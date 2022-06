Taylor Swift se ha ganado muchos elogios. Tiene una docena de premios Grammy, un Primetime Emmy y unos cuantos cientos de premios de los que nunca había oído hablar. También se las arregló para grabar y lanzar dos álbumes de larga duración en la segunda mitad de 2020. Te acuerdas de 2020, ¿verdad? Ya sabes, el año en que encontrar una tienda con papel higiénico en stock era un logro.

Este año añadió uno más. La Universidad de Nueva York le concedió un doctorado honorífico. En la ceremonia de graduación, Swift dio un discurso de 20 minutos a la clase que se graduaba, durante el cual compartió lo que ella llamó consejos de vida.

La revista Billboard ha publicado una transcripción del discurso completo, que merece la pena leerse. Los discursos de graduación -especialmente los pronunciados por invitados famosos- suelen ser aburridos y estar llenos de tópicos y consejos cliché sobre cómo este grupo de graduados va a cambiar el mundo. Swift, por el contrario, está tan dotada de palabras como cualquiera y las utiliza de una manera que la hace identificable con casi todo el mundo.

Por eso, aunque no tengas tiempo de leerlo entero, no deberías perderte esta sección, justo en el medio:

Me convertí en una joven adulta mientras me alimentaban con el mensaje de que, si no cometía ningún error, todos los niños de Estados Unidos crecerían para ser ángeles perfectos. Sin embargo, si cometía un desliz, la tierra entera se saldría de su eje y sería enteramente mi culpa y yo iría a la cárcel de las estrellas del pop por siempre y para siempre. Todo giraba en torno a la idea de que los errores equivalen al fracaso y, en última instancia, a la pérdida de cualquier oportunidad de tener una vida feliz o gratificante.