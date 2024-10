Aaron Dinin* – EHandbook

Recuerda que los emprendedores también son inversores y que construir una empresa es un deporte de equipo

“Estamos muy emocionados con él, pero también estamos tratando de pensar a futuro”, dijo uno de los dos cofundadores con los que me estaba reuniendo. “Si salimos del negocio, digamos, por mil millones de dólares, ceder un 2.5% adicional de participación significaría básicamente entregarle 25 millones de dólares. Eso simplemente nos parece una locura”.

Esas eran las preocupaciones de un par de fundadores con los que estaba hablando, que intentaban decidir si debían incorporar a una tercera persona para ayudarlos a desarrollar su producto. Originalmente, habían planeado encontrar a alguien con las habilidades técnicas necesarias para construir su plataforma, pero sucedió que conocieron a un candidato que era un poco diferente de lo que esperaban, y él estaba interesado en un rol mucho más grande.

A los fundadores les gustaba el tipo. Sentían que podría ser un gran encaje para su equipo en una etapa temprana, pero él quería más que solo un paquete típico de empleado. Estaba pidiendo una participación del 15% en su startup, una empresa sin ingresos, sin financiación y sin prácticamente nada. Y los fundadores estaban luchando por decidir si debían negociar para reducir su solicitud a algo más modesto, como un 12.5%.

No pude evitar reír. Era una de esas situaciones en las que emprendedores inexpertos se estaban enfocando en el problema equivocado, y esa es la forma más rápida de perderlo todo.

El peligro de acaparar acciones Vamos a aclarar el defecto obvio en su lógica:

Poseer el 100% de una empresa fallida vale exactamente cero dólares.

Y, sin embargo, a pesar de lo que para mí parece matemática simple, siempre estoy hablando con fundadores que están tan obsesionados con su participación en las empresas que están construyendo, que están dispuestos a asfixiar a sus startups hasta la muerte antes de darles una oportunidad de crecer. En este caso, los fundadores se habían convencido de que la conversación giraba en torno a un «extra» de 2.5% y si tenía sentido cederlo. Al hacerlo, estaban pasando por alto el verdadero problema: ¿Es este tipo capaz de aportar suficiente valor para que su empresa valga algo en primer lugar?

Desafortunadamente, muchos fundadores acaparan acciones porque están demasiado apegados a la fantasía de que van a «triunfar a lo grande» por su cuenta. Creen que podrán quedarse con toda la propiedad mientras logran un éxito rotundo, pero la verdad es que nadie lo hace solo. De hecho, lo opuesto es cierto. Los emprendedores que entienden cómo aprovechar su grupo de acción como una herramienta para acceder a recursos son los que finalmente tienen éxito. Entienden que sus acciones no son para que ellos se enriquezcan. En su lugar, las acciones son el principal activo que pueden usar para lograr cosas importantes como atraer talento, incentivar la lealtad y acceder a capital. Este tipo de mentalidad de «acciones como recurso» es lo que les ayuda a construir equipos más sólidos y mejores empresas.

En contraste, cuando los emprendedores se preocupan por retener acciones solo por cuánto podrían valer en algún momento desconocido en el futuro distante e improbable, están demostrando que tienen la mentalidad equivocada. Es una mentalidad en la que el propósito de su trabajo es hacer mucho dinero para ellos mismos, en lugar de crear valor significativo.

Los emprendedores con los que estaba hablando eran un gran ejemplo. Se estaban distrayendo con el valor potencial en dólares que estarían entregando si su empresa alcanzaba el estatus de unicornio, mientras ignoraban completamente que la única manera de llegar allí es formando el equipo adecuado.

La verdadera pregunta que hay que hacer “Vamos a retroceder un poco”, les dije a los fundadores. “Están preocupados por darle a alguien que apenas conocen 25 millones de dólares, y sí, es mucho dinero. Pero seamos realistas: ¿alguno de ustedes se ha detenido a preguntar si este tipo tiene lo necesario para hacer que su empresa valga mil millones de dólares?”

Intercambiaron miradas antes de que uno de ellos respondiera: “Bueno, creemos que puede aportar mucho”.

“Eso es un comienzo”, respondí. “Pero déjenme plantearlo de esta manera: si ya están obsesionados con un par de puntos porcentuales, están actuando como si estuvieran aferrándose a una empresa de mil millones de dólares en este momento. ¿Vale su empresa mil millones de dólares ahora mismo?”

Ambos movieron la cabeza tímidamente, admitiendo que no lo valía.

“¿Está cerca de ser una empresa de mil millones de dólares?”, pregunté retóricamente, sabiendo, por supuesto, que no lo era. “Entonces, en lugar de pensar en lo ricos que serán si ganan el premio mayor, ¿no deberían estar pensando en si este tipo puede ayudarles a construir algo valioso en primer lugar?”

Los fundadores asintieron, y pude ver que tenía su atención. “Las acciones son solo otra herramienta en su caja”, expliqué. “Si van a construir algo grande, necesitarán atraer a las personas adecuadas, y eso les va a costar. O pagan en efectivo, que me imagino no tienen, o pagan con acciones. Y si quieren atraer a alguien que esté dispuesto a luchar a su lado, que esté tan comprometido como ustedes, eso significa ceder una parte significativa del pastel”.

“¿Pero qué pasa si terminamos dando más de lo que vale?”, preguntó uno de los cofundadores.

Me encogí de hombros. “Ese es el riesgo que corren. Pero piénsalo de esta manera: si tienes la suficiente confianza en él como para considerarlo casi un cofundador, entonces tienes que creer que va a aportar suficiente valor para que valga la pena. Si hace bien su trabajo, ambos se beneficiarán, y ese 15% parecerá una decisión inteligente. Si no lo hace, tendrán problemas más grandes que las acciones que cedieron”.

Los emprendedores estuvieron callados por un momento, considerando mi punto. Finalmente, uno de ellos habló. “Entonces, ¿cómo sabemos si es la persona correcta?”

“Buena pregunta”, dije. “Pregúntense: ¿Aporta habilidades que ustedes no tienen? ¿Aporta conexiones o conocimientos que les faltan? ¿Sienten que pondrá el esfuerzo necesario para que esto funcione? Y, lo más importante, ¿creen que va a tratar esta empresa como si fuera suya?”

Parecían confundidos, y me di cuenta de que no habían pensado completamente en lo que significa contratar a alguien. “Miren”, dije, “las acciones son valiosas, pero solo si tienen algo que valga la pena poseer. Acaparar acciones no les sirve de nada si significa que luchan solos. Si creen que este tipo puede ayudarles a alcanzar sus metas, no dejen que unos pocos puntos porcentuales los frenen. Les aseguro que, si este tipo finalmente les ayuda a construir una empresa de mil millones de dólares, para cuando eso suceda, su relación con él habrá evolucionado tanto que estarán encantados de recompensarlo con esa gran cantidad de dinero”.

Uno de los fundadores se recostó, suspirando. “Supongo que cuando lo planteas así, parece un poco estúpido preocuparse por ese 2.5%”.

“No es estúpido”, respondí, “es normal. Están tratando de proteger lo que han construido hasta ahora. Pero recuerden, lo que tienen ahora es solo el comienzo. Si quieren construir algo que perdure, van a tener que dejar atrás la idea de que pueden hacerlo todo solos. Construir una empresa es un deporte de equipo. No lo lograrán acaparando sus acciones; lo lograrán aprovechando las acciones para atraer a las personas que pueden ayudarles a convertirla en algo real. En última instancia, cuanto más inviertan en su equipo, mejores serán sus posibilidades de éxito”.

*Aaron Dinin. Enseña iniciativa empresarial en Duke. Ingeniero informático. Doctor en inglés. Escribe sobre los errores que cometen los emprendedores, porque ha cometido muchos.