Leí Elon Musk: Tesla, SpaceX y The Quest for a Fantastic Future durante el verano. Es una lectura fantástica y una descripción detallada de los altibajos de uno de los más grandes visionarios de nuestro tiempo.

También le da un vistazo a los secretos de ética de trabajo y productividad de Musk que utiliza para dirigir múltiples compañías.

Ahora, Elon Musk es un individuo más inteligente que el promedio y tiene una enorme ambición y empuje. Pero creo que nosotros, simples mortales, podemos incorporar algunos de sus secretos de productividad en nuestra vida diaria.

Aquí están los 10 secretos principales de productividad de Elon Musk y cómo puede aplicarlos:

1 Comienza el día con trabajo crítico

Como CEO de tres compañías, Tesla, SpaceX y Neuralink, Elon Musk tiene muchas cosas para mantenerse en la cima día a día.

Por eso comienza su día con su trabajo más crítico. Para Musk, esto significa tratar con correos electrónicos importantes que debe abordar para desbloquear el trabajo y el progreso de otras personas.

Por lo general, comienza el día a las 7 a.m. y responde a correos electrónicos críticos durante al menos media hora. Musk tiene cuidado de filtrar cualquier cosa que no se considere crítica, centrándose solo en los elementos más importantes.

En sus propias palabras en el discurso de graduación de la USC:

“Céntrate en la señal sobre el ruido. No pierdas el tiempo en cosas que en realidad no mejoran las cosas “.

Aplicar este secreto de productividad

Encuentre su tarea más importante (Most Important Task) para el día y enfréntela primero. Su MIT debe ser lo único que crea el mayor impacto en su trabajo.

Por ejemplo:

Mi tarea más importante es escribir contenido increíble. Por eso siempre empiezo el día sentándome y escribiendo.

No pasaré a la siguiente tarea antes de escribir al menos 1000 palabras.

¿Cuál es tu tarea más importante? Usa la regla 80/20 para ayudarte a resolverlo y acostumbrarte a hacerlo antes de pasar a cualquier otra cosa.

2 Usa bucles de retroalimentación

Musk tiene un horario muy apretado, a menudo trabajando en diferentes lugares en un día determinado. Por eso intenta constantemente optimizar su tiempo.

Aunque admitió que no había leído ningún libro sobre gestión del tiempo, Musk compartió algunos consejos perspicaces sobre cómo mejorar:

“Creo que es muy importante contar con un circuito de retroalimentación, en el que constantemente piensas en lo que has hecho y en cómo podrías hacerlo mejor. Creo que ese es el mejor consejo: pensar constantemente en cómo podrías hacer las cosas mejor y cuestionarte a ti mismo “

Musk incorpora no solo sus propios comentarios, sino también los de los demás: insta a los empresarios a buscar preferiblemente comentarios negativos. Si bien puede ser doloroso al principio, normalmente terminas obteniendo mucho más.

También se enfoca en contratar a las mejores personas en cualquier campo que puedan proporcionar comentarios consistentes y veraces.

Acortar los circuitos de retroalimentación conduce a una mayor eficiencia, una implementación más rápida y un producto mejor terminado.

Aplicar este secreto de productividad

Lo mejor de este particular secreto de productividad de Elon Musk es que funciona tanto para su vida profesional como personal.

Reúna a su equipo y solicite comentarios sobre un producto, característica, estilo de gestión, proceso comercial o cualquier cosa en particular que esté tratando de mejorar.

“No me digas lo que te gusta, dime lo que no te gusta”.

Puedes hacer el mismo ejercicio con amigos. Y aunque los comentarios negativos pueden estar equivocados, sabes que simplemente están tratando de ayudarte y tiene buenas intenciones.

3 Razón de los primeros principios

Un primer principio es una suposición básica que no puede deducirse de ninguna otra proposición. Es lo único seguro en un problema complejo.

Musk razona desde los primeros principios, en lugar de hacerlo por analogía (como las experiencias anteriores). De esta manera construyes tu razonamiento desde cero:

“Miras los fundamentos y construyes tu razonamiento a partir de eso y luego ves si tienes una conclusión que funciona o no funciona. Y puede o no ser diferente de lo que la gente ha hecho en el pasado. Sin embargo, es más difícil pensar de esa manera “.

Aquí hay un ejemplo de razonamiento de primeros principios, del propio Musk: “¿De qué está hecho un cohete? Aleaciones de aluminio de grado aeroespacial, más algo de titanio, cobre y fibra de carbono. Luego pregunté, ¿cuál es el valor de esos materiales en el mercado de productos básicos? Resultó que el costo de los materiales de un cohete era de alrededor del dos por ciento del precio típico “.

En lugar de comprar un cohete por millones de dólares, Musk decidió comprar las materias primas a bajo precio y construir los cohetes él mismo en su propia empresa.

Y nació SpaceX.

Aplicar este secreto de productividad

Razonar desde los primeros principios te obliga a pensar de manera diferente. Primeros Principios se trata de llegar a la raíz del problema. Tienes que dividir el problema en sus elementos básicos.

Hay tres pasos principales para aplicar este marco de pensamiento:

1. Identifica y define los supuestos actuales: cuando te enfrentes a un problema, escribe tus supuestos actuales al respecto

2. Divídelo en los principios fundamentales: encuentra las verdades o elementos más básicos del problema. Son las palabras de Musk: “Reduzca las cosas a las verdades más fundamentales y diga” está bien, lo que estamos seguros es verdad “… y luego razone desde allí”.

Crea nuevas soluciones: si deconstruiste el problema siguiendo los primeros dos pasos, ahora estás listo para crear nuevas soluciones desde cero

4 Usa comunicación asincrónica

El primer truco de productividad le dio una pequeña pista: Musk prefiere comunicarse en sus propios términos. Eso significa usar por default, correo electrónico y mensajes de texto, ambas formas asíncronas de comunicación.

En sus propias palabras:

“Me encanta el correo electrónico. Siempre que sea posible, trato de comunicarme de forma asíncrona. Soy realmente bueno en el correo electrónico “.

Aplicar este secreto de productividad

El progreso proviene de estar enfocado y realizar un trabajo profundo. Esto significa vivir de la manera más asíncrona posible y con interrupciones mínimas de los compañeros de trabajo.

Aquí hay tres soluciones para comenzar a trabajar en tus términos (en orden de dificultad):

1. Desactiva las notificaciones: apaga todas las notificaciones en tu teléfono, computadora y cualquier otro dispositivo que uses. Si es realmente importante, la gente llamará

2. Rechazar reuniones: no aceptes una reunión a menos que haya una agenda clara y conozcas el resultado esperado; si es posible, use el correo electrónico

3. Trabaja de forma remota: una oficina ruidosa significa distracciones, mientras que trabajar desde casa se hace en silencio. Si eso no es posible, solicita una oficina privada. Minimiza las distracciones en tu vida diaria para progresar en un trabajo significativo.

5 Comunicación maestra

Cuando Musk no está construyendo cohetes o revolucionando la industria automotriz, siempre hay un lugar donde puede encontrarlo: en el correo electrónico. Bromeó en una conferencia: “Escribo muchos correos electrónicos, soy muy bueno en el correo electrónico. Esa es mi competencia principal “.

Es extremadamente claro, conciso y directo en sus correos electrónicos. Como ejemplo, lea el correo electrónico enviado a todo su personal sobre el uso de acrónimos llamados acertadamente “Acrónimos apestan seriamente”

Frecuentemente envía correos electrónicos a toda su compañía con actualizaciones, cómo comunicarse, visiones y misión de la empresa, y como ser más productivo en el trabajo.

“Las personas trabajan mejor cuando saben cuál es el objetivo y por qué. Es importante que las personas estén ansiosas por venir a trabajar por la mañana y disfruten trabajar ”.

También es un maestro en hablar en público, convirtiendo conceptos complejos en un lenguaje fácil de entender usando una voz auténtica. Musk a menudo usa el tiempo presente cuando habla sobre temas visionarios, un truco de lenguaje que entusiasma al oyente a sentir el futuro.

Aplicar este secreto de productividad

Según un estudio de la Universidad de Carleton, un tercio de la semana laboral del trabajador del conocimiento “típico” se gasta en el correo electrónico. Es por eso que dominar la comunicación por correo electrónico es una forma de arte.

Deseas ser conciso pero también transmitir tu mensaje. En un correo electrónico, cada palabra cuenta. Aquí hay algunos consejos sobre cómo dominar la comunicación por correo electrónico:

Sea breve: no escribas diez oraciones cuando dos sean suficientes. Para practicar, toma un correo electrónico que ya hayas escrito de manera normal y edítalo en la mitad de las palabras

Evite las palabras blandas: evita escribir “Me siento”, “No estoy seguro”, “tal vez”, usando la voz pasiva o cualquier adverbio que pierda tiempo tanto para ti como para tu destinatario y cree confusión y malentendidos.

Sabe lo que quieres: piense¿a en el resultado previsto del correo electrónico y esboza primero en lenguaje claro. Con práctica, este esquema ES su correo electrónico

Destaca lo importante: si necesitas una respuesta de una persona en particular en un hilo con varias personas, pon su nombre en negrita con elementos de acción y cronograma

Código de conducta de reenvío: nunca reenvíes una larga cadena de correo electrónico masiva sin algunos puntos como un resumen rápido en la parte superior que explique por qué lo estás enviando y los elementos de acción que necesitas de la otra persona

6 tareas por lotes

Musk es un multi-tareas estratégico. Siempre que le sea posible, combina varias tareas juntas en un truco de productividad conocido como procesamiento por lotes. Por ejemplo, responde correos electrónicos mientras come o tiene una reunión durante el almuerzo.

Aquí hay una cita de Elon sobre el tema:

“Pero lo que encuentro es que puedo estar con [mis hijos] y aún estar en el correo electrónico. Puedo estar con ellos y seguir trabajando al mismo tiempo … Si no lo hiciera, no podría hacer mi trabajo “.

Otro ejemplo es revisar correos electrónicos y facturas durante reuniones telefónicas o entrevistas.

Aplicar este secreto de productividad

Los estudios han confirmado que la multitarea es normalmente menos eficiente que la de una sola tarea. El cerebro necesita tiempo para adaptarse cuando navega por diferentes tareas, también conocido como cambio de tareas.

Cambiar es lo que te hace sentir cansado e improductivo, no las tareas mismas. Pero si agrupas tareas similares que requieren mentalidades similares, puedes trabajar eficientemente en múltiples tareas sin perder tu flujo de trabajo. En otras palabras, tu cerebro está enfocado en un tipo de tarea a la vez.

Aquí hay un par de ejemplos:

Delinear todas las publicaciones de tu blog para la próxima semana de una vez

Procesar todos los correos electrónicos, Slack, llamadas telefónicas y otras comunicaciones a la vez

Actualizar varias hojas de trabajo relacionadas al mismo tiempo

Para encontrar más actividades que puedas apilar, escribe todas tus actividades generales para el día y la semana e identifica las que se pueden agrupar. Prueba el lote un par de veces y reorganiza las tareas si es necesario.

Para procesar lotes aún más rápido, use la técnica Pomodoro.

7 Calendariza

Dirigir tres compañías no es poca cosa, lo que significa que el tiempo es esencial para Elon Musk. Él está constantemente tratando de optimizar su tiempo usando bucles de retroalimentación.

Como muchas otras personas ultraproductivas y exitosas, sigue un horario diario muy detallado y específico. Rompe su calendario en espacios de cinco minutos y encontrar el camino a una de esas aperturas es un trabajo duro.

Prioriza la ingeniería, el diseño y la fabricación, y pasa el 80 por ciento de su tiempo trabajando en esas áreas.

“No paso mi tiempo pontificando sobre cosas de alto concepto; paso mi tiempo resolviendo problemas de ingeniería y fabricación “.

Al dividir su día en fragmentos de 5 minutos, Musk logra que se programen más tareas en su trabajo.

Aplicar este secreto de productividad

Las personas más productivas trabajan desde su calendario en lugar de una lista de tareas pendientes. Los calendarios son finitos y le brindan una mejor sensación de tiempo, lo que facilita determinar cuánto tiempo tiene para completar proyectos durante su semana.

Romper tus días en pequeños trozos y programar tareas en tu calendario puede aumentar tu productividad. Pero no tienes que usar fragmentos de 5 minutos. Descubrí que la forma más eficiente de organizar mi trabajo es dividir los días en espacios de 30 minutos. Encuentra un momento que funcione mejor para vos y tu trabajo.

Y asegúrate de programar todo: consultar el correo electrónico, llamar a los clientes, el almuerzo y las reuniones. Todo va en tu calendario.

Quita listas de tareas y, en su lugar, trabaja desde tu calendario.

8 Abraza los objetivos de estiramiento

Quizás uno de los rasgos de carácter más notorios de Musk es su tendencia a establecer plazos increíblemente ambiciosos para los proyectos de sus empresas. Él usa objetivos elásticos como una forma de cambiar la percepción:

“El primer paso es establecer que algo es posible; entonces la probabilidad ocurrirá “.

Aquí hay una historia de un ex ejecutivo de SpaceX: “Es como si tuviera a todos trabajando en este automóvil que está destinado a ir de Los Ángeles a Nueva York con un tanque de gasolina. Trabajarán en el automóvil durante un año y probarán todas sus partes. Luego, cuando partieron a Nueva York después de ese año, todos los vicepresidentes piensan en privado que el automóvil tendrá la suerte de llegar a Las Vegas. Lo que termina sucediendo es que el auto llega a Nuevo México, el doble de lo que esperaban, y Elon sigue enojado. Obtiene el doble que cualquier otra persona de la gente “.

La última oración ilustra el poder de los objetivos de estiramiento. Incluso ante el fracaso, su objetivo era tan escandaloso, tan imposible de alcanzar, que celebra los pequeños logros porque esperaba que nada saliera.

En sus propias palabras:

“Digo algo, y luego suele suceder. Tal vez no a tiempo, pero generalmente sucede “.

Los objetivos de Musk nos han dado un mundo en el que uno de los mejores autos que puedes comprar es eléctrico, y donde finalmente tenemos cohetes reutilizables: “Cuando Henry Ford fabricó autos baratos y confiables, la gente dijo: ‘No, ¿qué le pasa a un caballo? “Esa fue una gran apuesta que hizo, y funcionó”.

Aplicar este secreto de productividad

La intención de establecer metas de estiramiento es empujarse fuera de la zona de confort. El crecimiento no ocurre cuando sigues haciendo lo que ya has hecho en el pasado. Viene de fallar al intentar progresar. Si tu objetivo es lograr cinco grandes cosas y solo tienes éxito en dos, estás superando a todas las personas que nunca lo intentaron.

Los objetivos elásticos exigen más cantidad y calidad de trabajo y te obligan a innovar con más frecuencia que los objetivos normales. Y en la búsqueda de ello, aumenta tus habilidades.

Al principio, no sabrás cuán ambiciosos deberían ser sus objetivos de estiramiento. Usando prueba y error, entiendes cuánto debes superar tus límites. Pero lo más importante es comenzar a intentarlo y luego ajustarlo a medida que avanza.

La próxima vez que hagas planes para el trabajo, tómate unos minutos adicionales para incluir una meta de estiramiento. Intenta esforzarte para rendir un 50% mejor de lo que requiere tu objetivo normal. Ve a lo grande y ve si puedes sorprenderte con un rendimiento increíble. ¡Usar esta estrategia es el primer paso para romper objetivos y alcanzar objetivos que ni siquiera creías posibles!

9 Desarrolla una mentalidad de crecimiento

En 2004, Musk llamó a un proveedor para obtener el precio de un actuador electromecánico. El proveedor cotizó $ 120,000.

Razonando desde los primeros principios, Musk desglosó los componentes necesarios y le pidió a Steve Davis, ahora director de proyectos avanzados de SpaceX, que construyera uno desde cero por menos de $ 5,000. Davis pasó nueve meses diseñando y construyendo el actuador por $ 3,900, que voló al espacio dentro del cohete Falcon 1.

Elon Musk nunca está satisfecho con dónde está ahora. Sus compañías han tenido enormes logros, pero Musk sabe que siempre hay margen de mejora en todas las áreas. Siempre hay una manera mejor, más rápida o más barata de hacer las cosas:

“Deberías adoptar el enfoque de que estás equivocado. Tu objetivo es estar menos equivocado.

Esto es lo que se llama una mentalidad de crecimiento, una habilidad importante que separa a las personas exitosas de los demás. Cuando tienes una mentalidad de crecimiento, sabes que puedes aprender cualquier cosa si pones suficiente esfuerzo en ello. Y si falla, aborda el problema desde un ángulo diferente hasta que encuentres una solución que funcione. Lo intentas hasta que lo hagas bien.

En palabras de Musk:

“El fracaso es una opción aquí. Si las cosas no fallan, no estás innovando lo suficiente ”.

Lo contrario se conoce como una mentalidad fija, donde el status quo rara vez se ve desafiado. Las cosas siempre serán como son porque “así es como hacemos las cosas por aquí”. Las nociones preconcebidas se toman como verdades universales, en lugar de ser cuestionadas. Por lo tanto, las personas se estancan.

Por otro lado, desarrollar una mentalidad orientada al crecimiento trae progreso a nuestra vida personal y profesional. E incluso si manejas pequeñas ganancias cada día, se acumulan con el tiempo. Un aumento del 1% cada día aumenta casi un 3800% en un año.

Aplicar este secreto de productividad

El crecimiento proviene de abordar problemas difíciles, preguntas y desafíos. Para tener éxito, debes entrenar al cerebro para que vea los fracasos y las luchas a medida que avanza, a medida que se acerca a la solución.

A continuación, te mostramos cómo puede comenzar a desarrollar una mentalidad de crecimiento:

Aprendizaje continuo: amplía tu conocimiento con libros, aprende de tus desafíos personales y de otros; cargar tu cerebro con nuevos conocimientos te permite generar nuevas ideas y soluciones que agregan valor a tu trabajo y vida

Se persistente: cambia tu perspectiva para ver los fracasos como retrocesos menores y experiencias de aprendizaje en el gran esquema de las cosas; adapta e itera tus ideas para que puedas tener éxito en el próximo intento

Vive para los desafíos: si tienes dos opciones, elige la más difícil; Mire los desafíos como una oportunidad para expandir tus habilidades y crecer

Abraza el fracaso: en algún momento de la vida, todos fallan; aprende de los fracasos al comprender qué salió mal y cómo se puede mejorar y usa esa experiencia en el próximo intento

Se abierto a la retroalimentación: la retroalimentación efectiva y oportuna sobre las áreas a mejorar es un componente crítico del éxito; estate más abierto a recibir comentarios, incluso los no constructivos

Celebra a los demás: “ningún hombre es una isla”, así que comienza a apoyar los éxitos de otras personas porque no amortiguarán los tuyos; cuando sea tu momento de brillar, celebrarán contigo.

10 Desarrollar una amplia base de conocimiento

Según su hermano, Musk solía leer 2 libros al día desde una edad temprana. En otras palabras: devoraba el conocimiento. Esto condujo a una amplia comprensión de muchas ciencias, como la física, las matemáticas, la ingeniería y la informática.

Una de mis citas favoritas es sobre cómo describe el conocimiento:

“Es importante ver el conocimiento como una especie de árbol semántico: asegúrese de comprender los principios fundamentales, es decir, el tronco y las ramas grandes, antes de entrar en las hojas / detalles o no hay nada a lo que aferrarse”.

Incluso cuando dirige sus empresas, Musk intenta constantemente aprender de las personas que lo rodean que tienen más conocimiento sobre un tema específico. Aquí hay un pasaje del libro: “Atraparía a un ingeniero en la fábrica de SpaceX y se pondría a trabajar para interrogarlo sobre un tipo de válvula o material especializado. Al principio pensé que me estaba desafiando a ver si sabía mis cosas”, dijo Kevin Brogan, uno de los primeros ingenieros. “Entonces me di cuenta de que estaba tratando de aprender cosas. Te interrogaría hasta que supiera el noventa por ciento de lo que sabes”.

Con los años, Musk desarrolló habilidades en forma de T: mucho conocimiento en un campo particular y una cantidad sustancial de conocimiento en muchas otras disciplinas y temas. Esto le permitió ser de clase mundial en un campo (negocios) pero también usar su amplio conocimiento para innovar, encontrar diferentes soluciones, ser más creativo y colaborar con expertos en otros campos de manera efectiva.

Aplicar este secreto de productividad

Comencemos con un ejemplo práctico: quieres estar saludable. Para estar saludable, practicar un solo deporte no va a ser suficiente. Necesitas conocer muchas habilidades: debes aprender los conceptos básicos de una buena dieta, cómo desarrollar músculos, flexibilidad, diferentes actividades cardio, etc. Si bien tienes un conocimiento profundo en un campo particular, también desarrollaste un amplio conocimiento en muchas otras áreas que son la base para estar saludable. Este es el enfoque de habilidades en forma de T.

Veamos a alguien que trabaja en Marketing: conocimiento profundo en canales de adquisición como PPC, SEO y bucles virales, a la vez que posees un amplio conocimiento sobre otros temas como estadísticas, algunos programas, principios de diseño y redacción.

Así es como puedes desarrollar habilidades en forma de T en tu área:

Dibuja una T y enumera las habilidades principales, las habilidades secundarias y los conocimientos básicos. Si te ayuda, modela a una persona exitosa en su campo y su rango de experiencia

Ahora ve dónde se encuentra en cada una de esas áreas

Mejora tu profunda experiencia leyendo libros, tomando cursos, leyendo sobre tu industria y aprendiendo de otras personas

Reevalúate continuamente en las áreas y ajusta tu aprendizaje para que tenga forma de T

Bonus track # 11: Ducharse

Una de las preguntas más votadas enReddit AMA 2015 con Musk fue: “¿Qué hábito diario crees que tiene el mayor impacto positivo en tu vida?” A lo que Musk simplemente respondió: “Ducharse”.

En otra entrevista, Musk admitió que la ducha es donde normalmente se le ocurren las mejores ideas: “Esto suena realmente cliché, pero la ducha es probablemente lo más … despierta, báñate por la mañana y creo que es lo que realmente sucede es que las cosas se han infiltrado en el subconsciente y en realidad no está ocurriendo en la ducha, pero estás obteniendo los resultados de la noche anterior, básicamente, cómputo “.

Creo que esa es la lección de productividad de la ducha: su cerebro ha estado trabajando toda la noche para ti, tratando de encontrar soluciones en segundo plano. Tarda unos minutos en encenderse y eso puede suceder durante la ducha, lo que le ayuda a ver los desafíos con más claridad.

También le brinda un momento de tranquilidad para pensar justo después de refrescar su cerebro. Puedes usarlo para planificar el día o pensar en soluciones para los problemas que puedas enfrentar durante el día, por ejemplo.

“Creo que es posible que la gente común elija ser extraordinaria”.

Dan Silvestre – Medium