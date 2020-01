El arte de emprender

Compartir Facebook

Arte y emprendimiento tienen mucho en común. Se requiere talento, pasión, vocación y muuuuuuucha prueba y error para lograr la obra más cercana a la perfección posible

Los emprendedores viven a diario muchas situaciones similares a las que enfrentan los artistas, por eso ambos tienen tantas actitudes en común. Enfrentar a las críticas son situaciones que los unifica. Otra capacidad que los aúna es la virtud de generar algo que antes no existía, sea un cuadro o una industria; una canción o una disrupción; un poema o una innovación. Ambos se enfrentan al riesgo, la crítica y al fracaso… mientras construyen su camino al éxito.

Los artistas son emprendedores de la cultura y los emprendedores son artistas de los negocios. Ambos tienen en común lo siguiente:

Salir de la zona de confort

Artistas y emprendedores pueden tener miedo ante la incertidumbre que genera el futuro pero eligen salir de la comodidad. Ambos se arriesgan y van superando obstáculos a fuerza de pasión, constancia, ensayo y sudor. Como decía el genial Pablo Picasso, “La inspiración existe pero tiene que encontrarte trabajando”.

Manejo del fracaso

Cuando un chiste no hace reír, una canción no logra emocionar o el teatro está semivacío, el artista maneja el fracaso tomando inspiración para crear un proyecto superador. El cómico, el cantante, el escritor o el actor tienen la capacidad de reconocer el fracaso para no volver a repetirlo. En el ecosistema emprendedor es parecido. Los jóvenes empresarios que prestan atención a los fracasos, aprenden de ellos. El éxito genuino llega cuando se superan los momentos difíciles.

Gestionar la presión y administrar las inseguridades son dos aspectos sobresalientes de artistas y emprendedores.

Equipo

Músicos, actores, pintores, escritores y artistas de todas las manifestaciones de la cultura tienen un grupo de soporte que los retroalimenta y a quienes pueden acudir a pedir opinión, guía y consejo cuando sienten que están fuera del camino de donde deberían estar.

Con los emprendedores pasa lo mismo. Necesitan mentoreo, networking, aceleración y compartir inquietudes con otros emprendedores.

Reconocer límites

En este punto, los artistas le sacan algo de ventaja a los emprendedores, porque en general poseen la capacidad de reconocer cuando su obra llega a su fin. Un pintor sabe cuándo más pintura arruinaría su creación o el escritor que se da cuenta que agregar capítulos de más pone en riesgo su libro.

Los emprendedores, en cambio, suelen perder objetividad y les cuesta diferenciar cuando algo está bien o mal y también tienen dificultades para reconocer la conveniencia de parar un proyecto o continuarlo.

Deberían recordar, tal como hacen los artistas, que muchas veces menos es más.

Persistencia

El artista y el emprendedor tienen realidades que se parecidas: crean algo, lo llevan por un camino y fracasan para volver a crear algo nuevo y así seguir adelante. Ambos saben que no siempre es conveniente seguir adelante con una idea si ésta es mala y también conocen los beneficios de aprender del error. No tienen problemas en repintar un cuadro, reescribir una canción o dar un golpe de timón para virar el negocio.

Conclusión

El emprendedor es como un artista. Los dos necesitan crear obras por tres grandes motivos: vivir, crecer y realizar su pasión.

Si creas una empresa y no funciona solo tienes que cerrar, aprender y recomenzar. El mercado es como el público que no le gusta una película y luego ve otra del mismo director y le encanta; es ese mismo mercado que puede hacerte triunfar cuando recomiences ajustando los errores del pasado.

Feliz semana, felices emprendimientos, feliz vida para todos.

Marcelo Berenstein

[email protected]