Los fundadores con una pequeña salida en su primera empresa son mucho más propensos a construir un unicornio en su siguiente emprendimiento, según muestra un nuevo estudio de startups

Alex Tew no es el estereotipo de universitario de la Ivy League o de ingeniero de software en Google que fundó una startup de mil millones de dólares. Tew era un estudiante de la Universidad de Nottingham cuando puso en marcha su primer proyecto. Su afán por construir algo y ganar dinero le llevó a crear «The Million Dollar Homepage» en 2005. El sitio web consistía en un millón de píxeles dispuestos en una cuadrícula de 1000 × 1000 píxeles.

Los píxeles se vendían a 1 dólar por píxel y los compradores de estos bloques de píxeles eran anunciantes.

Esto es antes de que los «Display Ads» fueran algo grande. En cuatro meses, la página se hizo viral y los anunciantes se llevaron todos los píxeles. Tew había logrado el éxito y un resultado de un millón de dólares.

No era, ni mucho menos, un éxito masivo en el mundo en el que los resultados de cien millones de dólares e incluso de mil millones son frecuentes y lo que les importa a los capitalistas de riesgo.

Seis años después, Tew creó una empresa llamada Calm. Calm creció lentamente hasta convertirse en la aplicación de meditación y sueño número uno. La empresa fue valorada por última vez en más de 2.000 millones de dólares. El prurito de Tew por crear empresas le llevó a crear y dirigir una empresa de mil millones de dólares.

Tew no es el único que ha tomado el camino para convertirse en fundador de una empresa de gran éxito. Consideremos a Paul Davison y Rohan Seth, los cofundadores de Clubhouse, como otro ejemplo. Lanzada en 2020, la red social sólo de audio ya tiene millones de usuarios y una valoración de 4.000 millones de dólares. Parece un éxito de la noche a la mañana, o que dos fundadores tuvieron suerte con la idea adecuada en el momento oportuno, pero Davison y Seth habían lanzado varias aplicaciones y startups de consumo y sociales en los diez años anteriores y tuvieron nueve ideas fallidas entre los dos antes de descifrar finalmente el código. La última empresa de Seth, Memry Labs, fue una pequeña adquisición por parte de Opendoor, y la última empresa de Davison, Highlight, fue adquirida por Pinterest por una pequeña cantidad.

En el ecosistema de startups, es muy común que una empresa emergente financiada con fondos semilla o de serie A, cuyo producto no se ajusta al mercado o tiene dificultades para conseguir la siguiente ronda de financiación, sea adquirida por una empresa más grande. Lo más habitual es que estas empresas más grandes vean esto como una forma de contratar a un grupo de personas con mucho talento y espíritu emprendedor.

Entre los fundadores de las startups de mil millones de dólares, casi el 60% no eran primerizos.

Aunque estos pueden parecer resultados pequeños o incluso fracasos en el mundo del capital riesgo (como que no crearon un fondo de inversión o un retorno 10X para sus inversores), esto está lejos de ser un fracaso, y pasar de un pequeño resultado empresarial a fundar una startup de mil millones de dólares está lejos de ser un incidente aislado.

Pasé los últimos cuatro años realizando uno de los estudios más completos sobre las startups, con más de 30.000 puntos de datos, examinando por qué algunas se convierten en empresas de mil millones de dólares mientras que la mayoría no lo hacen. He publicado los resultados, muchos de los cuales son contraintuitivos y sorprendentes, en mi próximo libro Super Founders: What Data Reveals about Billion-Dollar Startups. Una de las variables que estudié fue la actividad empresarial previa de los fundadores.

Entre los fundadores de las startups multimillonarias, casi el 60% no eran fundadores primerizos. En un grupo de empresas seleccionadas al azar que habían recaudado un mínimo de 3 millones de dólares en financiación de capital riesgo, pero que no habían alcanzado el estatus de unicornio -la imagen típica de una empresa financiada con capital inicial-, alrededor del 40% no eran fundadores primerizos. La estadística muestra que los fundadores que repiten tienen más probabilidades de crear una empresa de mil millones de dólares.

Esto no es para desanimar a los fundadores noveles. En sí mismo, es una gran señal que el 40% de las empresas de mil millones de dólares hayan sido creadas por fundadores noveles. Se trata más bien de animar a los que fracasaron o a los que obtuvieron un pequeño resultado en el primer intento a que vuelvan a intentarlo.

Otro dato relevante: de los fundadores que repiten en empresas de mil millones de dólares, más del 70% había fundado una empresa anterior (el 42% en números absolutos) que fue adquirida por unos 10 millones de dólares o tuvo niveles de ingresos similares, en comparación con el 24% del grupo aleatorio, una diferencia estadísticamente asombrosa. En otras palabras, los fundadores con una pequeña salida o una empresa anterior con un pequeño resultado eran mucho más propensos a terminar construyendo empresas de mil millones de dólares.

A menudo no oímos hablar de los años de ajetreo empresarial por los que pasaron muchos fundadores de éxito antes de aterrizar finalmente en su mejor startup. En mi libro, narro las historias de fundadores como los hermanos Collison, que fundaron y vendieron una startup de gestión de subastas antes de fundar Stripe a los 19 años, y el fundador de Airtable, Howie Liu, que había fundado y vendido su anterior startup a Salesforce por 25 millones de dólares. Brian Armstrong creó una empresa llamada UniversityTutor con un éxito modesto antes de fundar Coinbase, y Daniel Ek había creado una empresa de publicidad en línea llamada Advertigo que fue una adquisición muy pequeña antes de fundar Spotify.

Incluso fundadores primerizos como Mark Zuckerberg y Bill Gates no eran realmente primerizos. Habían iniciado varios proyectos antes de crear las empresas por las que les conocemos. Zuckerberg había creado una aplicación de música llamada Synapse, y Gates había construido Traf-O-Data, un dispositivo de vigilancia del tráfico, antes de fundar Microsoft.

Las personas que tienen el gusanillo de iniciar proyectos, crear negocios paralelos y llevarlos a cabo tienen muchas más probabilidades de crear empresas de éxito masivo que las que tienen currículos brillantes o la experiencia de haber trabajado en puestos de liderazgo en grandes empresas pero carecen del gusanillo de construir.

Resulta que la mejor preparación para fundar una empresa de gran éxito es fundar una startup. Si nunca has fundado una empresa, la mejor preparación para hacerlo es fundar algo, tal vez un club, un negocio paralelo o simplemente vender algo en línea.

El director general de Cloudflare había creado HoneyPot, una comunidad sin ánimo de lucro para denunciar los correos electrónicos basura, y los fundadores de Confluent habían puesto en marcha Apache Kafka dentro de LinkedIn como proyecto de código abierto.

Es posible que se llegue al resultado de los mil millones de dólares en el primer intento, pero los datos muestran que es más probable que ocurra en el segundo, tercero o décimo. Lo importante, sin embargo, es seguir construyendo hasta que la suerte te acompañe.

Ali Tamaseb – Marker