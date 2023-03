por Nitin Sharma – The Startup

Haz más en menos tiempo con estas innovadoras herramientas de IA. Con la rápida evolución de la tecnología, está claro que el futuro de muchas industrias está fuertemente entrelazado con la integración de soluciones tecnológicas avanzadas.

Uno de los avances más emocionantes e innovadores de los últimos años ha sido la llegada de la Inteligencia Artificial (IA). Como resultado, se ha convertido en una herramienta esencial tanto para empresas como para particulares que desean agilizar sus procesos de trabajo y aumentar su eficiencia.

Todos conocen ChatGPT, pero hay más herramientas similares que los dejarán boquiabiertos.

En este artículo, exploraremos algunas de las mejores herramientas de IA disponibles y examinaremos cómo puedes ponerlas a trabajar para ti.

¿Emocionado? Empecemos.

PlaygroundAI

Como creador en línea, utilizo con frecuencia imágenes para mejorar mis publicaciones y captar la atención de mi audiencia. Con el tiempo, he utilizado varias plataformas como Pexel, Pixabay, Unsplash y Canva para encontrar imágenes de alta calidad y visualmente atractivas para mis contenidos.

Sin embargo, con el avance de la tecnología y el auge de la inteligencia artificial, ha surgido una nueva tendencia en el mundo de la creación de contenidos en línea: las imágenes generadas por IA.

Una de esas plataformas que me ha llamado la atención es PlaygroundAI. Permite a los creadores como yo importar nuestras propias imágenes y utilizarlas como estímulos para generar imágenes nuevas y únicas utilizando tecnología de IA.

Esto significa que puedo crear fácilmente imágenes personalizadas que encajen perfectamente con el estilo y el tema de mi contenido. Además, tengo la opción de personalizar aún más estas imágenes generadas ajustando características como el color, la forma y la textura.

En resumen, he descubierto que el uso de imágenes generadas por IA con PlaygroundAI ha sido una valiosa adición a mi proceso de creación de contenidos. Me permite crear imágenes personalizadas de alta calidad de forma rápida y sencilla, lo que a su vez me ayuda a mejorar el atractivo visual general y el compromiso de mis publicaciones.

Mixo, Durable

¿Eres un creador online o un influencer que busca crear un sitio web que muestre su marca o negocio? Si es así, es posible que te hayas encontrado con el reto de las opciones limitadas y los altos costos asociados a la creación de sitios web.

Normalmente, tienes que contratar a un desarrollador web caro o utilizar un constructor de sitios web sin código como Webflow o WordPress, lo que puede ser un proceso lento.

Afortunadamente, con los avances de la tecnología de IA, crear un sitio web es ahora mucho más sencillo y rápido. Dos herramientas en línea que pueden ayudarte a crear un sitio web profesional y personalizado en cuestión de segundos son Mixo y Durable.

Estas plataformas basadas en IA te permiten crear un sitio web simplemente proporcionando información básica sobre tu empresa o marca, como el nombre y el tipo de negocio. Una vez introducida esta información, la plataforma generará un sitio web completo y visualmente impresionante que se puede personalizar fácilmente para satisfacer sus necesidades específicas.

Con Mixo y Durable, no necesitas conocimientos técnicos ni de programación para crear un sitio web. Los algoritmos de IA se encargan de todos los aspectos técnicos, permitiéndote centrarte en los aspectos creativos del diseño de tu sitio web.

Esto significa que puedes modificar fácilmente el diseño, la maquetación y el contenido de tu sitio web con unos pocos clics, lo que lo convierte en una opción muy flexible y fácil de usar para la creación de sitios web.

3. Deep Nostalgia

¿Alguna vez has deseado dar vida a tus viejas fotos familiares o animar tus imágenes favoritas? Gracias a los avances de la tecnología de IA, ahora es posible gracias a una plataforma llamada Deep Nostalgia.

Hace poco, me ocurrió que mis padres tenían una foto de mi abuela, pero no era nítida. Para mejorar su calidad, utilicé algunas herramientas en línea y luego usé Deep Nostalgia para animar la foto.

Aunque el resultado no era perfecto, era increíblemente parecido al aspecto de mi abuela. A mi familia le encantó ver una foto animada de mi abuela, y me trajo muchos recuerdos felices.

Deep Nostalgia utiliza tecnología de IA para crear animaciones realistas de imágenes fijas. Con esta plataforma, puedes dar nueva vida a tus fotos antiguas y crear imágenes en movimiento de tus personas, lugares y cosas favoritas. La plataforma es increíblemente fácil de usar, y puedes transformar rápidamente tus fotos antiguas en imágenes en movimiento que capturan la esencia del momento.

4. Beatoven

¿Eres un amante de la música que sueña con crear sus propias melodías, pero carece de los conocimientos técnicos o la habilidad para hacerlo? Pues la buena noticia es que, con la ayuda de la magia de la IA, ahora puedes crear tu propia música con Beatoven.

Beatoven es una plataforma musical impulsada por IA que te permite crear tu propia música libre de derechos, perfecta para elevar tu contenido al siguiente nivel. La plataforma es increíblemente fácil de usar, por lo que no necesitas ser un experto en música para empezar.

Para utilizar Beatoven, sólo tienes que elegir un género o estilo que encaje con tu ambiente y cortar la melodía a la longitud adecuada.

También puedes cambiar el ambiente para adaptarlo a la historia que quieras contar. Con unos pocos clics, puedes componer tu producto final y tener una pieza musical única y original, perfecta para cualquier proyecto.

Si te sientes un poco perdido o necesitas un poco de orientación, Beatoven también ofrece un montón de tutoriales para ayudarte a empezar. La plataforma facilita la experimentación con distintos géneros, sonidos y estados de ánimo hasta que encuentres la combinación perfecta que se ajuste a tu visión.

Da rienda suelta a tu creatividad y deja que Beatoven te ayude a crear magia musical.

5. Cleanvoice AI

Como podcaster, sabes que la edición puede llevar mucho tiempo y esfuerzo. Pero, ¿y si existiera una herramienta que te ayudara a editar tus episodios en cuestión de minutos? Ahí es donde entra Cleanvoice.

Cleanvoice es una herramienta basada en inteligencia artificial que puede editar automáticamente tus episodios de podcast.

Se acabó pasar horas y horas editando palabras de relleno, silencios incómodos o ruido de fondo. Con Cleanvoice, puedes centrarte en crear un gran contenido mientras la herramienta se encarga del resto.

Lo mejor de todo es que puedes probar Cleanvoice gratis durante un mes. Después, puedes decidir si quieres seguir utilizando la herramienta y pagar por el servicio.

Piensa en todo el tiempo y el esfuerzo que podrías ahorrar con Cleanvoice. Podrías dedicar más tiempo a crear nuevos episodios, interactuar con tu audiencia y hacer crecer tu podcast. Y lo mejor es que puedes estar seguro de que tus episodios sonarán pulidos y profesionales.

Así que si estás cansado de pasar horas editando los episodios de tu podcast, dale una oportunidad a Cleanvoice. No te vas a arrepentir.

6. Flair

Con la creciente importancia de establecer una identidad de marca, es crucial hacer que su marca destaque entre la competencia. Esto puede lograrse mediante diversos métodos, entre ellos el uso de contenidos cautivadores.

Sin embargo, la creación de contenidos atractivos requiere algo más que un simple atractivo estético. Requiere un conocimiento profundo de su público, una investigación exhaustiva y un nivel de experiencia en su campo. Por desgracia, no todas las empresas disponen del tiempo, los recursos o los conocimientos necesarios para crear contenidos de alta calidad.

Así que, si quieres optimizar tu proceso de creación de contenidos de marca y mejorar la imagen de tu marca, prueba Flair hoy mismo. ¡Su marca se beneficiará sin duda de una mayor visibilidad y reconocimiento!

7. Ocoya

Para triunfar en el competitivo mundo de los negocios, es esencial promocionar su producto o servicio en Internet. Confiar en el azar para que la gente descubra tu negocio es poco probable que resulte en éxito, por lo que la publicidad es clave.

Aunque es importante anunciarse en varias plataformas de redes sociales, la elaboración de contenidos valiosos y atractivos para cada una de ellas puede ser un proceso largo y difícil. Aquí es donde entra Ocoya.

Así que, si estás cansado de pasar horas interminables creando el post perfecto para las redes sociales, dale una oportunidad a Ocoya. Con Ocoya, puedes crear contenidos atractivos que harán que tu empresa se haga notar, al tiempo que ahorras tiempo y reduces la carga de trabajo de tu equipo.

8. Tome

Sé que hacer presentaciones es mucho más agitado. Por eso te encantará Tome, el salvavidas definitivo.

Con Tome, no tienes que ser un genio del diseño para hacer presentaciones profesionales. Todo lo que tienes que hacer es darle un título o un tema y Tome generará un paquete de diapositivas con todo el contenido que necesites.

Tome utiliza algoritmos avanzados y tecnología NLP (procesamiento del lenguaje natural) para entender lo que intentas decir y generar el contenido perfecto para cada diapositiva. Es como tener tu propio asistente personal de presentaciones al alcance de la mano.

Lo mejor de todo es que Tome te ahorra tiempo y esfuerzo. Ya no tienes que pasar horas diseñando y formateando diapositivas: basta con darle un tema y dejar que Tome haga lo suyo.

8. Outfits AI

¿Alguna vez has pasado demasiado tiempo probándote ropa en un probador y te has dado cuenta de que no te quedaba bien? Pues hay buenas noticias: OutfitsAI te ofrece una forma más rápida y eficaz de probarte ropa y ver cómo te queda.

Se acabaron los días en los que tenías que probarte varias prendas para encontrar la perfecta. Con OutfitsAI, puedes ver rápidamente cómo te quedarán diferentes conjuntos sin la molestia de probártelos físicamente.

Esta herramienta de IA utiliza las medidas de tu cuerpo y crea una versión virtual de ti que puedes utilizar para probarte diferentes conjuntos.

Con OutfitsAI, puedes ver rápida y fácilmente cómo te quedaría la ropa, ahorrándote tiempo y energía a la hora de ir de compras. Y lo mejor es que puedes usarlo desde la comodidad de tu casa.

La próxima vez que vayas de compras, prueba OutfitsAI y descubre cómo puede transformar tu experiencia de compra.

