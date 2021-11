Añade la lectura a tu lista de tareas y cosecharás los beneficios. Estos libros, recién salidos son muy útiles para emprendedores.

Todos los fundadores sueñan con el éxito, aunque todos los emprendedores tienen interpretaciones únicas de lo que es el éxito. Para algunos, es ser capaz de dirigir un equipo a través de acuerdos de trabajo híbridos. Para otros, es convertir a los clientes frustrados en fans o conseguir unos ingresos de siete cifras.

Independientemente de cómo definas el éxito, una cosa es segura: siempre vendrán bien los consejos para alcanzarlo. Y ahí es donde los libros pueden ser muy útiles.

No es ningún secreto que algunas de las personas con más éxito del mundo leen con avidez. Podríamos llamarlos «lectores líderes». Y demuestran que si quieres sabiduría, puedes conseguirla, incluso con una agenda apretada.

Añade la lectura a tu lista de tareas y cosecharás los beneficios. Puedes empezar con estas obras centradas en el éxito recién salidas de la imprenta.

Atul Minocha – Mentiras, malditas mentiras y marketing

Ya estás harto del marketing. A pesar de haber invertido dinero en anuncios de Google y Facebook, está viendo menos tracción de la que encontrarías en un tobogán. ¿Qué es lo que ocurre? Atul Minocha, educado en Yale, podría decir que has caído en las mentiras, las malditas mentiras y el marketing.

La experiencia de Minocha en empresas de todas las etapas le ha llevado a desarrollar creencias y estrategias para ayudar a las startups y a las empresas a dar un giro a su marketing. En su libro, aborda las razones por las que tantas organizaciones parecen no poder ganar el impulso del marketing. Aprenderás todo, desde cuándo activar la creatividad hasta cómo descifrar lo que él llama el código de Google. Recuerda: El éxito no puede llegar a una empresa moderna sin el marketing.

Adam Coffey – El libro de jugadas de la estrategia de salida

Si eres como muchos empresarios, no esperas quedarte en tu negocio para siempre. Eso significa que en algún momento la pondrás a la venta. Pero, ¿tienes una guía para saber cuál es la mejor manera de hacer que tu organización sea irresistible para los inventores?

En The Exit-Strategy Playbook, Adam Coffey expone algunas reglas para crear y vender empresas. Te enseñará cómo aumentar los ingresos, hacer crecer una cultura de alto rendimiento y establecer el marco de una máquina bien engrasada. Incluso si no estás listo para hacer tu salida en este momento, puedes usar las recomendaciones de Coffey para asegurarte de que cuando llegue el día, tu negocio obtendrá más dinero.

Stan Bernard – Las marcas no ganan

Tal vez hayas estado jugando con las reglas. Stan Bernard sugiere que dejes de hacerlo. Como explica en Brands Don’t Win, son las empresas que cambian el juego las que destacan. Piensa en Starbucks y Peloton, por ejemplo. Se resisten a caer en el mismo patrón de pensamiento de siempre. Como resultado, alteran sectores enteros.

A lo largo de Brands Don’t Win, Bernard le guiará a través de lo que él llama su Transcender System™ para que pueda finalmente abandonar la tradición en favor de la reinvención. Si no te conformas con seguir la corriente, este libro encenderá tu deseo de hacer más, convertirte en único y dar un golpe de efecto exitoso.

Melanie Pump – Detox

La toxicidad puede surgir en cualquier empresa, incluida la suya. En Detox, Melanie Pump le ayuda a ver todas las señales de posibles actitudes tóxicas y normas culturales que impiden que su plantilla gane.

Pump procede de un entorno especialmente inesperado. Abandonó la escuela secundaria y se abrió camino en la escala empresarial estudiando los mejores y peores hábitos de liderazgo. Gracias a su diligencia, ahora es directora financiera y aporta sus conocimientos a lectores como vos en busca de formas de hacer brillar su negocio. Después de cada capítulo, haz una retrospectiva sobre tu personal y tus flujos de trabajo. ¿Tienen miedo de asumir riesgos? ¿Actúan y piensan como propietarios? O necesitan una desintoxicación?

John Reid, Andrew Reid, Corena Chase, Lynae Steinhagen – Los cinco superpoderes perdidos

Cuando eras un niño, podías ser cualquier cosa. Spiderman. La Mujer Maravilla. Tenías superpoderes, y probablemente perdiste tu imaginación y entusiasmo al envejecer. Ahora, John Reid y sus coautores quieren que recuperes tu potencial para que puedas aprovechar Los cinco superpoderes perdidos.

No dejes que el tenor del título te engañe: Esto no es cosa de magia ni de juegos. Cada superpoder, desde la curiosidad hasta la compasión, es una habilidad que necesitas para triunfar. Este libro te ayudará a nombrar tu Superpoder más fuerte y a descubrir cómo reconocer (y evitar) tu criptonita. No es necesario que lleves una capa mientras te dedicas a Los cinco superpoderes perdidos… ¡aunque puede que no te haga daño!

Ben Wolf – Liderazgo fraccionado

Tu quieres avanzar con tu negocio. Sin embargo, la escasez de talento cualificado te impide reunir un impresionante equipo ejecutivo y de dirección. No hay problema. Sólo tienes que pasar un fin de semana con este libro.

Wolf explica cómo los líderes fraccionarios pueden ayudarte a reducir la brecha de talento y a ponerse por fin en marcha. Escucharás cómo Wolf y otros han buscado e incorporado líderes fraccionales para aumentar sus flujos de ingresos. Deja de desear tener un equipo de ensueño en la cima de su organigrama. Los líderes fraccionarios pueden ser los socios que necesitas para hacer realidad sus planes a uno, tres y cinco años.

Jason Hennessey – SEO para bufetes de abogados

En un sentido moderno, el SEO y el éxito tienden a ir de la mano. Si se cumplen los requisitos básicos de SEO, se obtienen los beneficios. Sin embargo, aquí está el problema: El SEO sigue cambiando y siempre parece estar un paso por delante.

No hace falta aprobar el examen de abogacía para apreciar el valor del SEO para bufetes de abogados. Jason Hennessey lo descubre todo cuando se trata de la transparencia en torno al SEO. Escuchará consejos directos sobre cómo conseguir por fin un buen posicionamiento web. Después de todo, es posible que esté «así de cerca» de encender su canal de ventas, de conseguir una mayor audiencia para su blog o de hacer un mayor despliegue de marca en Internet. No lo sabrá hasta que devore este libro sobre el tema que ha frustrado a tantos otros negocios prometedores, pero que no frustrará el suyo.

El éxito no es para otros empresarios. Está a tu alcance. Ahora es el momento de hacer que tu cerebro trabaje horas extras con un poco de inspiración del material de lectura más nuevo del mercado.

Serenity Gibbons. Fue redactora adjunta de The Wall Street Journal. Líder de la unidad local de la NAACP en el norte de California y consultora empresarial. Forbes