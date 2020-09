Ya sea que estés buscando un socio o que sólo necesites ayuda para hacer despegar tu empresa, sigue leyendo para inspirarte con estos dúos emprendedores que han sido sumamente exitosos.

El simple hecho de tener una muy buena idea de negocios no significa que vas a tener éxito. De hecho, desde 1994, casi la mitad de los negocios que inician terminan cerrando antes de los cinco años, y uno de cada cinco ni siquiera llega al segundo año de existencia. Si quieres que tu empresa llegue más lejos, necesitas esforzarte, pero también ayuda encontrar un socio que esté dispuesto a hacerlo junto contigo.

Los socios de esta lista unieron fuerzas para hacer realidad sus sueños de negocios, y gracias a su fuerte ética de trabajo y habilidades complementarias, estas famosas alianzas dieron como resultado resultados increíbles (y envidiables). ¿Tienes lo que se necesita para empezar un negocio.

1. Michael Eisner y Frank Wells: Disney

Compañía: Disney

Puede que no te esperaras encontrar a Michael Eisner en una lista de los mejores socios, considerando que lo quitaron de la presidencia de Disney en 2004. Pero cuando Eisner se asoció con Frank Wells, el entonces nuevo presidente de Disney, en 1984, revivieron la compañía al revitalizar el segmento animado, lo que los llevó a revivir los parques temáticos.

La combinación entre la energía creativa y el entusiasmo de Eisner con el pragmatismo y la visión para los negocios de Wells ayudó a darle la vuelta a Disney a regresarla a su estatus de gigante del entretenimiento. Wells murió en un accidente de helicóptero en 1994 y la lucha de poderes que siguió le costó a Eisner el control de la compañía una década después. Sin embargo, su éxito les ayudó a mantener a flote el imperio que hoy vale $170 mil millones de dólares, y le ayudó a Eisner a tener un valor neto de $1.1 mil millones según Forbes

2. Edward Johnson III y Abigail Johnson: Fidelity

Compañía: Fidelity

Inversiones Fidelity ha sido un negocio familiar desde hace algún tiempo. La compañía de inversiones fue fundada por Edward C. Johnson II en 1946 y su hijo, Edward C. Johnson III se unió a la empresa en 1957 como analista de investigaciones. Sin embargo, fue la relación entre Edward tercero y su hija, Abigail Johnson, lo que creó un nuevo legado para la empresa.

Abigail Johnson es dueña de un cuarto de la compañía y según Forbes tiene un valor neto de casi $17 mil millones de dólares. Abigail siguió los pasos de su padre al unirse a la empresa en 1988 como analista. Claramente encontró el éxito trabajando con su papá, y poco a poco fue escalando posiciones hasta finalmente remplazarlo como CEO en 2014 y como presidente en 2016.

Hoy en día, su valor neto la hace la 7° mujer más poderosa según Forbes, mientras que su orgulloso papá tiene un valor neto de $7.7 mil millones

3. Mike Krieger y Kevin Systrom: Instagram

Compañía: Instagram

La “historia” de Instagram empieza con sus fundadores Mike Krieger y Kevin Systrom, pero no es una historia particularmente larga. Esto es porque la aplicación se ha disparado a la ubicuidad de una manera impresionante desde su inicio. Systrom trabajaba para Google en el departamento de Gmail a la vez que le dedicaba su tiempo libre a una app para compartir fotografías, app que terminó llamándose Burbn. Burbn fue lo que creó su sociedad ya que Krieger era un usuario activo y comprometido.

Para cuando lanzaron Instagram en octubre de 2010, el mercado estaba fascinado con su nuevo producto. Systrom estaba en shock al ver que los usuarios beta lo llevaron a tener 10,000 usuarios tan sólo una hora después de haber sido lanzada la plataforma. Dos años después ya habían vendido su empresa a Facebook por mil millones de dólares.

Hoy en día, Forbes asegura que el valor neto de Systrom es de $1.5 mil millones de dólares mientras que Celebrity Net Worth le da a Krieger un valor de $100 millones.

4. Richard y Maurice McDonald: McDonald’s

Compañía: McDonald’s

El nombre que más se asocia a McDonald’s es el de Ray Kroc, pero la base de la compañía que luego Ray Kroc llevó a nivel se construyó sobre el establecimiento de hamburguesas que los hermanos Dick y Mac McDonald habían puesto en San Bernardino. Limitándose a un menú preestablecido y enfocándose en la eficiencia para hacer una producción en masa (algo que ellos llamaban “Sistema de Servicio Speedee“), McDonald’s podía ofrecer un servicio a la velocidad de la luz y a un costo muy bajo.

Ray Kroc pagó $2.7 millones de dólares para comprarle la franquicia a los hermanos en 1961, pero (dependiendo de a quién queramos creerle) no cumplió su promesa de pagar 0.5 por ciento de las ventas a futuro. Esas regalías hubieran sumado unos $115 millones de dólares, contando únicamente lo facturado el año pasado.

5. Adolphus Busch y Eberhard Anheuser: Anheuser – Busch

Compañía: Anheuser – Busch InBev SA/NV

La migración masiva de alemanes a Estados Unidos a mediados del siglo 19 contribuyó a crear una nueva era en la industria cervecera que se derivó de la tradición alemana. Uno de esos inmigrantes fue Eberhard Anheuser, un fabricante de jabones que dejó Alemania en 1843 y construyó la fábrica más grande de jabones y velas en St. Louis. Una de sus empresas alternativas fue la compra de la cervecería Bavarian que pasó a ser E. Anheuser & Co., en 1860.

Sin embargo, no fue sino hasta que la hija de Eberhard, Lilly, se casó en 1861 con un joven vendedor de suministros para la elaboración de cerveza que respondía al nombre de Adolphus Busch cuando las cosas realmente empezaron a funcionar. Cuando su yerno compró 50 por ciento de las acciones de la cervecera e inició un plan de expansión sumamente agresivo, la empresa despegó. Busch ayudó a llevar el uso de la pasteurización al proceso de la cerveza, así como del transporte refrigerado, lo que convirtió a Budweiser en la primera marca a nivel nacional, que luego pasó a ser una marca internacional tras la fusión con grupos cerveceros belgas, mexicanos y brasileños, hasta convertirse en la empresa multimillonaria que es el día de hoy

6. Reed Hastings y Marc Randolph: Netflix

Compañía: Netflix

Netflix tiene sus raíces en el desastre del Apolo 13, y no precisamente el que casi le costó la vida a 3 astronautas en 1970, sino uno en 1997, cuando Reed Hastings perdió su copia de la película estelarizada por Tom Hanks y terminó pagando $40 dólares en Blockbuster. A la larga, esos $40 dólares resultaron ser extremadamente caros para Blockbuster.

Hastings se asoció con Marc Randolph (quien curiosamente dice que la historia que les contamos es totalmente apócrifa) para crear Netflix. Lo que empezó como una suscripción a un servicio de DVDs por correo pasó a ser una de las plataformas de streaming más grandes del mundo. Randolph jugó un papel decisivo en el equipo administrativo y en la parte de la experiencia de usuario.

Sin embargo, su historia también es un ejemplo de cómo incluso las mejores sociedades pueden terminar mal. Hastings terminó empujando a Randolph quien dejó la compañía en 2004.

7. Bill Bowerman y Phil Knight: Nike

Compañía: Nike

No mucha gente conoce que una de las compañías de moda deportiva más grande del mundo empezó siendo una empresa de wafleras. Sin embargo, la historia es tan cierta como que Bill Bowerman, quien entonces era entrenador en la Universidad de Oregon, ponía hule en las planchas de los wafles y las usaba como molde para las suelas de los zapatos que estaba creando.

Pero aunque Bowerman ya fuera conocido en el mundo del atletismo por su destreza como entrenador, fue la empresa que formó con Phil Knight (el primer estudiante y atleta que usó los zapatos de Bowerman) lo que puso su nombre en la historia de los negocios. Al asociarse con Knight, empezaron a importar zapatos para correr desde Japón, y así nació Nike en 1964, con calzado deportivo de bajo costo, hasta que pudieron empezar a producirlos ellos mismos.

Hoy en día, Phil Knight y su familia tienen un valor neto de $35 mil millones de dólares según Forbes.

8. Oprah Winfrey y Gayle King: OWN Network

Compañíaa: OWN Network

El astronómico ascenso de Oprah Winfrey a la fama y la fortuna la llevó a estar en el lugar #6 de la lista de Forbes de las mujeres que salieron adelante por sus propios medios en 2018, con un valor neto de $3.1 mil millones de dólares. Sin embargo, aunque el éxito de Oprah siempre se ha debido a ella misma, no podemos ignorar que a lo largo de su carrera ha habido una persona que siempre ha estado a su lado: Gayle King, su amiga de toda la vida.

Se conocieron mientras trabajaban en una televisora de Baltimore en 1976. En ese momento, la futura multimillonaria tenía sólo 22 años y ganaba $22 mil dólares al año, pero su generosidad al invitar a su casa a una King de 21 años (en ese momento, asistente de producción), hizo que se formara una amistad para toda la vida. King pasó a ser editora de la revista “O, the Oprah Magazine” y fue conductora del programa “The Gayle King Show” en la cadena OWN, además de ser conductora del programa “CBS This Morning“.

9. Elizabeth Cutler y Julie Rice: SoulCycle

Compañía: SoulCycle adquirida por Equinox en 2011

SoulCycle es un modelo de clases de 45 minutos de bicicleta fija, y desde su fundación en 2006 ha crecido hasta tener 82 ubicaciones en 20 mercados en Canadá y Estados Unidos. Este concepto le debe su existencia a sus fundadoras Elizabeth Cutler y Julie Rice.

Julie era agente de talentos y ayudó al despegue de las carreras de Selma Blair, Ellen Pompeo y Justin Long, entre otros. Su experiencia en la industria del entretenimiento la ayudó a entender la forma en la que la cultura y el coach correctos te pueden ayudar a conectar con tu entrenamiento de una forma diferente. Cuando Julie conoció a Elizabeth Cutler, agente de bienes raíces, pusieron una tienda en un viejo estudio de danza que encontraron en Craigslist.

Casi una década después se despidieron de su compañía habiendo recibido $90 millones de dólares por la venta a Equinox.

10. Katia Beauchamp y Hayley Barna: Birchbox

Compañía: Birchbox

Otro par de jóvenes socias que la hicieron en la tendencia de suscripciones son Katia Beauchamp y Hayley Barna.

Birchbox, la compañía que co-fundaron, entrega mensualmente una caja con productos de belleza a sus suscriptores. Ambas compartían la frustración de descubrir productos de belleza en internet y comenzaron el camino que eventualmente se convertiría en Birchbox, a finales de 2009. Por una tarifa fija, puedes tener una caja llena de muestras que las marcas proveen y que a su vez obtienen exposición a través de Birchbox.

11. Jenn Hyman y Jenny Fleiss: Rent the Runway

Compañía: Rent the Runway

Becky Hyman tenía un problema: quería usar algo impresionante para una boda, pero tampoco quería gastar demasiado dinero en algo que probablemente no volvería a usar. Y aunque esta situación podría haberla molestado, cuando su hermana Jenn se enteró que esto las llevó a ellas y a Jenny Fleiss, compañera de clases en la escuela de negocios de Harvard, a desarrollar la idea que necesitaban para su nueva empresa: un servicio de suscripción a ropa de moda.

Cada una aportó su propia experiencia al negocio: Hyman estaba en ventas y marketing mientras que Fleiss venía del mundo de las finanzas, y esta sociedad las ayudó a tomar este simple concepto y convertirlo en una compañía que se acerca rápidamente a los mil millones de dólares. También las ayudó a construir una fortuna considerable, valuadas cada una en $80 millones en junio de 2016, según Forbes.

12. Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg: Facebook

Compañía: Facebook

Cualquiera que haya visto la película “Red Social” tiene una idea de la historia que llevó a Mark Zuckerberg a construir un sitio web y un espacio para interacciones sociales. Sin embargo, para entender cómo Facebook se convirtió en un negocio se necesita introducir a un nuevo personaje a la narrativa: Sheryl Sandberg.

Sandberg fue una de las primeras adquisiciones clave al equipo de Facebook que realmente supo cómo ganar dinero (mucho dinero) con los miles de millones de usuarios que Zuckerberg estaba atrayendo. Su sociedad ha ayudado a crear un nuevo modelo en Silicon Valley que alía a un fundador visionario con un segundo al mando listo para manejar la parte administrativa de la compañía.}

Su alianza ha contribuido a que Facebook sea una compañía valuada en más de $500 mil millones de dólares (es una de las seis compañías en el mundo que valen esto) y según Forbes, llevó a Zuckerberg y a Sandberg a tener valores netos de $69 mil millones y $1.5 mil millones respectivamente.

13. Jerry Yang y David Filo: Yahoo

Compañía: Yahoo

Siendo candidatos a doctores en Stanford, en 1994 Filo y Yang recibieron la tarea de desarrollar una nueva línea de chips para computadoras. A falta de supervisión, terminaron pasando demasiado tiempo navegando en Internet. Procastinar no suele ser algo positivo, pero la obsesión de Filo y Yang con Internet los llevó a empezar a categorizar sus sitios favoritos. Lo que empezó de manera informal como la “Guía para la web de David y Jerry” pronto se transformó en Yahoo, acrónimo de “Yet Another Hierarchical Officious Oracle” (“Otro Metiche Oráculo Jerárquico” por sus siglas en inglés).

Yahoo terminó siendo brincado en repetidas ocasiones por su rival Google, pero el éxito de la compañía en sus buenos momentos hizo que Jerry Yang tuviera un valor neto de $2.6 mil millones de dólares y David Filo $5 mil millones según Forbes. Irónicamente, al final Yahoo resultó no ser la mejor decisión de negocios. La que sí fue una buena decisión fue la de comprar 40 por ciento de las acciones de una compañía de e-commerce emergente en China. Invirtieron mil millones de dólares en Alibaba en 2005. Y al día de hoy esa inversión tiene un valor de $185 mil millones de dólares.

14. Gordon Moore y Bob Noyce: Intel

Compañia: Intel

La industria de la tecnología ha sido un negocio despiadado, y Gordon Moore y Bob Noyce, fundadores de Intel, lo saben mejor que nadie. Ambos trabajaron con el magnate de Silicon Valley, William Shockley, en el laboratorio Shockley Semiconductor, hasta 1957 cuando decidieron dejarlo con todo y su tiránica administración. Para 1968 estaban fundando Intel juntos.

La visión y mentalidad a largo plazo de Noyce hizo buena mancuerna con las formas reflexivas y amables de Moore, que a su vez prefería trabajar con la tecnología. En noviembre de 1971 la compañía lanzó Intel 4004, el primer procesador programable para uso general, que se convirtió en el modelo de microprocesador usado en la mayoría de las computadoras.

La compañía que ellos fundaron ha ganado mucho dinero a lo largo de los años, y ellos se han visto beneficiados. Según Forbes, el valor neto de Gordon Moore es de $10 mil millones mientras que Robert Noyce murió en 1990.

15. Pierre Omidyar y Jeffrey Skoll: eBay

Compañía: eBay

Pierre Omidyar puede ser, de manera oficial, el único fundador de eBay, pero su socio Jeffrey Skoll (el primer empleado de la compañía) fue clave para el éxito de la empresa. Con un MBA en Stanford, Skoll se unió a la empresa de Omidyar en 1995 y lo ayudó a convertir la fama de los primeros días del sitio (que se debía a coleccionistas de juguetes) en un aparador enorme que abarcaba a todo tipo de gente. Hoy en día puedes vender todos tus juguetes y ganar una millonada.

Omidyar fue presidente de la junta directiva de eBay hasta 2015, y actualmente sigue siendo miembro de la misma. Skoll dejó eBay en 2001 para enfocarse en sus proyectos personales, que incluyen la Fundación Skoll y la producción de la compañía Participant Media. Según Forbes, Pierre tiene un valor neto de $10.9 mil millones de dólares mientras que Jeffrey Skoll vale $4.8 mil millones.

16. Larry Page y Sergey Brin: Google

Compañia: Google

Stanford tiene el hábito de producir los mejores socios, sobre todo en el ámbito de la tecnología. Larry Page y Sergey Brin se conocieron en un programa de posgrado de Stanford en 1995 y eventualmente colaboraron para formar un proyecto de motores de búsqueda llamado “Backrub” que dio las bases para lo que sería Google. Curiosamente, la base de su concepto fue la aplicación de los conceptos de citas utilizados por bibliotecarios e investigadores a la información en Internet.

Brin y Page siguen trabajando juntos al día de hoy. Brin es presidente de Alphabet, la empresa madre de Google, y Page es el CEO.

17. Steve Jobs y Steve Wozniak: Apple Inc.

Compañía: Apple Inc.

Los dúos dinámicos son comunes en la industria de la tecnología, y la sociedad entre Steve Jobs y Steve Wozniak no es la excepción. Estos dos fueron presentados por Bill Fernandez, un amigo en común, quien después sería el primer empleado de Apple. Desde adolescentes se llevaron muy bien. Su primera colaboración fue un estandarte que fue el orgullo de todos los padres de familia en la ceremonia de graduación de secundaria de Jobs.

Lo que hizo que Jobs y Wozniak fueran socios exitosos fueron sus personalidades complementarias y sus habilidades, siendo Wozniak el que ponía la experiencia como ingeniero y Jobs su habilidad para el marketing. Según Celebrity Net Worth, el día de hoy Steve Wozniak tiene un valor neto de $100 millones de dólares, y aunque Jobs murió en 2011, su viuda Laurene Powell Jobs tiene un valor neto de $21.4 mil millones de dólares, siendo, según Forbes, la 14° mujer más poderosa en el mundo. La compañía que fundaron juntos se convirtió en la primera empresa a nivel mundial en llegar a tener un valor de $1 trillón de dólares. Ni qué decir del valor que tiene ese primer estandarte que hicieron juntos.

18. Warren Buffet y Charlie Munger: Berkshire Hathaway

Compañía: Berkshire Hathaway

Ambos originarios de Omaha, Warren Buffet y Charlie Munger crearon esta impresionante compañía conocida actualmente como Berkshire Hathaway. Tras conocerse en 1959, este par se unió gracias a la creencia en común que tenían sobre el valor de las inversiones.

A lo largo de varias décadas, Buffet y Munger han trabajo juntos muy de cerca, siendo Buffet el presidente y CEO de Berkshire Hathaway y Munger el vicepresidente. Parte del éxito de su sociedad puede rastrearse a sus experiencias en común: ambos trabajaron para Ernest, el abuelo de Buffet, atendiendo la tienda familiar que tenían en Omaha.

Esta sociedad ha sido muy buena para ambos: Forbes reporta que el valor neto de Warren Buffet es de $86.5 mil millones de dólares, mientras que el de Munger es de $2 mil millones.

19. Bill Gates y Paul Allen: Microsoft

Compañía: Microsoft

Es difícil imaginar un mundo sin Microsoft, pero gracias a Bill Gates y a Paul Allen, no tenemos que hacerlo. Los fundadores de Microsoft se conocieron en la escuela Lakeside en Seattle y construyeron una amistad basada en su amor por la tecnología, entre otras cosas.

Ambos con fuertes ganas de emprender, tanto Gates como Allen parecían destinados al éxito desde el principio. De su primera empresa (Traf-O-Data), Allen y Gates sacaron $20,000 dólares, eso antes de hacer historia con Microsoft en 1975. El modelo básico de licencias de software para diferentes fabricantes de computadoras se fue haciendo cada vez más lucrativo: según Forbes, el valor neto de Bill Gates es de casi $100 mil millones de dólares, mientras que Paul Allen vale un poco más de $20 mil millones.

20. Ben Cohen y Jerry Greenfield: Ben & Jerry’s

Compañía: Ben & Jerry’s, vendida a Unilever en el año 2000 por $326 millones de dólares.

Los helados son un gran negocio en Estados Unidos, considerando que son un país que consume aproximadamente 5.678.117.700 mil millones de litros al año, y Ben & Jerry’s disfrutan de una buena parte de ese pastel. Pero no fueron las ganancias lo que puso a Ben Cohen y a Jerry Greenfield en esta lista de los mejores socios.

Aportar algo a la comunidad ha sido parte importante del éxito de Cohen y Greenfield. Después de abrir su primera tienda en 1978, este par creó la Fundación Ben & Jerry’s en 1985, y donan 7.5 por ciento de las ganancias de la empresa a asociaciones civiles y ONGs en todo el país.

Además, tanto Cohen como Greenfield han hecho cosas que han puesto a su compañía primero. Durante mucho tiempo, su sueldo más alto en la empresa se mantuvo en no más de cinco veces el del empleado que menos ganaba, y aún se mantiene no más de 11 a 15 veces mayor.

21. Bill Hewlett y Dave Packard: HP

Compañía: Hewlett Packard Enterprise y HP, Inc.

Como muchas otras sociedades en esta lista, Bill Hewlett y Dave Packard se conocieron en la universidad. Mientras estudiaban en Stanford, Hewlett y Packard conversaron sobre formar una empresa y eventualmente lo hicieron, formando Hewlett-Packard Corporation en 1939.

Desde sus sencillos orígenes como fabricantes de osciladores auditivos, HP pasó a convertirse en un gigante de la tecnología fabricando computadoras, impresoras, software, servidores y mucho más. Hewlett se retiró de su puesto como CEO en 1978, y fue remplazado por John Young, pero tanto Hewlett como Packard siguieron teniendo roles importantes -aunque no oficiales- en la empresa durante muchos años. Packard murió en 1996 y Hewlett lo siguió cinco años después.

Su legado sigue vivo y HP es considerada la compañía de tecnología más importante en Silicon Valley. La cochera en la que empezaron su compañía en Palo Alto tiene ahora una leyenda histórica que lo marca como el lugar de nacimiento del valle.

22. Orville y Wilbur Wright: Curtiss – Wright

Compañía: Curtis – Wright,

En 1903, Orville y Wilbur Wright introdujeron un vuelo humano a propulsión, más pesado que el aire, en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Su éxito se debió no sólo a los años de investigación y desarrollo, sino también a la fusión correcta de personalidades y habilidades, siendo Orville un inventor creativo mientras que Wilbur era un intelectual más avezado.

Los hermanos Wright disfrutaron de una de las mejores sociedades porque eran buenos para comunicarse. Wilbur decía de su socio que “…casi todo lo que hicimos en nuestras vidas ha sido el resultado de conversaciones, sugerencias y discusiones entre nosotros.” El legado de su alianza permanece hasta nuestros días como Curtiss – Wright, la compañía que compró a Wright Aeronautical en 1929.

23. John D. Rockefeller y Henry Flagler: Standard Oil

Compañía: Standard Oil

Siendo el principal refinador de petróleo en Cleveland, John Rockefeller ya estaba ganando importantes cantidades de dinero en 1860, pero aún necesitaba un socio para complementar sus habilidades. Después de haberle comprado su negocio a Maurice B. Clark, en 1867 Rockefeller trajo al gigante de las ventas Henry Flagler y juntos formaron la compañía Standard Oil en 1870. Flagler demostró ser el socio ideal para reforzar la visión estratégica de Rockefeller y para sumar un análisis desde el punto de vista legal a los contratos de negocios. Para 1880, Standard Oil era la refinería que controlaba entre 90 y 95 por ciento de todo el petróleo que se producía en Estados Unidos.

En 1911, el gobierno les ordenó fraccionar su monopolio en 34 entidades, siendo también éste el momento en el que Rockefeller y Flagler dieron por terminada su sociedad. Al día de hoy, aún encontramos viva la compañía de estos dos empresarios a través de sus sucesores como Mobil, Amoco, Chevron y Exxon, muchas de las cuales se han fusionado entre sí.

24. Henry Wells and William G. Fargo: Wells Fargo

Compañia: Wells Fargo

Henry Wells y William Fargo fundaron no sólo uno, sino dos compañías financieras que se han convertido en verdaderas instituciones: Wells Fargo y American Express. Habiendo trabajado durante años en la industria de eníos, Wells y Fargo fundaron American Express en 1850 para capitalizar la expansión de Estados Unidos tanto en tamaño como en población, y ofrecieron un servicio de entregas rápido y confiable entre un lado y otro del país.

Pero cuando se descubrió oro en California, Wells y Fargo vieron emerger un nuevo mercado. Sus otros socios se negaron a expandirse, así que Wells y Fargo tomaron las riendas y reunieron $300,000 dólares para fundar Wells Fargo & Company en 1852, para llevar los servicios bancarios al estado de California.

25. William Procter y James Gamble: Procter & Gamble

Compañía: Procter & Gamble

Un humilde fabricante de velas y un pobre fabricante de jabones crearon una de las empresas más exitosas del mundo, y todo gracias a sus suegros.

William Procter y James Gamble se casaron con Olivia y Elizabeth Norris, respectivamente, cuyo padre, Alexander Norris, les sugirió a sus yernos dejar de competir entre ellos e iniciar un negocio juntos. El 31 de octubre de 1837, justo en medio de la recesión, ambos formaron la compañía Procter & Gamble, que triunfó a pesar de la competencia que tenía.

Una de las razones por las que Procter & Gamble está en la lista de socios exitosos es que los dos pusieron el bienestar de la compañía antes que el propio. En 1840 ambos vendieron sus activos personales para construir la fábrica de la empresa y producir velas de una calidad que nadie más estaba produciendo en Cincinnati. Su moderna oficina en Central Avenue les di acceso al canal, permitiéndoles una transportación más barata. El resultado final fue que para 1859, Procter & Gamble ya había crecido hasta ser un negocio millonario.