Kevin Systrom es el hombre detrás de Instagram, una de las redes sociales para móviles más usadas y con una historia emprendedora inspiradora.

De rechazar un trabajo un Facebook a ser comprado en 1.000 millones de dólares por la empresa de Mark Zuckerberg, pasó mucha agua bajo el puente, y también mucho aprendizaje que Systrom suele compartir en sus conferencias por el mundo.

Te compartimos algunas de sus frases más inspiradoras:

“Si has tenido una idea, comienza hoy mismo. No hay mejor momento para comenzar. Esto no significa que debas renunciar a tu trabajo y dedicarte 100 por ciento a tu idea desde el día uno. Son los pequeños progresos, los que inician el movimiento”