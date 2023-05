por Dr. Horacio Krell*

Funcionalmente todos los cerebros poseen mecanismos operativos similares pero la diferencia es cómo las personas saben usarlos según las circunstancias. En esta nota daremos ejemplos de cambios en el rendimiento intelectual según como se utilicen los recursos cerebrales.

La curva del olvido

Lo habitual es que los datos que no se usan se pierdan. El olvido es mayor dentro de las 8 horas de ocurrido el suceso, en los 30 días siguientes la disminución es menor.

El mejor modo de evitarlo es programar los repasos. Para contrarrestar el “efecto caída”, se debe repasar antes de las 8 horas. Las huellas mnémicas se profundizan si la recuperación de su contenido se intenta con un enfoque activo, sin la repetición mecánica. Es decir que ante dos cerebros iguales el que posee una mejor técnica de repasos funcionará mucho mejor.

Es un prejuicio que condena a las personas por su edad. Se considera que tendrán mermas en su rendimiento al llegar a esa etapa. Sin embargo, los mayores con una visión positiva del envejecimiento obtienen mejores resultados en las evaluaciones. Son menos propensas a sufrir enfermedades como ansiedad, depresión, estrés postraumático y suicidios.

La discriminación por edad y la autopercepción negativa del envejecimiento provocan un gasto de 63.000 millones de dólares anuales por enfermedades. Japón tiene la mayor esperanza de vida del mundo. La diferencia con otros países es el trato que dan a las personas mayores: se las honra. A cerebros iguales, el que cree que la vejez es una ventaja obtendrá mejores resultados.

Cable de fibras nerviosas que conecta los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo piensa en palabras, genera conceptos, procesa un dato cada vez y es racional. El derecho procesa varios datos, piensa en imágenes, es emocional y fabrica ideas. Los hemisferios se conectan por el cuerpo calloso. Todos los cerebros tienen un cuerpo calloso, pero quien lo transita con frecuencia tiene un rendimiento holístico superior que surge del aporte de cada una las partes y genera un enriquecimiento que surge de la combinación.

Si lo puedes soñar lo puedes hacer

Arquímedes dormía en la bañera, un minuto antes despertar gritando: ¡Eureka!, lo encontré. Para potenciar la creatividad, hay que romper el control del hemisferio izquierdo dominante, que descarta las ideas no convencionales. El Hemisferio derecho es dominante en el sueño generando imágenes e ideas. Los lugares favoritos de la creatividad son en el baño, la cama y el colectivo. Existe la predominancia cerebral y el pensamiento lateral soluciona problemas no resueltos con nuevas ideas. Cuando se comprobó que el cerebro de Einstein era parecido a cualquier otro se descubrió el secreto para imitarlo. Su cerebro no valía por su peso sino el modo en que lo hacía funcionar. El cerebro que sueña es capaz de convertir con más frecuencia los sueños en realidad.

Control mental

El control mental monitorea las acciones. Implica saber lo que se quiere, realizar un plan para conseguirlo, ejecutarlo con eficacia y ser flexible para cambiar si no se consiguen los resultados. Es necesario para evitar la interferencia de los instintos, las creencias y las ideas parasitas. El principal recurso del cerebro es la educación. Hay que poner al cerebro en estado de alerta o vigilancia para responder a la información entrante. El mecanismo de orientación desplaza los recursos cerebrales para una observación concreta. La red ejecutiva inhibe la información que distrae o es conflictiva. Permite concentrase en lo más importante. La inhibición es la habilidad cognitiva de postergar un estímulo. Mapa mental: habilidad del cerebro para analizar, sintetizar y recordar la información recibida.

Pensamiento creativo; es el que rompe una ruta neuronal muy rígida utilizando el pensamiento lateral. Pensamiento vertical: plantea las opciones ya conocidas, confecciona una lista de pros y contras, corrige los errores y elige la mejor. Pensamiento lógico: es el que nos lleva de A hasta B. En cambio la imaginación nos lleva a cualquier parte. Inspiración; cuando el hemisferio lógico dominante se relaja y aparecen las ideas que surgen del hemisferio derecho. El individuo que sabe controlar su mente está mejor capacitado que el que solo usa la fuerza bruta.

Creatividad dirigida a la solución de problemas

Enfoca en forma positiva al problema como parte de la solución. Para resolver un problema debe interesar, desear, resolverlo y poder hacer algo al respecto. Brainstorming es una tormenta de ideas donde se dice sí a todo sin juzgar y nada se rechaza. La crítica se cierra por un rato para dejar que afloren la mayor cantidad de ideas. Luego se examinan las opciones. Se precisa que cuando la inspiración llegue nos encuentre trabajando. Red difusa:

Es una red neuronal que se activa cuando el cerebro no hace nada.

Steve Jobs, el fundador de Apple era muy creativo, y decía: “No me puedo adjudicar el crédito de las ideas que tengo porque simplemente me llegan”. No había un trabajo involucrado. La educación debería promover ese estado receptivo. Pero las escuelas quieren que los alumnos se callen y se concentren, que es lo opuesto a lo que la creatividad exige. Los niños son los mejores creadores porque no están sujetos a lazos restrictivos. Hay que tener la mente abierta a todo, incluso a lo que contradice las propias creencias.

La ideología es un modo de pensar rígido que impide pensar creativa y estratégicamente. Salvador Dalí solía echarse en un sillón agarrando unas llaves pesadas en sus manos. Antes de dormirse, las llaves se caían y hacían un ruido que lo despertaba y ahí aparecía una idea. Los cerebros comunes tienen los canales para resolver problemas creativamente, pero no saben cómo hacerlo.

Cerebro trino

Heredamos el cerebro reptiliano, el de las respuestas instintivas y el emocional que responde a las razones del corazón que la razón no entiende. El cerebro racional decide pero influido por los otros. La predominancia de los instintos, las emociones o el razonamiento define la respuesta del cerebro trino. La Dopamina es un neurotransmisor, es como el combustible que hace funcionar a un auto. Aparece ante cualquier estímulo nuevo sea agradable o no. Ante una situación estresante se libera dopamina, sin ella no funciona el motor.

La ley 80/20 de Pareto afirma que el 20% de los factores provocan el 80% de los resultados. Al hacer palanca sobre los mínimos vitales se potencia el rendimiento. La mejor inversión es educar para saber usar los recursos cerebrales. El animal primitivo era un tubo digestivo pegado a la roca. El viejo intestino no confió en el nuevo cerebro y quedó como circuito autónomo. El intestino es como la raíz de la planta. Si falla el cerebro abdominal, el sistema se cae.

Los lóbulos prefrontales controlan los impulsos y las emociones y nos hacen en verdad humanos. Sin ellos las áreas primitivas nos dirigirían con automatismos, programas irracionales que organizan secuencias y activan una memoria operativa que inhibe otras opciones. Un hábito se crea al darle prioridad, planearlo, ejecutarlo y controlarlo. El hábito de la habilidad enseña a hacer, el de la actitud las ganas de hacer, de empezar y perseverar. Así es como cada persona crea los hábitos que luego lo forman. El cerebro entrenado crea hábitos positivos.

Motivar el querer

Más allá de la biología, cada pensamiento genera una emoción que moviliza un circuito hormonal que impacta en el cuerpo.

El alfabeto emocional SARD sintetiza las conductas. “S”: serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sexo, sueño, sonrisa y las conductas “A”: ánimo, amor, aprecio, amistad, cercanía, que fabrican serotonina, la hormona del placer. Las conductas “R”: resentimiento, rabia, rencor, reproche, represión y las conductas “D”: depresión, desánimo, desesperación, desolación; producen cortisol, una hormona que corroe las células.

La “mala sangre” se compone de mucho cortisol y poca serotonina. Aprender a usar el alfabeto emocional es una tarea que debe encararse desde la infancia. Hacerse mala sangre es generar un exceso de cortisol y una falta de serotonina en la sangre.

Enfocar el entusiasmo desde la óptica educativa para motivar el querer, es imprescindible, porque si el deseo es grande, cualquier obstáculo se vuelve pequeño. El cerebro interpreta el querer, lo traduce en impulsos eléctricos y crea respuestas. Puede verlo como caos o como oportunidad. Un pensamiento repetido genera una acción. Una acción genera un hábito de éxito. Un hábito exitoso repetido genera un carácter exitoso. La reactividad es la capacidad de reacción ante lo urgente. Proactividad es reaccionar ante lo importante.

El peligro es que la rutina haga olvidar el propósito y se trabaje sin saber por qué. Para evitarlo hay que alinear el foco de atención con la asignación de importancia. Hay palabras que hacen circular la energía para que la voluntad elija las mejores ideas. El que sabe lo que quiere corre con ventaja sobre los cerebros que operan en piloto automático.

Entrenamiento cognitivo

La Neuróbica es el entrenamiento neuronal para mejorar el rendimiento. Debes ocuparte en vez de preocuparte. La medición es la valuación sistemática del rendimiento cerebral. Lo que no se mide no se puede mejorar. Benchmarking es la comparación del rendimiento con otros cerebros para igualarlos o superarlos.

La grafosíntesis es el entrenamiento simultáneo del cerebro y la mano con la escritura y el dibujo: lo escrito queda mientras que la palabra y el pensamiento no. Las palabras vuelan y se las lleva el viento. La grafología y la firma en un documento demuestran el compromiso que implica la escritura. Así, como cada mano cuenta una historia, la escritura permite fijar conceptos, repasarlos para crear huellas en la memoria y grabar pensamientos positivos en la mente aumenta su capacidad autosugestiva, que le permite transformar en acto todo aquello que decide aceptar. Con relación a la memoria, el dibujo es un instrumento para representar objetos e ideas. Hay que poner “manos a la obra” de construir, por uno mismo, un cerebro que funcione en un nivel superior. Sin entrenamiento, el cerebro no pone en funcionamiento las capacidades que posee.

El poder del cerebro

Empowerment: es el poder interior que surge del autoconocimiento. Poder inteligente: es el feliz encuentro del querer con la eficacia. Poder duro: es el que surge de la experiencia y el conocimiento. Poder blando: es el que proviene de las habilidades blandas como la creatividad, la imaginación, la invención, la comunicación y la inteligencia aplicada. Página en blanco: un bebé no se basta a sí mismo y una tortuga recién nacida no depende de nadie. Esa debilidad le brindará la oportunidad de lograr destrezas que superen a la genética.

La habilidad mágica de tallar el alfabeto en el cerebro, le dará una superioridad sobre las otras especies. Inteligencia cristalizada: El anciano compensa su menor agilidad mental con el fruto de la experiencia y del conocimiento. Indivisible: Un hemisferio cerebral es la mitad de un órgano único no como el riñón donde se puede perder uno y el otro sigue. Sin la mitad del cerebro se pierde información única y específica que no puede ser reemplazada. El poder es un potencial que debe entrenarse para ponerlo en marcha.

Miopía del futuro

Es elegir una satisfacción inmediata que hipoteca el futuro. Puede evitarse con la educación que permite observar desde lo inmediato y proyectar hacia el porvenir. La educación integra y genera sociedades armónicas con igualdad de oportunidades. El lóbulo frontal coordina al cerebro. La corteza frontal recibe la información y decide trabajando en redes. Así maneja recuerdos y los combina de formas diferentes. Usa la imaginación para articular imágenes viejas y componer secuencias nuevas. Y planifica o crea virtualmente un futuro posible que no existe todavía. La solución imaginativa se adapta a lo imprevisto con un ordenamiento novedoso de lo conocido.

l lóbulo frontal crea objetivos y planes para lograrlos coordinando las capacidades cognitivas, las emociones y los instintos frente a las demandas ambientales. La iniciativa rompe con el piloto automático que detiene los cambios necesarios. La preocupación es una actitud que inhibe y paraliza la solución de los problemas. En cambio, la ocupación la facilita. Priorizar es la capacidad de organizar la asignación de importancia y permite entrar en acción.

Procrastinar es una Operación diferida de dejar para adelante lo que se puede hacer hoy. El comienzo es la parte más importante de cualquier trabajo. El pensamiento sistémico integra el futuro y articula en simultáneo las relaciones, los objetivos y las percepciones. La Palanca es un instrumento acelerador de los procesos intelectuales. Dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo. El cerebro que no puede observar el resultado futuro de las acciones presentes nunca sabe si hace lo que conviene.

Inteligencia emocional

Es conocer y administrar las emociones propias y las de los demás. Hay quien privilegia solo sus intereses y el que busca la satisfacción de los intereses de los demás.

Yo Gano/Tú pierdes. Estilo competitivo en el que prevalecen las propias necesidades. No considera las relaciones futuras y se ejerce un poder coercitivo.

Yo Pierdo/ Tú Ganas. Es un estilo complaciente. No se consideran las propias necesidades, tratando de preservar la relación.

Yo Pierdo/Tú Pierdes. Es una respuesta evasiva. Se prefiere la esperanza de que el de que el conflicto desaparezca. Pero al no explorarlo el conflicto se agrava, crece y se extiende hasta que mata la relación.

Yo Gano-Pierdo/Tú Ganas-Pierdes. En este enfoque comprometido las personas ganan y pierden algo a la vez. No es adecuado a largo plazo, ya que implica una solución de estar conformes con la pérdida sin entender el otro punto de vista.

Yo Gano/ Tú Ganas. La comunicación y la cooperación logran una mejor solución. Ofrece alternativas creativas que van más allá de las expuestas inicialmente.

En los grupos de alta competición se agrupan a los integrantes según su predominancia cerebral: los muy creativos con un lóbulo frontal derecho predominante son los que generan las ideas, los analíticos con una predominancia del lóbulo frontal izquierdo eligen las mejores, los que tienen un lóbulo basal izquierdo muy desarrollado son los que ejecutan lo elegido y los que poseen un lóbulo basal derecho socializador venden lo que el grupo produce. Un equipo de trabajo que no respete las potencialidades de sus miembros será un equipo perdedor.

En todos los ejemplos hemos demostrado como los métodos y el entrenamiento hacen que dos cerebros que parecen iguales no lo sean en la práctica por la importancia que tiene la capacitación.