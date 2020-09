Forrest Gump es la historia de un potencial perdedor que sale al mundo y vence. Si has visto la película podrías pensar que Forrest ha tenido mucha suerte en la vida. No lo comparto. En la vida no te regalan nada. Si piensas que con jugar a la lotería ya es el máximo esfuerzo que debes hacer, puede que tengas un problema.

Probablemente has llegado a este post por Twitter o porque estas suscrito al blog. En ese caso tienes un perfil y/o actitud de emprendedor y sabes que la suerte no existe. Hay que transpirar mucho. Las frases famosas de la película Forrest Gump te permiten aprender mucho para el éxito de tu startup.

“Debe ser difícil ser un rey”

Lo es. Ser emprendedor de una startup requiere mucho de ti. Eres el capitán del barco y tu equipo espera de ti que los lleves a un puerto seguro. No esperes palmas en la espalda. Sonríe cuando lleguen las bofetadas en la cara. Nadie es responsable de motivarte. Estas aquí por tu propia elección. Nadie ha dicho que iba a ser fácil.

“Tonto es el que hace tonterías”

No dudes mucho cuando empiezas con tu startup. Fracasar rápido y barato es lo que te deja avanzar. No tengas miedo a equivocarte. El que no se atreve a parecer “tonto” es el que se quedará en el camino.

“Puede que yo no sea muy listo, pero si sé lo que es el amor”

No tienes que ser un genio para tener éxito. Lo importante es hacer lo que haces con pasión y transmitirla. Recuerda que tienes la oportunidad de vivir tu sueño aunque eso signifique que no vayas a dormir mucho.

“Yo no sé mucho de casi nada”

No pasa nada. Yo al principio tampoco. Muchos de los emprendedores que empezamos en gran parte no tenemos ni “p…” idea de lo que estamos haciendo. Todo se aprende, no te preocupes.

“Haz lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado”

Soy creativo, me gusta correr y puedo convencer a personas. Gracias a estos tres puntos hemos llegado con Coguan tan lejos. La creatividad me ha ayudado encontrar soluciones para problemas graves y menos graves. Lo de correr me da la resistencia para aguantar un poco más y trabajar un poco más duro cuando la situación lo requiere. Convencer ha sido importante para rodearme de personas que me han apoyado para llegar a este punto. Sin ellos no soy nada. Aprovecha tú también tus calidades para conseguir tus objetivos.

“Estoy cansado. Quiero irme a casa”

Todos tenemos momentos de cansancio. No eres Superman, tienes derecho a tenerlos. Descansa. Sal a correr o haz otro tipo de deporte. Vuelve después con fuerzas renovadas.

“Una promesa, es una promesa”

Cumple siempre con tu palabra. No puedes montar una empresa de éxito si no haces lo que dices. La confianza es clave para que las personas de las que dependes sigan apoyándote. No los defraudes.

“Mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes qué te va a tocar”

No podía faltar esta frase. No te pierdas en detalles de planes sobre el desarrollo de tu start-up que nunca se van a cumplir. Espera lo inesperado y adáptate.

“Shit happens”

Te vas a caer muchas veces. Un proverbio japonés dice “cáete 7 y levántate 8”. No te vengas abajo cuando llegue el momento. Forma parte del camino hacia el éxito. Es imposible prever todas las eventualidades con las que te vas a afrontar en el desarrollo de tu startup.

El concepto Forrest Gump te ayuda a llevar tu empresa al próximo nivel. No importa lo que te haya regalado la vida en el pasado. Lo que cuenta es lo que haces en el presente y lo que harás en el futuro para pintar el futuro con tus propias manos.

La película Forrest Gump da muchas lecciones sobre la actitud necesaria para montar una start-up. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Me he olvidado alguna?