Stewart Butterfield es el creador de Slack y Flikr. Su vida emprendedora es el ejemplo de como pivotar a tiempo permite convertir un fracaso en millones

Al considerar las historias de estas empresas de gran éxito, podemos encontrar lecciones valiosas para cualquiera que esté considerando su propio giro comercial.

Stewart Butterfield puede que no sea un nombre familiar como lo son Gates, Jobs o Zuckenberg. Sin embargo, casi todos en la industria de la tecnología han oído hablar de Slack y Flikr. Uno es una aplicación de mensajería. La otra es una aplicación para compartir fotos.



Una cosa que tienen en común, además de ser cofundadas por Butterfield, es que estas empresas de miles de millones de dólares abrieron un mercado que no existía antes de su existencia.

También fueron el producto de los últimos pivotes de la empresa. Más específicamente, nacieron de empresas fallidas de videojuegos.

Cambiar de curso rara vez es fácil. Pero al considerar los caminos de empresas exitosas como Slack y Flickr, podemos encontrar lecciones valiosas para cualquiera que esté considerando su propio giro comercial.

¿Has oído hablar de Flikr, pero has oído hablar de Game Neverending?

Game Neverending fue el primer videojuego de Butterfield que se centró en gran medida en un marco que permitía a los jugadores compartir objetos y accesorios entre sí. Era una idea de vanguardia en términos de tecnología de juegos, excepto que en 2004 nadie jugaba juegos de Internet.

Sin embargo, Internet se estaba volviendo popular nuevamente y Butterfield pronto se dio cuenta de que la interfaz exacta del videojuego podría usarse efectivamente para el intercambio de fotos. Entonces giraron.

Como la única aplicación para compartir fotos en ese momento, fue la plataforma sugerida por Google, Blogspot y casi todos los sitios web que admitían fotos.

Después de solo un año, Yahoo compró Flickr por aproximadamente $ 35 millones. Flickr creció a un ritmo sin precedentes, todo porque la empresa no estaba estancada solo en videojuegos. Vieron una oportunidad de mercado y no dudaron en ejecutar la historia pivote definitiva.

Puede ser un cliché, pero es cierto.

Game Neverending, el primer intento de Butterfield en un videojuego, fue un fracaso. Sin embargo, cuando el equipo original de Flickr finalmente dejó Yahoo en 2009, todos decidieron … iniciar otra compañía de videojuegos.

Welcome Glitch, un videojuego multijugador basado en misiones. A diferencia de cualquier otra cosa en el mercado, el enfoque de Glitch fue una experiencia mundial persistente que difería de los juegos de combate habituales. Esta vez, dado que los juegos de Internet eran más frecuentes, pudieron recaudar más de $ 17 millones de capitalistas de riesgo y atraer desarrolladores de software de otras grandes empresas de tecnología.

Como dicen, si fallas, inténtalo, vuelve a intentarlo. O bien, gire primero y luego vuelva a intentarlo.

Estoy seguro de que ha oído hablar de la falacia del costo hundido. Es el acto de continuar un patrón de comportamiento debido a los recursos gastados previamente (es decir, si ya ha dedicado tiempo y dinero a una empresa comercial, razona que no puede darse por vencido ahora). Combinado con la actual mentalidad de que “los que abandonan nunca ganan”, es una práctica peligrosa de la que casi todos somos culpables.

Stewart Butterfield fue capaz de convertir los fracasos en dos grandes empresas porque estaba dispuesto a darse por vencido. Al final, Glitch gastó más de 10 millones de dólares en desarrollo. Cuando Butterfield se dio cuenta de que su base de clientes no era lo suficientemente amplia y su producto era demasiado nicho para tener éxito, en lugar de sobresalir, cerró su segunda empresa de videojuegos.

Al cerrar Glitch antes de que se agotaran todos los recursos, tenía suficiente capital para respaldar eficazmente a sus empleados anteriores y financiar Slack, lo que terminó siendo un gran éxito.

Es importante trazar la línea entre no darse por vencido cuando surgen obstáculos y saber cuándo la decisión más inteligente podría ser desconectar y asignar sus recursos a otra parte.

Estoy seguro de que has oído hablar de Slack. La aplicación de mensajería de mil millones de dólares que casi todas las corporaciones utilizan como su forma principal de comunicación, especialmente durante la pandemia.

Dato curioso: Slack nunca tuvo la intención de ser un producto. Era simplemente una plataforma de mensajería que el equipo de Butterfield desarrolló para la comunicación interna cuando trabajaba en Glitch.

Cuando Glitch finalmente cerró, los cofundadores se dieron cuenta del increíble producto que tenían justo debajo de sus narices. De repente se dieron cuenta de que la plataforma de mensajería que usaban como comunicación de la empresa era en realidad mucho más eficaz que todo lo demás en el mercado.

Presentamos el pivote definitivo. Dos semanas después del desmantelamiento de Glitch, el equipo de Butterfield recuperó la empresa. Excepto por esta vez, no era el videojuego, sino que su herramienta interna estaba a la vanguardia del enfoque.

Stewart Butterfield intentó dos veces crear un videojuego de gran éxito. Dos veces falló.

En ambas ocasiones, encontró un nuevo valor en sus empresas fallidas. Y estos pivotes lo enriquecieron mil millones de dólares.

A estas alturas, es posible que se esté preguntando: ¿cómo puedo emular la habilidad empresarial de Butterfield? Aquí, algunas lecciones del propio fundador.

No se trata de una pequeña duda. Las cosas salen mal y, como era de esperar, nos preocupamos. Se trata de cuando tenemos una duda fundamental. Cuando en el fondo de nuestros corazones, no creemos que aquello a lo que nos dedicamos funcione para nadie.

La realidad es que cuando dejamos de creer en nuestros sueños, es cuando dejan de existir.

Cuando Butterfield tomó la decisión de cerrar Glitch, tuvo que despedir a treinta empleados, muchos de los cuales dejaron otros trabajos lujosos para trabajar para él.

Su acto final con la empresa fue escribir cartas de recomendación entusiastas, proporcionar orientación para el currículum vitae y / o preparación para entrevistas, y ayudar a establecer conexiones profesionales para todos sus empleados despedidos.

Cuando Glitch cerró oficialmente, todos sus antiguos empleados estaban empleados

Tanto Butterfield como sus antiguos empleados albergaban mucha buena voluntad en la comunidad tecnológica, lo que fue de gran ayuda cuando Slack se estaba iniciando.

Puedes llamarlo karma. Puede llamarlo decisiones comerciales inteligentes. Nunca subestimes el bien de la buena voluntad.

Poner un poco de trabajo extra para ayudar a otra persona puede cambiar su vida. Incluso puede pagar diez veces más para usted.

A pesar de sus muchas declaraciones sobre negocios, comunicación y software, los pensamientos de Butterfield sobre la riqueza se me han quedado grabados.

“Creo que hay tres niveles de riqueza en el mundo.

Primer nivel: no estoy estresado por las deudas

Nivel dos: no me importa lo que cuestan las cosas en los restaurantes

Nivel máximo de riqueza: no me importa cuánto cuestan las vacaciones

Más allá de eso, no creo que haga una diferencia “

Stewart Butterfield