por Joe Procopio – Entrepreneurs Handbook

La decisión de integrar cualquier forma de I.A. en tu empresa no debe tomarse a la ligera. Y lo peor que se puede hacer con la inteligencia artificial es ponerla en un lugar que no le corresponde.

No hace falta que explique por qué. Hay innumerables historias distópicas de ciencia ficción que sirven de advertencia sobre la I.A. en el lugar equivocado (Matrix) y en el momento equivocado (Terminator).

Pero hoy en día, incluso estamos empezando a ver algunos relatos científicos de la vida real que ofrecen una visión no ficticia de cómo una inteligencia artificial mal integrada puede hacer que las cosas se pongan feas.

Así que hablemos de los casos en los que tiene sentido integrar la I.A. en el marco de tu propia empresa, utilizando la variante más reciente de la inteligencia artificial: GPTs.

¿Deberías usar GPTs para crear código de producción?

Por supuesto que no.

Y tengo un argumento de una sola palabra: Explotación.

Hackers. Malhechores. Malversación. Solo hay que mirar a las criptomonedas para ver cómo una pequeña filtración en un script puede drenar millones de dólares de miles de personas en pocos segundos.

Y esa es solo mi razón principal. Se me podrían ocurrir cien más, pero eso es un artículo de lista y yo no me dedico a eso.

En cualquier caso, todas esas razones se reducen a que todo código, escrito por humanos o por máquinas, falla en un punto de ruptura.

Ese punto de ruptura suele encontrarse en uno de varios valores atípicos, una serie de «y si…» que el desarrollador debe tener en cuenta a la hora de decirle al código lo que tiene que hacer y lo que no. La mayoría de estos valores atípicos se desconocen en el momento del desarrollo y solo suelen detectarse cuando «ese usuario idiota hace esa estupidez por Dios sabe qué razón».

Ese es un término de codificación real.

Sin embargo…

¿Deberías usar GPTs para ayudar a tu esfuerzo de codificación?

Por supuesto que sí.

Soy un antiguo desarrollador y un gran defensor de las plataformas sin código y de bajo código, que son esencialmente trozos de código con una interfaz humana lógica para integrar la automatización de bajo nivel.

Reduciendo ese proceso a su forma más básica, el uso de GPT para ayudarte en tus tareas de codificación es como la función de autoconducción autónoma para los programadores. Puedes quitar las manos del volante y dejar que la máquina conduzca durante un rato.

Pero hay que limitar hasta dónde se deja conducir a la máquina y en qué tipo de condiciones. Cuanto más grave sea la situación, más manos humanas querrás tener al volante.

Es una decisión que depende de ti. ¿Una demo o una maqueta son «serias»? Probablemente no. ¿Es serio todo lo que se enfrenta al cliente? ¿Qué hay de la privacidad y la seguridad? ¿Y cualquier transacción en la que se intercambie dinero? Eso es bastante serio.

Es la misma pregunta que me hago sobre la integración de no-código y bajo-código, pero con menos aportación humana y más confianza en la máquina del lado del GPT para pensar dónde se van a crear inevitablemente las lagunas.

¿Deberías usar GPTs para crear activos?

Pero, ¿qué pasa con la creación de «cosas» que no son código, sino que se venden al cliente como parte de la propuesta de valor de su oferta?

Yo digo que te vuelvas loco, pero solo si esperas que esos activos tengan poco valor y, desde luego, no se consideren propiedad intelectual.

Puede que esta opinión sea un poco controvertida e incluso que me tachen de retrógrado en la era del señor de las máquinas. Pero llevo casi 15 años dedicándome a la I.A. Generativa y no puedo evitar pensar que cuanto más te apoyes en las máquinas para crear tu propuesta de valor, en algún momento acabarás quemándote.

He aquí por qué.

Recuerda, toda la producción de GPT se basa en el trabajo original de otras personas. Sí. Las computadoras no crean, toman prestado y mezclan. Así que cuentas con quién programó esos GPTs para ofuscar la diferencia. Ofuscar no es una buena palabra en este caso. Significa enmascarar algo inapropiado, como robar las ideas originales de otra persona para obtener beneficios. ¿Te pillarán? No lo sé. Pero es probable que te demanden si lo haces.

¿Deberías utilizar GPT para la atención al cliente?

Sí, probablemente. Parece la forma más obvia de empezar.

Podrías irritar a un par de clientes de vez en cuando, pero la práctica del soporte automatizado ya está ampliamente aceptada, aunque apenas tolerada, hoy en día. En mi opinión, estamos entrando en una era en la que centrarse en el cliente va a ser un factor diferenciador más importante que nunca.

Así que si quieres estar seguro, planifica que el 80% de tu asistencia sea automatizada y el 20% humana, lo que significa tener siempre una vía de escape para que el cliente hable con un humano. Eso cuesta dinero, pero no tanto como que el 100% de tu soporte sea humano o que tu soporte por chat y correo electrónico sea una mierda.

¿Deberías usar GPTs para marketing?

Depende. Es posible que ya estés incursionando en la I.A. de marketing si estás utilizando una herramienta de marketing de terceros como HubSpot o MailChimp o incluso HootSuite.

La verdadera cuestión en torno a las GPT para el marketing es sobre el marketing de contenidos. Y mi recomendación es proceder con cautela, y tal vez no por las razones que usted podría pensar, lo que conmigo es un creador de contenidos y todo.

El marketing consiste en captar la atención de la gente y atraerla. Esto es difícil de hacer con la I.A. Generativa, ya que el objetivo principal de la Inteligencia Artificial Generativa es ofrecer información de la forma más eficiente posible.

Y aquí es donde tengo un ejemplo del mundo real.

Associated Press utiliza nuestra plataforma NLG de Automated Insights para redactar sus informes trimestrales de resultados para empresas públicas.

Para las empresas más pequeñas, la AP utiliza nuestra plataforma y genera un resumen sin análisis y rico en información. En el caso de grandes empresas como Apple o Walmart, empiezan con nuestro artículo y luego un humano añade análisis, citas y demás.

Ahora pueden hacer miles de informes cada trimestre, mientras que antes con suerte podían hacer 100. Así es como yo utilizaría nuestra plataforma.

Así es como yo utilizaría las GPT para el marketing de contenidos. Genera los hechos y mejóralos con tu voz, que es la voz de tu marca.

¿Deberías usar GPTs para ventas?

Claro que sí (lo siento, vendedores). Pero solo a partir de cierto punto.

Con cada nueva empresa o nuevo producto, las ventas empiezan siendo más arte que ciencia. Esta es otra de las razones por las que es tan difícil que las nuevas empresas y la innovación tengan éxito a corto plazo.

Científicos intentando pintar.

Pero una vez que el volante de ventas empieza… a volar, las GPT pueden automatizar no solo la mecánica de la transacción, sino incluso parte del toque personal y la ayuda necesaria para llevar a un cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre.

¿Deberías usar GPTs para crear material educativo?

Yo diría que no, pero… Tal vez para la educación simple y tal vez cuando usted no está cobrando por la educación.

Si la educación es para algo serio, como medicina o mantenimiento de aviones, entonces sopesaría el coste de equivocarme frente al beneficio de la automatización.

Si estás cobrando por tus materiales educativos, entonces me remitiría a unas secciones atrás en este artículo, cuando hablé de la atribución casi inexistente hasta el momento de la demanda de las ideas originales que los GPT están agregando. Dicho esto, suele ocurrir que la mejor y más rica educación es la más interactiva. A los GPT se les da muy bien recibir información y dar una respuesta. En este sentido, el aprendizaje puede adaptarse a cada individuo de una manera que es mucho más fácil de usar que una clase o un seminario web.

Ahora bien, en este artículo, solo estoy considerando ChatGPT, una forma de I.A. Hay cientos de estos casos de uso derivados por ahí, pero casi todos se reducen a la toma de decisiones predictiva.

Así que cuando decidas qué partes de tu negocio deberías integrar, tu propia matriz de decisión personal (humana) debería reducirse a beneficio frente a coste, utilizando la regla 80/20 como guía.