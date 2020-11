Estos multimillonarios entienden la felicidad y el poder de aumentar la creatividad a través de tareas cotidianas, como por ejemplo, lavar con sus propias manos los platos de la cena.

La casa de Bill Gates vale $ 125 millones. Jeff Bezos cobra 1 billón de dólares al año en acciones de Amazon para financiar su sueño de enviar personas al espacio con su compañía de cohetes, Blue Origin. Claramente, estos dos tipos podrían permitirse contratar a alguien para que les lave los platos.

Pero ambos multimillonarios siguen insistiendo en fregarlos con sus propias manos.

“Yo lavo los platos todas las noches. Estoy bastante convencido de que es lo más sexy que hago”, bromeó Bezos en una entrevista de 2014. “Yo lavo los platos todas las noches”, reveló Gates de manera similar en un AMA Reddit este año.

¿Están locos? ¿Es esta una trama para que estos titanes del universo se mantengan humildes? Si bien ninguno de los dos multimillonarios reveló el pensamiento detrás de la limpieza de su plato, la ciencia sugiere que existen buenas razones para que las personas, incluso las más ocupadas (y las más ricas) entre nosotros podrían querer hacer tareas mundanas, y por qué aquellos de nosotros que no podemos deshacernos de ellas tal vez queramos repensarlas.

Tareas como meditación

Aunque puede ser difícil de creer al principio, las investigaciones demuestran que las tareas cotidianas, como cargar el lavavajillas y colgar la ropa, en realidad pueden ser un gran impulso para la felicidad si se hacen de la manera correcta. Un estudio reciente enseñó a los voluntarios a ver cómo lavar los platos es una oportunidad para practicar la atención plena, centrándose en el presente y la sensación de la espuma, el agua caliente, etc.

Después de solo seis minutos de lavado, los lavaplatos meditativos reportaron sentirse 27 por ciento menos nerviosos y 25 por ciento más inspirados.

Esto probablemente suene como una locura para los muchos profesionales ocupados que estarían encantados de pasar un poco menos de tiempo en las tareas domésticas, pero el estudio no es solo uno de los locos. Los maestros de meditación han insistido durante mucho tiempo en que concentrarse en tareas mundanas puede iluminar su belleza interior y calmar la mente.

Y si los profesores de meditación son demasiado cautivadores para ti, el profesor de la Escuela Wharton y el autor de libros más vendidos, Adam Grant, ha presentado un argumento similar, explicando por qué, a pesar de las muchas críticas de los entusiastas, nunca se molestó en adoptar una práctica formal de meditación.

No ha empezado a sentarse en almohadas especiales ni a escuchar aplicaciones porque no necesita hacerlo. Él puede (y lo hace) practicar la atención plena como parte de su vida cotidiana. “La atención plena, como mis colegas y yo lo estudiamos, no depende de la meditación: es el proceso muy simple de notar cosas nuevas, lo que nos pone en el presente”, escribe.

Tareas como potenciador de la creatividad

Ahora imagina que eres un multimillonario dirigiendo un gigante filantrópico o una de las compañías más dinámicas de los Estados Unidos. Imagine las decisiones constantes, las demandas cognitivas, los horarios repletos, la interminable preocupación por el futuro, cualquier cerebro, por extraordinario que sea, necesitaría un descanso de eso. Lavar los platos brinda la oportunidad perfecta para dejar que todo eso se desaparezca y estar completamente presente.

Pero ese no es el único beneficio del deber regular de fregadero. Trabajar esa esponja puede ser una oportunidad para concentrarse en el ahora, pero también puede ser una oportunidad para relajarse y soñar despierto. Y los expertos en creatividad dicen que es solo este tipo de vagabundeo que permite al cerebro dar algunos de sus saltos más innovadores e inesperados (por lo que muchas ideas buenas nos llegan en la ducha).

Así que Gates y Bezos no solo logran deslizarse en un poco de atención al enjuagar los platos, sino que su tarea nocturna también es un valioso manantial de creatividad.

Una comida para nosotros no multimillonarios

El punto aquí no es, como dirían los periódicos sensacionalistas, “¡Multimillonarios, son como nosotros!” Felizmente le entregaría el servicio de platos a un profesional pagado en un abrir y cerrar de ojos. Pero si bien ninguna entrevista multimillonaria me va a hacer cargar el lavaplatos, la devoción de Gates y Bezos a los platos me impulsa a repensar las muchas tareas domésticas de las que no puedo deshacerme.

Es posible que odie doblar la ropa o poner en orden los juguetes, pero el hecho de que estos empresarios súper ricos se adhieran a esas tareas es un recordatorio de que, si tenemos la mentalidad correcta, estos trabajos mundanos pueden ser realmente oportunidades valiosas para la atención plena o la creatividad.

Esa verdad probablemente no te hará saltar de alegría la próxima vez que te arremanges para enfrentarte a un montón de platos sucios, pero al menos deberías empezar a pensar si estás aprovechando al máximo las tareas que la mayoría de nosotros hacemos.