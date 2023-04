por Dr. Horacio Krell*

La frase «es la economía, estúpido» se transformó en los últimos 15 años en la síntesis más cruda de la incidencia de factores como crecimiento, inflación o empleo a la hora de votar. Clinton enfrentaba a George Bush padre, que buscaba su reelección, fortalecido en que durante la caída del Muro de Berlín puso fin a la Guerra Fría y la primera Guerra del Golfo le permitió a Estados Unidos liderar una amplia coalición internacional. Un año antes de la elección Bush tenía niveles de aprobación superiores al 80%. Pero Clinton machacó sobre la recesión y venció. La frase es usada para enfatizar la importancia de un asunto para la consecución de un objetivo.

Benchmarking es compararse con los mejores

En 1945 visitó a Argentina el premio nobel de economía Paul Samuelson y predijo que sería la próxima potencia mundial. No sabía que se aplicaría la receta: «a país rico gobierno populista». Como dijo Vargas Llosa: «Un pueblo educado no puede ser engañado». Un país rico en recursos naturales fracasó.

¿Cómo hicieron otros países para ser primeros en educación?, ¿Cómo lograron sin recursos convertirse en potencias y ¿Cómo hizo Argentina para convertirse en una fábrica de pobres?

Lo responde Finlandia. Ellos afirmaron que eran muy pobres como para no invertir en educación e hicieron de ella su política de estado. Los maestros son las estrellas de la sociedad. Para ser maestro hay que tener título universitario, para estudiar no hay que ser rico y todos reciben una educación de avanzada. Hace 100 años Finlandia era pobre y Argentina rica.

Dónde hay una necesidad hay un derecho

Esta frase de Eva Perón se arraigó en el pueblo y fue el síntoma de la fe populista. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que se limite lo que se entiende por necesidad. En las proclamas populistas niegan que detrás de cada derecho haya un costo y dejan de lado que existen obligaciones que deben honrarse. No existen recursos en el Estado para satisfacer todas las necesidades, pero los gobiernos peronistas que se sucedieron lo intentaron aumentando irracionalmente el gasto público y la inflacionaria emisión monetaria.

El poder absoluto enferma absolutamente

El poder de uno precisa de la estupidez del otro. El ascenso de un líder va minando la independencia de los sujetos y van perdiendo su autonomía, se hacen testarudos y sin independencia de criterio. Al intentar dialogar se nota que internalizaron consignas y reglas que repiten sin pensar en lo que dicen.

Están como hechizados, abusados y maltratados por alguien que se ha apoderado de su ser. Convertidos en herramientas serán capaces de perpetrar maldades inclusive contra sí mismos, sin advertir sus efectos. No basta con instruirlos porque no aceptan la información contrastante. Solo liberarlos del hechizo puede salvarlos. La acción no brota del pensamiento sino de la responsabilidad. La prueba de la responsabilidad es el mundo que legaremos a nuestros hijos.

Benchmarking entre países

Para los que naturalizan la pobreza es interesante saber cómo Singapur logró superarla. Sus estudiantes triunfan en las pruebas internacionales. Mientras los billetes de otros países muestran imágenes de próceres, el billete de Singapur tiene la imagen de alumnos atendiendo al profesor y se lee: “Educación”.

Hace cuatro décadas Gran Bretaña la desechó como colonia y nadie quiso hacerse cargo de ella. Hoy, por su educación, Singapur es el noveno países más rico del planeta. Hace cuatro décadas eran analfabetos. Hoy son de los primeros en lectura. Singapur no tiene recursos naturales. Logró su desarrollo convirtiendo su sistema educativo en una meritocracia que produce trabajadores calificados y exporta productos de alta tecnología. Luego de un examen, los estudiantes son derivados a escuelas vocacionales que canalizan sus capacidades y los encauzan hacia el desarrollo de su genio interior.

Capitalismo o pobrismo

Argentina es un país que no deja de autodestruirse. La iglesia ayudó a consolidar la idea de que para ser más justa debe ser más pobre. Que ser pobre da un certificado de superioridad moral, y que los empresarios son neoliberales corruptos. El pobrismo logra que cuantos más indigentes mejor, porque dependen del Estado y se vuelven votantes cautivos.

Para ser coherentes, los peronistas republicanos deben migrar hacia la oposición y abandonar una fuerza donde quedan los que modulan clandestinamente las mismas convicciones, pero que a la hora de la verdad se dejan arrastrar por un verticalismo cobarde y por una estrategia regresiva que lleva a todos, incluso a ellos mismos, al fracaso y al infortunio.

No hay populismo sin riqueza

Fidel Castro profetizó que el nivel de vida de Cuba sería mayor que el de EEUU. Eliminó la actividad privada, creció el mercado negro, la censura y la represión. Abandonada a su suerte tras la caída de la URSS, las epidemias se multiplicaron, bicicletas y bueyes sustituyeron a autos y tractores. El cubano pasaba el día buscando alimentos, los muertos y los suicidios subieron; escuelas y hospitales cayeron a pedazos. Fidel modificó su discurso: adiós modernidad inmoral, combatió a la riqueza y no a salir de la pobreza.

Ser pobre es un honor. La utopía se transformó en un discurso. Cristina Kirchner dijo que Fidel era el último líder moderno. Esa afinidad devastó al país, con argentinos ignorantes que la votan es una Fábrica de pobres. Argentinos e ignorantes tienen las mismas letras en distinto orden.

Los perjuicios económicos

Argentina acabar de perder el juicio en Nueva York sobre la estatización de YPF de 2012 y deberá pagar indemnizaciones por US$ 20.000 millones. Con el impulso de Cristina Fernández, tuvo 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado. También la aprobaron miembros de la oposición, a excepción de Patricia Bullrich hoy candidata a Presidente y otros, entre los cuales se encuentran Lilita Carrio y Patricia Ocaña.

Al borde de la hiperinflación

El triunfo del populismo llevó al país a una situación límite. Ante la sequía no pueden superar la crisis y ponen parches que no apuntan al corazón de los problemas: el déficit fiscal y la inflación elevada. La previsibilidad pasa a un segundo plano.

En este contexto extremadamente difícil vuelve a sonar una voz oficialista equivocada. Esta vez fue el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que en un alarde de escasa memoria histórica, dijo que la violencia política comenzó con el conflicto del campo en 2008. Más allá de que omitió décadas de la historia argentina desentierra un conflicto del que no extrajo enseñanzas.

En su momento la disputa por las retenciones móviles duró cuatro meses por la falta de interés en dialogar y encontrar una salida. El gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner dinamitó toda posibilidad de llegar a un acuerdo. Hoy el Gobierno necesita los dólares que se generan desde el campo. Volver a atacarlo no parece la mejor manera de conseguirlos.

Es posible un cambio con las próximas elecciones. Mauricio Macri, líder intelectual de una parte de la oposición le pidió a ChatGPT que escribiera su discurso en la Fundación Libertad. Fue un gesto inteligente. Usó el bot de Open AI para demostrar que las cosas han cambiado tanto que la inteligencia artificial puede escribir discursos políticos. La IA ha entrado en la agenda política y atrae la atención de la dirigencia sobre un enorme frente de tormenta.

En 2016 el Foro Económico Mundial estimaba que 20 millones de puestos de trabajo iban a perderse por la inteligencia artificial en 2020. Goldman Sachs dijo en estos días que se perderán 300 millones de empleos a manos de la IA generativa, representada por el ChatGPT .

¿Por qué pasamos de 20 a 300 millones trabajos perdidos en 7 años?

Porque la dirigencia no hizo nada. ChatGPT aprobó exámenes de facultades prestigiosas y colegios de abogados. Los ignorantes realizan una pueblada contra la IA sin pensar que los exámenes atrasan 100 años.

En educación se enseña a estudiar de memoria en lugar de dejarle el trabajo pesado a las máquinas y darle a la materia gris la de tarea pensar, imaginar, cuestionar e inventar.

Saber preguntar es el desafío del mundo digital. La nueva profesión es preguntarle a la inteligencia artificial generativa. Y en las escuelas y universidades el que pregunta siempre es el docente; el alumno se limita a responder. Tanto tiempo pasó y la dirigencia no abre los ojos.

La tecnología crea más trabajos que los que destruye

El robot no tiene nada propio que decir, solo hay que hacerle buenas preguntas para que salga algo, pero ya habla y no es poco, Somos los únicos animales del planeta que pudimos tallar el alfabeto en el cerebro y por ende podemos pensar y expresarnos por cuenta propia. Lamentablemente hemos practicado un modelo que privilegia la memorización y el automatismo durante siglos haciendo el trabajo de robots, igualando para abajo para mal a todos, en lugar de fomentar las sanas diferencias que trae cada persona al nacer. El que aprendió a programar puede ver qué puede o no puede hacer una máquina, en qué son buenas y en qué somos buenos los humanos.

Lo que se viene ahora es trabajar en equipo con máquinas

Porque somos complementarios. La educación debe adaptarse a los cambios provocados por la (IAG) haciendo hincapié en la resolución creativa de problemas, el aprendizaje permanente, las habilidades humanas, la formación interdisciplinaria y la integración de la IAG en los planes de estudio.

Así se prepararía a los estudiantes para los trabajos del futuro y a prosperar en un mundo cada motorizado por la inteligencia artificial. GPT tomó lo que venimos diciendo. A un estadista se le pide racionalidad, que sepa escuchar, no que sepa de todo y que tenga apertura.

Un peligro inminente

Elon Musk uno de los precursores de GPT; el cofundador de Apple Steve Wozniak, ejecutivos de Microsoft y otros académicos piden detener temporalmente el desarrollo de inteligencia artificial hasta encontrar un marco regulatorio. Firmaron un llamado a pausar por seis meses la investigación sobre (IA), más potentes que ChatGPT 4, advirtiendo sobre grandes riesgos para la humanidad. Solicitan que se establezcan sistemas de seguridad, nuevas autoridades reguladoras y de vigilancia, técnicas para distinguir lo real de lo artificial, e instituciones capaces de enfrentar a la dramática perturbación que causará a la democracia.

Ya no se puede distinguir la falsedad de una foto como la del Papa con campera.

Este petitorio refleja la preocupación sobre una IA incontrolable que supere a los humanos, resulta llamativo ver la firma de un empresario como Musk, que renunció a la empresa creadora del ChatGPT, junto al historiador Yuval Noah Harari. El actual director de Open AI, que fue también diseñador de ChatGPT, Sam Altman, reconoció tener “un poco de miedo” de que su creación se utilice para “desinformación a gran escala o ciberataques”. “La empresa necesita tiempo para adaptarse”. “La IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra y debería ser planificada y gestionada con recursos y cuidados correspondientes”. El mismo desconoce cómo el robot hace lo que hace.

El acuerdo de planificación y gestión no está logrando y sigue una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera confiable. “¿Debemos permitir inundar nuestros canales de información con propaganda y mentiras? ¿Debemos automatizar el trabajo? ¿Debemos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?

“Estas decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos”, concluye la petición.

Un mundo feliz

El trabajador de la felicidad es el que elige que día tendrá hoy: ¿Se quejará porque llueve o agradecerá porque sus plantas se riegan? ¿Se sentirá triste por la falta de dinero o contento porque la crisis lo empuja a comprar con inteligencia? ¿Se quejará por su salud o se regocijará porque está vivo? ¿Se lamentará por todo lo que no tuvo, o se sentirá agradecido por lo que consiguió y por lo que tendrá? ¿Llorará por las cosas que perdió o se alegrará porque le enseñaron a ganar? ¿Se quejará por la rutina o gritará de alegría porque puede trabajar? ¿Criticará estudiar o llenará su mente de conocimientos? El trabajador de la felicidad cree que el día lo saluda esperando que le dé forma con su mano de escultor.

Toqueville decía que las sociedades deben juzgarse por su capacidad para hacer que la gente sea feliz. En su visionario “Un mundo feliz” Huxley pronosticó la dictadura perfecta con apariencia de democracia. Una cárcel sin muros donde nadie querría irse ya que gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos sienten amor por la esclavitud.

Le preguntaron al ChatGPT: ¿Eres pariente de Terminator? No, no soy pariente. Soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, y mi propósito es ayudar a encontrar respuestas y brindar consejos sobre una variedad de temas. No tengo una existencia física ni identidad propia, sino que simplemente soy un programa de ordenador diseñado para procesar y responder preguntas.

A los seres humanos no toca evitar que las máquinas adquieran vida propia y se conviertan en una máquina de destrucción de la humanidad. Creemos entre todos el mundo en el que queremos vivir. Y en términos económicos transformemos las CRI$I$ en OPORTUNIDADES.