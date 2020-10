El empresario Mark Cuban, millonario inversor en el programa Shark Tank, comparte secretos para el éxito de emprendedores

El millonario estadounidense Mark Cuban, dueño del equipo de baloncesto Dallas Mavericks y uno de los “tiburones” que invierten en los proyectos de emprendimiento que se presentan en el programa Shark Tank, compartió 12 reglas para startups, las mismas que aparecen en su libro “Cómo ganar en el deporte de los negocios”, como indicó el portal Business Insider.

Grandes sumas de dinero y las más fuertes conexiones no importarán en el éxito de tu emprendimiento si su fundador no tiene el deseo de aplastar a su competencia.

2. NO TE OBSESIONES CON UNA ESTRATEGIA DE SALIDA

Está bien si deseas vender tu negocio algún día por una gran suma de dinero, pero eso no debe distraer tu objetivo de seguir ampliando tu empresa.

3. CONTRATA GENTE QUE ENCAJE CON LA CULTURA CORPORATIVA DE TU EMPRESA

Cuando contrates personal, debes buscar construir un equipo con distintas experiencias y perspectivas, pero es necesario que compartan principios fundamentales para que puedan trabajar en conjunto con un propósito común.

4. ENTIENDE QUE LAS VENTAS ‘CURAN TODO’

La más grande lección que Cuban aprendió en sus 30 años fue que en cualquier negocio, independientemente de su administración, puede hacerse a escala si ha descubierto una audiencia. “Si puedes generar ventas, puedes tener una exitosa compañía”, apunta.

5. RECLUTA EMPLEADOS QUE PUEDAN JUGAR UN ROL ESENCIAL

Descubre las habilidades fundamentales de tu organización y enfócate en ser bueno en ello. Invierte en personas que tengan estas habilidades, contrata personal que encaje en la cultura organizacional pero que no sea muy caro.

6. NO TE PREOCUPES POR LOS BENEFICIOS DESDE EL PRINCIPIO

Es genial que Google ofrezca a sus empleados comida de alta calidad, masajistas y scooters pero tu compañía no es Google. Cuando tu empresa empieza desde abajo, ofrece algunas bebidas, snacks o café, pero dedica tu dinero a los asuntos que realmente importan.

7. EMPLEA OFICINAS ABIERTAS

No ubiques a tus trabajadores dentro de cubículos ni te encierres en una oficina apartada. “Tener oficinas abiertas tiene a todos en sintonía de lo que sucede y mantiene la energía arriba”, acota.

8. USA TECNOLOGÍA CON LA QUE ESTÉS A GUSTO

En los inicios, no te preocupes demasiado por el software y los equipos que todos en tu industria emplean. Sigue con lo que sabes y pasa a mejores productos y estándares una vez que hayas establecido el equilibrio.

9. MANTÉN UNA ORGANIZACIÓN HORIZONTAL Y PLANA

Si tienes gerentes reportándose a otros gerentes desde el inicio, fallarás. Una naciente compañía opera mejor sin complicadas políticas de oficina.

10. NO PIERDAS DINERO EN EL “SWAG”

Si quieres mandar a hacer algunas camisas con el logo de tu compañía para ti y tu equipo está bien, pero no pienses que alguien más los querrá.

“Si tu equipo tiene presentaciones y exhibiciones en público, está bien comprar camisas para ellos. Pero si realmente piensas que alguien ajeno a la compañía se pondrá tu camiseta de ‘yobaby.com’ estás confundido y no tienes idea en cómo gastar tu dinero”, explica.

11. NO CONTRATES A UNA FIRMA DE RELACIONES PÚBLICAS

Para Cuban, una agencia de relaciones públicas no ayudará a una startup del modo que justifique su pago.

“Una firma de relaciones públicas llamará o enviará correos electrónicos a las publicaciones que ya has leído, a los programas que has visto y a las páginas web en las que has navegado. Entonces, cuando leas o veas alguna publicación relacionada a tu campo, consigue el contacto y envía un mensaje de presentación tuyo y de tu compañía. Su trabajo es contar cosas y temas nuevos. Ellos preferirán información de primera mano en lugar de la ofrecida por la agencia de relaciones públicas. Una vez que establezcas comunicación, tienes que estar disponible para resolver preguntas sobre la industria y ser un recurso para ellos. Si eres inteligente, ellos te convocarán”, detalla.

12. MANTÉN LAS COSAS DIVERTIDAS

Finalmente, asegúrate de que tus empleados disfruten su trabajo y no se aburran de él.