Richard Branson dice que en la vida y en los negocios hay momentos para apretar el acelerador y otros en los que es necesario disminuir la velocidad.

En un mundo hiperconectado en el que todo se mueve a la velocidad del rayo, a menudo parece imposible reducir la velocidad. Después de leer los cientos de preguntas enviadas a mi boletín Ask Richard este mes, pensé que esta de Cyril Dalawangbayan tocaba algo con lo que todo el mundo puede identificarse:

«Richard, todo el mundo tiene prisa. ¿Cómo sabemos cuándo es el momento de ir despacio o de pisar el acelerador? ¿Cómo se puede medir el tiempo en los momentos clave de la carrera?».

El momento oportuno lo es todo en la vida, y es especialmente crucial en la actividad empresarial. La gente suele equiparar el éxito con la suerte, pero normalmente se reduce a una sincronización impecable (y cuidadosamente planificada). Adelantarse a la curva, predecir las condiciones del mercado, detectar las oportunidades antes de que surjan y prever el panorama económico, social y tecnológico en general le ayudará a minimizar los riesgos al crear una empresa. Por encima de todo, recuerde que el mejor momento para emprender un nuevo negocio es cuando está siendo mal gestionado por otros.

También es importante recordar que un buen momento no tiene tanto que ver con la velocidad como con la sincronización. Es fácil olvidar esto en un mundo tan acelerado, pero es muy importante para tu carrera (o para lo que sea que estés trabajando) y también para tu bienestar en general. Si empiezas a sentir que te limitas a seguir el ritmo y pierdes de vista el motivo por el que empezaste, puede que sea el momento de tomarte un respiro, ordenar tus pensamientos, descansar un poco y reevaluar tu estrategia. No se toman las mejores decisiones cuando se está agotado o abrumado, y no se tiene la capacidad de detectar nuevas oportunidades y pensar de forma creativa.

Siempre he dicho que si no tienes tiempo para las cosas pequeñas, no tendrás tiempo para las grandes. Hay que decir que hay que bajar el ritmo, hacer balance y también saber cuándo es el momento de dejarlo todo. Como escribió Joan Didion en Adiós a todo eso:

«Es muy posible quedarse demasiado tiempo en la feria».

Por otro lado, hay muchos momentos emocionantes en tu carrera [especialmente como empresario] en los que necesitas pisar el acelerador. Una vez más, esto se reduce a entender realmente lo que la gente quiere, lo que va a ser tendencia en la industria y lo que está sucediendo en el panorama económico más amplio. Cuando se tiene esta perspectiva, se puede utilizar el instinto para actuar con rapidez, asumir riesgos y decir que sí. A menudo he dicho «a la mierda, hagámoslo», pero he aprendido que esto sólo funciona cuando la oferta se alinea con una oportunidad.

Mientras escribía esto, me puse en contacto con Andy Fishburn, director general de Virgin StartUp. Andy está al tanto de todo lo relacionado con el emprendimiento, así que quería conocer su opinión sobre cómo convertirse en un maestro del timing. Como siempre, compartió algunos consejos brillantes:

«El momento oportuno puede serlo todo cuando se emprende. Puede ser la diferencia entre crear un negocio próspero o no. A menudo, fundadores ambiciosos y apasionados llegan a Virgin StartUp con ideas increíbles en las que realmente creen, pero los clientes no están preparados, no hay suficiente demanda o el mercado en el que quieren operar no ha madurado todavía.

«Imagínese que lanza un negocio en Internet antes de que la mayoría de sus clientes tengan acceso a una banda ancha decente. La idea, el modelo de negocio y el equipo que lo respalda pueden ser fantásticos, pero podrías entrar en el mercado demasiado pronto o demasiado tarde. Así que, cuando pienses en emprender, pregúntate: «¿Está la comunidad a la que quiero servir preparada para esta idea? Eso podría marcar la diferencia».

En definitiva, el momento lo es todo en los negocios y en la vida. Si te sientes cerca del agotamiento, es hora de bajar el ritmo. Si te sientes inspirado, no temas pisar el acelerador y apurar el ritmo. En todos los casos, intenta ser lo más observador, ágil y abierto posible, y estarás en mejores condiciones para decir que sí cuando se te presente la oportunidad adecuada.

Gracias una vez más por enviar una pregunta tan reflexiva, Cyril. Me ha encantado tomarme el tiempo necesario para escribir mi respuesta.

Richard Branson – LinkedIn