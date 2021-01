No todas sus decisiones fueron perfectas. A los emprendedores nos gusta aprender de los aciertos de Steve Jobs pero sus errores también enseñan. Dejarse llevar por el orgullo fue uno de sus mayores desaciertos.

Cuando Steve Jobs murió, su fortuna era de us$ 10.400 millones y solo us$ 2.200 millones eran acciones de Apple. El hombre que muchos consideran el mejor emprendedor de todos los tiempos ni siquiera habría llegado a la lista mundial de los 50 más ricos del mundo.

Recuerden que en 2011, Apple era la niña mimada de Silicon Valley y se había convertido en la empresa más valiosa del mundo. Microsoft parecía estar a un millón de kilómetros de distancia mientras trabajaban en el desastre de Windows 8. Sin embargo, Bill Gates se sentó en una montaña de us$ 50 mil millones y regularmente era el hombre más rico de la Tierra.

¿Cómo puede ser tan grande el contraste entre los dos gigantes? Solo en números, se podría concluir que Gates era un emprendedor mucho más exitoso que Jobs. La diferencia se reduce a las decisiones impulsadas por la rabia en 1985 durante el momento más oscuro en la carrera de Jobs que le costó us$ 31.6 mil millones.

Aunque Jobs es muy elogiado por su regreso a Apple en 1997, no cometas el error de creer que era perfecto. Se salió con la suya con decisiones emocionales que podrían haberlo dejado con un legado mucho menos impresionante. Si bien debemos aprender de su éxito, también debemos aprender de sus fracasos y su orgullo.

Rabieta de multimillonario

Steve Jobs tenía demasiado talento para lanzar por su propio bien:

“¿Quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? ” Steve Jobs

Estas famosas palabras convencieron a John Sculley de dejar Pepsi y convertirse en el CEO de Apple en 1983. Es un eufemismo decir que Steve Jobs tenía una personalidad fuerte y quería las cosas a su manera. Como era de esperar, los dos hombres se enfrentaron, pero Steve perdió. Nueve años después de fundar Apple, se fue y la empresa siguió adelante sin él.

Aunque sin duda doloroso, no todo estaba perdido, ya que Steve todavía tenía el 11% de las acciones de Apple. Pudo haberse jubilado entonces y sin su influencia, el precio de sus acciones aumentó varias veces en los siguientes10 años. Si bien Pixar creció mucho más rápido, esto fue a pesar de que intentó vender varias veces pero no encontró un comprador.

Su orgullo lo hizo enojar con Apple, vendió todas sus acciones excepto una para seguir recibiendo el informe anual cada año. Se aisló de las futuras ganancias de la empresa para la que tanto había trabajado. Fue un movimiento extraño porque al mantener la acción individual, mostró que todavía le importaba a pesar del drama.

Si hubiera vendido el 1 o 2% de la empresa, le hubiera quedado suficiente para financiar Pixar y NeXT. No necesitaba vender, pero creía que sin él la empresa estaba condenada al fracaso. Era ego y orgullo sobre la razón.

Nunca fue por el dinero

“Cuando tenía 25 años, mi patrimonio neto era de us$ 100 millones aproximadamente. Entonces decidí que no iba a dejar que arruinara mi vida. No hay forma de que puedas gastarlo todo, y no veo la riqueza como algo que valide mi inteligencia” Steve Jobs

Quizás a Steve Jobs no le hubiera importado su clasificación en la tabla de multimillonarios. Tenía más dinero del que necesitaba y tomó la decisión consciente de no utilizarlo como su principal motivación.

Fue un visionario y sus ideas cambiaron el mundo para siempre. Esto avivó el fuego en su estómago y escuchas a muchos otros empresarios importantes hacer declaraciones similares. Elon Musk ahora vale más de us$ 150 mil millones, pero dice que tiene tan poca recreación, ¿Cuál es el punto?

Por supuesto, desde la perspectiva de las relaciones públicas, los multimillonarios nunca dirían que los impulsa el dinero. Es más fácil ceder a un propósito superior cuando sabes que no hay posibilidad de que no puedas alimentar a tus hijos o hacer que vayan a la universidad. Tengan en cuenta que Steve Jobs se negaba a brindar apoyo financiero a su hija mientras predicaba que no le importaba su riqueza.

Todavía no había nacido, pero me estaría riendo todo el camino hasta el banco si compraba algunas de esas acciones que Jobs había descartado y las conservaba. Esto es lo que realmente resultó de la rabieta. Los especuladores e inversores se llevaron la mayor parte de las recompensas de los sueños de Jobs hechos realidad.

Supongamos que no te importa el dinero, es mejor usar la riqueza adicional para algo significativo. Compara esto con los miles de millones que Bill Gates ha gastado en la atención médica global o las donaciones más pequeñas pero impactantes de empresarios de todo el mundo a sus comunidades locales.

No eres Steve Jobs

Repito. No eres Steve Jobs.

La mayoría de los emprendedores fracasan y no tienen más dinero del que podría cubrir todo lo que necesitan. Incluso en 1985, era más privilegiado que casi todos los que leen esto en este momento.

Se necesita mucho trabajo y una buena dosis de buena suerte para construir una empresa exitosa. El 20% de los emprendedores trabaja los 7 días de la semana y el 57% trabaja 6 días.

Supongamos que chocas con tus co-fundadores o con la gerencia, no significa que no debas ver las recompensas del éxito futuro de la empresa. Puedes vender la parte que necesitas para financiar lo que hagas a continuación, pero piensa fríamente en el resto de tu parte.

Considérate un capitalista de riesgo, ¿te quedarías con tu parte o te venderías después de una discusión? Aún podría ser el mejor lugar para tu dinero y probablemente obtengas mayores ganancias que si invirtieras en otro lugar. Esto no es solo para emprendedores. En cualquier entorno profesional, no dejes que tu orgullo personal se apodere de tu razón. Estoy seguro de que eres valioso, pero si quemas puentes, ¿el otro lado movería montañas para traerte de regreso?

No intentes ser Steve Jobs y potencialmente paralizar tu futuro por orgullo y venganza.

Amandeep Parmar – Entrepreneurship Handbook