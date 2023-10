Dr. Horacio Krell*

La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha transformado nuestra comprensión de la inteligencia, desafiando el paradigma de una única forma de inteligencia medida por el coeficiente intelectual (IQ). Este enfoque reconoce una diversidad de habilidades y talentos, permitiendo que cada individuo descubra y desarrolle su genio interior en áreas diversas.

Por ejemplo, alguien que tiene un bajo IQ puede ser muy inteligente en otros ámbitos. Este descubrimiento generó un concepto de inteligencia más abarcativo.

Así es como podemos ver personas con excelentes calificaciones académicas pero con baja inteligencia social. También aplicando este concepto, Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, sino que tienen inteligencias distintas.

El caso de los savants, (sabios), se refiere a personas con fallas cognitivas graves, pero que, poseen un talento excepcional en algún tema. Uno de ellos fue Kim Peek, que tenía poca habilidad para razonar, pero era capaz de memorizar mapas y libros enteros.

A continuación exploraremos las diferentes inteligencias, cómo desbloquear el potencial creativo y emocional, y la importancia de una educación holística para cultivar mejor a los ciudadanos del futuro.

Desarrollo:

1. Las Inteligencias Múltiples

La teoría reconoce ocho tipos de inteligencia, cada uno con su propia importancia y singularidad:

Inteligencia Lingüística: Dominio del lenguaje y la comunicación efectiva.

Inteligencia Lógico-Matemática: Razonamiento lógico y resolución de problemas matemáticos.

Inteligencia Espacial: Observación del mundo desde diversas perspectivas.

Inteligencia Musical: Habilidad para tocar, leer y componer música.

Inteligencia Corporal: Excelencia en habilidades físicas, desde danza hasta cirugía.

Inteligencia Interpersonal: Percepción profunda de las emociones y pensamientos de los demás.

Inteligencia Naturalista: Conexión con la naturaleza y comprensión del entorno.

2. Descubrir el Genio Interior:

El genio no está determinado por la estructura física del cerebro, sino por su capacidad para funcionar creativamente.

Métodos específicos, como la oratoria y la escritura, ayudan a expresar el conocimiento y desarrollar la inteligencia.

La gestión eficaz del tiempo y la mente es esencial para maximizar la productividad y la creatividad.

3. Desbloqueo de la Inteligencia Emocional:

Es necesario aprender a armonizar los cerebros reptiliano, emocional y racional, lo que es crucial para lograr el equilibrio emocional y el pensamiento racional. Hay que conseguir que los instintos, las emociones y los pensamientos apunten en la misma dirección.

La lectura y la imaginación desempeñan un papel fundamental en la expansión creativa y en la resolución de problemas.

4. Educación Holística y Empowerment:

La educación debe ir más allá de la mera adquisición de conocimientos, abordando la vocación y las habilidades emocionales.

El empowerment surge del autoconocimiento y la alineación de talentos con objetivos, facilitado por un enfoque educativo integral.

Las relaciones significativas y la inteligencia social son componentes esenciales para el crecimiento personal y profesional.

Métodos precisos

Son los que permiten actuar con rapidez y disminuir el tiempo, lo que reduce el uso de fuerza bruta y aumenta la calidad. Estudiar muchas horas para compensar la falta de método lleva a que cada hora agregada produzca más cansancio y menos rendimiento.

La fuerza bruta es el pasaporte al burn out o cerebro quemado. Aprendiendo a administrar el tiempo y la mente crece la productividad, una hora bien aprovechada vale por cuatro.

Lo que no se puede medir no se puede mejorar. La neuróbica (entrenamiento neuronal) se consigue con entrenamiento cognitivo, también es importante medirse y compararse con los modelos de la excelencia, experiencia conocida como ( benchmarking) y desarrollar así el empowerment (poder interior) bloqueado por las carencias metodológicas .

Como descubrió Pareto, en su ley 80/20, el 20% de los factores provocan el 80% de los resultados. Al aplicar la palanca de Arquímedes sobre esos mínimos vitales se potencia el rendimiento. La mejor inversión es educar, potenciar y saber usar los recursos naturales.

¿Cuántas clases de inteligencia logró desarrollar usted?

Como vimos la teoría de las inteligencias múltiples cambió la forma de medir la inteligencia confirmando que se puede ser inteligente de diferentes maneras.

El enfoque clásico no hacía foco en la vocación como la inteligencia principal. Pero como dijo Séneca: no hay vientos favorables si no sabes a dónde quieres llegar.

Tenemos un poder interior que el mundo conoce como empowerment y se convierte en poder inteligente (smart power) cuando conjuga el querer con la eficacia. Acceder al querer implica armonizar la vocación, el talento y el mercado laboral.

No alcanza con saber lo que se quiere; sin conseguirlo el deseo se frustra. Lo mismo ocurre si la carrera se elige por imposición de la familia o de la sociedad de consumo, la que brinda un radar para imitar a ricos y famosos pero no la brújula del autoconocimiento.

La inteligencia se bloquea también por carencias metodológicas. El filósofo Nietzche sugirió que los métodos son la mayor riqueza del hombre.

Un primer desajuste es la desinteligencia emocional, la falta de correspondencia entre la vocación y las emociones que se experimentan en la actividad diaria. También se bloquea el querer por falta de imaginación, o la bohemia: calentar la pava pero no tomar el mate.

El bloqueo estratégico consiste en no saber fijar metas; el que falla al planear planea fracasar. Otro error común es no saber ejecutar el plan. Son destrezas que deben entrenarse (aprender a aprender y a emprender).

Una virtud clave es la inteligencia social: implica elegir bien a los que nos acompañarán en la ruta de la vida. El capital social es la sumatoria de las relaciones productivas. Podemos seguir enumerando inteligencias múltiples pero conviene saber que el verdadero “desarrollo” no es lo que tenemos sino lo que hacemos con eso, para convertir el espíritu en materia.

Para que el genio que llevamos dentro no se quede encerrado en la lámpara de Aladino, debemos poder crear ideas y llevarlas la práctica. Para lograrlo se necesita un coach que facilite concretar la vocación.

Por eso, la educación debe ser la industria pesada del país porque es la que fabrica los ciudadanos del futuro.

Conclusión

Desarrollar el genio interior implica reconocer y cultivar las inteligencias múltiples, desbloquear la inteligencia emocional y adoptar una educación holística. En este viaje, cada individuo puede descubrir su potencial creativo y contribuir significativamente a la sociedad. La educación, como la fuerza impulsora detrás de este proceso, debe convertirse en la piedra angular de nuestra sociedad, permitiendo que el genio interior de cada persona ilumine el camino hacia un futuro próspero y armonioso.