Jeff Bezos tira algunas frases realmente motivadoras. El creador de Amazon es una de las mentes emprendedores más brillantes de la historia.

Con un patrimonio neto valorado en 109.000 millones de dólares, Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo.

Además de fundar Amazon, Amazon Web Services, Blue Origin y adquirir The Washington Post y Whole Foods, es el generador de una revolución en el comercio electrónico, la logística y la industria editorial (mediante el cierre de librerías y el lanzamiento de libros electrónicos/edición en Kindle).

El hombre es ya casi una leyenda también por estas cosas:

Pero dejemos de habla de Bezos y compartamos algunas de sus mejores frases:

1: “Si duplicas el número de experimentos que haces al año vas a duplicar tu inventiva”

2: “La vida es demasiado corta para juntarse con gente que no es ingeniosa”

3: “La marca de una empresa es como la reputación de una persona. La reputación se gana intentando hacer bien las cosas difíciles”

4: “Una de las únicas formas de salir de una caja estrecha es inventar la salida”

5: “Lo que tenemos que hacer es inclinarnos siempre hacia el futuro; cuando el mundo cambia a tu alrededor y cuando cambia en tu contra -lo que antes era un viento de cola ahora es un viento de cara- tienes que inclinarte hacia eso y averiguar qué hacer porque quejarse no es una estrategia”

6. “Hay dos tipos de empresas, las que trabajan para intentar cobrar más y las que trabajan para cobrar menos. Nosotros seremos la segunda”

7. “Los amigos me felicitan después de un anuncio de resultados trimestrales y me dicen: ‘Buen trabajo, gran trimestre… Y yo les digo: ‘Gracias, pero ese trimestre se coció hace tres años. Ahora mismo estoy trabajando en un trimestre que se producirá en 2021′” (frase dicha en 2018)

8. En algunos casos, las cosas son inevitables. Lo difícil es que no sabes cuánto puede tardar, pero sabes que ocurrirá si tienes la suficiente paciencia. Los libros electrónicos tenían que ocurrir. Los servicios web de infraestructura tenían que ocurrir. Así que puedes hacer estas cosas con convicción si te orientas a largo plazo y eres paciente.

9. “Es difícil de recordar para ustedes, pero para mí es como si fuera ayer cuando llevaba yo mismo los paquetes a la oficina de correos y esperaba que algún día pudiéramos permitirnos una carretilla elevadora”

10. “Tu margen es mi oportunidad”

11.”Lo bueno de las decisiones basadas en hechos es que anulan la jerarquía”

12. “Parte de la cultura de la empresa depende de la trayectoria: son las lecciones que se aprenden por el camino”

13. “La pregunta habitual que se hace en las empresas es “¿por qué?” Es una buena pregunta, pero otra igualmente válida es “¿por qué no?”

14. “Soy escéptico ante cualquier misión que tenga a los anunciantes como pieza central”

15. “Prefiero entrevistar a 50 personas y no contratar a nadie que contratar a la persona equivocada”

16. “Lo que más me ofende es cuando paso por un banco y veo anuncios que intentan convencer a la gente de que pida una segunda hipoteca sobre su casa para poder irse de vacaciones. Eso es acercarse al mal”

17. “Todas mis mejores decisiones en los negocios y en la vida se han tomado con el corazón, la intuición, las agallas… no con el análisis.

18. “Lo peligroso es no evolucionar, no inventar, no mejorar la experiencia del cliente”

19. “Quiero ver un buen rendimiento financiero, pero también para mí existe el rendimiento psíquico adicional de que mi creatividad y visión tecnológica den sus frutos y cambien el mundo de forma positiva”

20. “Creo que tienes que estar dispuesto a ser incomprendido si vas a innovar”