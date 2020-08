Si tu sueño es tener flexibilidad horaria, ganar una fortuna y ser reconocido, tal vez no sea necesario que te conviertas en emprendedor. O sí. Lo importante es tenerlo claro.

Sarah ha trabajado en Guardian Technologies durante casi una década. Comenzó su carrera en la empresa como asociada de ventas y desde entonces se ha abierto camino hasta convertirse en ejecutiva.

Ella gana más de $ 100,000 al año, ama a su equipo, su compañía y su vida en general.

Cuando sus amigos más emprendedores se burlan de ella por ser una “de nueve a cinco” o por “no soñar lo suficientemente grande”, no le importa. De hecho, lo encuentra divertido.

Ella respeta profundamente el impulso de su amiga para construir la próxima Apple o Facebook … pero no podría estar más feliz con su trabajo y su vida. Tiene libres las noches y los fines de semana mientras ve a sus amigos pasar la mayor parte de su “tiempo libre” trabajando.

A finales de sus veintes, ha podido tachar innumerables destinos de su lista de viajes con unas importantes vacaciones de 4 semanas cada año, mientras que sus amigos han estado encerrados en sus apartamentos construyendo y reconstruyendo y luego reconstruyendo algo más después de eso.

Sin menciona cuando alcanza sus bonificaciones y gana más que todos juntos. Pero, ¿quién cuenta?

Tengamos una conversación sincera sobre el espíritu empresarial frente al “trabajo de los empleados”.

Quiero comenzar diciendo que el sueño de convertirse en emprendedor no es tonto … en lo más mínimo.

Después de todo, elegí ese camino por mí mismo y esa decisión me ha permitido construir JotForm para casi 4 millones de usuarios en los últimos 12 años … y me ha dado la oportunidad de trabajar con un equipo de personas increíbles … un equipo de empleados increíbles.

Sin embargo, sería negligente si no dijera que el sueño de convertirme en un “empleado” tampoco es tonto. De hecho, hay una gran parte de mí que diría que es mejor para algunas personas.

¿Ayudar a construir una empresa ya establecida (en lugar de perder el sueño pensando en todos los riesgos empresariales que asumió)?

¿Gana un salario considerable (en lugar de preocuparse de cómo diablos podrá cuidar de su familia por el resto de su vida)?

¿Tiene la oportunidad de algún día subir de rango (en lugar de abrazar un futuro completamente incierto)?

¿Disfruta de tiempo libre remunerado y otros beneficios (en lugar de agotarse en una cultura que celebra el ajetreo de 80 horas)?

¿Dónde firmo?

Desafortunadamente, en el siglo XXI, la “nave de empleados” parecía haber tenido una mala reputación, de repente se volvió poco atractivo. Estoy totalmente en desacuerdo.

La historia anterior sobre Sarah (su nombre y el nombre de la empresa se han cambiado por motivos de privacidad) destaca algunos de los beneficios que los empleados disfrutan y que la mayoría de los emprendedores no… hasta que “lo logran” (si es que alguna vez lo logran).

Si bien no soy ingenuo al pensar que la experiencia de Sarah es la de todos los empleados, hacer un jonrón y vender su empresa por mil millones de dólares tampoco es la experiencia de todos los emprendedores, solo unos pocos unicornios selectos lo logran.

Necesitamos hablar más sobre el costo real del espíritu empresarial.

El espíritu empresarial no siempre conduce a la felicidad, la flexibilidad, la riqueza y la notoriedad

“Seré feliz cuando” … es un pensamiento que, irónicamente, ha causado mucha infelicidad a hombres y mujeres que persiguen cualquier cosa en este mundo.

Nos encontramos corriendo tras algo (matrimonio, hijos, una casa más grande, un coche más bonito) y cuando finalmente atrapamos lo que estamos persiguiendo, seguimos sintiéndonos vacíos.

En psicología, este concepto se llama “ilusión de enfoque”, es un sesgo cognitivo en el que las personas ponen demasiado énfasis en un evento futuro y, como resultado, predicen de manera inexacta la realidad del evento.

Piensa en un momento en el que te hayas contado una historia sobre una meta o un sueño que perseguías y en tu cabeza parecía un cuento de hadas … pero una vez que lograste la meta o el sueño, la realidad fue mucho menos épica.

Eso es enfocar la ilusión.

En “Por qué establecer grandes metas puede hacerte sentir miserable”, lo expliqué usando el concepto de “síndrome post-maratón”, un estado bien documentado de tristeza, inutilidad y decepción. Es una reacción humana natural.

Muchos aspirantes a empresarios sufren este fenómeno psicológico. Se cuentan a sí mismos historias de cómo será la vida como emprendedor … pero una vez que realmente viven la vida de un emprendedor descubren que la realidad es todo lo contrario.

A menudo, estas historias vienen en forma de “Seré feliz cuando …”

Seré feliz cuando … empiece un negocio.

Seré feliz cuando… gane $ 100,000 al año con mi negocio.

Seré feliz cuando … venda mi negocio y me convierta en millonario.

Seré feliz cuando… [completa el espacio en blanco].

Una historia que los aspirantes a emprendedores se cuentan a sí mismos es que serán felices cuando encuentren algunos de los muchos mitos asociados con el emprendimiento: flexibilidad, riqueza, notoriedad, etc.

Pero, según mi propia experiencia como emprendedor, estas ilusiones no se descubren ni se logran a través del espíritu empresarial:

Seré feliz cuando tenga más flexibilidad como emprendedor: mi vida no se ha vuelto más flexible después de construir JotForm (y no fue nada cerca de ser flexible durante los primeros diez años mientras lo construía). Después de 12 años, mi responsabilidad hoy es solo más grande… administrar, contratar, diseñar estrategias y preocuparme.

Si, como emprendedor, trabaja 40 horas a la semana y se “preocupa” 40 horas adicionales fuera del trabajo … ¿es tu vida realmente flexible?

Seré feliz cuando tenga una mayor riqueza: como emprendedor, mientras que JotForm ha sido un éxito modesto para mí y mi equipo, por cada éxito empresarial modesto, hay miles de fracasos. E independientemente de las historias de Cenicienta que escuches en los medios, la realidad del fracaso empresarial es cualquier cosa menos un cuento de hadas. No hay nada poético en endeudarse decenas de miles de dólares porque su sueño no despegó. En lo que respecta al espíritu empresarial, yo diría que la riqueza no es algo que deba esperarse … Yo diría que es una rara excepción.

Seré feliz cuando tenga más notoriedad como emprendedor: otra idea errónea del espíritu empresarial es que conduce a la notoriedad o la fama. Si bien sí, algunos empresarios como Musk y Zuckerberg son celebrados como estrellas de rock, la mayoría de nosotros pasamos completamente desapercibidos. En lugar de tratar de llegar a la portada de una revista, elijo recoger aceitunas y pasar tiempo de calidad con mi familia.

Entonces, cuando realmente miras la flexibilidad, la riqueza y la notoriedad … te da scuenta de que el espíritu empresarial no es necesariamente el mejor camino a seguir para lograr estas cosas.

El espíritu empresarial no es para todos. El hecho de que sea genial o que hayas nacido para ser emprendedor no significa que tus amigos deban convertirse en uno.

Si deseas más flexibilidad, también podrías trabajar para una empresa de tecnología remota. Si buscas riqueza, también podría ganar dinero trabajando en bienes raíces, ventas o banca de inversión.

Si bien no hay nada de malo en estas cosas, no necesariamente se pueden encontrar a través del espíritu empresarial o al menos no es el camino más fácil para encontrarlas.

Antes de tomar la decisión de convertirnos en emprendedores (o empleados), podemos preguntarnos qué es lo que realmente nos hará felices y ser extremadamente realistas con nosotros mismos.

Aytekin Tank – The Startup