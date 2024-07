por DC Palter* – EHandbook

Acabo de regresar de un programa intensivo de creación de empresas en el que he trabajado con un grupo de increíbles empresas de tecnología climática.

A diferencia de las típicas aceleradoras, en las que mentores y fundadores se emparejan en sesiones individuales para trabajar en la presentación de propuestas y la recaudación de fondos, este programa incluye sesiones de grupo en las que los fundadores escuchan a varios mentores sobre diversos retos operativos, como simulacros de reuniones del consejo de administración y gestión de crisis.

Escuchar las respuestas de los fundadores a los problemas que se les planteaban fue interesante, aunque previsible. Escuchar los consejos de los otros mentores fue revelador.

A pesar de que los mentores habíamos pasado por los distintos retos, no sólo dábamos consejos distintos a las nuevas empresas, sino que nuestro enfoque de la situación era diferente. A veces nos contradecíamos, pero sobre todo, al ver el problema desde ópticas distintas, podíamos ofrecer consejos complementarios.

Entonces me di cuenta de lo que debería haber sido obvio hace tiempo: distintos mentores y asesores pueden ayudarte de distintas maneras. He identificado tres tipos de mentores. Los fundadores los necesitan a todos.

También he visto 3 tipos de mentores que los fundadores deben reconocer y de los que deben huir.

Los 3 tipos de asesores que necesitas

1. Solucionadores de problemas

Esta es la categoría en la que me encuadro. Si tienes un problema, quiero ayudarte a resolverlo.

¿Necesitas financiación? Aquí encontrarás inversores. ¿No consigues atraer a los inversores? Aquí tienes cómo mejorar tu pitch deck. ¿Te has peleado con tu cofundador? Esto es lo que yo haría en tu lugar. ¿Tu jefe de ventas no vende? He aquí por qué los fundadores tienen que hacer las ventas ellos mismos.

He escrito alrededor de 100 artículos en Medium llenos de consejos para startups que entran en esta categoría de resolución de problemas. Tal vez sea porque una vez fui ingeniero y todavía tengo una mentalidad de solucionador de problemas, o porque yo mismo fui fundador de una startup y para mí, la asistencia significa proporcionar orientación y asistencia sobre las cosas que los nuevos fundadores no saben.

Solía pensar que todo el asesoramiento útil para startups entraba en esta categoría. Pero me di cuenta de que hay otras funciones de los asesores igualmente útiles.

2. Conectores

Cuando los fundadores se unen a una aceleradora, no suelen buscar a alguien como yo que les diga cómo solucionar problemas que ni siquiera sabían que tenían. Buscan conexiones con inversores y clientes.

Algunos mentores están increíblemente bien conectados. Puede que no entiendan nada de tu producto o que no quieran profundizar en los detalles de cada diapositiva de tu presentación, pero conocen a las personas adecuadas para ponerte en contacto con ellos y estarán encantados de presentarte.

Nombra tu sector y sabrán qué sociedades de capital riesgo se están centrando en él. Describa su producto y tendrán contactos con sus clientes.

Para mi disgusto, estos mentores son siempre los más populares. Suelen ser personas con don de gentes: afables, amables, dispuestas a hacer una o dos llamadas para ayudar entre partida y partida de golf.

Si puedes encontrar un mentor o asesor con las conexiones adecuadas dispuesto a trabajarlas en tu favor, valen su peso en oro.

3. Nutridores

La vida de una startup es una serie de 3 pasos adelante, 2,9 pasos atrás, en un buen día. A veces son 10 pasos atrás. Especialmente en las primeras etapas, puede parecer una frustración tras otra que, de alguna manera, nos convencemos de que es divertida y emocionante. A diferencia de un trabajo normal, ni siquiera nos pagan por nuestros problemas.

Al menos una vez al día quieres rendirte. Al menos una vez al mes, te cuestionas seriamente si merece la pena. A veces sólo quieres llorar. Otras, no puedes evitar gritar.

¿A quién recurres cuando la financiación no llega o tu aliado en un cliente es ascendido a otro proyecto?

El cónyuge o la pareja pueden darte una palmadita en la espalda o un masaje, y eso ayuda. Pero no son gente de startups, así que no lo entienden. Tu mejor amigo puede llevarte de copas, pero por la mañana sigues teniendo que recoger los platos rotos y, además, con resaca.

Lo que necesitas es un apoyo, alguien que te diga que lo tienes. Alguien que señale ese punto en la oscuridad y te convenza de que es la luz al final del túnel. Alguien que haya pasado por lo mismo y sepa exactamente por lo que estás pasando. Alguien que pueda ponerte de pie y enviarte al ring listo para el siguiente asalto.

¿Qué tipo de mentor necesitas?

Como fundadores tendemos a gravitar hacia mentores que coinciden con nuestro propio estilo. Yo buscaba asesores que tuvieran soluciones a mis problemas específicos. Era escéptico con respecto a los conectores que me ayudaban y pensaba que los que me nutrían eran una pérdida de tiempo. Me equivocaba.

Los fundadores necesitan una buena colección de los tres tipos de mentores. Somos como el ejército, la fuerza aérea y la marina. Cada uno pensamos que somos los más importantes y no colaboramos bien, pero nos necesitas a todos para lograr diferentes objetivos para que tengas éxito.

Para ser sincero, después de un mal día, soy la persona equivocada a la que llamar. No es el momento de hablar de estrategia y de arreglar lo que no funciona. Necesitas a alguien que te ayude a recuperarte. Al día siguiente, cuando vuelvas a estar preparado para la batalla, es cuando necesitas mi consejo para entender qué salió mal y cómo arreglarlo. Pero no puedo ayudarte a ejecutar el plan. Para eso necesitas los conectores que te pongan delante de clientes e inversores.

Los 3 tipos de mentores que hay que evitar

Como mentor en una docena de aceleradoras, conozco a muchos otros mentores. Algunos son útiles. La mayoría, para ser franco, no lo son. En el mejor de los casos, te hacen perder el tiempo. En el peor, te dan malos consejos.

Hay una diferencia entre escuchar diversas opiniones y recibir consejos que son sencillamente erróneos. Por desgracia, me parece que paso la mitad de mi tiempo con fundadores desengañándoles de cosas que otros mentores les han dicho, como que su startup antes de ser MVP tiene una valoración de 25 millones de dólares o más.

Aquí están los 3 tipos de mentores que los fundadores necesitan identificar y evitar:

1. Rah-rahs

Cada aceleradora parece estar llena de animadores que aplauden todas las cosas increíbles que has logrado, aunque seamos honestos, no has logrado mucho todavía.

Es estupendo tenerlas cerca y a todos nos encanta que nos acaricien el ego. Parecen cuidadores, pero no han estado en tu pellejo, así que sus ánimos parecen vacíos.

Las sociedades de capital de riesgo a menudo encargan a sus nuevos socios la tutoría en las aceleradoras. Es una buena experiencia para ellos, y puede ayudar con el flujo de acuerdos de la empresa o al menos ayudar a dar a conocer su nombre. Pero al no tener experiencia en la creación de una startup, su papel suele limitarse a decir a todo el mundo lo buenos que son.

Agradéceles su tiempo y ánimo, y luego pasa rápidamente a otras personas más útiles.

2. Narcisistas

Las aceleradoras parecen estar llenas de gente, a menudo los nombres más importantes de la sala, que quieren hablar sin parar de sí mismos y de todas las cosas increíbles que han conseguido. Muchos han tenido mucho éxito, como te recordarán constantemente.

Su consejo suele ser que hagas exactamente lo que ellos hicieron, sin entender en qué difieren tus circunstancias de las suyas.

Los narcisistas son los mejores oradores. Pueden ser interesantes y atractivos. Pero cuando se trata de ser consejero, mentor o miembro de un consejo de administración, no pueden ver más allá de sí mismos, lo que hace que sus consejos sean inútiles o sencillamente erróneos. Pueden pretender ser conectores, y sin duda tienen grandes conexiones, pero no pierdas el tiempo tratando de conseguir que sigan con llamadas en tu nombre.

3. Proveedores de servicios

Si tienes una empresa que se dedica a la contabilidad para startups, o al marketing, o al asesoramiento jurídico, ¿cuál es el mejor lugar para encontrar clientes? Dondequiera que se encuentren las startups. Muchos se apuntan para ser mentores como forma de trollear nuevos negocios.

Eso no quiere decir que estos mentores no puedan ser increíblemente útiles. ¿Qué fundador no necesita asesoramiento jurídico gratuito?

Pero como las startups en fase inicial no tienen dinero para gastar en proveedores de servicios, muchos de los mentores están más familiarizados con el trabajo con startups en fase avanzada o pequeñas empresas, y no entienden las diferencias críticas.

He oído a abogados de grandes bufetes aconsejar a fundadores de startups que se registren como SRL; a autoproclamados expertos en marketing declarar que la solución para salir al mercado es gastarse 100.000 dólares en publicidad; y a contables que no saben cómo contabilizar correctamente las subvenciones. Y lo peor de todo es que he oído a más de un inversor de capital riesgo pontificar que los fundadores no deberían conformarse con una valoración inferior a 20 millones de dólares. Planta cara.

Cómo evitar a los malos asesores

Deshacer el daño de un mal consejo es increíblemente frustrante. Así que antes de aceptar el consejo de nadie, incluso si dicen ser expertos, cuestiona si realmente entienden las necesidades de las startups en fase inicial y tu situación particular.

Sólo porque alguien haya tenido éxito o trabaje en una empresa de renombre no significa que tenga el consejo adecuado para usted. Tener un nombre famoso en tu pitch deck no impresionará a nadie si no te está ayudando activamente.

Así que, cuando conozca a posibles asesores, piense en lo que pueden ofrecerle en concreto. ¿Conoce su negocio y su sector? ¿Comprenden el mundo de las startups en fase inicial, en el que hay que hacer un millón de cosas imposibles con un equipo minúsculo y sin presupuesto? ¿Contestarán al teléfono a las 11 de la noche de un domingo cuando tengas una urgencia? Si no es así, busque a alguien que sí lo haga.

*DC Palter – Emprendedor, inversor providencial, mentor de startups, snob del sake. Autor de la novela de misterio de Silicon Valley «To Kill a Unicorn»