El MVP es una forma mínima de tu producto que se prueba con las normas del mercado. Permite a tu equipo validar los supuestos del producto y ayuda a entender cómo reaccionan y experimentan los usuarios.

Dos amigos muy cercanos en la ciudad de San Francisco decidieron aumentar su dinero alquilando su sala de estar. Colocaron tres colchones de aire y los mostraron a los asistentes a la conferencia de diseño.

Ya sabían que todos los hoteles estaban llenos, y este es el momento adecuado para conseguir la oportunidad. Al día siguiente, compraron el dominio airbedandbreakfast.com. Al cabo de seis días llegaron tres invitados que pagaron 80 dólares por pasar una noche en la sala.

Y se originó su MVP.

En ese momento empezaron a recibir comentarios positivos de sus clientes, lo hicieron crecer con el tiempo y le añadieron nuevas características y funcionalidades.

En los años que van de 2007 a 2020, airbedandbreakfast.com no sólo se ha transformado en una empresa millonaria, Airbnb, sino que también le ha añadido varias funciones nuevas y se ha dirigido a un público más amplio en todo el mundo.

Definición de un MVP (Producto Mínimo Viable)

En pocas palabras, un MVP es una forma mínima (muy básica) de tu producto que se prueba con las normas del mercado. Este enfoque de desarrollo permite a tu equipo validar (o invalidar) los supuestos del producto. Te ayudará a entender cómo reaccionan y experimentan los usuarios objetivo la funcionalidad principal de tu producto.

El desarrollo del MVP sigue un proceso de construcción-medición-aprendizaje, que le permite lanzar un producto que puede actualizarse continuamente a medida que valida (o invalida) las suposiciones. Facilita a las empresas la comprensión de lo que demandan los usuarios y la construcción de futuras iteraciones de su aplicación que sirvan mejor a sus clientes objetivo.

¿Por qué el MVP es una necesidad para la mayoría de las empresas?

¿Te sientes confundido sobre si deberías empezar con un MVP o lanzar el producto completo?

Este artículo te dirá por qué Facebook, Groupon y otras empresas de productos millonarios lanzaron primero su MVP.

1. Comprobar la demanda actual del mercado

Antes de lanzar cualquier producto, es crucial saber si el producto funcionaría en el mercado o no. Se trata de comprobar la demanda del mercado para asegurarse de que la idea del MVP tendrá éxito o no. Sin saberlo, no puedes invertir todos tus fondos en el mercado.

Por lo tanto, un MVP es la única solución que puede ayudarte a probar la misma y continuar con la idea. El rendimiento del MVP puede entonces ser medido y pivotado por los hallazgos.

2. Comprometer y tratar a los primeros adoptantes

Cada producto MVP desarrollado tiene algunos clientes tempranos en los que se prueba la versión beta de un producto. En un producto mínimamente viable no debe haber características adicionales.

Puedes deleitar a tus clientes con un MVP que funcione. Hay muchas razones por las que las startups necesitan el desarrollo de MVP y tratar a sus clientes de la mejor manera posible.

3. Lanzar el producto listo para el mercado más rápido

La carrera imparable de las startups y empresas de productos para entregar algo más rápido que sus competidores. Con un MVP, puedes llegar a tu público objetivo en poco tiempo y a un bajo costo. Puedes entregarles rápidamente algo antes que tus competidores para que se asocien más con tu producto. Lanzar el producto más rápido facilita que se pruebe antes y se obtenga una rápida retroalimentación.

4. Validación del mercado

Conseguir la validación del mercado es extremadamente importante antes de lanzar su producto. Es necesario verificar sus supuestos para que su producto funcione bien durante la etapa de investigación de mercado. El MVP le ayuda a conseguir la comprobación de validación correcta y a obtener conocimientos reales.

5. Realice una mitigación de riesgos

Hay muchos riesgos asociados al desarrollo de un MVP. No puede invertir todos sus fondos sólo en suposiciones, es más arriesgado. Con el proceso de desarrollo del MVP, puede invertir una pequeña parte y saber que su idea de producto funcionará. Te ayuda a mitigar los riesgos y a evitar grandes fracasos.

6. Probar el modelo de negocio

Si eres una startup y tu producto es tu principal modelo de negocio, es muy crucial validar tu modelo primero. El desarrollo más rápido del MVP le ayuda a analizar su proceso de antemano y a realizar mejoras en consecuencia.

6 pasos para desarrollar un MVP fiable

El MVP consiste en probar su idea de producto en el mercado. Le ayuda a averiguar qué es exactamente lo que funcionará al dirigirse a sus clientes y satisfacer sus necesidades.

A continuación se detallan los pasos necesarios para construir un MVP robusto:

Paso 1: Estudio de mercado

Suele ocurrir que las ideas no encajen en las necesidades del mercado o las satisfagan. Antes de ejecutar una idea, asegúrate siempre de que satisface las necesidades de los usuarios objetivo. Asegúrate de realizar encuestas, porque cuanta más información sobre el comportamiento de los clientes recojas, mayores serán las posibilidades de éxito. Vigile lo que sus competidores ofrecen al público objetivo y cómo puede hacer que su idea sea única para atraer a los clientes.

Paso 2: Presentar bien su idea

¿Qué ofrece tu producto a tus clientes? ¿Cómo puede beneficiarles? ¿Por qué iban a comprar su producto? Estas son algunas preguntas importantes que debe tener en cuenta para ayudar a expresar mejor su idea.

También debes tener muy clara la estimación total de tu producto. Como el MVP dice claramente, introduciendo valor a la gente, primero hay que esbozarlo, y en base a eso desarrollar tu MVP.

Paso 3: Preparar el proceso de diseño y el flujo de usuarios

Diseñe el producto de manera que sea conveniente para los usuarios. Hay que ver el producto desde el punto de vista del usuario. El flujo de usuarios también es un aspecto importante, ya que garantiza que no se omita nada teniendo en cuenta el futuro producto y la satisfacción del usuario.

Para definir el flujo de usuarios, es necesario definir las etapas del proceso y, para ello, hay que explicar los pasos necesarios para alcanzar el objetivo principal. Hay que centrarse más en las tareas básicas que en las características, como la búsqueda y la compra del producto, y la gestión y recepción de los pedidos.

Paso 4: Enumerar las características del proyecto

Antes de empezar a construir el MVP, deberías hacer una lista de todas las características que quieres incorporar a tu producto. Clasifique todas las características del producto en función de su prioridad: alta, media y baja. Ahora, define su alcance para la primera versión del producto y construye un MVP. Si quieres ver cómo será tu futuro producto, puedes incluso crear un prototipo de MVP.

Paso 5: Enumerar las características del proyecto

Después de enumerar todas las características principales y entender las necesidades del mercado, empieza a crear tu MVP. Ten siempre presente que un prototipo no es de menor calidad que un producto final. Por lo tanto, debe ser fácil de usar, atractivo y satisfacer los requisitos del usuario.

Paso 6: Construir, medir y aprender

Una vez terminado el producto final, hay que probarlo.

Revise todo a fondo después de lanzar el MVP. Recoge los comentarios de tu público objetivo. Puede determinar fácilmente si el producto es aceptable en el mercado con los comentarios de los clientes. Además, ¿cómo compite con los demás productos del mercado?

Empresas millonarias que prueban el éxito con el desarrollo de un MVP

Enumeramos algunas empresas millonarias que disfrutan del sabor del éxito con el desarrollo de MVP en sus primeros años.

Facebook

Durante el lanzamiento de Facebook en sus primeros años, se utilizó un MVP sólo para conectar a los estudiantes de las escuelas y universidades a través de la mensajería.

La idea era simplemente conectar a los amigos a través de las plataformas de medios sociales y organizar reuniones. La aplicación de Facebook en sus primeros días se lanzó para probarla entre los usuarios, y recogió muchos comentarios. Hoy en día, la aplicación es extremadamente popular en Internet, ya que cuenta con más de 1.300 millones de usuarios activos.

Twitter

Una plataforma de medios sociales muy popular, Twitter, incorpora un enfoque único. Inicialmente se conocía con el nombre de “twttr”, y se utilizaba sólo para fines internos. Sin embargo, los empleados gastaban varios dólares en SMS para publicar en la plataforma, para probarla entre los usuarios. Finalmente, Twitter se lanzó al público en el año 2006. Entonces fue un éxito. Ahora Twitter ha aumentado su base de usuarios y se ha convertido en la red social más popular.

Amazon

Amazon comenzó a vender libros en línea desafiando a los Barnes y Nobles del mundo, que estaban en gran medida atrapados en la era de los “ladrillos y el cemento”. Diseñada originalmente en 1994 para centrarse en los libros a bajo precio, con un diseño web sencillo basado en el producto mínimo viable, eso es todo lo que necesitaron para desarrollar y establecer su organización en el mercado minorista.

Groupon

Utilizando el viejo concepto y la estrategia de vender vales y descuentos con la idea de compartir y socializar, Groupon ha alcanzado nuevas cotas y ha obtenido enormes beneficios. Inicialmente, Groupon surgió utilizando WordPress, donde se enviaban por correo electrónico los PDFs regulares a los usuarios que ya estaban suscritos. Por lo tanto, Groupon construyó su sistema de vales y su backend, e impulsó su negocio.

Dropbox

El cofundador y director general de Dropbox, Drew Houston, ya era consciente de que existían montones de startups de almacenamiento en la nube. Entonces decidió construir un MVP eficaz basado en el vídeo. En él se explica al público cómo utilizar la aplicación. Este vídeo desempeñó un papel crucial a la hora de dirigirse rápidamente al público adecuado. También recibió un enorme número de visitas y comentarios.

Dropbox llegó a recibir 70.000 direcciones de correo electrónico de usuarios objetivo en un solo día. Este es el momento adecuado que les dio una señal verde para lanzar el producto en el mercado. Puedes ver este vídeo aquí

Para concluir

El desarrollo de un MVP representa el claro motivo de resolver problemas, identificando los puntos de dolor reales de las empresas y luego centrándose en ofrecer soluciones viables y optimizadas.

Una de las mejores maneras de construir un MVP es optar por un enfoque manual, con páginas de aterrizaje y listas de correo electrónico.

Para ello, basta con una lluvia de ideas, planificación, diseño y desarrollo, pruebas y publicidad del producto en un plazo limitado.

