El artista, productor y diseñador Pharrell Williams habló sobre las cosas buenas que suceden cuando abandonas la zona de confort.

Cuando Williams terminó de grabar la canción “Happy”, subió a su auto con su esposa y condujo escuchándola durante una hora. Probablemente no fue el único que lo hizo; La pista fue el single más vendido de 2014 y pasó 10 semanas en el número 1 en el Billboard Hot 100.

Odia la canción o ámala pero no se puede negar que es uno de los más exitosos de la década. Y nunca habría ocurrido, dijo Williams , si no hubiera estado dispuesto a dar un salto de fe.

Williams compartió un escenario de la ciudad de Nueva York con la editora en jefe de Fast Company, Stephanie Mehta y Chris Meledandri, director general de la compañía de producción Illumination, en el Fast Company Innovation Festival. Llevaba una gorra de béisbol turquesa, lentes oscuros y pantalones cortos que expusieron su calcetines altos de tubo blanco – un atuendo que haría que la mayoría de las personas se parecieran a un chico de la universidad con resaca, pero que logró hacer lucir genial – el ganador de 10 premios Grammy habló sobre cómo se aprovecha de su ser más creativo como artista y diseñador.

“Estoy agradecido cuando la gente ve cosas que no puedo ver”, dijo Williams en referencia a Meledandri. Los dos colaboraron en la música para el largometraje animado “Mi Villano Favorito” de 2010, en el que gran parte del trabajo de Williams presentaba su sonido de hip-hop. Hasta ese momento, Williams era conocido en gran parte como rapero y productor, así como el fundador y diseñador jefe de las marcas de moda urbana Billionaire Boys Club y I Am Other. Para la secuela de la película, tres años después, Meledandri creía que Williams podía escribir una canción optimista, y una buena.

El resultado tomó tiempo. “Hice nueve canciones antes de llegar a [‘Happy’]”, dijo Williams. “Es como un álbum completo de ‘esto no es así'”.

La canción pasó a acumular 600 millones de transmisiones en Spotify y mil millones de visitas en YouTube, ganó una nominación al Oscar y se convirtió en uno de los 80 singles más importantes de todos los tiempos, lo que la convierte en el mayor éxito de la carrera de Williams. .

“[La creatividad] requiere un alto nivel de autoconciencia“, dijo Pharrell Williams, y muchas de sus palabras recibieron un fuerte aplauso de la multitud de la sala de pie. “El confort es muy sigiloso. Se siente bien, y algunas veces ni siquiera te das cuenta de que estás cómodo. Pero para obtener lo mejor de ti mismo, tienes que ponerte en una posición en la que te sientas incómodo o vulnerable”.

Si parece que no puede llegar allí, Williams aconsejó dejar que las personas de su confianza tomen sus decisiones por usted, como lo hizo con Meledandri. “Esos son los riesgos de carrera que tienes que tomar”, dijo. “Esos son los que son más gratificantes”.