La mayoría de los fundadores no reconocen que la cultura de su empresa se crea no sólo a través de su comunicación explícita y los valores que promueven, sino también a través de los mensajes no intencionados que los empleados reciben como parte de su equipo.

Esto es lo que los psicólogos ponen en práctica para mejorar la cohesión del equipo y maximizar la productividad.

Los líderes quieren lugares de trabajo más eficientes, y los fundadores están en una posición única para establecer el tono cultural de su organización.

Cuando los fundadores invierten en su equipo, el resultado es una mayor cohesión, rendimiento y un ambiente más solidario. Los empleados también se benefician de un entorno inclusivo que utiliza herramientas psicológicas de vanguardia para que cada persona haga una contribución significativa al grupo.

Pero a menudo no es tan fácil.

Estas comunicaciones sutiles y no intencionadas suelen ser más difíciles de gestionar y controlar que su forma de manejar las situaciones.

Aquí hay ocho conceptos y estrategias psicológicas que abordarán tanto los mensajes intencionados como los no intencionados que establecen la cultura.

1. Utilizar el refuerzo positivo

El refuerzo positivo es una técnica de condicionamiento operante de la que fue pionero el psicólogo B.F. Skinner.

Descubrió que añadir un estímulo gratificante después de que una rata produjera un comportamiento deseado enseñaba a la rata a repetir la acción deseada. Descubrió que el aprendizaje de un nuevo comportamiento se acelera más mediante el refuerzo positivo que castigando los errores.

En su trabajo, esto significa dar prioridad a la retroalimentación positiva a sus empleados y al equipo de liderazgo. Intenta identificar y recompensar los comportamientos que promueven el crecimiento de tu organización y se alinean con tus valores.

2. Cultivar un espacio seguro

Una parte importante de la cultura organizativa es hacer que la gente se sienta segura y parte del grupo.

Invertir tiempo y dinero en formación multicultural, incluso en las primeras fases del proceso de creación, demostrará su valor a través del aumento de la retención de los empleados, la disminución de la responsabilidad y la comercialización de su empresa como una organización basada en valores.

Aprender más sobre otras culturas (por ejemplo, LGBTQ, raza/etnia, capacidad, estatus socioeconómico) hará que más personas se sientan cómodas en su entorno, lo que hará que sean más productivas y leales a la organización a medida que escalen.

3. Promueva la autenticidad y la retroalimentación

El liderazgo auténtico da lugar a relaciones más genuinas, lo que aumenta la retroalimentación y la responsabilidad personal.

Cuando las personas llegan al trabajo y tienen que esconderse detrás de una mascarada, es menos probable que den la retroalimentación crítica que se necesita para el cambio positivo y es menos probable que se comprometan con su trabajo.

En su lugar, pida opiniones y déselas regularmente a los empleados, tanto por sus comportamientos positivos como por sus áreas de crecimiento.

A medida que más individuos dentro de la organización se conectan con su verdadero yo dentro del contexto y los objetivos generales de la empresa, las personas disfrutarán de su trabajo y se involucrarán más en su crecimiento personal y profesional.

4. Líneas de comunicación abiertas

Cuanto más priorices la comunicación, más rápido crecerás.

Cuando los empleados sienten que tienen voz y que su opinión importa a la dirección, se sienten más inspirados para dar su mejor esfuerzo.

Abrir las líneas de comunicación y aumentar la transparencia en los procesos de toma de decisiones ayuda a transmitir los valores, objetivos y filosofías de la organización.

Asegúrese de que sus primeros directivos son excepcionales a la hora de hacer que los empleados se sientan valorados.

5. Generar sentido a través de una narrativa cohesionada

Cuando los empleados sienten que su trabajo no tiene sentido, aflojan y cuentan los minutos que faltan para cerrar sus portátiles.

Si quiere aumentar su cuenta de resultados, aumente la productividad ayudando a los empleados a generar significado de sus tareas.

Traduzca cómo su trabajo individual es fundamental para los objetivos de la organización, y cómo su contribución significativa tendrá un impacto positivo en su vida y en el progreso de la empresa.

La psicología nos dice que cuanto más podemos crear un sentido, más responsables nos sentimos de ser el autor de nuestras vidas.

Capacita a tus empleados para que escriban una historia que encaje en la narrativa de la organización, para que todo el grupo se sienta responsable del progreso.

6. Implantar pausas de mindfulness

El mindfulness no es sólo un tema de moda, sino que puede suponer un gran impulso a la productividad.

En lugar de tener la expectativa poco realista de que la gente se sentará en sus escritorios todo el día y permanecerá concentrada, tome nota de la psicología que nos informa de que los seres humanos tienen ahora lapsos de atención más cortos que los peces de colores.

Necesitamos hacer pequeñas pausas a lo largo del día para reajustar nuestra atención, aumentar la fuerza de voluntad y mejorar la concentración.

Anime a sus empleados a hacer pausas de atención y ejercicio a lo largo del día. Hazlo a través de recomendaciones explícitas y, si estás dispuesto a un reto, modelando este comportamiento para que realmente se arraigue en la cultura de tu empresa.

7. Escuche y valide para que la gente se sienta escuchada

Los psicólogos saben que la mayoría de la gente quiere sentirse comprendida.

Gran parte del mundo invalida las experiencias personales y hace que la gente se sienta incomprendida. Si quiere un rendimiento óptimo en el lugar de trabajo, siga la psicología simple y valide las experiencias de las personas.

Empatiza y transmite que respetas sus emociones y valoras su opinión antes de decirles que están equivocados o que les falta información clave. Primero, escucha y empatiza, y luego redirige.

Vivir según esas sencillas reglas mejorará la cohesión de tu lugar de trabajo y tus relaciones personales.

8. Practica lo que predicas

Trabaja con un terapeuta de la startup.

Conectar con un psicólogo cofundador experto en psicología de startups es la mejor manera de acelerar tu concienciación y mejorar la cultura de tu empresa.

Las conversaciones regulares con un experto que te guíe a través de ejercicios que aumenten tu autoconciencia y la comprensión de cómo tu comportamiento impacta en los demás conduce a una toma de decisiones más eficaz y a una cultura basada en los valores vividos en lugar de los aspirados.

La psicología simple funciona. Los psicólogos llevan décadas estudiando a los seres humanos para comprender sus motivaciones y funciones.

En lugar de ignorar sus esfuerzos, empiece a incorporar estas sencillas estrategias psicológicas para mejorar la cultura de su empresa y seguir creciendo hasta convertirse en la organización que desea.

Dr. Matthew Jones. Cofundador psicólogo orientado a la profundidad

