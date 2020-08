Aquí hay 3 cosas que el estilo de vida de un emprendedor te otorgará. Si bien muchas personas desarrollan su propio negocio de comercio electrónico con el objetivo de generar ingresos pasivos, ser emprendedor es más que eso.

El dinero a menudo puede ser el grillete de su cárcel, no la clave de su libertad.

El espíritu emprendedor no es pasivo. Es muy activo.

Desde que me convertí en empresario, he conocido a un puñado de aspirantes que buscan hacer lo mismo. Cuando les pregunto por qué, a menudo responden con alguna indicación de que quieren generar un medio de ingresos pasivos e ingresos recurrentes.

La realidad es que no hay garantía de que convertirse en emprendedor le otorgue esta seguridad financiera e ingresos cada mes. Pero te da algo más.

Si estás considerando unirte al mundo emprendedor, asegúrate de quererlo.

He descubierto que el estilo de vida de un emprendedor trae tres regalos únicos, que son mucho más valiosos que los ingresos.

1. Nivel de propiedad y liderazgo por mandato

Cuando dejé mi trabajo corporativo, supe que podía sacar más provecho de la vida si estaba dispuesto a apostar por mí mismo. Anhelaba más desafíos y sabía que los resultados serían completamente el resultado de mis esfuerzos como emprendedor. Este nivel de propiedad puede ser aterrador, pero si lo ve correctamente, es increíblemente empoderador. Tu eres responsable del resultado de tu propia vida, los resultados del éxito de tu negocio y las victorias de tu equipo.

Ya sea que seas un emprendedor con una audiencia que respaldes o dirijas un negocio con un equipo de empleados, te encuentras en una posición de liderazgo. Esta posición te otorga la oportunidad de cambiar no solo tu vida sino también la vida de los demás. Tu éxito y crecimiento dependen de ti. Si bien esto puede ser estresante a veces, estás en condiciones de realizar un cambio real que mejore el mundo que te rodea. Simplemente no puedes ponerle precio a eso.

2. Flexibilidad para definir qué significa libertad

La sociedad ha puesto énfasis en el concepto de que el dinero puede comprar libertad. Pero, si alguna vez has leído el libro de Tim Ferriss “La semana laboral de 4 horas”, que recomiendo encarecidamente, se dará cuenta de que el dinero a menudo puede ser el grillete de su cárcel, no la clave de su libertad.

Al convertirte en emprendedor, te das la flexibilidad de diseñar tu vida y optimizar cada día en función de tu forma única de ser. Si trabajas mejor a altas horas de la noche, ahora tienes la libertad de hacerlo. Si encuentras que la subcontratación de pequeñas tareas personales te permite ejecutarlas de manera más eficiente, tienes la opción de establecer este sistema. Si bien es posible que aún necesites apresurarte, es completamente en sus propios términos. Si encuentras asfixiante la estabilidad y la estructura otorgadas por el estilo de vida tradicional, este camino alternativo puede ser la clave para liberarse.

3. Oportunidades de crecimiento infinitas

Puede que no recibas ingresos ilimitados, pero ser un emprendedor te otorga un crecimiento sin fin. Para tener éxito, debes anhelar un crecimiento personal y profesional constante. Hacer crecer un negocio, una marca y una misión significa que debe estar dispuesto a fracasar, enfrentar sus inseguridades y superarlas.

Este estilo de vida realmente no es para los débiles de corazón. Es posible que no te guste el sabor del crecimiento que experimentas, porque a menudo viene envuelto en rechazo o fracaso. Pero, si estás dispuesto a afrontar los reveses de frente, con el tiempo, ya no tendrás miedo de afrontar la sensación de fracaso.

Esta es la verdad. Cuando estás en la búsqueda de crecer, estás mejor posicionado para que se presenten oportunidades, personas con las que conectarse e ideas innovadoras que crezcan en tu mente, todo lo cual puede conducir a un mayor éxito financiero.

No entres en el espíritu emprendedor con el único propósito de ganar dinero. Entra con el deseo de crear libertad, liderazgo y crecimiento en tu vida. Entonces, el dinero le seguirá.

Raj Jana INC.com