Aunque muchas personas pueden nombrar varias empresas unicornio como Uber, Airbnb, GitLab y otras, no saben exactamente qué significa el término y los criterios para convertirse en una.

En 2013, la capitalista de riesgo Aileen Lee acuñó este término para referirse a las empresas privadas valoradas en mil millones de dólares o más. En aquel momento solo había 39 unicornios, pero en junio de 2021, el mundo empresarial contaba con más de 700 empresas de este tipo, y a esta lista se van sumando más. Así que unicornio es un término que se utiliza sólo en las startups con más de mil millones en términos de valoración.

Algunas empresas unicornio populares son Uber, Airbnb, Stripe, Epic Games, Robinhood, Reddit y GitLab, entre otras. Sin embargo, se utilizan términos como decacornio para referirse a las empresas valoradas a partir de 10.000 millones de dólares y hectocornio para las valoradas por encima de 100.000 millones.

El post repasará las lecciones que puedes aprender de las startups unicornio y lo que las diferencia de otras empresas.

Características de las startups unicornio

Cada empresa tiene su propia historia de cómo se convirtió en un unicornio. Sin embargo, todas las startups unicornio tienen características similares.

Innovación de vanguardia

Las empresas unicornio se caracterizan por perturbar el sector al que pertenecen. Son las primeras en su campo e innovan continuamente para mantenerse por delante de sus rivales que se incorporan al espacio más tarde. Así, sus estrategias innovadoras son las que las convierten en empresas unicornio. Por ejemplo, Uber cambió la forma en que la gente se desplaza al trabajo o a los negocios, mientras que Airbnb transformó la forma en que la gente planifica sus actividades de viaje y mucho más.

De propiedad privada

La mayoría de las empresas unicornio son negocios de propiedad privada que aumentan su valoración cuando otra empresa bien establecida invierte en ella. Por ejemplo, la India tiene un mayor número de empresas de propiedad privada valoradas por encima de los 1.000 millones de dólares.

Mayor nivel de tecnología

La mayoría de los productos de las empresas unicornio son software, luego hardware y un porcentaje menor de otros productos y servicios. Por ello, estas empresas operan con un alto nivel de tecnología.

Startups orientadas al consumidor

Casi el 62% de estos negocios son empresas B2C cuyo objetivo principal es simplificar las cosas para los consumidores. Por lo tanto, forman parte de su día a día y tienen sus productos y servicios fácilmente accesibles y asequibles.

Por ejemplo, el 15% de los unicornios se encuentran en el espacio de las tecnologías financieras. Estas empresas buscan automatizar el uso y la prestación de servicios financieros, el 13% se encuentran en las industrias de comercio electrónico y mercados, el 10% en la IA y los robots, mientras que el 8% se encuentra en el espacio de la salud. Otra parte de ellos se encuentra en el espacio de Internet, Edtech, ciberseguridad, bienes raíces, AdTech, DevOps, y más.

Lecciones que puedes aprender de los líderes empresariales de los unicornios

Los unicornios están utilizando la innovación tecnológica y las estrategias de mercado de primer nivel para interrumpir los mercados existentes y crear otros nuevos. Estas startups fueron desarrolladas a partir de una idea por un equipo menos experimentado y se enfrentaron a retos similares a los de cualquier otro nuevo negocio.

Sin embargo, estudiando su historia, un emprendedor en fase inicial puede aprender importantes lecciones empresariales para construir una startup unicornio.

Identificar un problema y resolverlo

Las grandes ideas de negocio comienzan cuando una persona intenta resolver un problema personal. Por ejemplo, los fundadores de Airbnb, Brian Chesky y Joe Gebbia, convirtieron su loft en un espacio de alojamiento y lo alquilaron para generar ingresos. Luego construyeron su propio sitio web y comenzaron el negocio.

La lección es que una buena idea de negocio es, sobre todo, una solución a un problema que estás experimentando en tu propia vida. El intento de los fundadores de Airbnb de llegar a fin de mes dio lugar a esta empresa unicornio.

Construir una cultura empresarial orientada a la misión

WeWork es una empresa privada valorada en 20.000 millones de dólares y ofrece espacios de trabajo privados o compartidos en 20 ciudades de Estados Unidos y otros 20 países. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas pueden conseguir fácilmente una oficina en zonas cubiertas por WeWork.

La misión de la empresa es “Haz lo que amas”, lo que habla a su cliente objetivo porque es lo que los emprendedores aprecian.

Hacer movimientos bien calculados

Atlassian hace software empresarial, pero en 2017 la empresa gastó 425 millones de dólares en adquirir Trello, que es conocida por crear herramientas de gestión de proyectos.

Adquirir a un competidor fue una estrategia bien calculada porque Trello construyó un producto excepcional que Atlassian.

Tener ambiciones que cambien el mundo

Una idea con visión de futuro no se consigue fácilmente, pero si lo haces te ganarás el apoyo del público como SpaceX.

La empresa unicornio está valorada en 31.000 millones de dólares, y la aventura del cohete reutilizable del fundador ha atraído más amor del público que su negocio de coches eléctricos.

Entender los problemas de los nuevos mercados antes de expandirse

Tener una idea excepcional es bueno, pero saber ejecutarla correctamente es mejor. El servicio de transporte de Uber introdujo un nuevo concepto que cambió el modo en que los empresarios se desplazan al trabajo, pero Grab, de Singapur, parece haber ganado la partida a Uber.

Anthony Tan, el fundador de Grab, introdujo el pago electrónico en naciones que están atrasadas en términos de infraestructura financiera, mientras que Uber ha luchado durante años tratando de adaptarse en algunas partes del mundo en desarrollo.

El mercado es amplio y puede acoger a varias empresas disruptivas

El caso de Lyft y Uber demuestra que el mercado es enorme para quienes tienen estrategias disruptivas.

Aunque Lyft se fundó 3 años después de Uber y no es un unicornio, la empresa ha crecido a un ritmo más rápido y ahora está valorada en 21.000 millones de dólares y salió a bolsa. Así que no deseches tu idea de negocio porque otra empresa se haya establecido antes que la tuya. Mientras haya un problema que quiera resolver y exista cierta demanda de sus productos y servicios, no se deje frenar por la ventaja de ser el primero que tiene la otra empresa.

Busque un nicho de mercado

El mercado de consumo es amplio y, por ello, los jóvenes empresarios ambiciosos se lanzan sin pensar en la competencia. En lugar de dar ese paso, un empresario puede buscar un nicho con algunos clientes pero con poca competencia.

Desktop Metal, valorada en 2.000 millones de dólares, y Rocket Lab, ahora valorada en 1.100 millones, hicieron exactamente eso. El fabricante de sistemas de impresión 3D en metal y el fabricante aeroespacial son startups unicornio que tenían objetivos ambiciosos y buscaron un nicho de mercado para sus ideas.

Cree lo que usted también querría usar

Algunos emprendedores inician negocios que fabrican productos u ofrecen servicios que pueden utilizar para resolver sus problemas personales. Por ejemplo, la directora general y cofundadora de Houzz, Adi Tatarko, y su marido crearon una plataforma online de remodelación del hogar para solucionar su problema de rediseño. El Bootstrapping les ayudó a conseguir los mentores e inversores adecuados que les ayudaron a ampliar el sitio.