El autor lleva años asesorando a startups. Con su experiencia, recopiló estos 10 pecados de los fundadores que a menudo impiden el éxito

Independientemente del enfoque, la idea inicial de un emprendedor es invariablemente incorrecta.

Dado que el intento inicial está destinado a fracasar, los audaces tienen la idea correcta de lanzar rápidamente productos sin perder el tiempo sobreanalizando. Lanzan puteadas contra la pared y ven si se pega.

La química determina en última instancia el éxito o el fracaso de una startup. ¿Poseen el fundador y el equipo ejecutivo descaro y humildad a partes iguales? Si es así, es probable que el equipo sea lo suficientemente ágil como para reconocer desapasionadamente el fracaso, pivotar y seguir adelante sin perder la confianza. Los equipos que carecen de esta alquimia se aferrarán tenazmente a una propuesta perdedora o gritarán y se rendirán.

Yo ayudo a los equipos a alcanzar sus objetivos sin desanimarse. No soy empresario, pero asesoro a muchos. Aconsejo a muchos jóvenes fundadores que empezaron con un enfoque de «Disparen, Apunten, Listos» para que retoquen sus productos para la gente que está dispuesta a pagar. Un director general me dijo hace poco: «Te veo como mi Eric Schmidt«, halagándonos a ambos. Ni que decir tiene que él se veía a sí mismo como el enigmático Sergey/Larry y me veía a mí como el adulto aburrido pero constante que arruina la diversión. Le doy a los empresarios la cuerda suficiente para que salten de la cornisa y ahí estoy yo para volver a tirar de ellos.

He observado estos 10 Pecados de los Fundadores que a menudo impiden el éxito:

1. Estamos construyendo una plataforma

No hay nada inherentemente malo en las plataformas. De hecho, las plataformas son estupendas porque permiten obtener flujos de ingresos multiconstituyentes. Pero en palabras de un capitalista de riesgo con el que hablé recientemente, «hay que ganarse el derecho a construir una plataforma». Se refería a que antes de intentar construir una plataforma multiconstituyente, es necesario clavar primero las necesidades de al menos un grupo de clientes potenciales.

2. El dinero está en las aplicaciones, no en los servicios

Incluso los fundadores con mentalidad técnica caen en la trampa de las aplicaciones, creyendo que una interfaz de usuario atractiva es la clave del éxito. A menudo no es así. A modo de ejemplo: Un equipo de científicos de datos crea un algoritmo predictivo basado en el aprendizaje automático que sustituye a una solución heurística que lleva mucho tiempo funcionando. No deberían perder el tiempo construyéndolo en una aplicación. En su lugar, deberían escribir una interfaz GraphQL para sus APIs y vender la predicción como servicio.

3. Estamos construyendo una mejor trampa para ratones

El comprador debe tener cuidado, a menos que la ratonera preexistente sea realmente ineficaz. Supongamos que un fundador tiene una idea brillante para añadir estructura a las videollamadas. Esto no significa que el equipo deba perder el tiempo recreando toda la fontanería que Zoom ya ha perfeccionado. Por un lado, es poco probable que una startup llegue a igualar la velocidad y la solidez de Zoom. En segundo lugar, el rendimiento sólido como una roca es simplemente lo que está en juego ahora que todo el mundo está acostumbrado a Zoom. Es mejor integrarse con Zoom que reconstruirlo.

4. Fallamos rápido

Lo sé, lo sé, todos estamos cansados de oír hablar del concepto de Lean Startup de Eric Ries de fracasar rápido porque rara vez ocurre. Más bien, el fracaso es lento, agonizante y difícil de reconocer. Un equipo que se encuentra en una espiral de muerte no debería agachar la cabeza y tratar de salir a flote. Es mejor que recoja su ingenio y encuentre un nuevo camino hacia la supervivencia.

5. Pensamiento mágico

Por regla general, los productos tardan más en construirse de lo que se prevé y las previsiones financieras suelen quedarse cortas. Los fundadores que insisten en hacer pitchbooks con hojas de ruta de producto fantasiosas y estimaciones financieras mágicas lo hacen por su cuenta y riesgo.

6. Excesiva arrogancia

Un fundador me dijo hace poco: «Valoro la diversidad en las voces que ignoro». Bromeaba a medias. Aunque los empresarios sean las personas más inteligentes de la sala, a menudo son los que menos sentido común tienen. Todos conocemos los riesgos de seguir al flautista de Hamelín.

7. Trastorno por déficit de atención

No me refiero a los ocasionales y necesarios zigzagueos. Los fundadores que dan un giro de 180 grados al primer soplo de cualquier idea nueva se distraen a sí mismos y llevan a su equipo a la desesperación.

8. Ansiar la popularidad

Ser un gilipollas no es un requisito para ser emprendedor, pero tampoco es un descalificador. Los fundadores de éxito piensan de forma diferente a los demás y puede que no sean muy queridos, ni les debería importar.

9. Un área de trabajo mal definida

Muéstrame un equipo de científicos de datos construyendo un front-end para su producto y apuesto a que no están versados en el concepto de erizo de Jim Collins. Los empresarios de éxito encuentran la intersección entre lo que les gusta y lo que los clientes comprarán.

10. Seducción por parte de los primeros clientes

Los primeros clientes con conocimientos técnicos están dispuestos a sufrir experiencias de usuario complicadas, errores y soluciones si encuentran valor en el producto. Los clientes tardíos son menos indulgentes con este tipo de travesuras. Los primeros clientes no validan el plan de negocio ni la adecuación del producto al mercado.

La actividad empresarial sería más sencilla y generalizada si existiera una receta para el éxito.

Los fundadores deben tantear el terreno, a veces incluso coqueteando con los pecados antes mencionados, como añadir un grado de arrogancia, una pizca de pensamiento mágico y una dosis de trastorno por déficit de atención.

Los fundadores introspectivos reconocen sus deficiencias y crean equipos de gestión para suplirlas.

El pensamiento de la luna, combinado con una gestión disciplinada, no garantiza el éxito, pero proporciona un buen punto de partida.

David Asch – Entrepreneuer´s Handbook