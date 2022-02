por Joseph Mavericks – Entrepreneur Handbook

Jack Dalio, el fundador de Bridgewater Associates describe en su libro «Principios» una característica de liderazgo que tiene en común con Gates, Musk y Dorsey: Shapers

Desde 1975 hasta 2011, Ray Dalio construyó el fondo de cobertura más exitoso del mundo. Bridgewater Associates nunca perdió más del 4% durante ningún año natural desde 1991 hasta 2020 (y sólo lo hizo durante 3 años naturales). El primer día de 2011, a la edad de 60 años, Dalio anunció que dejaría el cargo de consejero delegado tras más de 35 años al frente de Bridgewater Associates.

Él y su equipo directivo elaboraron un plan de transición, y esperaban que el relevo durara como mucho unos años. Como el equipo casi nunca había cambiado y llevaban tanto tiempo trabajando juntos, confiaban en que no habría grandes problemas. Resulta que no podían estar más equivocados.

En los 18 meses siguientes, el caos se apoderó de Bridgewater. Había tantas cosas de las que ocuparse, los responsables estaban desbordados y, aunque habían trabajado con Ray durante tanto tiempo, en realidad no entendían cómo lo estaba «haciendo».

Así que Dalio volvió, y abordaron la cuestión de la gestión como Bridgewater aborda muchas de sus decisiones de inversión: de una manera muy sistémica y orientada al proceso. Observaron los atributos de Ray en relación con otros para ver qué faltaba, e identificaron lo que llamaron la «brecha de Ray».

Descubrieron que el componente más importante que había que incorporar para cubrir la mayor parte de la brecha de Ray era algo llamado «shaping». Tal y como lo expresa Dalio en su libro Principios:

«Un moldeador es alguien que concibe visiones únicas y valiosas y las construye maravillosamente, normalmente por encima de las dudas y la oposición de los demás».

Poco después de identificar la brecha, Dalio empezó a investigar a los formadores y lo que tenían en común, con la intención de elaborar «un arquetipo del formador típico». Gracias a su éxito y reputación, pudo conectar con shapers que ya conocía: Bill Gates, Elon Musk, Jack Dorsey (Twitter), Reed Hastings (Netflix)…

Dalio incluso les pidió que se sometieran a evaluaciones de personalidad para descubrir sus valores, habilidades y enfoques, y muchos de ellos aceptaron.

Ni que decir tiene que la mayoría de nosotros no podemos llegar a Dorsey, Musk o Gates con la esperanza de que empleen 1 hora de su tiempo en rellenar un test de personalidad. Por eso, los conocimientos y aprendizajes del proyecto de Dalio son absolutamente inestimables.

Dalio es una de las pocas personas que tiene la capacidad no sólo de evaluar a algunas de las personas más brillantes de nuestro tiempo, sino también de compartir los resultados con el mundo. En este artículo, repasaremos los 4 rasgos más importantes que se desprenden de sus estudios, y lo que podemos aprender de ellos.

Los formadores son pensadores independientes

El 5 de octubre de 2011, unos meses después de que Dalio empezara a interesarse por los shapers, murió Steve Jobs, y Walter Isaacson publicó su biografía poco después. Al leerla, Dalio se dio cuenta de varias similitudes entre él y Jobs.

Steve Jobs creó su empresa desde su garaje, Dalio desde su apartamento de dos habitaciones. Steve Jobs revolucionó la informática, la música y las comunicaciones con productos de gran diseño. Dalio revolucionó la inversión con un método sistémico, orientado a los procesos, que se basa en gran medida en las decisiones tomadas por las máquinas en lugar de los seres humanos, porque los ordenadores no se dejan llevar por los sentimientos.

Jobs y Dalio también fueron rebeldes. Dalio fue despedido de uno de sus trabajos por golpear a su jefe en la cara y fundó Bridgewater poco después. Jobs abandonó la universidad, aceptó un trabajo como diseñador de videojuegos y ahorró suficiente dinero para una peregrinación a la India para experimentar el budismo.

Los shapers son pensadores independientes porque no dejan que nada ni nadie se interponga en la consecución de sus audaces objetivos. También se caracterizan por tener ideas muy adelantadas a su tiempo.

Por ejemplo, Dalio siempre quiso que sus computadoras fueran más potentes porque así podría obtener resultados y predicciones más precisas de ellos. Ya pensaba que las máquinas podrían tomar mejores decisiones que los humanos en muchos niveles porque no están sesgadas por los sentimientos. Pero la tecnología aún no estaba ahí.

Steve Jobs era conocido por empujar siempre a sus ingenieros a ofrecer más allá de lo que creían que era posible. Cuando presentó el portátil más delgado del mundo (el Macbook Air en 2008), muchos no podían creer que hubiera conseguido hacer realidad su visión.

Los creadores son extremadamente resistentes

Ray Dalio también habló con Jack Dorsey, que entonces era «doble CEO» de 2 enormes empresas: Twitter y Square.

Dorsey tiene todas las características mencionadas en este artículo. De hecho, estaba tan adelantado a su tiempo (pensador independiente) que esbozó la idea que se convertiría en Twitter por primera vez en el año 2000, cuando algunos todavía pensaban que Internet era una moda. Twitter no vería la luz hasta 6 años después. Pero, sin duda, el rasgo más destacado de Jack Dorsey es su resistencia.

Dorsey fue catalogado como uno de los peores CEOs de Estados Unidos 2 años seguidos, en 2016 y 2017. Ha sido criticado en innumerables ocasiones por ser el CEO de 2 enormes empresas al mismo tiempo, en lugar de centrar su tiempo y energía en una sola.

Los inversores se han quejado de sus numerosas vacaciones, de sus retiros en silencio y de sus aficiones que consumen mucho tiempo.

Dorsey nunca ha sido el típico CEO, y ha tenido que soportar críticas toda su vida por ello. Sin embargo, durante los últimos 10 años, ha ayudado a crear dos de las empresas más exitosas de Silicon Valley.

Los formadores son extremadamente resistentes porque, como señala Ray Dalio, «su necesidad de lograr lo que imaginan es más fuerte que el dolor que experimentan mientras luchan por conseguirlo». Este es un concepto muy poderoso, y algo que sólo unos pocos pueden lograr.

Más allá de la resiliencia, algunos son incluso capaces de convertirse en antifrágiles, un término creado por Nassim Nicholas Taleb en su libro Antifragile: Things That Gain from Disorder:

«La antifragilidad describe una categoría de cosas que no sólo ganan con el caos, sino que pueden necesitarlo para sobrevivir y prosperar».

Utilizamos la palabra frágil para describir a las personas, las cosas y las organizaciones que se debilitan cuando se les hace daño, y las palabras robusto y resistente para las cosas que pueden soportar el daño sin debilitarse. Taleb creó la palabra antifrágil porque pensó que no teníamos una palabra para las cosas que se fortalecen cuando se les hace daño.

Ray Dalio es un gran ejemplo de persona antifrágil.

A finales de los años 70, perdió 100.000 dólares en una mala apuesta bursátil, lo que suponía la mayor parte de su patrimonio en aquel momento.

Durante toda su carrera, anotó, estudió y analizó todos los errores que cometió para aumentar sus conocimientos. Como resultado, pasó por muchas crisis financieras y casi siempre salió de ellas más rico que antes, ganando con el caos en el proceso.

Los shapers tienen una visión más amplia que la media

Cuando Ray Dalio preguntó a Elon Musk cómo llegó a fundar su empresa SpaceX, esto es lo que respondió el empresario:

«Durante mucho tiempo he pensado que es inevitable que ocurra algo malo a escala planetaria -una plaga, un meteorito- que obligue a la humanidad a empezar de nuevo en otro lugar, como Marte. Un día entré en la página web de la NASA para ver qué progresos hacían en su programa de Marte, y me di cuenta de que ni siquiera estaban pensando en ir allí a corto plazo […] Había conseguido 180 millones de dólares cuando mis socios y yo vendimos PayPal, y se me ocurrió que si me gastaba 90 millones de dólares y los utilizaba para adquirir algunos misiles balísticos intercontinentales de la antigua URSS y enviaba uno a Marte, podría inspirar la exploración de Marte.»

Enviar un cohete a Marte requiere muchos conocimientos, experiencia y probablemente, en la mayoría de los casos, algún tipo de título universitario. Uno no se levanta un día y envía algo a Marte. Sin embargo, cuando Dalio le preguntó a Musk cuál era su experiencia en cohetería, respondió que no tenía ninguna. Cero. «Simplemente empecé a leer libros», dijo.

Los shapers no sólo son capaces de tener una visión más amplia que la media, sino que también reconocen que hay cosas que no pueden ver, y no tienen ningún problema con ninguna de ellas:

Contratar a personas que son mejores que ellos en tareas específicas, o

Asumir grandes cantidades de información para aprender mucho más rápido que la media.

O bien confían en su amplia visión o la obtienen de otros que pueden ver lo que ellos no pueden (mediante la contratación de personas o la lectura de libros de otras personas). Gracias a este enfoque, casi todos los formadores son capaces de ver tanto las grandes imágenes como los pequeños detalles, los niveles intermedios y las conclusiones y perspectivas que se pueden extraer de cada uno de esos niveles.

La mayoría de las personas sólo ven un nivel y ni siquiera se molestan en convertirse en expertos en él.

Los formadores ven todos los niveles y pueden llegar a ser excelentes en muchos de ellos.

Los shapers son extremadamente apasionados

No te equivoques. La razón número uno por la que Gates, Musk, Dorsey o Dalio son capaces de seguir siendo los mejores en lo que hacen es porque les apasiona. Nadie puede mantener ese nivel de excelencia durante tanto tiempo sin ser apasionado. Si no lo amas no te mantendrás en ello, y esta es la mayor lección que hay que aprender de los formadores.

Algunas personas tardan mucho tiempo en encontrar su pasión en la vida, y las personas que tienen la suerte de encontrar su pasión a una edad temprana son las que tienen más probabilidades de salir adelante. Pero eso no significa que debas quedarte sentado y esperar a que tu pasión te «golpee» como una revelación mística.

La mejor manera de encontrar lo que te gusta hacer en la vida es experimentar y probar siempre cosas nuevas hasta que encuentres algo que puedas ver haciendo durante mucho tiempo.

El 99% de los empresarios famosos, ejecutivos de negocios y otros directores generales son moldeadores. Pero es importante recordar que no todos los formadores son famosos. Como señala Dalio en su libro, los formadores son de diversa índole:

«Probablemente conozca a algunos personalmente. Puede que sean los líderes de su empresa local, de una organización sin ánimo de lucro o de su comunidad, las personas que impulsan el cambio y construyen organizaciones duraderas».

También cabe destacar que no es necesario convertirse en un formador para destacar en algo.

Si estás dispuesto a ponerte a trabajar y hacerlo durante mucho tiempo, lo más probable es que tengas éxito en la vida. Una vez más, la razón número uno por la que los formadores impulsan el cambio no es porque tengan todas las cualidades mencionadas anteriormente combinadas, sino porque son apasionados.

Warren Buffet, otro de los mayores inversores de todos los tiempos, pasa hasta 6 horas al día leyendo libros y periódicos sobre sus temas favoritos. Bill Gates lee una media de 50 libros al año. Elon Musk leía 10 horas al día cuando era niño. Puso en marcha SpaceX leyendo sobre cohetes, simplemente porque le interesaban. La mayoría de la gente lee menos de 12 libros al año.

Sí, todas esas personas son formadoras, pero lo que más les mueve es la pasión, el resto es como la guinda del pastel. Así que si todavía no has encontrado algo que te haga salir de la cama cada mañana, la mejor manera de encontrarlo es experimentar y probar siempre cosas nuevas.

Si te encuentras con algo que puedes probar durante más tiempo, sigue con ello. Lee sobre el tema, aprende sobre él, sigue batiendo tu oficio. Puede que hayas encontrado tu pasión.

Diviértete y disfruta del viaje.