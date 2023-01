por Boris Manhart* – Entrepreneurs Handbook

No se trata de tener una gran idea, sino de ejecutarla. Y ejecución significa desarrollar los hábitos adecuados.

Mi primera startup fue una casualidad: Todavía me faltaba aprender sobre emprendimiento, dirección de equipos o procesos, y lo único que quería era libertad, un trabajo apasionante y dinero. Junto con mis cofundadores, conseguimos vender la empresa a una corporación internacional y, con el dinero que ganamos, fundamos una agencia digital. Eso fue en 2000, justo antes de que estallara la burbuja de Internet.

En los últimos 25 años, he fundado diferentes empresas y dirigido equipos de hasta 80 personas. Pero cuando empecé había pocos libros sobre emprendimiento y no había blogs. Así que he aprendido por las malas que la clave del éxito en el emprendimiento no está en tener una gran idea, sino sobre todo en la ejecución. Y ejecución significa desarrollar los hábitos adecuados.

En este artículo comparto los diez hábitos que conducen al éxito:

Hábito 1: Dedicar tiempo a aprender

Aprender es un proceso que dura toda la vida, y los emprendedores de éxito comprenden la importancia de mantenerse informados sobre las últimas tendencias y novedades de su sector. Dedican tiempo a leer, aprender y mantenerse al día. También escuchan podcasts, asisten a seminarios web y eventos de networking, y realizan cursos online para ampliar sus conocimientos y habilidades.

Según los estudios, los empresarios que aprenden y desarrollan continuamente nuevas habilidades tienen más probabilidades de éxito a largo plazo. Aún recuerdo que hubo un tiempo en que empecé a copiarme a mí mismo, pero todo el asunto de Internet dio un gran paso adelante que me perdí por completo. Perdí clientes y motivación y me di cuenta de que, de repente, los demás seguían adelantándome.

En ese momento, aprendí a aprender. Hoy reservo 30 minutos cada mañana para leer y aprender, y lo hago antes de empezar a trabajar o después de mi rutina matutina. Otra forma es escuchar podcasts mientras hago ejercicio u otras actividades. También me fijo objetivos personales de aprendizaje, como leer al menos cuatro libros de negocios cada trimestre.

Hábito 2: Centrarse en lo importante

Los emprendedores de éxito entienden que la multitarea es un mito y que es imposible hacer bien varias cosas a la vez. En su lugar, se centran en sus tareas diarias más importantes y les dedican toda su atención.

«Centrarse no consiste en decir sí a las cosas que te gustan; consiste en decir no a las cosas que no te gustan». Steve Jobs

Una forma de desarrollar este hábito es dedicar dos horas cada día a trabajar en tu cosa número uno. He utilizado este método durante un tiempo y he visto resultados asombrosos. El objetivo pueden ser las ventas o conseguir que el producto encaje en el mercado. Durante este tiempo, apaga todas las distracciones, como el correo electrónico y las redes sociales, y dedica toda tu atención a la tarea. Además, establece límites claros entre el trabajo y el tiempo personal para mantener la concentración y evitar el agotamiento.

Hábito 3: Ser obstinado/no ser obstinado

Los emprendedores de éxito saben cuándo ser testarudos y cuándo ser flexibles. Una evaluación de personalidad aportó la prueba: Soy oficialmente terco, lo que me ayudó a desarrollar un detector de situaciones en las que tienden a ser implacables sin motivo. Una vez que me doy cuenta, hablo menos y escucho más. Además, busco feedback y me propongo crecer cada día como persona, empresario y asesor.

Por otro lado, es crucial ser muy concienzudo y exigente en lo que respecta al cumplimiento de los procesos y el uso de marcos de mejores prácticas como los OKR (Objectives and Key Results u Objetivos y Resultados Clave). No me malinterpretes: tu equipo debe tener la máxima libertad, pero hay reglas que todos deben cumplir.

Hábito 4: No conformarse

Los emprendedores de éxito siempre necesitan más que su nivel actual de éxito y siempre buscan formas de mejorar. Definen 2-3 objetivos ambiciosos, pero realistas y se centran principalmente en ellos. Ya sea un objetivo de ventas o una casa en la Toscana, lo más importante es que quieras alcanzarlos.

«Establecer objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible». Tony Robbins

Para ayudarme con este hábito, utilizo una estrategia de una página en la que describo mis objetivos a un año vista y mis iniciativas clave, así como los OKR (Objetivos y Resultados Clave) para hacer un seguimiento de los progresos. A continuación, es esencial seguir el progreso con regularidad. Cada viernes, fijo una entrada en el calendario y reacciono inmediatamente cuando mis iniciativas laborales no conducen a los resultados adecuados.

Hábito 5: Mantén tus promesas

Los hitos son acuerdos con el equipo, los inversores y las partes interesadas. Establecer hitos realistas y centrarse en alcanzarlos puede ayudar a mantener el rumbo y lograr los objetivos. Mediante el establecimiento de hitos claros y medibles, puede navegar por la incertidumbre de la construcción de un nuevo producto y la empresa y mantenerse en el camino de alcanzar sus objetivos.

Yo soy un tiro el aire y necesito objetivos ambiciosos que a menudo no son alcanzables, y me parece bien si llego al 70%. Aprendí a comunicar solo el 70% en lugar de mi hito interior.

Hábito 6: Ejecutar experimentos a escala

Los emprendedores de éxito comprenden la importancia de probar sus ideas y realizar experimentos a escala, lo que les permite validar sus suposiciones y tomar decisiones basadas en datos. Al ejecutar experimentos a escala, los emprendedores pueden identificar rápidamente lo que funciona y lo que no, y ajustar su estrategia en consecuencia.

«Si no estás constantemente probando y experimentando, lo más probable es que te estés quedando atrás». Reid Hoffman

Una cosa tengo clara: no sé qué experimento funciona mejor antes de empezarlo. Por eso hago experimentos a escala. Sólo los experimentos exitosos se convierten en proyectos o características. Entrena a tu equipo para que piense así; empezarás a invertir tus recursos sabiamente y serás mucho más rápido.

Hábito 7: Contratar por cultura

Los emprendedores de éxito comprenden la importancia de la cultura en una empresa y no tienen miedo a despedir a los empleados que no se alinean con los valores de la empresa. Al contratar (y despedir) en función de la cultura, los empresarios pueden asegurarse de que su equipo está alineado y trabaja por el mismo objetivo.

Contratar a un equipo clave excepcional es la principal tarea de un fundador o CEO de una startup, y sienta las bases para el crecimiento y el éxito futuros. Para garantizar la contratación de personas adecuadas, utilizo tarjetas de puntuación de puestos para comparar a los candidatos en función de lo que importa y basándome en datos.

Hábito 8: Utilizar marcos de buenas prácticas

Los emprendedores de éxito utilizan marcos de mejores prácticas como los OKR para guiar a sus equipos y medir el progreso. Los OKR (Objetivos y Resultados Clave) ayudan a alinear a los miembros del equipo en torno a un objetivo común, realizar un seguimiento del progreso y medir el éxito.

«Los OKR han ayudado a las mejores empresas a lograr resultados asombrosos» John Doerr

Mediante el uso de marcos como los OKR, los empresarios pueden asegurarse de que su equipo está trabajando hacia un objetivo común y de que se está progresando.

Desde que implantamos los OKR en CodeCheck, una aplicación de compras, solo dirigiría una empresa con ellos. De repente, dirigir una empresa resulta mucho más fácil gracias al establecimiento de expectativas y a la alineación.

Hábito 9: Soñar a lo grande

Los emprendedores de éxito tienen grandes sueños y no temen perseguirlos. Al soñar a lo grande, los empresarios pueden inspirarse a sí mismos y a sus equipos para lograr grandes cosas.

Probablemente, no tengo una personalidad natural para soñar a lo grande, y siempre tengo que empujarme a pensar en grande. Lo que ayuda es obtener pruebas de que una idea puede ser enorme gracias a ponerla a prueba.

Hábito 10: Decir no a menudo

Los emprendedores de éxito saben priorizar y no tienen miedo a decir no a las oportunidades que no se ajustan a sus objetivos. Al decir que no a menudo, los emprendedores pueden asegurarse de que se están centrando en las tareas más importantes y no se están atascando por las distracciones.

«La capacidad de decir ‘no’ es una gran ventaja para cualquier persona. Es la diferencia entre vivir en un contenedor de basura y vivir en un ático». Tim Ferriss

A menudo luchaba con tener demasiadas opciones, lo que provocaba que no destacara en ningún área en particular. Tener una estrategia clara puede mitigar este problema, ya que proporciona orientación y permite tomar decisiones más centradas. Cada vez que surge una nueva oportunidad, es importante preguntarse: «¿Contribuye esto a nuestros objetivos estratégicos generales?». Si la respuesta es negativa, es esencial poder rechazarla con confianza y hacer referencia a la estrategia de la empresa como motivo para hacerlo.

El espíritu emprendedor es un camino difícil pero gratificante. Para tener éxito, es esencial incorporar estos hábitos a tu rutina diaria. Aun así, debes trabajar duro para alcanzar el ajuste producto-mercado y escalar tu negocio.

*por Boris Manhart – Emprendedor serial y asesor de startups en GROWTH UNLTD