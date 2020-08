El Dr. Peter Diamandis, uno de los “50 líderes más grandes del mundo”, según Fortune, comparte tips para emprender negocios exitosos

Diamandis (@PeterDiamandis) es presidente y director ejecutivo de la Fundación XPRIZE, mejor conocida por su premio Ansari XPRIZE de 10 millones de dólares para vuelos espaciales privados.

Peter Diamandis ha sido invitado a mi podcast dos veces (una vez con Tony Robbins y nuevamente en solitario), y en esta publicación como invitado, comparte información que nunca antes había discutido. Específicamente, Diamandis recuerda su experiencia XPRIZE y las decisiones estratégicas que permitieron que la fundación se convirtiera en un éxito.

Peter sabe cómo pensar y jugar en grande, y puede mostrarte cómo hacer lo mismo. ¡Disfrutar!

La palabra de Diamandis

El XPRIZE, que lanzó la industria de los vuelos espaciales privados, fue un “éxito de la noche a la mañana” después de 10 años de arduo trabajo.

Durante esos 10 años, grabé una serie de lecciones prácticas que aprendí y usé una y otra vez para ayudarme a tener éxito.

En total, se me ocurrió una lista de 28 de esas lecciones, y se las conoció como “Las leyes de Peter”.

Pero 9 de ellos son mis favoritos, y en esta publicación, los describiré y detallaré los puntos clave. Si desea aprender sobre todas las lecciones, se destacan en el libro “Cómo hacer una nave espacial,” escrito por Julian Guthrie, con un prólogo de Richard Branson y un epílogo de Steven Hawking.

Una cosa está clara en mi historia de XPRIZE: la actitud es el juego de pelota. La mentalidad importa. Es todo. Puede que sea un cliché, pero si cree que puede o no puede, bueno, tiene razón.

Tu mentalidad es más importante que cualquier otra cosa. Es incluso más importante que la tecnología o los ingresos. Espero que estos aclaren su visión y le sean útiles.

Regla 1: Cuando se le den una opción … ¡tome ambas!

La sociedad nos enseña que cuando se te da una opción, debes elegir una.

Pero deberías preguntarte: “¿Por qué elegir?”

Durante toda la escuela de posgrado, me dijeron: “Ve a la escuela o inicia una empresa”.

Para mí, la respuesta fue ambas. De hecho, comencé tres empresas mientras estaba en la escuela de posgrado. Steve Jobs hizo lo mismo con Apple y Pixar. Elon Musk está ejecutando Tesla y SpaceX; también es presidente de SolarCity. Y Branson, bueno, Virgin Group de Branson ha puesto en marcha más de 300 empresas Virgin y ha creado ocho empresas diferentes de miles de millones de dólares en ocho industrias diferentes.

Entonces, te desafío: cuando alguien te diga que elijas vainilla o chocolate, di: “Tomaré los dos, por favor”. Múltiples proyectos conducen a múltiples éxitos.

Regla 2: “No” simplemente significa comenzar de nuevo en un nivel superior

Cuando alguien dice “no” a tu solicitud, a menudo es porque esa persona no está autorizada para decir “sí”, y la única persona que puede decir “sí” es la que está en la parte superior de la cadena alimentaria.

Esta es una de las razones por las que me tomó 10 años poner en marcha Zero Gravity Corporation, mi compañía de vuelos parabólicos comerciales. Tuve que luchar contra toda la burocracia de la FAA que insistía en que no era posible realizar operaciones de vuelo de gravedad cero a gran escala para el público, a pesar de que la NASA lo había estado haciendo durante 40 años.

En última instancia, debido a que existía cierto riesgo, ninguno de los burócratas de nivel medio tenía el poder de decir “sí”. Por fin, mi solicitud llegó hasta el administrador de la FAA, una mujer increíble que me dijo: “Por supuesto, deberías poder hacer esto; averigüemos cómo”.

Regla 3: la paciencia es una virtud, pero la perseverancia es una bendición

Si tuviera que nombrar mi superpoder, sería perseverancia, no rendirse, incluso cuando todos me digan que no va a funcionar.

Mis éxitos más importantes (empresas como Zero Gravity Corporation, XPRIZE y Planetary Resources) me han llevado 10 años o más en implementar.

¿De qué sirve la paciencia sin perseverancia? Hacer cualquier cosa grande y audaz en la vida es un trabajo duro, y aprender a perseverar es fundamental para el éxito.

Otro nombre para esta superpotencia es “agallas”. Esta es tu voluntad de seguir presionando, iterando y dando el siguiente paso frente a las dificultades.

Recuerda que el fracaso solo es inevitable cuando te rindes.

Regla 4: Se reemplaza la rueda chirriante

En esta era de abundancia, donde puedes acceder a lo que necesites, siempre que lo necesites … no te conforme. Exige lo mejor.

Solía ​​ser que la oferta de talento, tecnología o tesoro (es decir, dinero) era escasa. Ese ya no es el caso.

Si alguien o algo en tu organización es una rueda chirriante, en lugar de tolerarlos o engrasarlos, probablemente sea mejor que encuentres a alguien que se ajuste al espíritu, la visión y la mentalidad de tu equipo.

¿Preferirías pasar tu tiempo con tus mejores intérpretes ayudándolos a crecer y mejorar aún más, o pasar tiempo con tus ruedas más chirriantes lidiando con tus problemas?

tu tiempo como líder es limitado, utilízalo para formar un equipo increíble.

Regla 5: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo tú mismo

El futuro no está escrito. No está predeterminado. Se desarrolla como resultado de nuestras acciones … las decisiones que tomamos y los riesgos que asumimos.

Este es en realidad el modelo para mi vida. Quería predecir un futuro en el que habría vuelos espaciales comerciales privados, así que lancé el XPRIZE de $ 10 millones. El vuelo espacial privado simplemente no existía.

He predicho un futuro en el que tendremos minería de asteroides, así que cofundé Planetary Resources. Quiero vivir una vida larga y saludable, por eso cofundé Human Longevity, Inc.

En última instancia, ¿no es esto exactamente lo que significa ser emprendedor? Un emprendedor visualiza claramente el futuro y se enamora tanto de él que convierte sus pensamientos en realidad y desea que exista el futuro que desea.

Regla 6: La opinión de un experto no es la última palabra

Cuando anuncié el XPRIZE, muchos de los “expertos” de la industria aeroespacial me explicaron por qué era ingenuo y no lo lograría.

En 1714, cuando el Longitude Board (compuesto por los mejores astrónomos reales del mundo) vio que un reloj en funcionamiento construido por el relojero John Harrison cumplía con todos los requisitos del Premio Longitude, se negaron a pagarle el premio porque estaban absolutamente seguros de que sería ganado por un astrónomo.

En un giro bastante perverso, un experto se desincentiva enormemente para promover la solución radical y disruptiva de otra persona. Esto se debe a que los nuevos inventos que dan como resultado un cambio total provocan un cambio en el que los “expertos” pueden transformarse en “ha ocurrido”.

Por lo tanto, algunos expertos están inspirados y comprometidos a mantener las cosas exactamente como están. Por eso es importante pensar siempre en términos de lo que se puede hacer.

Regla 7: la mayoría de los avances comienzan como una idea loca

Escuché por primera vez una variación de este concepto de Burt Rutan, el hombre que diseñó y construyó SpaceShipOne, el brillante vehículo de lanzamiento que ganó el Ansari XPRIZE de $ 10 millones.

Como Rutan me lo explicó, como se describe en Cómo hacer una nave espacial, una pequeña mejora incremental no es un gran avance.

Por ejemplo, una computadora que es 50% más rápida que el modelo del año pasado es predecible y esperada. Pero pasar de las computadoras basadas en tubos de vacío a la computación basada en obleas de silicio es un gran avance.

Así que mi pregunta es: ¿En qué parte de tu organización permite que se prueben y prueben ideas locas? ¿Cómo estás creando espacio para que puedas imaginar y experimentar con ideas locas?

Si no intentas esto, si eres adverso al riesgo y te apegat a pasos seguros y probados, en última instancia, te verás atrapado en un progreso incremental, no en avances.

Una cosa más: a Burt Rutan también le gusta decir que encuentra avances donde otros ven tonterías. No es de extrañar que tenga seis aviones únicos en el Museo Smithsonian del Aire y el Espacio.

Regla 8: Si fuera fácil, ya se habría hecho

Hacer algo grande y audaz es un trabajo duro.

Ir tras una victoria fácil y rápida significa que no estás tratando de cambiar el mundo o tienes un control falso de la realidad.

Con cinco mil millones de personas conectadas con acceso a Google y Amazon Web Services, puedes esperar que las cosas fáciles se hayan probado y conquistado.

Si estás trabajando en algo que realmente te importa resolver, es difícil de hacer y no ves a nadie más intentándolo, es un buen indicador de que estás en el camino de resolver algo importante y que vale la pena seguir.

No temas al trabajo duro. ¡Celébralo como una medida del tamaño de la abolladura que estás haciendo en el universo!

Regla 9: el recurso más preciado del mundo es una mente apasionada

A menudo me sorprende la capacidad de un solo individuo para cambiar el mundo.

Piense en Thomas Edison, Henry Ford, Elon Musk, Larry Page, Richard Branson, Martin Luther King y Mahatma Gandhi, por nombrar algunos. Cada uno de ellos comenzó sin dinero ni ventajas tecnológicas, solo pasión y perseverancia.

En última instancia, tres cosas hacen que todo sea posible: las personas, la tecnología y el dinero. Si cuentas con las personas adecuadas y el dinero suficiente, puedes crear la tecnología, eso se llama innovación. Si cuentas con las personas adecuadas y la tecnología adecuada, puede atraer la financiación, lo que se denomina capital de riesgo.

Pero el dinero y la tecnología por sí solos, sin la mente humana persistente y apasionada que lo impulsa hacia adelante, nunca cambiarán el mundo.

Hacer algo grande y audaz, tomar riesgos que beneficien a ti y a la sociedad, significa superar obstáculos extraordinarios.

Significa enfrentar un desafío con toda tu energía y concentración, y muchas veces permanecer motivado durante una década o más.

Tal pasión y compromiso solo pueden llegar cuando estás comprometido emocionalmente con todo tu corazón y alma. Y este nivel de compromiso solo se materializa cuando tu objetivo está impulsado por una intensa energía emocional.

No hay nada más poderoso en tu vida que una causa por la que morirías voluntariamente, ya sea tu familia o una creencia que consideras fundamental para tu existencia.

Seguir esta pasión es cómo creas un mundo que vale la pena vivir, una vida que te despierta por la mañana y te emociona.

Tuve la suerte de encontrar una de mis pasiones perdurables en la infancia. Vi el aterrizaje del Apolo 11 en julio de 1969 y supe que tenía que llegar al espacio y llevar a mis amigos allí también. Escuche a su corazón y no deje que esos sueños mueran.

Blog de Tim Ferriss