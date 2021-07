Jack Dorsey, el CEO de Twitter no es el ejecutivo convencional. Una de sus particularidades es su capacidad de concentrarse por tiempos poco prolongados, entre otras .

Dorsey ha estado innovando principalmente en el mundo de la tecnología durante los últimos 20 años. Comenzó junto con su programa de software de envío en 1999, e incluso de nuevo entonces ya estaba haciendo 10 cuestiones en el mismo tiempo. De hecho, esbozó el concepto que se convertiría en Twitter por primera vez en 2000. Eso es lo que parecía:

Jack archivó el concepto durante años, hasta que en 2006 pudo obtener ayuda de su amigo Florian Weber y de un colega de Odeo (una empresa de podcasts en la que Jack trabajaba) llamado Noah Glass.

“Todo el mundo tiene una idea. Sin embargo, en realidad se trata de ejecutar el concepto y atraer a diferentes personas que puedan ayudarte a trabajar en el concepto” Jack Dorsey

En 2007, Dorsey se convirtió en el CEO de Twitter. 12 meses más tarde, fue despedido de su empresa personal debido a que los distinguidos miembros de la junta directiva lo consideraron inadecuado para el trabajo, incapaz de resolver puntos técnicos esenciales. Además, no les gustaba su tendencia a salir del trabajo antes de tiempo para ir a la sauna o meditar durante horas.

Tras este percance, Dorsey descubrió una opción más para resurgir. Crea Sq. 2 años después de haber dejado Twitter, en 2009. Sq. ayuda a cualquier persona con un teléfono inteligente y una pequeña empresa a liquidar los fondos de las tarjetas bancarias. En 2011, regresó a Twitter como CEO. Esta vez, estaba aún más ocupado que antes, y no simplemente con el yoga.

De un modo u otro consiguió convencer a todos los implicados de que esto no era un problema, y empezó a dividir su tiempo entre las dos tareas. En 2013, Twitter salió a bolsa y Dorsey se convirtió en multimillonario. 2 años más tarde, Sq. entró en el mercado de valores con una valoración de 2.900 millones de dólares.

En pocas palabras, Dorsey no se detiene

Ser implacable y todo el tiempo haciendo malabares entre las tareas y los conceptos no debe ser esencialmente la opción adecuada para obtener los asuntos ejecutados. Muchas personas realmente no prosperan en la multitarea como lo hace Dorsey. Sin embargo, lo que es seguro es que esto: por todo el tiempo innovando, en la búsqueda de nuevos conceptos, y con poco apego al orden establecido, Dorsey estaba en una posición de no, sólo ser extraordinariamente productivo, sino además, redefinir 2 de las industrias más importantes: los medios de comunicación social y las empresas monetarias.

“Todos mis días son temáticos. El lunes es la administración. En Sq. tenemos una asamblea de dirección, en Twitter tenemos nuestra asamblea del comité de trabajo. El martes es producto, ingeniería y diseño. El miércoles es publicidad y marketing, desarrollo y comunicaciones. El jueves es asociación y constructores. El viernes es corporativo y de tradición. Realmente funciona en bloques de 24 horas. Los días que empiezan por T, empiezo en Twitter por la mañana y luego voy a Sq. por la tarde. Los domingos son para la técnica, y hago numerosas entrevistas de trabajo. Los sábados son de descanso”.

La tematización del día es un método de administración del tiempo muy apreciado entre los principales directores ejecutivos de Silicon Valley. Steve Jobs también era reconocido por hacer uso de esta técnica. Los lunes se dedicaban a las conferencias de la plantilla del gobierno, los miércoles a la promoción y la publicidad y el marketing. La mayoría de las tardes se dedicaban al diseño con Jony Ive.

La tematización del día funciona bien cuando se tiene un lío de asuntos que hacer y poco tiempo para asignar a cada uno de estos asuntos, que es estrictamente el escenario en el que se encuentran muchos directores generales. Se encuentra en la encrucijada entre el bloqueo de tiempo y la organización por lotes.

Este método también puede ser muy respetuoso con el medio ambiente, ya que ayuda a los grupos con los que trabajas a alinearse de forma rutinaria contigo. Cuando todo el mundo es consciente de cuál es el tema actual, es mucho más sencillo saber qué hacer, qué historias organizar, qué información consultar. En muchas empresas, a todo el mundo se le asignan tareas al azar que no pueden estar realmente vinculadas entre sí cuando se trata de la imagen más grande. La tematización del día garantiza un mínimo de coherencia en la carga de trabajo y el tema de trabajo de todo el mundo.

La tematización diurna se ocupa de las tareas del día, pero ¿qué pasa antes y después del trabajo? Para ayudar a establecer la musa para un marco de administración del tiempo amigable con el medio ambiente, una excelente rutina de la mañana y la noche son primordiales.

Dorsey se despierta alrededor de las 6 de la mañana y comienza su día con una hora de meditación. Es un gran defensor del método Vipassana para la meditación y ha estado en varios retiros de silencio. En una entrevista en podcast de 2019 con Ben Greenfield, Dorsey mencionó que la primera elección más impactante que hizo en torno a su bienestar psicológico y el manejo del estrés ha sido la meditación.

Después de su meditación, Dorsey hace un ejercicio de 7 minutos, tras lo cual se mete en el sauna durante unos 20 minutos. Los días que va al trabajo va andando (tarda alrededor de 1h15 en 8 millas), y trabaja a distancia los martes y los jueves.

Por la noche, Dorsey se acuesta sobre las 23:00 horas. Antes de eso, hace una hora más de meditación y come. De hecho, es reconocido por consumir sólo una comida al día.

“Desde hace dos años, sólo ceno. Suelo comer alrededor de las 6:30, y como hasta las 8:30 o 9:00 de la mañana. Y después bebo algo de vino, rosado normalmente”.

Jack Dorsey fue catalogado como uno de los peores CEOs de Estados Unidos 2 años seguidos, en 2016 y 2017. Ha sido criticado en muchas ocasiones por priorizar su vida privada y sus aficiones sobre el aumento de las empresas que ayudó a crear. Muchos comerciantes no han visto el retorno que esperaban con su financiación en Twitter, por lo general han culpado a Dorsey más que antes.

Las partes interesadas en Sq. y Twitter se han mostrado poco contentas con el hecho que Dorsey divida su tiempo entre las 2 corporaciones. Desde su punto de vista, esto disipa poder. Sin embargo, ¿es un juicio honesto?

La principal queja de los anunciantes es que pautar en Twitter no ha sido muy redituable. Sin embargo, ¿se puede culpar a la rutina del CEO? El mercado de valores reacciona básicamente de 1.000.000 de formas distintas a 1.000.000 de factores diferentes, la mayoría de los cuales están fuera de la gestión de todo el mundo.

Dorsey es consciente de esto, y por eso ha estado luchando para mantener su lugar en cada Twitter y Sq. Aquí hay un extracto del libro “Deep Work” de Cal Newport. En él, el autor explica por qué el trabajo de Dorsey no puede ser considerado superficial:

“Dorsey cuenta que termina el día común con treinta o cuarenta unidades de notas de asamblea que evalúa y filtra por la noche. En las pequeñas áreas entre todas estas conferencias, cree en la disponibilidad serendípica. “Hago numerosos trabajos en mesas de pie, a las que cualquiera puede acudir”, mencionó Dorsey. “Consigo escuchar muchas conversaciones en toda la empresa”. Este tipo de trabajo no debe ser profundo […] Se lanza de una asamblea a otra, dejando que las personas lo interrumpan libremente en los interludios transitorios entre ellas. Pero no podemos decir que el trabajo de Dorsey es superficial, […] es de bajo valor y simplemente replicable, mientras que lo que Jack Dorsey hace es extremadamente valioso y extremadamente recompensado en nuestro sistema financiero.”

Dorsey podría no tener la capacidad de sentarse sin hacer nada y prestar atención a una cosa durante varias horas. Podría ir a retiros silenciosos, viajar una cantidad excesiva para el estilo de los comerciantes, y pasar una cantidad excesiva de tiempo dentro de la sauna.

Pero durante los 10 años anteriores, ha ayudado a crear 2 de las corporaciones probablemente más rentables de Silicon Valley, por lo que debe estar haciendo algo correcto. El 7 de abril de 2020, además, se comprometió a cambiar el valor de 1.000 millones de dólares de sus acciones de Sq. para financiar los esfuerzos de ayuda de Covid-19, los ingresos fundamentales comunes, la asistencia para el bienestar de las mujeres y la educación.

No habría acabado en ese lugar si hubiera dejado que los críticos aplastaran su imaginación y presentimiento.

Joseph Maverick – Entrepreneur Handbook