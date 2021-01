La realidad es que la mayoría de las personas luchan por ser innovadoras más de una vez, pero estas prácticas conducen a una inspiración sostenida.

Las personas con visión de futuro tienen varias cosas en común.

Por un lado, las personas innovadoras lo hacen, por lo general no una vez, sino varias veces. Steve Jobs no era conocido por un solo producto. Era conocido por un puñado. Jeff Bezos y Elon Musk no estaban satisfechos con una historia de éxito. Han diseñado decenas. Y si bien esto puede parecer un “asunto normal” para este tipo de personas, la realidad es que la mayoría de las personas luchan por ser innovadoras más de una vez.

Construyen un producto o una empresa de éxito, cosechan sus recompensas y luego luchan por hacerlo de nuevo.

Dado que estamos en el negocio de la innovación, queríamos compartir las seis cualidades que hemos notado a lo largo de los años que todos los grandes innovadores tienen en común. Estas son las cosas que los mantienen motivados, comprometidos y apasionados por empujar continuamente los límites creativos de lo que el resto del mundo considera “posible”.

1. Claridad de visión y una búsqueda infinita de conocimiento

La curiosidad es un pozo de inspiración sin fin.

Una de las grandes cualidades de un pensador innovador es alguien curioso, de mente abierta y dispuesto a pensar fuera de los paradigmas normales. Donde la mayoría de la gente encuentra consuelo en la uniformidad, los innovadores tienden a rechazarla. Quieren ir más allá de lo cómodo, tanto que termina haciendo que muchas otras personas se sientan un poco incómodas en el proceso.

Una señal de si alguien continúa apoyándose o no en sus ventajas innovadoras es su actitud hacia la jubilación. Para mucha gente, la jubilación es el objetivo. Pero para los pensadores creativos y solucionadores de problemas en nuestra sociedad, la jubilación es una sentencia de muerte. Con curiosidad, estarán creando cosas todo el tiempo que puedan.

2. Comprender que necesitan ayuda para construir su visión

Las mayores innovaciones en la historia de la humanidad no fueron programas de un solo hombre o de una sola mujer.

Eran líderes, con equipos de personas que les ayudaron a dar vida a sus visiones creativas.

Este es un aspecto de la innovación que no se discute lo suficiente. Ningún ser humano puede mantener el nivel de habilidades y tipos de personalidad requeridos para hacer que un producto o empresa sea tan exitoso como sea posible. La innovación, en sí misma, es un proceso iterativo que se beneficia enormemente de las perspectivas y la experiencia de otras personas. En ese sentido, otras influencias colaborativas son activos valiosos.

Hemos visto esto de primera mano en nuestras dos empresas, Hydros y Nottingham Spirk. Al rodearnos de personas de diferentes orígenes, con diferentes competencias y conjuntos de habilidades, hemos podido crear productos mucho más diferenciados de los que jamás hubiéramos tenido por nosotros mismos.

Los grandes innovadores saben que no pueden y, sinceramente, no deberían intentar hacer todo por sí mismos. La innovación no es un “deporte en solitario”.

3. Generar emoción y ser una fuente constante de inspiración

El desarrollo de nuevos negocios es una de las habilidades más valiosas que pueden adquirir las personas innovadoras.

Una cosa es diseñar productos hermosos, memorables y altamente diferenciados. Pero debe tener la capacidad de convencer a los demás de que crean en su visión para que sea posible.

Esta fue una de las cosas que convirtió a Steve Jobs en un líder tan icónico en la comunidad empresarial. No era solo el hecho de que fuera un diseñador de productos brillante. Era el hecho de que tenía el carisma para hacer que otras personas a su alrededor creyeran en su visión. Fue una fuente constante de inspiración y, en el libro de Walter Isaacson, identificó la capacidad de Steve para crear un “campo de distorsión de la realidad”, que ayudó a que otras personas (miembros del equipo, inversores y clientes) creyeran que lo aparentemente imposible era realmente posible. Sus icónicas presentaciones magistrales con Apple son ahora el estándar para la presentación de cualquier empresa de tecnología.

Otro gran ejemplo es Jimmy Irvine y Dr. Dre. Hay un gran documental sobre sus carreras en la música llamado The Defiant Ones, y cómo crearon una de las compañías de auriculares más valiosas del mundo (Beats) después de haber alcanzado la cima de sus carreras. Después de ver este documental, verá que Jimmy Irvine simplemente estaba dispuesto a trabajar más duro que los demás. Tiene la resistencia en los negocios que tendría un atleta olímpico en los deportes.

Los innovadores como estos no pueden dejar de pensar en crear lo que sigue.

4. Pensamiento a gran escala y un deseo de cambiar el mundo

Hace años, vi al CEO de GoPro, Nick Woodman, hablando en CES.

La empresa acababa de salir a bolsa y le preguntaron: “Vales más de tres mil millones de dólares. ¿Qué vas a hacer ahora?” Su respuesta fue algo como: “¡Voy a hacer más productos asombrosos!” No hace falta decir que, con los líderes tecnológicos presentes entre la multitud, todos estuvimos de acuerdo.

Para los verdaderos innovadores, el éxito no es un destino. Es parte del viaje. Si se alcanza algún tipo de hito importante y exitoso, celebrarán por un momento y luego volverán al trabajo. Porque era “el trabajo” de lo que se enamoraron, no perseguir algún tipo de objetivo final fijo.

5. Mentalidad abierta y disposición a cambiar en cualquier segundo

La innovación es un extraño acto de equilibrio entre tener un 100% de convicción en lo que sea que esté construyendo y, al mismo tiempo, permanecer 100% dispuesto a cambiar toda la búsqueda cuando se presente nueva información. Estuve en una Conferencia de Innovación donde Ed Catmull, cofundador de Pixar, fue un orador, y mencionó que una de las mayores habilidades de Steve Jobs era identificar una gran idea e identificar cuándo otros tenían una mejor.

Esto también es lo que lo hace tan difícil.

Debe tener confianza en su visión para poder avanzar, pero debe tener la mente lo suficientemente abierta como para darse cuenta de cuándo está equivocado o cuándo el camino por el que se dirige no es del todo correcto. Por supuesto, la única forma de aprender cualquiera de estas cosas es seguir moviéndose. El movimiento es lo que revela las respuestas, y las respuestas son las que le brindan la información que necesita para cambiar de dirección a medida que avanza. Siempre nos gusta decir “La pausa es la muerte”.

Las personas innovadoras aman sus ideas y, al mismo tiempo, no se casan con ellas.

6. Trabajo duro y compromiso con la automejora

Y finalmente, debes seguir comprometido con el proceso.

La verdad es que no hay ningún hito que alcance como innovador en el que “lo haya logrado”. Donde todo lo que cree, a partir de este momento, tiene la garantía de tener éxito. La innovación, y el acto de crear algo nuevo en la sociedad, es un proceso de descubrimiento que requiere mucho trabajo. Y por cada día u hora que pase disfrutando de lo lejos que ha llegado, tendrá que experimentar cientos de horas desafiantes en las que se preguntará si se está moviendo en la dirección correcta.

Solo las personas innovadoras comprometidos sobreviven a largo plazo. Están comprometidos con ellos mismos y con su propio desarrollo como pensadores, diseñadores y emprendedores. Están comprometidos con sus equipos y las personas que los rodean respaldan su visión. Y están comprometidos con la sociedad, impulsados ​​por la idea de servir al bien común.

Winston Ibrahim y Bill Nottingham – Fast Company.