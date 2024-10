Aytekin Tank* – The Startups

La libertad que da trabajar de manera independiente no es para todos. Pero si decides hacerlo solo, las recompensas pueden ser significativas.

La alarma de Peter sonó a las 6:30 a.m. Ya estaba completamente despierto. Llevaba lo que parecía horas mirando el techo, con la boca seca y el estómago enredado de ansiedad, observando cómo su habitación oscura comenzaba a llenarse de luz. Era miércoles.

No había nada en este día que fuera diferente del anterior, ni del que inevitablemente vendría después. Ese era precisamente el problema. Peter era un ejecutivo de nivel medio en una empresa cuya misión no era importante, ni para esta historia ni para Peter mismo. Se despertaba, hacía su trabajo, a veces hasta por 10 u 11 horas al día, cenaba y se iba a dormir. Su rutina había llegado a parecerse a correr en una cinta, y en algún punto del camino, había perdido la noción de cómo bajarse.

Para bien o para mal, muchos de nosotros encontramos sentido en nuestras carreras. Un estudio realizado por McKinsey en 2022 encontró que el 70% de los empleados dicen que su sentido de propósito está definido por su trabajo. Cada vez más estudios muestran que valoramos más el propósito que el salario.

Cada vez más personas están saltando de la cinta: se están convirtiendo en freelancers, consultores independientes y, por supuesto, emprendedores. Trabajar para otra persona solía ser el camino esperado en la vida. El aumento de la conectividad digital ha hecho que sea más fácil que nunca comenzar tu propio negocio. Además, quienes lo han hecho no se arrepienten: según una estadística, el 96 por ciento de las personas que trabajan por su cuenta no tienen deseos de regresar a un «trabajo normal».

Trabajar de manera independiente no es para todos. Pero si decides hacerlo solo, las recompensas pueden ser significativas.

Los pros y los contras de la libertad

¿Uno de los mayores beneficios de ser tu propio jefe? No hay nadie más diciéndote qué hacer. Si estás empezando un negocio, eso significa que tienes la libertad de idear tu visión y luego, si todo va bien, darle vida.

Para cierto tipo de persona, esa libertad es un sueño. Pero eso no significa que no sea trabajo. Si eres alguien que prefiere trabajar ocho horas y desconectarse, el emprendimiento probablemente no es el camino para ti. Te irás a dormir pensando en tu negocio, y será una de las primeras cosas en las que pienses al despertar. Es muy probable que incluso se cuele en tus sueños.

Para algunas personas, eso es un obstáculo, y lo entiendo. La libertad conlleva una buena cantidad de estrés. Pero también diría que construir un negocio no tiene que ser una transición abrupta que hagas en un día. Mantuve mi trabajo de tiempo completo durante años después de empezar Jotform, prefiriendo dedicarle tiempo por las mañanas y las noches después de salir de la oficina. Cuando finalmente renuncié a mi trabajo de tiempo completo, fue tanto porque estaba seguro de que mi negocio podía sostenerse por sí solo, como porque el estilo de vida de ser fundador me atraía: sabía que quería ser mi propio jefe.

Mi sugerencia: ve despacio. Pon a prueba el terreno. ¿Tienes la motivación para construir algo en tu tiempo libre, además de tus otras responsabilidades? ¿O descubres que, sin la presión de alguien que te diga qué hacer, simplemente… no lo haces? Es importante ser honesto contigo mismo sobre quién eres antes de dar el salto.

Control creativo

Por mucho que valore el control sobre mi tiempo, en realidad no es mi parte favorita de dirigir mi propia empresa. La mejor parte, para mí, es tener control sobre mi negocio y sus objetivos.

Soy un gran defensor del autofinanciamiento por esta misma razón. Aceptar dinero de capital de riesgo generalmente significa verse obligado a ceder las riendas de una manera que puede hundir tu negocio. Un ejemplo de horror proviene de Mike Salguero, fundador y CEO de ButcherBox, quien recaudó 30 millones de dólares de capital para su primera empresa. Sin embargo, como suele suceder, los capitalistas de riesgo tenían una idea completamente diferente sobre cómo la empresa de Salguero debía avanzar, insistiendo en seguir la estrategia que firmaron en lugar de permitirle a Salguero y a su equipo pivotar. Salguero se encontró atado al timón de un barco condenado, incapaz de cambiar su rumbo.

«En ese proceso, perdí la cultura, perdí mi lugar de trabajo, perdí la capacidad de crear la dirección hacia donde debería ir la empresa», recuerda en un episodio de HBR IdeaCast.

Baste decir que Salguero optó por autofinanciar su próxima empresa, ButcherBox, la cual ha sido muy exitosa.

No niego que aceptar inversiones externas pueda dar frutos, y hay muchos negocios prósperos que lo demuestran. Pero si parte de tu objetivo como fundador es ejercer control sobre tu empresa, el autofinanciamiento es el camino a seguir.

Cada vez más personas se están convirtiendo en emprendedores, y con razón. Tu tiempo es tuyo, y puedes forjar tu camino hacia adelante como mejor te parezca. Dicho esto, se necesita motivación y disciplina, y ciertamente no siempre es divertido. Pero si puedes lograr que funcione, las recompensas valdrán la pena.

*Aytekin Tank – fundador y CEO de www.jotform.com – Autor del bestseller «Automate Your Busywork»