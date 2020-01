Los 16 libros de negocios del 2020, según INC

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Los libros de negocios vienen con todo este 2020. Desde la batalla por ser el rey de la carne sin carne hasta las escaramuzas de los empresarios con Amazon y Facebook espere muchas historias dramáticas en el nuevo año.

Si entre tus propósitos de año nuevo incluiste “mejorar mi liderazgo“, los libros de negocios que verán la luz en 2020 tienen mucho para ofrecerte.

Grandes nombres abordan grandes temas (ej, Michael Porter sobre política y Sylvia Ann Hewlett en #MeToo). Y en un par de jugosas cuentas internas, los emprendedores descuidados derriban enemigos (Square supera a Amazon) o son derrotados por amigos (los fundadores de Instagram salen de Facebook).

ENERO

#MeToo en el mundo corporativo: poder, privilegio y el camino a seguir, por Sylvia Ann Hewlett

Durante décadas, Hewlett, economista, ha iluminado las prácticas y las estructuras de poder que obstruyen a las mujeres en el lugar de trabajo. En #MeToo en el mundo corporativo, aborda las limitaciones y las consecuencias involuntarias del movimiento #MeToo, incluida la inquietud masculina sobre la tutoría o el patrocinio de mujeres jóvenes. Esa excesiva cautela, a su vez, reduce la línea de acceso a la suite C, donde necesitamos diversidad para poner fin a esta basura de una vez por todas.

Sizing People Up: Manual de usuario de un agente veterano del FBI para la predicción del comportamiento, por Robin Dreeke y Cameron Stauth

Las mismas tácticas utilizadas para detectar espías y criminales se pueden aplicar al mundo de los negocios. ¿En quién debo confiar? ¿Este tipo va a entregar lo comprometido? ¿Qué significó realmente ese comentario en la reunión? ¿En serio va a comprar o me está encadenando? La contratación y las ventas deberían beneficiarse.

El coautor de Sizing People Up, Dreeke, es un ex jefe del programa de análisis de comportamiento de contrainteligencia del FB

El futuro es más rápido de lo que piensas: cómo las tecnologías convergentes están transformando los negocios, las industrias y nuestras vidas, por Peter H. Diamandis y Steven Kotler

Un millón de libros reflexionan sobre los efectos sociales y económicos de los disruptores como la IA, la realidad virtual, la impresión en 3D, blockchain, la robótica y la biología digital.

Lo que es intrigante en este libro es la especulación de Diamandis (presidente ejecutivo de Singularity University) y Kotler (periodista científico) sobre lo que sucede cuando todo eso comienza a juntarse. La implicación para extender vidas es especialmente intrigante.

Estrategia y tácticas de liderazgo: Manual de campo, por Jocko Willink

Un manual de campo es perfecto para los nuevos líderes, que tienen menos tiempo que nadie para leer grandes libros sobre liderazgo. El ejército utiliza manuales de campo para proporcionar instrucciones simples paso a paso para hacer frente a innumerables situaciones desconocidas.

Willink, un antiguo comandante del Navy Seal, adopta ese enfoque en Estrategia y Tácticas de Liderazgo con temas como tratar con el síndrome del impostor, repartir castigos y dar retroalimentación.

Compitiendo en la era de la IA: estrategia y liderazgo cuando los algoritmos y las redes manejan el mundo, por Marco Iansiti y Karim Lakhani

Así como Internet requería una reinvención fundamental de los modelos de negocio, la inteligencia artificial desafía a los líderes a repensar todo sobre sus organizaciones.

Los procesos de IA son más escalables que los impulsados ​​por humanos; la tecnología crea más alcance porque se conecta fácilmente a otras empresas digitales; y amplifica enormemente el aprendizaje y la mejora.

En Competting in the Age of AI, dos profesores de Harvard Business School explican cómo aprovecharla.

FEBRERO

Liderazgo es lenguaje: el poder oculto de lo que dices y lo que no dices, por L. David Marquet

El lenguaje es, posiblemente, el mayor tema de liderazgo de todos. Los lectores pueden aplicar las lecciones de Marquet, un comandante de submarinos nucleares convertido en consultor, simplemente, de inmediato y todos los días.

Como demuestra Liderazgo es lenguaje, comprender las distinciones entre la elección de palabras y frases buenas y malas puede mejorar la relación entre usted y su equipo. Por ejemplo: intente entregar información (“Comenzaré nuevamente a las 11 a.m.”) en lugar de instrucciones (“Regresaré a las 11 a.m.). ¿Ves? Simple.

La experimentación funciona: el sorprendente poder de los experimentos comerciales, por Stefan Thomke

Hace treinta años, Peter Senge alentó a las empresas a convertirse en organizaciones de aprendizaje. Ahora, en Experimentation Works, un profesor de Harvard Business School se vuelve más concreto, alabando el poder de las “organizaciones de experimentación” en las que todos, no solo I + D, prueban constantemente todo, desde nuevos procesos hasta nuevos modelos de negocios con rigor científico.

Thomke presenta las mejores prácticas para crear una hipótesis sólida, establecer grupos de control e interpretar los resultados. ¿Puedes distinguir un verdadero positivo o negativo de uno falso? ¿Alguna vez compara las prácticas actuales con ellas mismas?

MARZO

Sobredosis de competencia: cómo la mitología del mercado libre nos transformó de ciudadanos reyes a servidores del mercado, por Maurice Stucke y Ariel Ezrachi

La sabiduría convencional dice que la competencia es buena. Lo suficientemente justo. Pero más no siempre es mejor. De hecho, la proliferación de los rivales a veces perjudica a los consumidores, que pagan menos pero también obtienen menos: alimentos poco saludables, agua potable tóxica, tarifas ocultas, escuelas que no funcionan y un Internet acosado por los anunciantes.

Los autores, ambos profesores de derecho comercial, explican en Sobredosis de competencia cómo los lobbystas, legisladores y líderes empresariales conspiran para impulsar la competencia nociva.

The Innovation Stack: Construyendo un negocio inmejorable Una idea loca a la vez, por Jim McKelvey

Como cofundador de la compañía de pagos para pequeños comerciantes Square, McKelvey pasó los primeros días de su aventura sin ser asesinado por Amazon.

Square fue tan bueno para no ser asesinado que en realidad eliminó el servicio rival de Amazon menos de un año después de su introducción. La compañía logró eso usando una estrategia que McKelvey llama la “pila de innovación”. Otras startups exitosas también lo han usado, y el autor explica cómo funciona.

El mito del capitalismo chino: el trabajador, la fábrica y el futuro del mundo, por Dexter Roberts

La destreza manufacturera de China es una amenaza u oportunidad, dependiendo de dónde viva en la cadena de suministro. ¿Pero finalmente elevará a ese país a la dominación mundial? Quizás no, sugiere el periodista de negocios Dexter Roberts.

El mito del capitalismo chino es una historia de dos ciudades: Binghuacun empobrecido, de donde salen hordas de migrantes; y la industrial de Guangdong, donde llegan hordas de migrantes. Las luchas de las familias allí predicen una creciente tensión social que pone en peligro el futuro del gigante.

ABRIL

Sin filtro: la historia interna de Instagram, por Sarah Frier

La periodista Sarah Frier consiguió entrevistas con los fundadores, ejecutivos y competidores de Instagram para hacer una crónica del crecimiento meteórico de la compañía, seguida de su venta y relación rocosa con Facebook.

La autora de No Filter promete detalles dramáticos previamente no reportados sobre las salidas de Kevin Systrom y Mike Krieger de la compañía que engendraron. Además: los usuarios de Marquee como Anna Wintour y Kris Jenner discuten cómo crean sus marcas personales

Reprogramación del sueño americano: de la América rural al Silicon Valley – Haciendo que la IA nos sirva a todos, por Kevin Scott con Greg Shaw

Los libros sobre IA están proliferando tan rápido que uno pensaría que las computadoras los están produciendo. Pero la reprogramación del sueño americano que propone Scott tiene una perspectiva interesante. Primero, porque él es CTO de Microsoft. Segundo, porque creció en la zona rural de Virginia y comprende cómo las interrupciones de cuello blanco afectan a las poblaciones secundarias. Scott aboga por una colaboración de política internacional similar a la enfocada en el cambio climático, la exploración espacial y la salud pública.

MAYO

Siempre el primer día: Cómo planean los Tech Titans mantenerse en la cima para siempre, por Alex Kantrowitz

El título, por supuesto, se refiere al dictamen de Jeff Bezos que los empleados de Amazon abordan cada día como el primer día de una startup.

Kantrowitz, un periodista de BuzzFeed, se sentó con Bezos, Mark Zuckerberg de Facebook, Sundar Pichai de Google y otros líderes de los colosos que, para bien y para mal, dominan nuestras vidas y nuestra economía. En Always Day One, explica cómo tales compañías mantienen un estado constante de urgencia y reinvención para evitar la inercia y la irrelevancia. Y sugiere cómo las startups podrían intentar cambiar eso.

La industria política: cómo la innovación política puede romper el embotellamiento partidista y salvar nuestra democracia, por Katherine M. Gehl y Michael E. Porter

¿Recuerdas cuando estaba de moda argumentar que el gobierno debería funcionar como un negocio? Incluso si el gobierno no es una empresa, la política es una industria, y una singularmente destructiva con sus propias formas sesgadas de competencia.

En The Politics Industry, el profesor de HBS, Michael Porter, creador de la estrategia seminal “Five Forces”, se une a la activista Gehl para explicar qué sucede cuando los partidos controlan las reglas de la competencia y cómo los ciudadanos pueden ayudar a arreglar el sistema.

JUNIO

Billion Dollar Burger: Inside Big Tech’s Race for the Future of Food, por Chase Purdy

A medida que la carne sin carne coloniza incluso las costas de la comida rápida, Purdy, un escritor de Quartz, informa sobre la interrupción que puede cambiar el planeta y que puede evitar el hambre, poner en peligro las economías agrícolas y hacer que algunas personas sean muy ricas.

El centro de Billion Dollar Burger es Josh Tetrick, CEO de una compañía de Silicon Valley que desarrolla carne de cultivos celulares. Tetrick, acosado por competidores hambrientos, es un tipo fascinante que anteriormente tomó Big Condiments con mayonesa vegana.

Humanocracy: Creando organizaciones tan asombrosas como las personas dentro de ellas, por Gary Hamel y Michele Zanini

Vaya, los autores de negocios ahora hablan menos sobre la gestión de la fuerza laboral y más sobre la gestión de personas.

En Humanocracy, el profesor de la London Business School, Gary Hamel, y el alumno de McKinsey, Zanini, explican los costos de deshumanizar a los trabajadores en aras del control y explican cómo lograr los beneficios de la coordinación y la coherencia, mientras que permiten que los empleados sean ellos mismos.

Leigh Buchanan – Inc.com