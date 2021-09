Insider recopiló una lista de 15 palabras clave y acrónimos utilizados por los empleados de Amazon y su significado.

1. Swag Bucks, también llamados Swaggies

Los “Swag Bucks”, también llamados “Swaggies” o “Amazon Bucks”, son una especie de moneda de la empresa que sólo se puede gastar dentro de Amazon. Su descripción física varía según las ubicaciones de los almacenes: un trabajador de Amazon dijo a Insider que han sido recompensados con billetes parecidos a los del Monopoly con la cara de Bezos en el centro. Como forma de incentivar la productividad, los trabajadores pueden gastarlos en artículos como camisetas, cordones y botellas de agua de Amazon.

2. CRaP

Un acrónimo de la compañía para “No se puede realizar un beneficio” (“Can’t Realize a Profit”), los artículos de Amazon CRaP incluyen agua embotellada, toallas de papel y bocadillos. Por lo general, se venden por menos de $ 15, estos artículos voluminosos son costosos de enviar – lo que lleva a márgenes de ganancia escasos o nulos. En 2018, Amazon redujo la venta de productos CRaP para centrarse en artículos más rentables.

3. Contratar para despedir

Amazon tiene el objetivo de deshacerse de un cierto porcentaje de empleados cada año, y tres gerentes dijeron a Insider que se sintieron tan presionados para cumplir con el objetivo que contrataron a personas para despedirlas. La práctica se llama informalmente “contratar para despedir”, en la que los gerentes contratan a personas, internas o externas, que tienen la intención de despedir dentro de un año, sólo para ayudar a cumplir su objetivo de rotación anual.

4. La araña de agua

En un almacén, las “arañas de agua” son trabajadores encargados de mantener los puestos de trabajo totalmente abastecidos. En Amazon, esto significa llevar cajas de productos a un “estibador” que luego coloca los artículos en las estanterías de mercancías. Una vez que la estantería está llena, un robot la retira y la sustituye por otra vacía. Cuando un cliente pide algo a Amazon, el robot lleva la estantería a un “recolector” que envía el producto pedido en una cinta transportadora a un “empaquetador” que luego lo empaqueta, un proceso desglosado por The Atlantic en 2019.

5. Tasa de estiba / tasa de recogida / tasa de escaneo

Tasas de productividad por hora calculadas para cada trabajador, dependiendo de su papel en la alineación del almacén. Si un trabajador se retrasa en su tasa, puede ser sancionado y eventualmente despedido, un sistema que The Wall Street Journal acuñó como “Bezosismo“.

6. Horas de poder

Las horas de poder son cuando los gerentes tratan de estimular a los trabajadores del almacén para que trabajen aún más duro durante 60 minutos, a veces motivándolos diciendo que los trabajadores de otros departamentos han estado hablando mal o superándolos. Al final de la hora, los miembros del personal pueden ser recompensados con premios.

7. Hacer la tasa

Frase utilizada por los trabajadores de Amazon para describir el cumplimiento de los ritmos de estiba, recogida o escaneado por hora que se espera de ellos. Las estrictas limitaciones de tiempo y los elevados objetivos de productividad han llevado a los conductores de reparto y a los trabajadores del almacén a tomar medidas drásticas, como orinar en botellas.

8. Enfoque

El programa de “coaching” de Amazon para los trabajadores de bajo rendimiento. Insider informó previamente sobre un memorando interno que muestra que Focus es parte de una estrategia para cumplir con su objetivo de deshacerse de un cierto número de empleados cada año, por lo general el 6% de su fuerza de trabajo corporativa.

En la mayoría de los casos, estar inscrito en Focus impide a un empleado solicitar otros puestos dentro de la empresa, según los empleados y los memorandos y correos electrónicos internos vistos por Insider.

9. Forte

El programa de retroalimentación de los empleados de Amazon. Este año, Amazon puso en marcha nuevas calificaciones de rendimiento Forte basadas en una serie de factores, incluyendo las habilidades específicas del trabajo y las revisiones de los compañeros.

10. El primer día

La filosofía de Jeff Bezos para dirigir Amazon como si fuera siempre el “día uno” de la compañía. Eso significa luchar contra la inmovilidad y trabajar siempre dentro de la vitalidad de una startup, algo que se ha convertido en el “mantra de Amazon para la longevidad”, según los colaboradores de Insider Ram Charan y Julia Yang.

11. Pico

La temporada alta en Amazon dura desde el Black Friday hasta Navidad. Treinta trabajadores actuales y antiguos de Amazon en Estados Unidos, Reino Unido y Europa contaron a Insider la “brutal” realidad de trabajar durante las fiestas, cuando las semanas de 60 horas son obligatorias y las llamadas de ambulancia son comunes.

12. Equipo S

Lo que los trabajadores de Amazon llaman a un grupo de aproximadamente dos docenas de altos ejecutivos de Amazon que trabajan en estrecha colaboración en las decisiones clave del negocio.

13. VTO / UPT

Acrónimos de la empresa para “tiempo libre voluntario” y “tiempo libre no pagado”. Las fuentes dijeron a Insider que cuando los trabajadores se sumergen en “UPT negativo”, lo que significa que han tomado más de su UPT asignado, Amazon puede ser implacable. Si no hay suficiente trabajo para todos, los gerentes a veces ofrecen tiempo libre voluntario no remunerado, o VTO.

14. URA

Una de las piezas clave del proceso de revisión de Amazon es una métrica llamada “tasa de deserción no lamentada”, o URA, que representa el porcentaje de empleados que los gerentes no están tristes de ver salir de la empresa – si se separan voluntariamente o de otra manera. El CEO de Amazon sigue de cerca la métrica URA.

15. OV / HV

Medidas de rendimiento de los empleados que significan “valor general” y “altamente valorado”. Bajo las calificaciones de OV, los gerentes de Amazon agrupan a sus empleados en tres amplios cubos de grados de rendimiento: nivel superior (TT), altamente valorado (HV) y menos eficaz (LE), según los documentos internos revisados por Insider.

Hanna Towey – Insider