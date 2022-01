por Vic Dahn

Lecciones que aprendí del podcast «How I Built This». Las citas son de entrevistas con Mark Cuban y Richard Branson

Rasgo 1: Un emprendedor que quiere causar impacto

Cuando tenía 11 años, miraba por la ventana de mi casa pensando: Si me apresuro, puedo salir de esta casa, cuidar de mí mismo y pagar mis propias facturas y. Una vez que me di cuenta de que podía vender y aprendí que vender es ayudar a la gente, casi se convirtió en algo fácil, entonces es sólo cuestión de esfuerzo. Mark Cuban, multimillonario hecho a sí mismo, inversor de Shark Tank y propietario de los Dallas Maverick.

Desde el día en que Mark Cuban se graduó en la universidad, fue un buscavidas, un emprendedor. Hizo una lista de las posibles industrias a las que quería dedicarse… industrias del cable, tecnologías, empezó a solicitar trabajos hasta conseguir uno. Trató de tomar iniciativas, quería causar un impacto, hizo cosas diferentes para destacar. Fue aplastado después de intentar hacer un boletín en el trabajo. Lo dejó y se fue a Dallas, tras las recomendaciones de sus amigos. Trabajó de camarero y luego consiguió un empleo como vendedor de software empresarial.

Uno de sus puntos fuertes era ser capaz de ponerse los zapatos en cualquier tipo de negocio. Fue capaz de averiguar cómo funciona el negocio (el software para PC) y lo que hace rentable, y luego fue capaz de averiguar cómo aplicar el software para resolver el problema. Era algo nuevo (la industria del software) para todo el mundo, y si era capaz de dedicar tiempo a aprenderlo, podía estar por delante de todo el mundo. El sabia que no iba a ser un empleado a largo plazo, es simplemente quien es, toda su vida, haciendo lo suyo. Siempre quiso ser rico desde muy joven, y probó cosas (por ejemplo: empaquetar tarjetas de béisbol para revenderlas, comprar y vender sellos, vender bolsas de basura de puerta en puerta…)

Le despidieron de su empresa de software y montó su propio negocio Microsolutions, un integrador de sistemas. Modificaba el software y lo adaptaba a las necesidades empresariales de sus clientes y se aseguraba de que funcionara. Se dedicaba a crear redes, a convencer a los clientes para que adelantaran dinero por el software y a prometerles devoluciones. Su personalidad le empujó a escribir soluciones de software porque es un reto intelectual y quería resolver los problemas. Ni en sueños, pero su empresa creció de 100.000 a 800.000, y finalmente la vendió a CompuServe por 6 millones de dólares.

Acababa de cumplir 30 años y leyó el libro How to Retire at the Age of 35 (que aconseja ahorrar 1,5 millones de dólares y vivir como un estudiante y luego disfrutar de la vida) y esa era su misión. Se hizo amigo de los corredores de bolsa y se dio cuenta de que tomaban decisiones sobre las empresas tecnológicas utilizando los conocimientos de Cuban sobre el hardware y el software. Empezó a comprar acciones, basándose en su conocimiento de los productos de estas empresas. Lo hizo y ganó más de 20 millones de dólares. Todavía le preocupaba meter la pata, tenía una buena dosis de miedo y contaba los meses de sus empresas emergentes (¿Soy rentable? ¿Estoy lo suficientemente sano como para pagar la factura? Y no tener 17 mensajes de cobradores).

Rasgo 2: Un visionario que detecta una oportunidad y confía en sus entrañas

Mark Cuban descubrió una forma de transmitir audio y vídeo por Internet para los deportes. La tecnología no existía y él pensó que podía lograrlo. Quería transmitir los archivos por Internet de manera eficiente.

Convenció a las emisoras de radio locales para que lo dejaran grabar y codificar sus programas para ponerlos en su página web, haciendo que el negocio de la radio fuera más global a través de internet. Recibieron correos de personas de todo el mundo que decían que su sitio web les había curado la nostalgia. Siendo multimillonario, se sentaba a mirar una pantalla brillante, ¿por qué?

A eso respondió: «Así soy yo, quería GANAR, sabía que el streaming era el futuro, sin duda. Recuerdo que les dije a mis empleados que o bien íbamos a ser una empresa multimillonaria o sólo íbamos a ser amigos, y que iba a ser una gran explosión. Pero el streaming va a ser enorme y tenemos la oportunidad de poseerlo».

Aunque no era rentable en ese momento, siguió creciendo (era la tormenta perfecta, todo lo que necesitaban era contenido). Consiguió dinero de sus amigos con una valoración de 3 millones de dólares, y cada 1% valía 22 millones de dólares cuando se vendió a Yahoo (5.700 millones de dólares en acciones) en 2000.

Cuando compró los Mavs, pagó 285 millones de dólares por ellos y todo el mundo pensó que era un idiota por pagar demasiado por ellos. También causó problemas con la NBA y fue muy multado por discutir con los árbitros. Durante un partido es cuando deja salir su estrés, pero es tranquilo fuera de la cancha. El mismo principio se aplica a Shark Tank. Apoyará a los emprendedores que se empeñen en ello aunque no invierta; si el producto es una estafa o intentan hacer un negocio rápido, los aplastará.

Rasgo 3: Un individuo que conoce sus puntos fuertes y aprecia su posición

Convertirse en multimillonario le resultó extraño porque es mucho dinero. «Sabía que iba a ser rico, desde que tenía 25 años, estaba ganando dinero, ahorrando y aumentando mi patrimonio neto mensualmente… Nunca hubiera imaginado ni en un millón de años que estaría en esta posición y sólo trato de apreciarlo. Es una locura».

Cuando se le preguntó si perdía todo su dinero, ¿recuperaría parte de él? Cuban respondió,

«Para ser multimillonario, hay que tener suerte. Empecé mi empresa en un momento en que el mercado de valores se volvía loco. Fui lo suficientemente inteligente para hacerlo, para dirigirla, para ejecutarla, para cubrirla, pero no hay duda de que hubo suerte… Sabiendo cuáles son mis habilidades de venta, y los productos que puedo vender, creo que puedo encontrar un producto que tenga suficientes recompensas para mí y luego apalancarlo para iniciar una empresa en algún lugar, de alguna manera y construir algo de riqueza».

Rasgo 4: Un emprendedor que se deja entrenar, es optimista y hace muchas preguntas

Lo que quería hacer era crear una revista para hacer campaña contra la guerra de Vietnam y tener una voz para los jóvenes. La mejor manera de dirigir un negocio es lanzarse al vacío, aprender todo eso, hacer muchas preguntas y escuchar, escuchar y escuchar. Yo era joven, entusiasta y conseguí atraer a gente que creía en la idea, y aprendí rápido Richard Branson, fundador de la marca Virgin y multimillonario.

Virgin Records: A los 16 años, Branson se presentó en un hotel con una enorme grabadora y consiguió una entrevista con una celebridad del lugar. Aunque era disléxico, entrevistó a personas que hablaban bien y así pudo transcribirlas palabra por palabra. A través de la revista, creó un centro de asesoramiento sanitario para jóvenes. Obtuvo una gran respuesta cuando puso un anuncio de Virgin Records con descuento. En aquella época, nadie vendía música a un precio más barato que el de venta al público. Fue a la tienda de discos local y regateó. Ese fue el comienzo de su tienda de discos. Se vio envuelto en un asunto turbio al comprar discos en Bélgica, que los eximía del 35% de impuestos. Lo descubrieron, y le enseñaron que «dormir bien por la noche es algo bueno».

Un día, alguien le puso una cinta y le encantó. La llevó a siete compañías discográficas, pero nadie quiso publicarla. Así que lo hizo él mismo, creó su propia compañía discográfica. El álbum era instrumental, utilizado para el rodaje de «El Exorcista». Era el Tubular Bells de Mike Oldfield, que vendió millones de copias. El artista era reservado y no concedía entrevistas. Branson le dio a Mike su coche (que fue su regalo de bodas) y el cantante pudo hacer su concierto.

«Si puedes dirigir un negocio, puedes dirigir cualquier negocio. Un negocio es una idea que va a mejorar la vida de otras personas. Eso es todo lo que son los negocios. Si tienes esa idea, encuentra gente que pueda ayudarte a convertir esa idea en realidad, encuentra gente que tenga experiencia en ese sector, encuentra gente que no tenga experiencia, aporta ideas frescas y sacude un sector concreto y diviértete con él. Esa ha sido mi filosofía».

Incluso con el éxito de Virgin Records, no siempre ha sido fácil para Branson. Entra, Virgin Airlines, lo que me lleva al siguiente rasgo.

Rasgo 5: Una persona que asume riesgos y que no teme fracasar varias veces al lanzarse a la aventura

Una bandada de pájaros sobrevoló su vuelo de prueba y el arreglo fue de 700 mil libras. El director de su banco le dijo que estaban en descubierto y que tenían que cerrar el lunes. Durante el fin de semana, llamaron a todas las compañías discográficas y rebajaron el descubierto, y el viernes encontraron otro banco con mayor facilidad de descubierto.

Otro problema surgió cuando British Airways lanzó una campaña de «trucos sucios» contra Virgin Airlines. Les demandó y ganó por la mayor indemnización de la historia del Reino Unido. Fue la prima de BA para las navidades de ese año para sus empleados. Vendió Virgin Records por mil millones de dólares para apoyar a Virgin Airlines contra la competencia de BA. Lloraba con lágrimas en la cara al ver el cartel de la noticia. Fue una decisión muy dura pero necesaria.

Dos años después, se enfrentó a dos de las mayores empresas del mundo. Lanzó Virgin Cola después de autoprobar la bebida y repetir la prueba en el colegio de sus hijos. Explotó en Gran Bretaña porque se enfrentaba a la marca más conocida del mundo: Coca Cola. Coca Cola se dirigió a todos los minoristas y les hizo mejores ofertas para que retiraran toda la Virgin Cola. Dejó de vender Virgin Cola cuando se dio cuenta de que sólo era la cola número 1 en Bangladesh.

«Desde entonces, lo que aprendí es que sólo hay que entrar en el negocio cuando se tiene algo palpablemente mejor (único) que todos los competidores».

La retirada de Virgin Cola no fue tan agónica, ya pasó a nuevas empresas y retos. Luchaba con uñas y dientes para que algo tuviera éxito, pero en el momento en que se daba cuenta de que no lo iba a tener, al día siguiente se olvidaba de ello y pasaba al siguiente reto. Virgin tenía dinero en efectivo para probar cosas, mientras que otras empresas tratan de conservarlo.

«No puedes ser un verdadero emprendedor si no tienes fracasos en el camino, porque no estás empujando los límites».

Empezó con Virgin Brides porque le gustaba la energía y la convicción de la mujer. Cuando lanzaron la tienda, le hicieron disfrazarse de novia hermosa, aunque la tienda siguió luchando por atraer clientes. Probando cosas, aprendes sobre un sector y ves si hay alguna forma de marcar la diferencia en la industria.

Hay un delicado equilibrio entre cortar por lo sano desde el principio y dejar que la emoción se interponga.

Rasgo 6: Un emprendedor inicia una empresa para resolver un problema que está experimentando

Los mejores negocios surgen de la frustración. Si tienes una mala experiencia con otro negocio en algún momento de tu vida y piensas que a la mierda, podemos hacerlo mejor que esto. Aunque no sepas mucho del tema, métete en él.

Branson estaba frustrado por las elevadas comisiones bancarias por sus inversiones, así que creó su propio banco. Virgin Money es un banco transparente y abierto, aunque él tenía muy poca experiencia con la banca. Encontró gente que sabía para ponerlo en marcha. Virgin Galactic, su nueva empresa, esperaba poner a miles de personas en el espacio. Para Branson, tener 250 empresas dentro del Grupo Virgin es mucho mejor que tener una sola empresa.