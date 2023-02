por Ing. Andrés Ellmann

Básicamente, Six Sigma es una metodología para encarar proyectos cuyo fin es conseguir un ahorro económico, en industrias o servicios.

Consta de cuatro instancias: medir, analizar, implementar y controlar.

Medir implica hacerlo sobre el sistema que está produciendo un gasto excesivo. A partir de ello, es preciso determinar qué variables mensurar. Esta etapa se da por terminada con la asignación de un porcentaje de error de los defectos del sistema.

El siguiente paso es analizar. Conlleva mirar detenidamente esos datos a partir de un riguroso trabajo estadístico. Esta etapa finaliza cuando se encuentra la causa-raíz y se pueden cuantificar financieramente las pérdidas que ella ocasiona.

Le sigue la tarea de implementar. Se trata aquí de resolver la causa-raíz del problema. Con ese fin se efectúa una simulación o una prueba piloto.

El último paso, relativo a la función de controlar, comienza con un plan de verificación para asegurar que la implementación dé los resultados esperados. Ello incluye el

Gerenciamiento del cambio.

Cuando todo está realmente bajo control y se obtienen beneficios económicos mensurables, puede decirse que el proyecto ha concluido.

Otras dos tareas

Con anterioridad y con posterioridad a la implementación de un proyecto de Six Sigma, se efectúan otras dos tareas: definir el proyecto y realizarlo.

Definir el proyecto significa plantear una posible causa, como cuando se fija una hipótesis de trabajo en una tesis.

La etapa de realización exige medir exhaustivamente los ahorros conseguidos en conjunto con el área financiera.

Estas dos instancias permiten, al final del proceso y luego de tres meses, determinar si la labor ha sido exitosa o no.

Cuando el proyecto dio los frutos esperados, lo lógico es que se busque cómo replicarlo generando un leverage o apalancamiento. Si bien cada proyecto es sumamente específico, puede repetírselo, por ejemplo, en una sucursal de la compañía que lo impulsó o en otra de sus plantas industriales.

El método científico

Si hubiera que explicarlo en dos palabras, se podría decir que Six Sigma es la aplicación del método científico a la resolución de un problema. Con una ventaja adicional: no es preciso ser científico para llevarlo adelante. De hecho, lo más interesante y uno de los motivos de su gran difusión, es que puede ser aprendido por personas de distinta formación.

Quien lidera el proyecto es llamado Black Belt. Los que integran los equipos son Green Belts.

Por otra parte, se comprobó que, para potenciar sus logros, lo más adecuado es combinar Six Sigma con Lean Management, una metodología que comprende herramientas como el trabajo en células, los entornos de polivalencia, el Kanban o la programación finita con sistemas de programación, la flexibilidad en la producción y el autocontrol de la calidad. Surge así el Lean Six Sigma, como una superación de Six Sigma y con cada vez más adeptos.