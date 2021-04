Compartimos diferentes técnicas para recuperar la creatividad perdida. Porque el ser creativo, cuando es innovador, es el mejor imitador de Dios en la tierra.

Si tienes una mente rígida o estructurada todo es sí o no, blanco o negro. Ante una tempestad (un conflicto grave), te quiebras aunque seas duro como el roble. Si eres como el junco, te doblas pero no te rompes. Siendo rígido sabes regularte pero sin flexibilidad. Con mucha flexibilidad funcionas de modo caótico. Lo ideal es lograr el equilibrio.

Hay rasgos o rituales buenos pero que te hacen actuar mecánicamente. Pero cuentas también con otros como la flexibilidad para innovar e incorporar lo nuevo. Siendo rígido te quiebras. Siendo flexible abres tu mente, miras desde varias perspectivas y encuentras más de una solución a tus problemas. Una mente flexible y abierta, es un imán que atrae las nuevas ideas que te sacan de tu zona de confort. Siendo inflexible no puedes adaptarte a los cambios ni logras triunfar en tus proyectos.

Cómo hacerse rico con las ideas

Los más ricos del mundo provienen de la tecnología : Jeff Bezos, de Amazon ,la empresa de e-commerce tiene US$177 billones (Amazon), Elon Musk US$151 billones (SpaceX y Tesla), Bernard Arnault US$150 billones (Louis Vuitton), Bill Gates US$124 billones (Microsoft) Mark Zuckerberg US$97 billones (Facebook).

Florencia Allevatto de 34 años estaba desocupada y sin saber nada de perfiles de aluminio estructurales, supo que eran difíciles de conseguir en Argentina. En 2018 los compró por Amazon y los revendió por Mercado Libre, para ver la respuesta. Hoy tiene una red para producirlo y facturará $85 millones en 2021. El secreto es encontrar un nicho no explorado, darle forma a la idea, hacer una prueba de mercado, buscar el capital y tomar la decisión. Jeff Bezos pasó de ser millonario a billonario asociando a compradores de libros que los recomendaban en su empresa Amazón. Si se quiere se puede.

Prosumidor

Empresas y consumidores pueden ganar mucho dinero con la técnica de la recomendación. Antes se hacía gratis pero ahora se utiliza como método de promoción por las empresas que dan participación a sus clientes que recomiendan lo que consumen y aumentan sus ingresos con poco esfuerzo.

El programa de referidos es un software multinivel que asocia a los clientes en la promoción de sus actividades. ¿Cómo funciona? Basta con que recomienden sus productos a la red de contactos que poseen (y la hagan crecer) para que reciban una comisión a partir de la recomendación y realización de una compra. Como el sistema es multinivel también se recibe dinero de los referidos.

Amazon amasó una fortuna a fines del siglo pasado. De empresa millonaria se hizo billonaria con su sistema de referidos.

Crear comunidad

Las redes sociales son imprescindibles en la estrategia del prosumidor. Permiten ampliar el alcance de sus productos además de ser un espacio que da pie a la creación de canales de comunicación y de marca personal. A final de cuentas, son canales de marketing y de ellos depende que se hable bien o mal de su marca.

Definen un objetivo. Sí, las redes sociales son canales de marketing. Eligen sus canales sociales. Conocen a su audiencia. Definen quién quieren ser dentro de la comunidad. Crean un calendario de contenidos. Pero en un entorno con tanto ruido, ¿Cómo consiguen destacarse? ¿Cómo crean esa sensación de comunidad? Hay cuatro redes sociales que están ocupando el podio: Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter. Un hashtag es una serie de palabras o caracteres precedidas de (#), para crear una etiqueta sobre un tema concreto. Un usuario busca conseguir contacto con las personas que puedan estar interesadas en entrar a formar parte del equipo. }

El capital social es la suma de las relaciones y es un índice de la aceptación de una propuesta. Como en la vida haciendo lo mismo se obtienen los mismos resultados

Influencers

Un prosumidor creativo debe serlo en la medida de sus posibilidades. Las empresas les dedican el 15% de su presupuesto, u$s 6.500 millones en 2019. Hace 10 años los buscaron entendiendo que la recomendación de pares, natural y fresca, podía conectarlos mejor. En 2020, los influencers fueron verdaderas vidrieras en tiempos duros para las tiendas presenciales y vieron que pueden lanzar sus propios negocios. ¿Por qué darle ingresos a otros si pueden hacerlo ellos mismos,?

Chiara Ferragni, (22 millones de seguidores) considera salir a Bolsa. Es la primera vez que la autopromoción en la red construye una reputación financiera pública. Además de hacer contratos con firmas construyó un imperio que incluye calzado y accesorios, ropa, tiendas y clases online de belleza o emprendimiento. El contacto orgánico es una necesidad para las marcas, sobre todo con las nuevas generaciones, que rechazan los mensajes poco auténticos y prefieren elegir marcas con discursos honestos, transparentes y creativos.

La técnica AIDA

Es la que aplica la creatividad para generar ventas. La A es llamar la atención, para motivar primero hay que logar que el cliente realice una observación impactante, no hay segunda oportunidad para lograr la primera impresión. La I representa al interés, sin interés nada ingresa a la mente, todo queda en la superficie. El ingreso se logra mejor mediante una imagen. Esto impacta al hemisferio derecho, al izquierdo se llega mejor con las palabras. Para lograr la D, el deseo, se apela al story telling, una historia creada a partir de relacionar la imagen, con la palabra, es decir logrando la conexión de los hemisferios cerebras. La trama produce una película multisensorial gracias a la neuroplasticidad del cerebro para encadenar neuronas. La A de acción se materializa cuando el impacto hace “play” en su mente.

Supongamos que se quiere aplicar AIDA a la memoria. Por ejemplo para sumar los números del 1 al 99 sin usar calculadora. Pensar es un rodeo entre los datos y el problema usando los conceptos, la memoria y la imaginación. Se resuelve con una idea que facilita el cálculo. Se suma 1 +99, 2+ 98, … hasta 49+51, (49 veces 100) más 50 y se llega al resultado: 4950. Con creatividad e innovación todo es más sencillo.

El hacha es el cerebro

Había un hachero que empezó a trabajar en una maderera. El capataz le dio un hacha y le designó una zona. El hombre salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Se decidió a mejorar su desempeño; así que esa noche se acostó bien temprano, se levantó antes que nadie y fue al bosque. A pesar de su empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. Me debo haber cansado pensó y decidió acostarse temprano. Al amanecer, se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles.

Sin embargo, ese día no llegó a la mitad. Al día siguiente fueron 7 y el último día estuvo todo el día tratando de voltear un árbol. El hachero se acercó a contarle al capataz lo que le pasó mientras se esforzaba al límite de desfallecer. El capataz le preguntó: -¿Cuándo afilaste tu hacha ? -¿Afilar? No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando árboles. Otro hachero con el mismo esfuerzo, dedicación y un hacha parecida cortaba 15 árboles por día. Hay que afilar el cerebro para mantener activa la creatividad.

Las fuentes de la imaginación

Son la analogía, la reducción, la belleza, las ideas absurdas, mezclar a ver qué pasa, inventar conceptos y romper las reglas. Lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual: son maneras de ser. Virtual es la virtud de producir un efecto. Se crea lo que el hombre no tiene: el abrigo al no tener una piel de oso; el avión, al no tener alas. La imaginación permite anticipar, concebir, proyectar, programar y virtualizar lo que luego se hará concreto, actual y, nuevamente virtual, en un continuo devenir dialéctico. Podemos analizar algunas técnicas artificiales de la creatividad.

Invertir

Esta técnica busca afrontrar el problema desde otra perspectiva, esto se hace porque alterando el sentido del planteo, pueden surgir ideas innovadoras. Se trata, por ejemplo, de preguntar lo contrario de lo que se desea obtener. Por ejemplo, si un restaurante está casi vacío los dueños podrían preguntarse: ¿cómo vaciar totalmente el local? De allí va a surgir ideas como la de tener una mala atención al cliente, mala organización de la mercadería, falta de limpieza, etc. Si alguien desea mejorar su imagen podría preguntarse¿Cómo puedo empeorar mi imagen para verme peor?”. De ahí van a surgir respuestas como no comer sano, vestirse con ropa que no le quede bien, vivir siempre despeinado, etc. Con estas respuestas surgen las posibles soluciones: planificar un menú semanal para comer mejor, hacer una limpieza de placard, contemplarse media antes de salir para poder arreglarse, etc.

Los universales de la experiencia

Hay un eterno juego entre los universales de la experiencia: los hechos que suceden, los símbolos que los registran y las ideas que surgen del intercambio. Ellos sostienen entre sí una relación dialéctica e interactiva. La imagen surge de la capacidad de imaginar. La imagen en el cerebro es la huella mnémica del objeto que se registra y que se puede reproducir. El hemisferio izquierdo se encarga de la palabra y el derecho de la imagen. Se comunican con un manojo de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso. El concepto abstrae rasgos comunes: “el qué”, en cambio la imagen es una identificación: “el quién”. En algunos tests de memoria los participantes intentan memorizar 100 números del 1 al 100 , y el resultado es que recuerdan tan solo el 10%. Los especialistas en mnemotecnia recuerdan el 100%.

Para eso aprendieron a relacionar la imagen y la palabra de un modo creativo, complementario y eficaz.

Mapas mentales

Son una herramienta gráfica para generar ideas por asociación y presentarlas para poder organizarlas visualmente. Dejar el problema a un lado y se enfocan en generar y conectar las ideas que vayan surgiendo. En el centro de una hoja bien grande, se escribe o dibuja el problema. Luego se asocia a ideas dibujándolas desde el centro, se van ramificando y conectando con otras nuevas.

Roleplaying

Se trata de una técnica para ponerse en los zapatos de la otra persona. Se trabaja la empatía, la imaginación y la búsqueda de soluciones creativas tratando de imaginar la situación desde otro lado. ¿Qué haría X si tuviera que decorar mi casa? ¿Y el/la influencer que me encanta cómo tiene su casa?

Scamper

Se usa para generar una mejor versión de algo que se quiere mejorar, usando la pregunta “¿qué se puede…?” y las letras de la sigla SCAMPER: Sustituir: sustituir cosas, espacios, procesos, personas, ideas, horarios. Combinar: combinar ideas, conceptos, emociones, funciones, usos. Adaptar: adaptar ideas de otros tiempos, contextos, personas. Modificar: transformarlo, agregarle algo nuevo. Proponer usarlo para otras cosas: pensar alternativas de uso para otras funciones Eliminar: modificarlo extrayéndole cosas, funciones, partes, o simplificándolas. Reordenar: o invertir cosas, cambiar algo de lugar, cambiar roles.

Brainstorming

La tormenta de ideas es generar un un espacio donde todo sea posible. Se puede hacer en forma presencial con varias personas o bien por internet (webstorming). Si, por ejemplo, el proyecto es armar un evento importante, es hacerlo en un ambiente distendido y divertido para que fluya la creatividad. Hay que promover las ideas insólitas, priorizando la cantidad de ideas a la calidad). Mientras uno habla el resto escucha activamente. Para darle un cierre hay que repasar para después seleccionar lo mejor.

Creatividad aplicada a los negocios

Disney world transporta el dinero desde donde recaudan, hasta los bancos. 30.000 millones de dólares al año. ¿Sería más barato quemarlos y que el gobierno reimprima la misma cantidad? Walt Disney decía que si los puedes soñar lo puedes hacer. Los ejecutivos hicieron cálculos y confirmaron la sospecha. Desde hace algunos años, cuando los parques cierran, los funcionarios de Disney y los de la Reserva Federal se encuentran para contar, quemar y acreditar en las cuentas bancarias de Disney los dólares incinerados. Al día siguiente, el gobierno imprime la cantidad de billetes destruidos para conservar intacta la ecuación de dinero circulante.

Una operación que se basa en la confianza.

Los países deben emitir su moneda con respaldo material -oro, petróleo, recursos naturales-; sólo el dólar se imprime sin más respaldo que la fe de sus poseedores. Creer y crear dicen lo mismo en la primera persona: Yo creo.

Un diálogo que no descarta los opuestos

Einstein dijo que “el arte llega a las verdades más profundas por el camino más sencillo”. El concepto es abstracción, la imagen llega al corazón, para convencer. El hombre soñó antes de hablar, pensar en imágenes coexiste con pensar en palabras. Einstein se imaginó a sí mismo persiguiendo un rayo de luz y fue clave en su teoría de la relatividad. Las imágenes que más convocan hoy son individualistas, reemplazan a los sueños comunitarios. Introducido a través de los medios, el nuevo imaginario colectivo es global. La imagen parece ingenua pero revela un punto de vista. El sujeto imaginante no contradice al observador y argumentador de la ciencia.

Cabeza fría, corazón caliente

En EEUU si un policía blanco mata a un africano la comunidad no debe incendiar supermercados. Si lo hacen continuará la brutalidad policial, pero no tendrán donde comprar. Hay que poner la cabeza fría al servicio del corazón caliente. El cerebro tiene zonas de distinta temperatura: instintos impulsivos, emociones inteligentes o irreflexivas, y pensamientos racionales o teñidos por la ideología. El cerebro en frío deben armonizarlos, saber pensar y esto se logra educando la mente.

Hay países pobres y ricos

La diferencia no es su antigüedad. Egipto tiene 1000 años y es pobre. Singapur hace 40 años era desconocido y hoy es rico. No son sus sus recursos naturales, Japón no los tiene y es una potencia, una fábrica flotante que recibe materia prima y la exporta transformada, logrando su riqueza. Suiza; sin océanos, tiene la mayor flota náutica; sin cacao, produce el mejor chocolate. Sin productos naturales exporta servicios de calidad con una imagen de seguridad que la convirtió en la caja fuerte del mundo.

Tampoco la inteligencia es la diferencia, un estudiante de un país pobre que emigra a uno rico triunfa ¿Qué hace la diferencia? Es la educación, la industria pesada de un país porque fabrica ciudadanos.

Romperse la cabeza

Hay acertijos de lógica, enigmas, pensamiento lateral; una extensa recopilación. Los enigmas van desde el nivel novato hasta retos para un genio. Hay miles para ponerse a prueba y desarrollar la mente mediante el entrenamiento cognitivo. Para participar basta con registrarse al +5491154224742 y guardarlo en agenda de teléfonos y responder “acepto recibirlos”.

Un acertijo es la ingeniosa descripción en prosa de un mensaje a descubrir. Nos fascina vernos enfrentados a misterios y no somos felices hasta que logramos descifrarlos. Por eso resultan tan atractivos. Son la antesala para crear en el cerebro una fábrica de ideas y relaciones productivas, donde tu cerebro será el principal protagonista. ¿Te sumás?

Modela lo mejor

Siempre hay algo que funciona bien en lo cotidiano, al hacer foco y proyectarlo al futuro, se comienza a innovar. Primero Descubrir (Discover) lo bueno y valorarlo. Luego Soñar (Dream). Imaginar fuera de la caja con el poder de la visión. Diseñar (Design). Define lo que será y cómo se hará. Co-construir el ideal. Destino (Destiny).

Realizar un sueño, gestionar el cambio, experimentar, priorizar, reiniciar y analizar la causa del éxito o del fracaso. El banco de experiencias nutre la inteligencia emocional, da confianza, permite aceptar el riesgo, con entusiasmo, independencia y evitar lo malo que pasó. El peligro es ser complaciente, arrogante o culpar al otro. Con el balance habrá humildad y equilibrio de la percepción.

Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza

El que da un sentido religioso a su vida cree que lo dotó de su poder creador. Al animal lo hizo completo pero a él lo trajo a medio hacer, para que sea el creador de su propio destino. La educación debe sacar de adentro el potencial que trae al nacer. La inteligencia espiritual no es un monopolio de las religiones, es un patrimonio humano. Se ocupa del espíritu y la materia, de la trascendencia, de lo sagrado, de las conductas virtuosas, del perdón, la gratitud, la humildad y la compasión. Somos parte de un todo con el cual estamos en contacto. Así como un soldado aprende a usar el arma, los niños deben aprender a usar su cerebro. Descubrir su genio interior genera el empowerment o poder interior. Y dominar los mejores métodos son su software ganador. La educación como industria pesada de un país completa la tarea de Dios, si prepara a los ciudadanos del futuro para convertir su espíritu en materia.

El ser creativo, cuando es innovador, es el mejor imitador de Dios en la tierra.

Dr. Horacio Krell Director de Ilvem. horaciokrell@ilvem.com