Tim Denning no cree en los negocios innecesariamente complicados y comparte unas reglas de vida muy sencillas que lo hacen triunfar en los negocios.

La gente habla de ellos como si fuera ciencia espacial. Llevan negocios como insignia de honor. Usan palabras como “transformación” cuando “actualizar al software en la nube” es suficiente. Los negocios solo cobran dinero por cosas.

Nunca he entendido por qué la gente adora los negocios. Bien, ganaste mil millones de dólares con tu aplicación. ¿Y? Estoy aburrido. ¿Que más tienes?

Los negocios son divertidos cuando no te los tomas tan en serio y comprendes por qué lo estás haciendo y, lo que es más importante, qué vas a hacer con el dinero para marcar la diferencia.

La carrera de ratas equivale a usar un negocio para perseguir dinero, para comprar cosas tontas que no necesitas, para exhibir un Rolex en un chisporroteo de salchichas al que ni siquiera querías asistir. Guarda la salchicha.

Estas son mis reglas de negocios para inspirar tu propia lista.

Cállate sobre tu negocio

El marketing empresarial es una cámara de muerte. Es donde el buen contenido va a morir y reencarnarse en anuncios. Habla menos de tu negocio.

Mi empresa ni siquiera tiene logotipo. Ni siquiera le elegí un nombre. Terminé registrando mi negocio a mi nombre y lo rellené también. Usé mi nombre real, Timothy (el de la Biblia, sí, es cierto, una vez fui un buen niño de iglesia), no el nombre que la gente me llama: Tim.

Hablar de su negocio exitoso no genera dinero.

Haz cosas que la gente ama

Vende un producto que le guste a la gente. Pregunta a las personas qué quieren. Dáselos. Ponte en la línea. Empieza por amar lo que haces, y el producto final será construir cosas que a la gente le encanten.

Amor solo significa cuidado.

Si te preocupas por las personas que te van a dar el dinero que tanto te ha costado ganar, eso hace toda la diferencia. La gente compra a personas que sienten que se preocupan por ellos.

Haz lo que dices que harás

Juego un juego después de cada reunión de negocios. Escucho las promesas dadas en la reunión. Entonces espero.

Aquí hay una estadística de este año: solo una persona acordó tomar medidas en una reunión y realmente lo hizo. ¿El 99,9% de los demás? Bueno, he tenido que seguirlos como un cachorro preguntándoles todos los días “¿ya lo has hecho?”

Mi regla es esta: hago lo que digo que voy a hacer.

Asombra a los clientes. No pueden creer que realmente cumplas con lo establecido, porque es muy raro. Los negocios no son mágicos.

Haz lo que dices que vas a hacer. Vencerás a todos los demás sin un MBA o sin un conjunto transformador de ventajas competitivas, o Product-Market Fit, MVP / MLP, o cualquier otro término comercial sin sentido.

Ve un 1% más allá de la promesa

Hacer lo que dices que harás es bueno. Mi regla es sobreentregar. Hago un 1% más de lo que espera el cliente.

Si digo que llamaré a las 11 am., llamo a las 9 am. Si digo que tardará 7 días en enviarse, me aseguro de que llegue en 3 días. Si vendo un curso en línea con 10 lecciones, publico 12 y regalo algunos bonos inesperados.

La gente se queda asombrada cuando obtiene un resultado mejor del que ha pagado.

Vender menos. Entregar más.

Tim Denning

Lucha, no te rindas

Los negocios pueden ser frustrantes.

En los negocios, solo pierdes si te rindes. Si sigues intentándolo y aprendes de tus errores, eventualmente ganarás el juego. Pero puede que te des cuenta cuando ganes el juego empresarial que no es lo que pensabas que iba a ser.

No soy emprendedor. Soy estúpido en los negocios. Por eso fracasé en siete startups diferentes. No me arrepiento ni un poco de eso. Siete startups fallidas seguidas fue mejor que un título de Harvard Business.

Mi regla en los negocios es seguir luchando. La persona que puede durar más tiempo suele entender el juego.

Amor, no odio

Tenía un competidor en los viejos tiempos de importar y vender productos en línea. El tipo que inició el negocio se hizo pasar por un inversor en nuestro negocio antes de salir por su cuenta. Tomó nuestra idea y modelo operativo y lo duplicó todo.

Lo que fue aún más interesante fue que decidió instalar su almacén exactamente a 50 metros de nuestro almacén. Quería mostrarnos lo mal que lo habíamos tratado.

Un mes, nos quedamos sin stock. Un colega y yo caminamos hacia su almacén. Nos volvimos a conectar. Dijimos perdón por la forma de negocios, con una taza de café. Mencionamos en la conversación que estábamos teniendo problemas con las existencias.

Al final de la conversación, nos dio todo el stock que necesitábamos e hizo que el conductor de su montacargas lo pusiera en nuestro almacén. Y ni siquiera nos cobró por ello. Solo dijo: “Págame cuando puedas“. Cuando le pagamos 30 días después, nos dio todas las acciones a precio de costo y obtuvo un margen cero.

Me quedé asombrado. Nos mostró amor por los negocios. Nunca lo olvidaré.

Muestra amor a los malos jefes.

Muestra amor a sus competidores.

Muestra amor a los ex empleados.

Huy de los imbéciles

La vida es demasiado corta como para hacer negocios con un idiota.

¿Alguna vez conociste a un escalador de escaleras corporativo? Son asesinos sonrientes.

Te atropellarán con su Mercedes Benz, accidentalmente, en el estacionamiento para que puedan tomar tu trabajo. El teléfono inteligente de sus hijos los conoce mejor que ellos.

Cada encuentro y cada interacción se trata de ellos y de su carrera.

No les puede importar menos el cliente, aunque fingen.

Son mejores actores que Tom Hanks en Forrest Gump. Como resultado de sus objetivos profesionales egoístas, hacen que la vida de los demás sea un infierno para saltar en la escalera. Su ego dirige el negocio, no su capacidad para unir a los humanos en torno a un solo objetivo.

Luego está el emprendedor de Instagram emergente. Solo están ahí para el programa y los me gusta. Acariciar su ego duro como una roca es más importante que administrar un negocio que ayude a los clientes a resolver un problema.

Cuando haces negocios con estos emprendedores sientes que quieres vomitar a mitad de la reunión. Estás buscando un bote de basura vacío para tirar, y luego un baño para limpiarte la cara y hacer girar un poco de agua alrededor de tu boca de vómito.

No puedes averiguar dónde se equivocaron sus padres. ¿Les dieron demasiadas lecciones de piano cuando eran niños? Nadie lo sabe. Quizás nadie lo sabrá jamás. Todo lo que sabes es que te siente mal.

Evita a los imbéciles y elige gente humilde con quien trabajar.

Crea contenido útil

El contenido es el corazón de cualquier negocio. Me tomó seis años conseguirlo.

Toda empresa necesita contenido. Es cómo le muestras a un cliente potencial lo que puede hacer con él. Los clientes necesitan prepararse para un negocio. El contenido es cómo lo haces.

Conviértete en un maestro con palabras escritas, audio, video o gráficos.

Evita la venganza

La gente en los negocios te traicionará. Mi amigo Michael Thompson hizo un trato de bienes raíces con una persona a la que llamó amigo. El padre de su amigo tachó su firma en la escritura de una propiedad de inversión que le daría una ganancia de 250.000 dólares y puso su propio nombre.

Michael lo perdió todo.

Podría haber vivido su vida con venganza y convertirse en un viejo amargado y retorcido. En cambio, se mudó a España, se convirtió en escritor, conoció al amor de su vida y dedicó su vida a sus dos hijos.

Ah, y ganó mucho más dinero más adelante en su vida porque a la gente le gustaba trabajar con él. Es un tipo divertido con quien estar. Va a ser mi pequeño guía turístico en español cuando visite Barcelona y suba montañas con él que solo puedes encontrar en los libros ilustrados de autoayuda.

La venganza simplemente no vale la pena. En su lugar, elige aprender.

Haz amigos en lugar de construir una “red”

La creación de redes en los negocios es espeluznante. ¿Quién quiere estar “en red”? Yo no. No quiero ser un contacto en el teléfono comercial de alguien.

Mi regla en los negocios es tener conversaciones con la gente y convertirlos en amigos. Las mejores oportunidades comerciales que he encontrado provienen de personas a las que llamo amigos. Hacer negocios es más que hacer negocios. Hay una conexión humana. Una historia que contar. Un café retrasado.

¿Cómo se hace un amigo en los negocios? Me gusta esto:

Escúchalos primero.

Hágales preguntas.

Ser curioso.

Concéntrate en cómo puedes ayudarlos, no en cómo puedes ayudarte a ti mismo.

Construir una buena relación. En otras palabras, ten una conversación sobre algo que no sea de tu agrado.

Los negocios son aburridos. Los humanos son interesantes.

Trata a la gente ridículamente bien

La forma en que tratas a las personas se convierte en un imán.

Si tratas bien a la gente, la gente hablarán de ti y conocerás a otras personas que pueden ayudar a su empresa. Trata mal a la gente y, con el tiempo, se correrá la voz en secreto de que no eres alguien con quien hacer negocios.

El desafío es que nadie te lo dirá. Ocurrirá en silencio detrás de puertas cerradas o en conversaciones en el pasillo.

Tratar bien a las personas conduce a que tu y tu empresa sean respaldados de boca en boca y, por lo tanto, crecerá también tu capacidad para encontrar oportunidades comerciales.

Tim Denning – Blogger australiano con más de 100 millones de visitas – Escribe para CNBC y Business Insider. Inspirando al mundo a través del desarrollo personal y el espíritu empresarial – The Ascent