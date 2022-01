por Nabil Alouani – Entrepreneurs Handbook

Compartimos cuatro principios matemáticos y medio que le ayudarán a ser más inteligente en los negocios.

Los humanos evolucionaron para hacer cálculos. Tenemos regiones cerebrales específicas dedicadas a los números y los cálculos. Esto último les servía a nuestros antepasados para repartir las manzanas con sus compañeros de las cavernas y calcular si podrían cruzar la selva antes de que anocheciera.

Con el paso de los siglos y el perfeccionamiento de nuestra ciencia, empezamos a utilizar las matemáticas para fines más sofisticados. A continuación se presentan tres principios matemáticos y medio que le ayudarán a ser más inteligente en los negocios.

Probabilidad, línea de base y estimaciones

La probabilidad es una rama de las matemáticas diseñada para calcular la probabilidad de un evento. Por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, la cara y la cruz tienen una probabilidad uniforme del 50% cada una.

Los empresarios inteligentes se basan en la probabilidad para estimar las posibilidades de éxito de sus negocios, lo que los mantiene racionales y con los pies en la tierra. Por ejemplo, Elon Musk dio a SpaceX y Tesla un 10% de posibilidades de éxito cuando las puso en marcha. Parece una predicción pesimista, pero de media el 90% de las startups fracasan.

Esas cifras realistas motivaron a Elon Musk y a sus equipos a seguir adelante porque sabían que las probabilidades estaban en su contra. Y en caso de fracaso, es reconfortante saber que no serán los únicos.

Por cierto, la tasa de fracaso del 90% entre las startups se llama línea de base.

En general, una línea de base es la probabilidad media de un evento específico o el punto de referencia que se puede utilizar para calcular una estimación. La mayoría de las veces, las líneas de base producen predicciones realistas.

La historia de Elon Musk fue una buena ilustración de cómo las líneas de base en el contexto de una predicción. He aquí un ejemplo de cómo utilizar las líneas de base en una estimación.

En Estados Unidos, el 12% de las personas utilizan la bicicleta de forma habitual. Esa es nuestra línea de base.

Supongamos que tienes un negocio en el que vendes neumáticos en una ciudad de 10.000 habitantes. Los números dicen que es probable que tenga 1.200 clientes potenciales. Si cada cliente cambia sus neumáticos una vez al año, puede hacer hasta 2.400 ventas.

Así de fácil, puede estimar tus ingresos anuales.

Las probabilidades y las líneas de base son grandes herramientas para la toma de decisiones porque se basan en datos objetivos. Por desgracia, la mayoría de los empresarios se quedan cortos con la objetividad. Se enorgullecen de las decisiones viscerales irracionales y acaban cerrando sus negocios.

No sea esos empresarios. Apueste en cambio por la racionalidad. Utilice líneas de base.

El criterio de Kelly

John Kelly era un científico que trabajaba en un laboratorio de innovación que luego fue adquirido por Nokia (la mejor empresa de telefonía antes de que Apple decidiera unirse a la fiesta). El trabajo de Kelly consistía en analizar las señales telefónicas.

Ideó una fórmula que le permitía determinar la magnitud óptima de las llamadas de larga distancia. Poco sabía que inversores legendarios como Warren Buffet y Bill Gross utilizarían más tarde su descubrimiento para maximizar sus probabilidades de ganar en el juego de la inversión.

Hay muchas versiones del Criterio de Kelly, pero todas sirven para el mismo propósito central: decirle qué porcentaje de su dinero debe asignar a una inversión determinada.

Esta es la fórmula básica del criterio de Kelly:

Ejemplo rápido

Supongamos que tiene una oportunidad de inversión con un 80% de probabilidades de éxito (probabilidad de ganar), y le prometen un 20% de beneficio (ganancia). Sin embargo, si la inversión fracasa, perderá el 10% de su dinero (déficit).

En este caso, el criterio de Kelly (K%) sugiere que invierta el 70% de tu dinero. He escogido estas cifras ridículas para mostrarle que, incluso con probabilidades ultra-asombrosas, las matemáticas le desaconsejan ir a por todas.

En situaciones más realistas, la fórmula devuelve un número que rara vez supera el 26%. Por cierto, estos resultados no sólo se aplican a las inversiones monetarias. También puede utilizar el Criterio de Kelly para gestionar su tiempo, sus ventas y sus contenidos.

En todos los casos, nunca apueste el 100% de sus recursos en la misma apuesta.

La distribución de Pareto

Vilfredo Pareto era un ingeniero italiano interesado en la filosofía y la economía. Un fatídico día de finales de la década de 1880, Pareto decidió estudiar cómo se distribuía la riqueza en Italia.

Rápidamente descubrió que el 80% de las riquezas italianas pertenecían al 20% de la población. Décadas más tarde, otro tipo inteligente llamado Joseph Juran se dio cuenta de que el hallazgo de Pareto se aplicaba a otras distribuciones como la productividad, la recaudación de fondos e incluso la población de las grandes ciudades.

Así es como la primera observación de Pareto se generalizó en el siguiente principio

El 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas.

En los negocios, la distribución de Pareto significa que el 80% de sus ingresos provendrán del 20% de su trabajo. Si quiere optimizar su tiempo y energía, debe identificar su 20% (que pueden ser productos, tareas o clientes) y prestarles más atención.

Esta fue la primera razón por la que mencioné el Principio de Pareto.

La segunda razón tiene que ver con una observación análoga que puede cambiar las reglas del juego para muchos emprendedores. Se llama…

La regla de la minoría

Cuando trabajaba en el aeropuerto Charles De Gaulle de París, tenía un colega musulmán con el que salía bastante. Una vez, decidimos escapar del comedor de la empresa e ir a un centro comercial cercano para comer algo sabroso.

Los musulmanes sólo comen carne Halal y por eso tenía en mente comer sushi mientras buscábamos restaurantes. Pero mi amigo se detuvo frente a una franquicia francesa especializada en pollo asado.

«La comida es estupenda aquí», dijo. «Además es 100% Halal».

Me pareció poco probable, ya que la mayoría de los restaurantes Halal tenían nombres árabes o asiáticos. ¿Por qué este restaurante puramente francés, supuestamente de origen cristiano, servía comida Halal?

Si se analiza la situación desde el punto de vista comercial, la respuesta es muy clara. A los que no comen Halal no les importa comer Halal. Pero los comedores Halal nunca comerían comida no Halal.

Por lo tanto, un grupo de, digamos, 12 personas entre las que un individuo es un comensal Halal tiene casi garantizado que cenará en un restaurante de sushi en lugar de ir a una franquicia de pollo no Halal. Esa es la regla de la minoría en pocas palabras.

He aquí cómo Nassim Nicholas Taleb la formuló:

«Basta con que una minoría intransigente -un cierto tipo de minorías intransigentes- alcance un nivel minúsculo, digamos el tres o el cuatro por ciento de la población total, para que toda la población tenga que someterse a sus preferencias.»

Los emprendedores inteligentes se anticipan a la regla de la minoría satisfaciendo las preferencias de las minorías inflexibles. Saben que la mayoría flexible simplemente les seguirá. Así, amplían su clientela y maximizan sus ganancias.

He aquí cuatro ejemplos rápidos que abarcan diferentes sectores:

Cuando abre un restaurante, quiere tener opciones veganas. Los vegetarianos, los flexitarianos y todos los demás pueden comer comida vegana, pero los veganos nunca comen comida no vegana.

Cuando cree contenidos de vídeo, añada subtítulos. Las personas cuyos oídos no están acostumbrados al inglés podrán seguir consumiendo su contenido. Lo mismo ocurre con los que no pueden poner el sonido porque están en un lugar público.

Cuando desarrolle una aplicación, haga una versión web para las personas que utilizan más la computadora que el teléfono.

Cuando desarrolle un producto, asegúrese de cumplir las medidas de seguridad de los países más estrictos. Así será más fácil enviar tus productos a través del mar.

Recapitulación y una rápida anécdota

Las matemáticas potencian el razonamiento lógico y el razonamiento lógico potencia las decisiones inteligentes. En el juego de los negocios, ganan los que toman las decisiones más inteligentes.

Date una ventaja táctica recordando estos cuatro principios:

Probabilidad y línea de base: Haga sus estimaciones basándose en tendencias generales, como que el 90% de las startups fracasa. Serás mucho más realista.

Criterio de Kelly: Nunca apueste más del 25% de sus recursos en una sola apuesta. Diversifique sus inversiones, incluido el modo en que emplea su tiempo.

Distribución de Pareto: El 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Céntrese en lo que importa.

Regla de la minoría: Los veganos nunca comen comida no vegana, pero los no veganos comen comida vegana. Satisfaga necesidades específicas para ampliar su clientela.

Los dejo con un precioso recuerdo mío.

Mi profesor de matemáticas en el colegio era el tipo de genio de la tercera edad que se ve en los cómics. Tenía una larga barba blanca, gafas de gran tamaño apoyadas en su nariz puntiaguda y una risa de científico loco.

«Todo es matemáticas», me dijo una vez. «Pero las matemáticas no lo son todo… ¡MUHAHA!».

No olviden nunca que tienen el poder de ser la excepción de cualquier ecuación.