajas que una startup bien diseñada puede irrumpir de forma directa, sin sacrificar principios financieros ni comprometer su sostenibilidad. La estrategia ya no es esperar la madurez tecnológica, sino anticiparse con inteligencia estructural, propósito claro y una propuesta de valor impecable.

En definitiva, estas startups muestran que la disrupción también puede planificarse. Que escalar no es obligatorio, y que el éxito no está en la cantidad de capital levantado, sino en la calidad del valor creado y sostenido en el tiempo.

4. PyMEs estratégicas y livianas: foco, validación y exploración desde la base

Las pequeñas y medianas empresas operan con restricciones significativas: estructuras heredadas, recursos limitados y fuerte dependencia de negocios consolidados. Sin embargo, en el nuevo entorno competitivo, donde la agilidad, la validación y el diseño estratégico son diferenciales clave, su tamaño puede convertirse en una ventaja. Si logran repensarse con foco, método y flexibilidad, pueden transformarse profundamente sin perder su esencia.

El punto de partida es el foco estratégico: identificar con claridad cuáles son las unidades del negocio que realmente funcionan, que ya fueron validadas o que tienen un potencial claro de validación en el mercado actual.

Todo lo que no responda a esta lógica debe ser descartado. No se trata de hacer más, sino de hacer con foco y manteniendo la flexibilidad.

Desde ahí, el camino es rediseñar con liviandad:

Reduciendo la estructura operativa , eliminando costos, activos y procesos que no generen valor directo.

, eliminando costos, activos y procesos que no generen valor directo. Automatizando lo ya validado , incorporando herramientas digitales accesibles para escalar sin sobrecargar.

, incorporando herramientas digitales accesibles para escalar sin sobrecargar. Explorando con inteligencia, partiendo de su base validada, de su conocimiento profundo del cliente y de su experiencia operativa acumulada.

Esta exploración puede —y debe— inspirarse en el estilo de las Startups Oportunistas: identificar oportunidades, testear con bajo riesgo y aplicar tecnologías maduras para resolver nuevas necesidades emergentes.

En el caso de las PyMEs, este enfoque cobra aún más fuerza, porque se apoya en fortalezas existentes de su modelo de negocio y capacidades operativas ya validadas.

A diferencia de las startups, que muchas veces quedan fuera cuando los grandes reaccionan, las PyMEs ya operan en sus propios nichos y tienen también influencia en otros ecosistemas y mercados adyacentes. Su reputación, relaciones (aliados), marca, base instalada, cash flow, sinergias operativas, canales de distribución y otras fortalezas, pueden darles la legitimidad necesaria para sostener esos arbitrajes.

Si integran esta lógica de exploración con inteligencia estratégica, pueden no solo innovar, sino quedarse con el mercado creado, venciendo incluso a lideres más grandes y menos ágiles, y reforzando su posición en el largo plazo.

En un entorno de disrupción permanente, la PyME que se reinventa estratégicamente puede convertirse en un actor altamente competitivo: rentable, ágil, centrado en el cliente y con capacidad real de innovación sostenible.

Si lees y piensas ¡esto es una locura! Tengo una buena noticia: no es necesario hacer esto fantástico, solo un poco mejor que los competidores actuales y futuros. Arquitecturas Estratégicas: la nueva unidad de competencia En un entorno donde las tecnologías evolucionan de forma exponencial, donde los agentes autónomos comienzan a ejecutar tareas complejas con mínima intervención humana, y donde el acceso a poder computacional y capacidades estratégicas se ha democratizado, lo que compite ya no son empresas, sino sistemas: arquitecturas estratégicas que integran tecnología, modelo de negocio, diseño operativo, propósito y aprendizaje continuo. La ventaja ya no está en controlar activos, sino en diseñar un sistema que aprenda más rápido, escale sin fricción, se adapte con inteligencia y sirva mejor a sus actores clave. No ganan los más grandes ni los más veloces. Ganan los que mejor diseñan. Estas arquitecturas no son estáticas. Se reconfiguran ante cada nuevo input, validación o cambio de contexto. Con un propósito claro como ancla, pueden expandirse, cruzar verticales, construir soluciones modulares y capturar valor desde distintas posiciones en el sistema. Su fuerza está en la coherencia interna y la flexibilidad estructural. Lo que antes era privilegio de grandes corporaciones —datos, infraestructura, talento, alcance— hoy está cada vez más al alcance de startups e individuos. Y en los próximos meses, la integración de tecnologías exponenciales (IA general, computación cuántica, biotecnología, robótica, interfaces cerebro-máquina) cambiará aún más el juego. Esto no es una revolución más. Es el inicio de un nuevo orden competitivo, marcado por una dinámica de shocks crecientes, donde quienes entiendan antes cómo diseñar valor, tendrán la ventaja. Conclusión: Competir desde la arquitectura estratégica El juego cambió. Ya no compiten productos, ni siquiera empresas. Compiten sistemas diseñados para aprender, adaptarse y crecer con propósito. Cada actor —startup, PyME, corporación, incluso individuos— puede construir su propia arquitectura estratégica. Lo hará con lo que tiene: capacidades, relaciones, conocimiento, tecnología. Pero la clave no es cuánto tiene, sino cómo lo integra, cómo itera, y cómo responde a lo que el entorno le presenta. En este nuevo escenario, la estrategia ya no es elegir un camino. Es construir un sistema que pueda recorrer muchos: explorar e implementar, escalar y adaptarse, automatizar sin perder conexión humana, y crear valor de forma sostenida en medio del cambio. La verdadera pregunta ya no es “¿qué estás vendiendo?”, ni “¿cuánto podés crecer?”. Es más profunda y más urgente: ¿Qué sistema estás diseñando para crear y sostener valor en un mundo que cambia cada semana? Porque el futuro será de quienes lo diseñen estratégicamente

*Francisco Santolo. Fundador y CEO de Scalabl® y Catalizador para el Cambio. Reconocido como ‘El Hacker de las Startups’ por Forbes, finalista para ‘Emprendedor del Año’ por la Asociación Mundial de MBAs (AMBA) y ‘Orador del Año 2022’ por LAQI. Orador TedX. Hace consultoría y entrenamiento en áreas como Innovación, Intrapreneurship, Emprendimiento, Modelos de Negocio Avanzados, Estrategia Corporativa, Gestión de Crisis, Networking, Inteligencia Emocional y Resiliencia, impulsando cambios transformadores, nuevas miradas y enfoques y crecimiento.