por Asmita Karanje – Illumination

La autora, una fan de Yuval Harari, comparte nueve citas fascinantes de todos sus libros, que nos mueven a repensarnos como especie.

Me he convertido en fan de Yuval Noah Harari desde que leí su primer libro, Sapiens. Para mí (que no soy una lectora muy ávida), fue un libro que me mantuvo enganchada a cada palabra de lo que escribió.

Su estilo de escritura es simplemente impecable. Su fluidez y su inmaculado proceso de pensamiento me inspiran a saber más sobre la historia.

Su segundo libro, I, me convenció para hacerme vegetariano.

Llevaba mucho tiempo pensando en dejar la carne, pero nada me motivaba de verdad: ni esos vídeos desgarradores que muestran la crueldad con los animales ni esos activistas de PETA que intentan algunas formas muy creativas de convertirte en vegano.

No es que no tenga corazón, pero carecen de la perspectiva que Yuval comparte en su libro: algo tan convincente que incluso un no creyente se sentiría conmovido.

Y acabo de terminar de leer 21 lecciones para el siglo XXI. Decir que es una obra maestra sería quedarse corto.

Comparte sus profundos conocimientos sobre los retos tecnológicos y políticos que tenemos por delante: sobre el terrorismo, la guerra, la humildad, dios, el secularismo, la ignorancia, la justicia, la verdad, la ficción, la educación, el sentido y la meditación.

Sus lecciones me hacen reflexionar, ya que se basa en nuestra historia para describir nuestro futuro. Cada libro tiene unas pepitas de sabiduría increíbles que uno puede marcar para releerlas cada año.

He aquí nueve citas fascinantes de todos sus libros que he destacado al leerlos.

21 lecciones para el siglo XXI

1. El enigma de la toma de decisiones

«En la actualidad confiamos en Netflix para que nos recomiende películas y en Google Maps para que elija si giramos a la derecha o a la izquierda. Pero cuando empecemos a contar con la IA para decidir qué estudiar, dónde trabajar y con quién casarse, la vida humana dejará de ser un drama de toma de decisiones.»

Nuestras decisiones no son realmente nuestras, ya que dependemos cada vez más de la IA.

Solemos depender de Google Maps para que nos sugiera la mejor cafetería de los alrededores y dependemos del algoritmo para que nos recomiende la mejor valorada.

Confiamos más en el algoritmo que en los humanos que nos rodean.

Imagina que tuviéramos que encuestar a un centenar de personas para que calificaran el mejor restaurante de ese lugar y luego decidieran; sé que parece extraño y nunca lo haríamos. En su lugar, nos basaríamos en el boca a boca. Así que no iremos al restaurante mejor valorado, sino que un amigo nos recomendará uno. Nunca podremos competir con el algoritmo que tiene el mejor local filtrado usando varios puntos de datos por detrás – comentarios de clientes, valoraciones, fotos, etc.

Ahora imagina que la IA nos guía en todas las decisiones importantes de nuestra vida: carrera, educación y matrimonio. ¿Es malo o bueno?

No es algo que podamos responder tan fácilmente. Lo debatiremos durante las próximas décadas.

2. ¿Estamos preparados para las amenazas globales?

«Un enemigo común es el mejor catalizador para forjar una identidad común, y la humanidad tiene ahora al menos tres de esos enemigos: la guerra nuclear, el cambio climático y la disrupción tecnológica. Si a pesar de estas amenazas comunes los seres humanos deciden privilegiar sus lealtades nacionales particulares por encima de todo, los resultados pueden ser mucho peores que en 1914 y 1939».

El mundo nunca ha estado tan dividido como ahora. El nacionalismo ha surgido de repente en muchas facciones de todo el planeta. Lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Uno puede preguntarse: ¿es malo ser patriota? En absoluto.

El patriotismo nos da un sentido de pertenencia y crea una identidad colectiva.

Sin embargo, a veces los nacionalistas acérrimos tienden a ignorar los problemas globales, como el cambio climático, y se centran exclusivamente en sus agendas egoístas (que no siempre son de interés nacional).

Es imposible que una sola nación pueda hacer frente a estos enormes desafíos por sí sola.

3. El ascenso de los robots y la caída de la humanidad

«Lo que los científicos del cerebro están aprendiendo hoy en día sobre la amígdala y el cerebelo podría hacer posible que las computadoras superen a los psiquiatras y guardaespaldas humanos en 2050. La IA no sólo está preparada para hackear a los humanos y superarlos en lo que hasta ahora eran habilidades exclusivamente humanas. También disfruta de habilidades no humanas únicas, lo que hace que la diferencia entre una IA y un trabajador humano sea más bien de tipo que de grado. Dos capacidades no humanas especialmente importantes que posee la IA son la conectividad y la capacidad de actualización».

Es sorprendente, ¿verdad? Imaginemos que la IA es capaz de evaluar nuestros sentimientos y emociones más íntimos mejor que nosotros.

Puede que no necesitemos visitar a varios médicos para consultar, ya que la IA eliminaría cualquier error de juicio humano.

Aunque no podamos conectarnos con otros seres humanos como lo haría la IA, ya estamos viendo tecnología que conecta a los seres humanos: dispositivos portátiles e Internet de las cosas.

La cuestión no es si los robots sustituirán algún día nuestros trabajos, sino más bien cuándo lo harán. ¿Y estarán preparados nuestros gobiernos, legisladores y sistemas judiciales cuando sea una realidad?

Sapiens – Una breve historia de la humanidad

4. El capitalismo es una religión

«¿Cómo se consigue que la gente crea en un orden imaginado como el cristianismo, la democracia o el capitalismo? Primero, nunca se admite que el orden es imaginado».

Si hay algo que podemos agradecer a los emperadores imperiales europeos, sería el capitalismo.

El dinero es una verdad universal que nos une a todos.

Tiene el poder de unirnos (permitir el comercio), dividirnos (crear una gran brecha entre ricos y pobres), gobernarnos (financiar elecciones hasta guerras) y destruirnos (facilitar el tráfico de drogas y el terrorismo).

El dinero es una deidad más grande que Jesús, el Profeta o el Señor Shiva.

Sin embargo, nos peleamos por la religión. No tanto como en la época de la preindustrialización, pero seguimos haciéndolo.

¿Y qué es más grande que el dinero en la era actual? Son los datos. La entidad más poderosa no es la que ha acumulado más riqueza, sino la que ha reunido toda la información.

En esta era de los datos, en la que la información crece a un ritmo exponencial, la próxima gran religión según Yuval es el dataísmo.

Cuando se le preguntó, en una entrevista, cómo la desinformación o las noticias falsas pueden hacer tambalear fácilmente el pilar de la democracia, respondió diciendo

«La subjetivación de los hechos no es nueva. Lleva ocurriendo desde hace miles de años. Todas las grandes religiones se han organizado en torno a las noticias falsas. Basta pensar en la Biblia: las noticias falsas son eternas en algunos casos».

5. Dominamos el planeta

«Los pollos y el ganado domesticados bien pueden ser una historia de éxito evolutivo, pero también están entre las criaturas más miserables que jamás hayan existido. La domesticación de los animales se basó en una serie de prácticas brutales que sólo se vuelven más crueles con el paso de los siglos.»

Lo que hemos hecho con los animales es lo peor que se puede hacer. No somos humanos con ellos. La industrialización de la producción de carne sólo ha empeorado sus condiciones de vida.

Es una pena que no hablemos mucho de ello ni lo discutamos a la escala que deberíamos.

El veganismo se deja de lado como una moda, y la mayoría de la gente mira de buena gana hacia otro lado cuando se habla de crueldad animal. ¿En qué nos hemos convertido? Sólo porque la gran mayoría hace algo, no lo hace correcto.

Espero que las cosas cambien en esta década y podamos hacer que la vida de nuestros amigos peleteros sea un poco mejor.

Homo Deus: Una historia del mañana

6. La privacidad es un engaño

«Si el Kindle se actualiza con reconocimiento facial y sensores biométricos, podrá saber qué te hizo reír, qué te puso triste y qué te enfadó. Pronto, los libros te leerán mientras tú los lees».

Si eso ocurre, ¿estaría usted dispuesto a experimentar con ello o temería por su privacidad y por proporcionar datos tan intrincados a gigantes como Amazon? ¿Es realmente una opción?

Nosotros no decidimos los términos y condiciones del intercambio de datos: las empresas los redactan para proteger sus culos, y nosotros simplemente obedecemos.

Literalmente, no tenemos más opciones que aceptar y continuar.

Podemos intentar no utilizar un producto o una aplicación en particular, pero no podemos vivir aislados. Si formamos parte del ecosistema, simplemente tenemos que ser cómplices de las decisiones que tomen estos tecnócratas.

7. El conflicto es bueno para la evolución de la humanidad

«Es bueno que los europeos conquisten a los africanos y que los astutos hombres de negocios lleven a la bancarrota a los de pocas luces.

Si seguimos esta lógica evolutiva, la humanidad se volverá gradualmente más fuerte y más apta, dando lugar finalmente a los superhumanos.

La evolución no se detuvo con el Homo sapiens: aún queda mucho camino por recorrer.

Sin embargo, si en nombre de los derechos humanos o de la igualdad humana castramos a los humanos más aptos, se impedirá el surgimiento del superhombre, e incluso puede causar la degeneración y la extinción del Homo sapiens .»

Es asombroso cuando lo lees y puede parecer un poco controvertido también. Pero se entiende la belleza de sus pensamientos cuando se lee en el contexto en el que habla: el conflicto es un aspecto importante de la evolución.

Los más aptos no sólo sobreviven, sino que también triunfan sobre los demás. Desempeña un aspecto importante en la configuración de la cultura del siglo XXI.

Nos guste o no, los conflictos son inevitables, por lo que, aunque las protestas, las tensiones y las guerras son malas al principio, nos harán pivotar hacia un mañana mejor.

8. Necesitamos nuevos libros de texto religiosos

«Las religiones tradicionales no ofrecen ninguna alternativa real al liberalismo. Sus escrituras no tienen nada que decir sobre la ingeniería genética o la inteligencia artificial, y la mayoría de los sacerdotes, rabinos y muftíes no entienden los últimos avances en biología e informática».

Incluso la persona más devota tendría que estar de acuerdo con el punto de Yuval.

Aunque la religión y la fe ofrecen consuelo al hombre común, no tienen respuestas a los problemas de hoy en día: no pueden validar los matrimonios entre personas del mismo sexo, no pueden guiarnos a través de las complejas cuestiones éticas de la biotecnología: ¿debería permitirse la edición del genoma?

Los libros de texto religiosos son más bien un arma en manos de unos pocos y poderosos líderes de la fe.

Lo utilizan para crear el negocio del miedo y mantener su posición de autoridad.

9. Estamos en la carrera por convertirnos en Dios

«La historia comenzó cuando los humanos inventaron a Dios, y terminará cuando los humanos se conviertan en dioses».

Olvídate de lo que dice la Biblia o el Corán, nosotros crearemos nuestros guiones en el futuro. Una vez que hayamos creado un sustituto no biológico del ser humano, nos convertiremos en divinos o, al menos, poseeremos poderes similares a los de un dios.

Intentamos constantemente mejorar la vida de los humanos con el objetivo final de vivir más tiempo. En su libro, explora la idea de que «el organismo es un algoritmo».

Si en el futuro logramos descifrar este algoritmo, podremos diseñar emociones, pensamientos, creencias y valores.

¿No nos convertiremos entonces en dioses?

Pero no todos: sólo un puñado de tecnócratas privilegiados. Seríamos humanos de segunda clase. Ahora, ¿realmente suena tan tentador como antes?

Si la historia es intrigante, el futuro parece ser bastante aterrador.

Estamos en la cúspide de algunos cambios significativos en el espacio de la tecnología, la inteligencia artificial y el dataísmo (como lo llama Yuval).

No sabemos cómo evolucionaremos y lo que nos depara el planeta o lo que tenemos reservado para nuestro planeta, pero sabemos esto con seguridad: es un momento emocionante para estar vivo.

Tenemos la suerte de seguir tomando nuestras propias decisiones, de tener un trabajo que nos proporcione y de tener el poder de votar para elegir a nuestros líderes.

No hemos hecho más que empezar nuestra incursión en el mundo del futuro y aún quedan varias décadas como mínimo (si no siglos) antes de que nos enfrentemos a estos retos.

Todavía debemos prepararnos para ellos, ya que tenemos que dejar un planeta feliz, contento y habitable para nuestros hijos.