Si nadie conoce su producto, su startup nunca despegará. Necesita conocer algunas habilidades de marketing básicas para que su startup llegue al público.

Algunos de los mejores productos de software del mundo han sido creados por algunos de los mejores ingenieros y desarrolladores. Sin embargo, incluso si crea la aplicación más sofisticada y hábil, si no se nota, a menudo no conducirá a nada.

Es por eso que el marketing es esencial para cualquier emprendedor que busque construir su startup. Por ejemplo, si nos fijamos en Slack, Butterfield utilizó estrategias tradicionales como relaciones públicas y el boca a boca para llevar su producto a manos de otras empresas de tecnología dentro de su red.

Para otras empresas como Robinhood, generó exageración sobre una lista de espera con un producto que parecía demasiado bueno para ser verdad en ese momento (sin comisiones por negociar acciones).

El marketing debe ser parte de cualquier estrategia de startup, y aquellos que no presten atención pueden pagar las consecuencias en el camino.

Sin embargo, es importante comprender qué tipo de estrategia funciona con su producto. Una lista de espera podría funcionar para algunas empresas emergentes pero no para otras (créame, ¡yo mismo he experimentado!), Y es importante desarrollar habilidades de marketing que sean importantes para su producto.

Sin embargo, para la mayoría de las nuevas empresas, aún puede adquirir muchas habilidades de marketing que lo ayudarán a largo plazo, sin importar la situación.

Veamos algunas de las habilidades de marketing más esenciales que necesita si es un emprendedor.

1. Creación de una estrategia de redacción de contenido / SEO

El marketing de contenidos todavía está muy subestimado como una habilidad de marketing, a pesar de que muchas empresas aprovechan los blogs como una de sus principales fuentes de tráfico.

Aunque el marketing de contenidos y el SEO pueden tener una correlación separada, decidí agruparlos, ya que a menudo van de la mano. Una de las mejores formas de generar tráfico es a través de blogs dirigidos a sus personajes. Por ejemplo, quería llevar personalidades de marketing y productos al Blog de Yought, por lo que desarrollé contenido específico dirigido a aquellos que podrían buscar blogs que yo produje.

Uno de los mejores recursos para aprender esto es el blog de marketing de contenido de Ahref. Es una de las lecturas más completas que inicia su viaje hacia la creación de contenido y su optimización para SEO.

Las empresas que tienen blogs generan un 67% más de clientes potenciales por mes que las empresas que no tienen blogs –Fuente

A menos que esté lanzando un producto mañana, producir contenido es una estrategia que paga dividendos a largo plazo y debe estar en su lista de tareas pendientes para aprender habilidades de marketing.

2. Saber cómo utilizar el marketing por correo electrónico

A menudo veo mensajes de correo electrónico redactados incorrectamente. Recibo un puñado de correos electrónicos fríos todos los días de aspirantes a nuevos emprendedores, empresas, agencias y más. Por mucho que me encantaría responder a cada uno, simplemente no tengo tiempo.

Por lo general, los que me llaman la atención son los que logran agregar una capa de personalización dentro del correo electrónico.

Sin embargo, los correos electrónicos fríos son solo una táctica bajo el paraguas del marketing por correo electrónico.

Incluso aquellos con listas de correo electrónico, muchos no tienen idea de cómo involucrarlos adecuadamente. Algunas de las estrategias de marketing por correo electrónico más básicas no solo pueden ayudarlo a nutrir su lista, sino también venderla más adelante en el futuro.

Para obtener una lista básica, aquí hay algunos correos electrónicos que debe tener en su estrategia:

1. Estimular los correos electrónicos: por lo general, puede configurar una secuencia general de 5 a 8 correos electrónicos para nutrir su lista de correo electrónico.

2. Emails de incorporación: se explica por sí mismo.

3. Renunciar a los correos electrónicos: esto ocurre si alguien cancela su suscripción.

4.Volver a interactuar con los correos electrónicos: esto podría suceder si alguien se suscribió a su producto y nunca hizo nada más después de eso.

5. Compromiso de ventas: esto dependerá de cómo lo configure, pero por lo general, desea que el usuario se involucre con algunos de sus correos electrónicos antes de enviarlo.

Estos son solo algunos de los muchos tipos que puede hacer, pero una de las ventajas de configurar su estrategia de correo electrónico es que todo se puede automatizar.

Una vez que lo configura, puede configurarlo y olvidarlo y actualizar periódicamente el contenido si es necesario.

Hoy en día, existen muchas herramientas de correo electrónico en el mercado que pueden ayudar a configurar esto, y la mayoría lo hace bastante fácil.

3. Una base básica de las habilidades de diseño gráfico

El diseño gráfico puede ser una parte subestimada de cualquier negocio.

Esto se debe a que las primeras impresiones realmente importan y le dan una identidad única a su negocio. La forma en que se presenta su startup, incluidos los gráficos, los colores e incluso su sitio web, son partes vitales de su marketing.

Por ejemplo, las empresas emergentes como Squarespace y Slack tienen un aspecto y una sensación muy distintos.

Si bien no es necesario que se convierta en un experto en diseño gráfico, al menos es importante tener una comprensión fundamental del mismo. Con herramientas en el mercado como Canva, nunca ha sido tan fácil crear su marca y logotipos. Además de esto, puede usar estos programas para ayudar a crear libros electrónicos y otro material de marketing que su startup necesita.

Si bien la subcontratación del trabajo de diseño gráfico puede ser adecuada para algunos, comprender una base básica de habilidades de diseño gráfico llevará su marketing desde el comienzo de su inicio hasta que establezca un negocio suficiente.

4. Aprenda el marketing de video

El video se está convirtiendo en una parte esencial de la vida cotidiana de los consumidores. Se estima que en 2021 las personas pasarán al menos 100 minutos al día viendo videos.

Es una de las partes más importantes del marketing y, sin embargo, todavía está subestimada. Aunque hacer videos puede no ser algo natural para ti, muchas startups pueden aprovecharlo de varias maneras.

Algunas formas de utilizar el marketing de video incluyen demostraciones, guías prácticas y videos explicativos.

El 48% de los consumidores quiere que los videos reflejen lo que les interesa – Fuente

Más allá de esto, puede utilizar el marketing de video a través de canales como Youtube, TikTok, Snapchat e incluso LinkedIn Live. Todos estos son canales viables para construir una marca y exponer su startup a una audiencia más amplia. Esto, por supuesto, depende de cuál sea su negocio.

Aunque crear videos es más complicado que crear gráficos, sigue siendo una habilidad relativamente importante de aprender. Hay muchas herramientas en el mercado que ayudan a crear demostraciones mientras que aprender a editar es relativamente sencillo (aprendí a crear videos en Adobe Premiere).

5. Comercializarse a sí mismos y a su visión

A menudo veo emprendedores, especialmente los más nuevos, que se venden a corto, especialmente su producto. La mayoría de las veces, los inversores no solo mirarán si su producto está resolviendo un punto débil (y si hay un mercado que ganar) sino también a usted como persona y equipo.

Quieren creer en su visión y su producto también debe ser comercializable para generar interés.

Por supuesto, a veces los productos se sobrevaloran (por ejemplo, Theranos y WeWork), pero incluso entonces, la mayoría de estos productos llegan a esta etapa debido al marketing exitoso de la visión y de ellos mismos.

Nota final

El marketing es a menudo una habilidad a la que muchos empresarios optan por no prestar tanta atención en comparación con el producto y el desarrollo.

Sin embargo, algunas habilidades de marketing esenciales ayudarán a cualquier emprendedor, especialmente a aquellos que buscan un enfoque más sostenible a largo plazo en torno a su negocio.

Richard Liu – The Startups