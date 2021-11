Para ayudarte a buscar los mejores consejos de liderazgo, Inc. pidió a muchas de las 250 empresas mejor lideradas de este año los consejos profesionales de sus directores generales.

Las grandes empresas están dirigidas por grandes líderes, así que ¿quién mejor para pedir consejo sobre liderazgo que los líderes de esos equipos? Vea sus mejores consejos, trucos y estrategias para ser un mentor, un visionario y un jefe más fuerte.

Para ayudarte a buscar los mejores consejos de liderazgo, Inc. ha pedido a muchas de las 250 empresas mejor lideradas de este año los consejos profesionales de sus directores generales. Algunos ejecutivos dieron un solo consejo de liderazgo, mientras que otros tuvieron varios. La lista resultante está repleta de palabras sabias y sinceras de boca de los directores generales que saben de lo que hablan.

1. Sobre empezar de cero…

Incluso los directores generales necesitan un poco de tiempo para adaptarse a una nueva marca. Satish Malhotra había operado en los niveles más altos del comercio minorista durante más de dos décadas, pero era un novato en Container Store cuando asumió el cargo más alto en febrero de 2021. De hecho, sólo había comprado una vez en la empresa de organización del hogar, 10 años antes.

Aquí está la hoja de trucos de Malhotra para ponerse al día, rápidamente:

Llamar por teléfono: «Me propongo hablar con otros ejecutivos y vendedores sobre los retos a los que se enfrentan y cómo los superan. Todos intentamos que nuestras empresas tengan éxito».

Habla de verdad con tu equipo: «Dedico tiempo a visitar nuestras tiendas y a realizar mesas redondas con nuestros equipos, para poder aprender de ellos. Muchas grandes ideas han surgido de nuestros especialistas en tiendas y diseñadores.»

Sea su propio cliente: «Compro regularmente productos de nuestra web y nuestras tiendas. Recientemente he diseñado e instalado más de una docena de espacios personalizados en mi casa. Esto me permite experimentar de primera mano lo que funciona y lo que no desde la perspectiva de un cliente.»

2. Sobre cómo hacer que el trabajo sea divertido…

«No te tomes demasiado en serio: intenta divertirte en el contexto del trabajo. Las cosas suceden y los retos surgen, pero me resulta más fácil trabajar con gente que se toma en serio nuestra misión y nuestras tareas, pero que no se toma demasiado en serio a sí misma».

–Stephen Beard, director general del proveedor de soluciones de personal Adtalem Global Education

3. Sobre ir a contracorriente …

«La cultura determinará los comportamientos de su equipo y la calidad de los resultados que su empresa sea capaz de ofrecer. A medida que crezca, habrá muchas fuerzas que le empujarán a ser menos deliberado en esto. Resiste a esas fuerzas».

–Javier Ferreira, co-CEO de Scopely, la startup de juegos móviles que ha crecido hasta alcanzar casi mil millones de dólares de ingresos anuales

4.Sobre la retención de sus tropas …

En este momento, Ragy Thomas, de Sprinklr, probablemente tenga abiertas las ventanas del navegador de varias plataformas de comunicación: Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, SMS y, sí, el correo electrónico. Se podría decir que es muy accesible.

Tiene sentido para un fundador y CEO cuyo negocio es ayudar a empresas como Nike, McDonald’s y Samsung a gestionar su presencia en las redes sociales y sus relaciones con los clientes. Pero ese contacto constante se extiende también a los empleados, lo que forma parte de su enfoque no sólo para contratar a grandes personas, sino también para mantenerlas. Estos son sus principales consejos para retener a los empleados:

Contratar bien: «La mayoría de las empresas buscan experiencia y, como aprendí por las malas, es igual o más importante averiguar si sus valores y estilos están alineados. Buscamos personas que hagan su cama y luego la recorran para asegurarse de que está bien hecha».

Compruébelo con regularidad: «Cada trimestre, la dirección mantiene una conversación con cada persona de su equipo. La primera pregunta: En una escala del 1 al 10, ¿Cómo de feliz eres en Sprinklr? Si obtienes incluso un 9 o un 8, hay una segunda pregunta: ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que el gerente podría hacer para acercarte a un 10?»

Ponte de acuerdo sobre lo que se espera: «Tenemos objetivos de aprendizaje autodeclarados para cada persona. Tienen que preguntarse: ¿Cuáles son las tres cosas que quiero aprender este trimestre? Al priorizar despiadadamente y mantenerlo simple, tenemos un marco central que nos permite escalar de manera única.»

5. Sobre mantenerse abierto a los comentarios…

«Cree tantos canales como sea posible para escuchar las opiniones y los comentarios de sus clientes, asegurándose de que todos los miembros de la empresa tengan la oportunidad de escucharlos y comprometerse directamente con esta comunidad. Muchas de las características más exitosas de nuestros productos han surgido de los comentarios proporcionados directamente por los anfitriones.»

–Andre Haddad, director general del mercado de coches compartidos Turo

6. Sobre la definición de tu misión…

«Encuentra un propósito que sea más grande que tú. Cuando puedas descubrirlo y articularlo, mantenlo constantemente como tu estrella del norte. Es increíble lo que sucede con el calibre de las personas que reclutas, la naturaleza de los inversores y miembros de la junta directiva que atraerás, el tipo de socios y clientes que querrán alinearse contigo. Lo imposible se hace posible».

–KR Sridhar, fundador y director general de Bloom Energy, fabricante de tecnología de pilas de combustible de bajo consumo

7. Sobre la puesta en escena de un cambio de rumbo…

Jonathan Johnson se convirtió en CEO de Overstock en agosto de 2019, después de casi dos décadas en el gigante del comercio electrónico. En ese momento, la menor de las preocupaciones de Overstock era su controvertido jefe fundador, que renunciaba tras emitir teorías conspirativas del «estado profundo».

«Estábamos perdiendo dinero; estábamos encogiendo; estábamos desenfocados», dice Johnson. «Teníamos 27 iniciativas clave, entre comillas, que es como no tener iniciativas clave. Pasamos mucho tiempo reduciendo nuestro enfoque». Funcionó: Overstock estaba perfectamente posicionada cuando el cierre de la pandemia hizo que el comercio electrónico -especialmente el de muebles para el hogar- se disparara. Estos son los tres consejos de Johnson para el cambio:

Deje que la gente haga su trabajo: En Overstock, «queremos aumentar la cuota de mercado, y todo el mundo dice: ‘Vale, dentro de mi ámbito de responsabilidad, esto es lo que creo que puedo hacer para aumentar la cuota de mercado’. Y trabajan en ello, francamente, sin que se les diga lo que tienen que hacer. Cuando eres capaz de controlar lo que haces, creo que eres mucho más feliz en el trabajo».

No hay que endulzar las malas noticias: «Cuando hice mi primer plantón en la empresa como director general, alguien me preguntó: ‘¿Vamos a tener primas a final de año?’. Le dije: ‘Sé que la respuesta que le gustaría oír es que sí, pero la respuesta verdadera es que no: no estamos rindiendo en un lugar en el que consigamos bonificaciones’. Y aunque a la gente no le gustaba necesariamente esa respuesta, sabían que era una respuesta verdadera. Entonces, en 2020, nuestro negocio se duplicó y pagamos una bonificación mayor de la que la empresa ha pagado nunca».

Sentirse cómodo con las críticas: «El riesgo es que los directores generales tengan demasiados de lo que yo llamo amigos pagados, que les dicen que todas sus malas ideas son buenas porque quieren seguir en la nómina.»

8. Sobre el liderazgo a escala …

Julia Cheek, fundadora y consejera delegada de la plataforma de salud digital Everly Health, ha dirigido a su equipo, que ha pasado de 60 personas en Austin a más de 600 en cuatro ciudades en menos de dos años. Además, la empresa está valorada en 2.900 millones de dólares. Para ampliar su liderazgo junto con su equipo, se basa en estas tres tácticas:

Someterse a las revisiones de rendimiento: Cada año, Cheek solicita una evaluación de 360 grados de sus esfuerzos como directora general al consejo de administración, a sus subordinados directos y a otras partes interesadas clave de la empresa: «Trabajo para el equipo y para la empresa».

Felicita los triunfos de tu equipo: En un esfuerzo por «hacer de forma programada algo que solía ocurrir de forma natural», Cheek dice que recoge las nominaciones semanales de su equipo ejecutivo de las personas a las que debería llegar personalmente y darles ánimos.

Nunca dejes de aprender: «Tienes que reescribir tu propio papel cada seis meses a medida que tus propias carencias de habilidades o experiencia se hacen evidentes. Tienes que estar bien diciendo: ‘Esto es algo nuevo para mí. ¿Con quién voy a hablar, o qué tengo que leer, o qué papel tengo que desempeñar en mi equipo?».

9. Sobre la definición de tu propósito en todas las cosas …

«Sé increíblemente claro en los trabajos a realizar para cada rol, con un sesgo saludable para los resultados frente al esfuerzo.»

–Joey Zwillinger, cofundador y codirector general de Allbirds, la marca de zapatillas deportivas con conciencia ecológica, que presentó su candidatura para salir a bolsa en agosto

10. Sobre no dejar de innovar…

«La complacencia te matará. Tienes que averiguar cómo moverte y seguir haciendo lo que tienes que hacer para crecer». A saber: Goldin redobló la apuesta por el negocio directo al consumidor de Hint durante la pandemia, haciendo crecer el negocio en general un 50% durante el año pasado.

–Kara Goldin, directora general y fundadora de la marca de agua aromatizada Hint

11. Sobre cómo saber cuándo actuar…

«Asume riesgos calculados. Los momentos en los que tienes más dificultades suelen convertirse en oportunidades»

–Anthony Jabbour, consejero delegado de Dun & Bradstreet, que sacó a bolsa la empresa de datos y análisis en julio de 2020, cuando empresas de todos los tamaños estaban frenando sus ambiciones de crecimiento

12. Sobre la contratación de líderes …

Gregg Coccari, director general del gigante de la educación en línea Udemy, cree que no se puede dirigir una empresa de éxito sin otros grandes líderes en el equipo. Estas son las cualidades que más valora:

Busca la resiliencia: «No busco necesariamente experiencia en un sector específico, sino alguien con experiencia en el manejo de situaciones difíciles. Un buen líder siempre debe querer entender y escuchar cómo puede desarrollarse».

No subestimes el sentido del humor: «Quiero líderes que se tomen en serio sus funciones, pero también quiero personas que puedan aportar una actitud positiva a cualquier situación, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Ser capaz de reírse de uno mismo ayuda a todos a superar los retos, especialmente en el incierto mundo actual.»

Filtro para estudiantes constantes: «Todo el mundo quiere tener la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. Espero que los líderes cultiven habilidades en los empleados, y ese es un rasgo que busco a la hora de contratar.»

13. Sobre mantener el rumbo…

Shawn Nelson fabricó la primera silla de frijol Lovesac en el sótano de sus padres en 1995. Lanzó su empresa tres años después y, a lo largo de más de dos décadas, ha visto cómo se transformaba en uno de los minoristas de muebles de más rápido crecimiento en Estados Unidos:

No dejarse dominar por el miedo: «Intento luchar contra eso y permitir que el optimismo dicte mi toma de decisiones».

Delegar: «Si he contratado a gente buena, confío en que tomarán buenas decisiones».

Sé realista: «Intento tener al menos un poco de conexión con todo el mundo para que podamos sentir que estamos construyendo esta familia Lovesac».