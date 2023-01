por Boris Manhart* – Entrepreneurs Handbook

Los creadores de productos son una raza especial de empresarios movidos por su pasión por crear el producto perfecto. Se entregan en cuerpo y alma a su trabajo y a menudo sacrifican todo lo demás para perseguir su visión.

Sin embargo, aunque su enfoque en el producto es admirable, también puede ser un arma de doble filo. Los fundadores de productos suelen carecer de las habilidades y la experiencia necesarias para crear una empresa de éxito. Pueden tener problemas con aspectos clave del negocio como la recaudación de fondos, el marketing y el liderazgo y, como resultado, o bien necesitan demasiado tiempo para lanzarse o nunca llegan a lanzarse.

Como asesor de startups, a menudo ayudo a los creadores de productos a superar este dilema. Me enfrento a estos cinco problemas mientras trabajo con ellos, y esto es lo que aconsejo para resolverlos:

1. Falta de habilidades para recaudar fondos

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los creadores de productos es la incapacidad de conseguir financiación para su empresa. Esto puede deberse a la falta de experiencia en la recaudación de fondos, a la incapacidad para comunicar eficazmente el valor de su producto o a la falta de contactos en el sector.

Para resolver este dilema, los creadores de productos pueden buscar la ayuda de un especialista en captación de fondos o un mentor que les guíe a lo largo del proceso y les aporte valiosas ideas. También es vital que hagan sus deberes e investiguen a fondo a los posibles inversores, además de estar abiertos a los comentarios y sugerencias de los demás.

2. Poca capacidad de marketing

Otro dilema habitual de los creadores de productos es la falta de conocimientos de marketing.

El marketing es un aspecto crucial de cualquier negocio, ya que ayuda a crear demanda para el producto y a impulsar las ventas. Los creadores que no tienen conocimientos de marketing pueden tener dificultades para promocionar eficazmente su producto y llegar a su público objetivo.

Para resolver este problema, pueden considerar la posibilidad de contratar a un especialista en marketing o a un autónomo que se encargue de los esfuerzos de marketing de la empresa. También es esencial que busquen recursos de marketing y educación para mejorar sus habilidades en esta área.

3. Escasa capacidad de liderazgo

Los creadores de productos suelen estar tan centrados en el producto que descuidan el desarrollo de sus habilidades de liderazgo. Esto puede provocar problemas con la moral y la retención de los empleados y dificultades a la hora de tomar decisiones empresariales críticas.

Para resolver este problema, pueden buscar formación en liderazgo y tutoría y estar abiertos a las opiniones de empleados y colegas. También es crucial que los fundadores de productos trabajen en sus habilidades de comunicación y sean transparentes con su equipo.

4. Incapacidad para recibir feedback de forma eficaz

Los creadores de productos que no están abiertos a la retroalimentación pueden tener dificultades para mejorar su producto y hacer crecer su negocio. Para resolver este dilema, los fundadores de productos pueden utilizar las «5 A» para recibir feedback de forma eficaz:

Pedir (ask for it): Fomente la honestidad dejando claro que dar una opinión negativa no será castigado, sino apreciado. Utilice técnicas de intercambio de ideas y dedique tiempo y espacio en las reuniones.

Reconocer (Acknowledge it): Confirme que ha escuchado correctamente el comentario y amplíe los pensamientos y emociones que hay detrás para mostrar comprensión.

Agradecer (Appreciate it): Muestra gratitud por la oportunidad de mejorar y por la ayuda prestada.

Asimilar (Absorb it): Tómate tu tiempo para analizar el comentario y reflexionar sobre si estás de acuerdo o no. Intenta comprender la perspectiva de la otra persona.

Actuar en consecuencia (Act on it): Determina qué medidas vas a tomar basándote en la opinión y comunícaselo a la persona que te la ha dado.

Lleve a cabo los cambios o mejoras a los que se comprometa. Mediante el uso de las 5 A, los creadores de productos pueden recibir comentarios de manera efectiva y utilizarlos para mejorar su producto y hacer crecer su negocio.

5. No centrarse en el éxito de la empresa

Los creadores de productos que son directores ejecutivos son responsables de establecer y comunicar la visión, la misión, los valores y los OKR (Objetivos y Resultados Clave) trimestrales de la empresa, establecer y mantener relaciones con las principales partes interesadas, informar al consejo de administración y a los inversores, contratar y gestionar el equipo ejecutivo, celebrar reuniones de equipo, entre otras. Además de garantizar que el producto satisface las necesidades de los clientes.

Eso parece mucho. Sin embargo, los creadores de productos solo deben centrarse en las tareas y responsabilidades que les gustan.

A medida que la empresa crece y evoluciona, puede ser necesario que el fundador dé un paso atrás como CEO y se centre en su principal fortaleza: el desarrollo del producto.

También pueden considerar la posibilidad de contratar a un director general u otras funciones de liderazgo para gestionar las operaciones cotidianas de la empresa mientras se centran en lo que mejor saben hacer. Esto puede permitirles seguir haciendo valiosas contribuciones a la empresa, al tiempo que permite que el negocio prospere bajo un fuerte liderazgo.

En conclusión, los creadores de productos se enfrentan a retos únicos a la hora de fundar y hacer crecer una empresa de éxito.

Aunque su concentración en el producto es admirable, también puede ser un arma de doble filo, ya que a menudo necesitan más habilidades y experiencia en áreas críticas como la recaudación de fondos, el marketing y el liderazgo. Para superar este dilema deben buscar la ayuda de especialistas y autónomos que puedan complementar las competencias de la empresa y aportar ideas valiosas.

Un recurso clave que puede ser especialmente valioso es un asesor que «haya estado allí, haya hecho eso» y conozca todos los pasos para tener éxito con la empresa. Alguien que pueda proporcionar orientación práctica y apoyo a medida que los fundadores de productos se enfrentan a los retos de poner en marcha y hacer crecer una empresa.

Aunque los creadores de productos pueden enfrentarse a retos importantes, pueden superarlos y crear empresas prósperas buscando los recursos adecuados y estando abiertos a recibir comentarios.

* Boris Manhart. Emprendedor serial y asesor de startups en GROWTH UNLTD.