Los primeros dieciocho meses de una startup son cruciales. El autor, que emprendía por segunda vez, recopiló lo aprendido para compartirlo con otros emprendedores

1/ Los primeros 18 meses de una startup: Después de iniciar mi segunda empresa en 2019, decidí que escribiría las lecciones útiles que aprendí o reaprendí en el camino. Algunas fueron ganadas con esfuerzo y otras requirieron un enfoque constante. Un hilo conductor que espero pueda ayudar a otros fundadores que empiezan

2/ Aclarar tus planes: lo primero que hice fue escribir un plan maestro de 7 páginas al estilo de Elon Musk. Escribe qué problema piensas resolver, cómo lo vas a resolver y por qué es importante. Luego haz que tus amigos inteligentes lo critiquen. No dejes ninguna pregunta válida sin responder.

3/ Termina cada conversación con un experto de tu sector con: «¿Por qué crees que voy a fracasar?» para apoyarte en la comprensión brutal de lo que necesitas para disminuir riesgos.

4/ Piensa en una forma de hacer que tus usuarios tengan algo de piel en el juego lo suficiente como para gritarte que hagas tu producto mejor. Cobra o intercambia por él desde el principio. Esperar a que tu producto sea «suficientemente bueno» reduce la cantidad que aprenderás cada día. ¡El primer grupo de usuarios me pagó 20 dólares en Venmo!

5/ De vez en cuando, alguien a quien respetas te dará un consejo no solicitado que puede reducirte. Primero, asimílalo. Después, trata de poner su consejo de una manera que tú mismo hubieras querido dar. Esto elimina la parte hiriente y te permite escucharlo de una forma en la que puedas beneficiarte.

6/ Levantarme de la cama en pijama y volver al trabajo con las cosas tal y como las dejé fue el superpoder más infravalorado que me aportó alegría, concentración y rapidez: había olvidado todo lo que conlleva prepararse para el trabajo.

7/ Aprender de los usuarios es una habilidad que se practica al igual que la programación. Si no tienes experiencia, haz un plan. Empieza con preguntas sencillas y luego profundiza. Estas eran las mía al entrar en las primeras entrevistas con clientes

Reglas para las preguntas

Las opiniones no valen nada

Cualquier cosa que implique el futuro es una mentira demasiado optimista

Estás disparando a ciegas hasta que entiendas sus objetivos

Si no han buscado ya formas de resolverlo, no van a buscar (o comprar) la tuya

Aunque es raro que alguien te diga con precisión lo que te pagará, a menudo te mostrará lo que vale para él

El mayor riesgo del mercado: ¿comprará la gente una computadora siempre en línea?

Tal vez: «¿cómo usaste tu computadora por última vez mientras estaba desconectado?», «¿por qué era importante para ti?»

Preguntas:

¿Cuándo fue la última vez que actualizó su computadora?

¿Por qué actualizó su computadora por última vez?

¿Por qué fue importante para resolverlo?

¿Para qué utilizó ayer su computadora?

¿Fue fácil?

Si no es específico de lo que estamos construyendo, sigue preguntando hasta que las respuestas sean «no, no hay otros problemas/preocupaciones – ¡funcionó bien!»

¿Utilizas alguna vez tu computadora cuando está desconectada?

¿Para qué lo usas?

¿Por qué es importante?

¿Qué modelo de computadora tienes?

¿Qué tamaño de disco tienes? ¿Es suficiente?

8/ Cásate con el problema, no con la tecnología. Si estás casado con la tecnología, es posible que te rindas fácilmente debido al estrés inducido por los contratiempos o el aburrimiento. Estar casado con el problema te motivará a tener la perseverancia necesaria para continuar en los momentos difíciles o en el trabajo tedioso.

9/ A medida que la relación con tu cofundador cambie, habrá momentos de tensión. Confronta los problemas desde el principio. Sé explícito sobre cómo van a dividir y conquistar. Apóyate en las pasiones del otro. No confundas las diferencias de estilo de trabajo con el funcionamiento de la empresa. Consigue un coach.

10/ Creo que las startups suelen hacer medio pivotes al principio. La mía lo hizo. La primera idea puede ser errónea, pero si te quedas con ella un poco más, a menudo descubrirás un problema profundo que preocupa a la gente. Lo único que te detiene es si quieres dirigir esa empresa para lograr esa misión concreta.

11/ A veces a la gente inteligente no le gusta mi idea. No es necesario convencer a todo el mundo. En cambio, lo utilicé como una oportunidad para entender su oposición y me esforcé por ver la verdad de sus opiniones. Lo utilicé como un momento para reforzar mi comprensión de una crítica inteligente.

12/ Durante los primeros seis meses de mi empresa, me centré en gran medida en la erradicación del riesgo: ¿Querrá esto la gente? ¿Pagará la gente? ¿Puede ser rentable? ¿Podrá ampliarse algún día? ¿Funcionará la tecnología? ¿Todo en la búsqueda de lo que me matará? Sólo necesitas saber que hay una solución.

13/ Si estás preocupado por algo que causará tu inevitable desaparición, utiliza mi patentado Umbral de PreocupaciónR: 1. Establece un valor cuantitativo para el tema preocupante. 2. Si está por encima del valor, ¡preocúpate! 3. Si está por debajo del valor, céntrate en el siguiente riesgo e ignora

14/ Todos los meses, consulté mis objetivos/planes actuales con otro fundador ajeno a la empresa. Descubrí que era mejor asumir que mi pensamiento actual tenía un sutil defecto fatal que yo no podía ver. Eso a menudo te ahorrará tiempo o te hará pensar de forma suficientemente diferente como para salir de un máximo local.

15/ Al principio, cada persona contratada debería estar un poco antivendida antes de incorporarse, en lugar de ser persuadida con pasión. Toda startup tiene contratiempos, comete errores, puede pivotar y debe superar obstáculos imprevistos. El equipo inicial debe ser lo suficientemente optimista y capaz de recuperarse rápidamente.

16/ El impulso es el oxígeno para una startup. Sin impulso, dejas que el miedo, la incertidumbre y la duda provoquen tu desaparición.

17/ Cuando construyas una startup: Si tienes miedo, desarróllate hablando con los usuarios. Si tienes incertidumbre, construye un prototipo para reconstruir rápidamente tu convicción. Si tienes dudas repentinas, duerme. Vuelve a intentarlo mañana.

18/ El primer objetivo que me fijé para nuestra empresa era estrecho: hacer que 10 usuarios felices utilizaran nuestro producto. Un usuario feliz lo usa, lo paga y lo elogia orgánicamente. Centrarse en unos pocos usuarios maravillosamente felices es una mejor receta para una gran retención. Luego pasar de 10 → 100 → 1K → 10K → 100K.

19/ Fui despiadado para asegurarme de tener el mayor tiempo de trabajo profundo posible. Vive en un lugar aburrido. Elimina las reuniones. No te reúnas con inversores si no estás recaudando. Construye un ritmo cada día que permita el mayor trozo de horas para conseguir un gran trabajo. Los usuarios notarán tu ritmo.

20/ Si eres un fundador de segunda generación, resiste el impulso de abrochar todo. Es una trampa que te hace pensar que estás haciendo un trabajo significativo. La primera vez esta dichosa ignorancia me ayudó a centrarme en lo que más importaba: hacer un gran producto. Está bien que las cosas sean desordenadas

21/ La cultura de tu empresa no tiene por qué estar establecida y escrita en un manual el primer día. Creo que la cultura se forma mejor de forma orgánica y necesita tiempo para cocerse con un equipo pequeño. A partir de ahí, se puede descubrir lo que funciona y lo que se rompe. Los valores de una empresa no tienen por qué conservarse, sino que evolucionan.

22/ Por último, pero no menos importante: habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios. habla con los usuarios.