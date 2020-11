Tucker Max creó más de 80 startups y reflexiona sobre el espíritu emprendedor y lo único que necesitas para lanzarte a emprender.

Cuando empecé a emprender por primera vez, le pregunté a Mark Cuban qué había leído o estudiado para aprender cómo iniciar y construir negocios. Su respuesta:

“Experiencia. Es el único maestro confiable que he tenido. Ningún libro ha captado jamás cómo es realmente. Solo tienes que hacerlo “.

Mark es más inteligente que yo en la mayoría de las cosas, pero en esto creo que está equivocado.

Sí, la experiencia es crucial, por supuesto. Y sí, la mayor parte de la lectura sobre el espíritu empresarial es bastante inútil.

PERO, después de invertir en más de 80 empresas y comenzar varias propias y leer casi todo lo que hay sobre el espíritu empresarial, creo que no solo hay un método claro para crear bien el espíritu empresarial, creo que hay algunas cosas que puedes leer que te pueden enseñar ese método.

La lectura NUNCA reemplaza la actividad, pero puede ser la forma de averiguar por dónde empezar. Voy a contarte cuáles son esas lecciones de emprendimiento y dónde puedes leerlas precisamente.

La única lección de espíritu empresarial que necesita, en 3 partes

Paul Graham lo resume perfectamente:

Necesitas tres cosas para crear una startup exitosa: comenzar con buenas personas, hacer algo que los clientes realmente quieran y gastar la menor cantidad de dinero posible. La mayoría de las startups que fracasan lo hacen porque fallan en uno de estos. Una startup que haga estas tres cosas probablemente tendrá éxito.

No puedo resumirlo mejor que eso. Déjame desglosar cada tres:

Empieza con grandes personas

Mucha gente pasa por alto esto, y puedo ver por qué: es difícil entender cuán importante es la gente para los negocios hasta que intentas construir uno con gente mala.

La diferencia entre un buen cofundador y un cofundador promedio es la diferencia entre la ensalada de pollo y la mierda de pollo. He experimentado esto muchas veces en mi vida; de hecho, ha habido momentos en los que fui el cofundador promedio (o malo) y arruiné una gran idea.

Entonces, ¿Qué estás buscando en un gran cofundador (o equipo fundador)? Básicamente, el equipo fundador principal debe ser gente que haga las cosas bien.

A Paul Graham le gusta hablar de ello en términos de encontrar personas ingeniosas y decididas. Suena sencillo de entender, y lo es. Pero no es muy fácil encontrar a esas personas. La mayoría de la gente dice que es así. La realidad es que QUIEREN ser así, pero no es así.

¿Cómo se sabe si alguien es ingenioso y decidido? En realidad, es bastante fácil: solo mire lo que hicieron en su vida que demostró ingenio y determinación. El comportamiento pasado es un gran predictor del comportamiento futuro. No importa quién seas y dónde hayas comenzado en la vida, tu puedes mostrar esos atributos. Si comenzaste pobre y sin derechos, tienes un montón de oportunidades para mostrarles; Básicamente, toda tu vida está usando determinación para superar obstáculos con pocos recursos.

Si comienza ricos y con privilegios, también puedes mostrar estos atributos, solo que de diferentes maneras. Por ejemplo, aprendiendo muchas cosas nuevas, aprovechando las oportunidades que tienes frente a ti y creando cosas a partir de los recursos que tienes.

Las personas que han mostrado estos rasgos ANTES de trabajar contigo son las personas con las que quieres construir cosas.

Una vez que se ha ajustado el producto al mercado, entonces la inteligencia emocional de los líderes, tanto como el ingenio del equipo, es lo que impacta el éxito.

NOTA: Literalmente pasamos por esto en nuestra empresa y, de hecho, tuve que despedirme porque me equivoqué.

Haga algo que la gente quiera

El error más común que veo de los fundadores es que creen que necesitan una gran idea. Esto está completamente mal.

Las ideas no valen una mierda. Y las “grandes ideas” suelen valer incluso menos. ¿Por qué? Porque las startups no se tratan de ideas. Se trata de resolver problemas.

Busca esto en tu cerebro:

El único propósito de una startup es encontrar una solución comercialmente viable a un problema humano real.

Esto es lo que realmente significa “hacer algo que la gente quiera”.

Paul Graham lo enmarca así:

“Me gusta encontrar (a) soluciones simples (b) a problemas pasados ​​por alto © que realmente necesitan ser resueltos, y (d) entregarlos de la manera más informal posible, (e) comenzando con una versión 1 muy cruda, luego (f) iterando rápidamente “.

Marc Andreessen lo describe de la manera más sucinta:

“Lo único que importa es adaptarse al mercado de productos”.

¿Qué es la adecuación del producto al mercado? Andreessen dice:

“El ajuste producto / mercado significa estar en un buen mercado con un producto que puede satisfacer ese mercado … La vida de cualquier startup se puede dividir en dos partes: antes del ajuste producto / mercado y después del ajuste producto-mercado.

Haga lo que sea necesario para lograr el ajuste del producto / mercado. Incluyendo cambiar personas, reescribir su producto, mudarse a un mercado diferente, decirle a los clientes que no cuando no lo desee, decirle a los clientes que sí cuando no lo desee, recaudar esa cuarta ronda de capital de riesgo altamente diluyente, lo que sea necesario . “

No tiene un negocio hasta que tiene un modelo sostenible y repetible para atraer usuarios y convertirlos en clientes activos (de pago), y la única forma real de hacerlo es hacer algo que la gente quiera.

Asegúrate de enamorarte de resolver un problema y no de tu idea o tu solución. Porque si te importa resolver el problema, puedes seguir probando cosas hasta que … consigas algo que la gente quiera.

NUNCA ha habido un mejor momento en la historia para iniciar una empresa. No puedes hacerlo más complicado de lo que es:

Comienza con un problema real primero, luego sigue probando soluciones hasta que hayas hecho algo que la gente quiera, como lo demuestra la gente que lo usa (y compra).

Ahora, las ideas SI importan, por supuesto. Pero es fácil pensar en ideas cuando se comprende que solo importan cuando se aplican para resolver problemas reales. Y hay MUCHOS problemas que resolver en todas partes.

Gaste la menor cantidad de dinero posible

Enmarcaría esto como “evitar errores”, pero entiendo por qué Paul Graham lo llamó “gastar la menor cantidad de dinero posible”. Asume que gastar dinero más rápido de lo que se gana es el ERROR MÁS GRANDE que puede cometer una startup, y tiene razón.

¿Por qué? Porque gastar dinero demasiado rápido (especialmente en empresas respaldadas por riesgo, que es casi exclusivamente el tipo de empresa con el que trata Paul) es una señal de mala mentalidad y mala toma de decisiones, lo cual es prácticamente imposible de superar. Si estás gastando la menor cantidad de dinero posible, te obliga a ser ingenioso y concentrarse ÚNICAMENTE en las cosas que importan, lo que, en primer lugar, es lograr un ajuste entre el producto y el mercado y luego vender.

Si gastas la menor cantidad de dinero posible, probablemente estarás bien, porque te da tiempo para resolver todos los demás errores que inevitablemente cometes.



Si gastas lo menos posible, tienes tiempo para arreglar los números 1 y 2.

Ahora solo hay una cosa que hacer: ir a construir

Estas son las únicas tres lecciones fundamentales que necesita para iniciar una startup:

1. Empiece con personas excelentes: ingeniosas y decididas

2.Haga algo que la gente quiera resolviendo sus problemas.

3. Gaste la menor cantidad de dinero posible, de modo que tenga tiempo para encontrar soluciones y corregir errores

Eso es.

Una vez que conozcas estos fundamentos y los uses para guiar tu toma de decisiones, no queda nada por hacer excepto exactamente lo que dijo Mark Cuban: comenzar a construir.

Si sientes la necesidad de leer más sobre nuevas empresas, no lo haga. Empieza a construir.

Si realmente quieres leer más, lee esta cita, también de Paul Graham:

“La forma de tener éxito en una startup no es ser un experto en startups, sino ser un experto en sus usuarios y el problema que les está resolviendo”.



La gente quiere complicar esto, para poder evitar hacer el trabajo emocionalmente duro de correr el riesgo de construir algo que podría fallar. No hay forma de evitar ese riesgo, excepto no iniciar una empresa.

O ve a construir algo que la gente quiera o trabaja para alguien que lo haya hecho, pero no pierdas más tiempo “aprendiendo” cómo ser un emprendedor. Aprender es genial, pero dedica ese tiempo a aprender sobre el problema que estás tratando de resolver y luego realmente construirás algo.

La lista de libros que NO deberías Leer

Veo un montón de listas de libros sobre el espíritu empresarial que son una total estupidez, así que también voy a publicar una lista de NO LEER. Todos los libros de esta lista se recomiendan comúnmente a los emprendedores, y los he leído todos, y la mayoría deben evitarse:

De buena a excelente: Por qué algunas empresas logran dar el salto…y otras no (Jim Collins): posiblemente el peor libro de negocios que puedas leer. Collins estudió grandes compañías y luego creó una narrativa para explicarlas, excepto que todo estaba inventado. Como si te dijera que como todos los que comen zanahorias mueren, las zanahorias son mortales. Total mierda. Ignorar.

El dilema de los innovadores (Clayton Christensen): un libro interesante y un clásico de la escuela de negocios, que debería ser una PRINCIPAL señal de alerta para cualquiera que intente EMPEZAR un negocio. Si le interesa la teoría de la disrupción (que este libro explica en primer lugar), le recomendaría leer el material de Ben Thompson sobre la teoría de la agregación. Personalmente, creo que tiene razón y Clayton está equivocado. Pero de nuevo, NADA de eso le importa al fundador de una startup en las trincheras.

Creativity, Inc (Ed Catmull): Me encanta Pixar, pero Ed es realmente malo contando historias (irónicamente) y entendiendo lo que es realmente relevante e importante. Tenía muchas ganas de amar este libro, pero no es muy bueno para los emprendedores.

48 leyes del poder (Robert Greene): me encanta este libro, pero no creo que sea tan útil para construir un negocio. En última instancia, construir un negocio se trata de crear valor. 48 leyes trata sobre cómo tomar las cosas, no crearlas. Sin embargo, es genial para aprender a navegar por la política de la oficina.

Delivering Happiness: ¿Cómo hacer felices a tus empleados y duplicar tus beneficios? (Tony Hsieh): es sólido, Tony es un tipo inteligente, pero ligero en tácticas reales y no es realmente relevante para la mayoría de las nuevas empresas. Más para un público corporativo, creo.

Steve Jobs (Walter Issacson): No eres Steve Jobs. No deberías intentar copiarlo. Este libro no te ayudará a ser quien necesitas ser para triunfar.

El arte de la guerra (Sun Tzu): AMO este libro, pero de nuevo, no es relevante en el día a día para la mayoría de los emprendedores.

El E-Myth (y sus variantes) (Michael Gerber): se trata de pequeñas empresas y contiene muchos consejos incompletos. Ignorar.

El manantial: o Atlas se encogió de hombros. O cualquier libro de Ayn Rand: Ni siquiera voy a hacer un comentario sobre su filosofía, no me importa. Pero te prometo que no hay nada aquí que te ayude a iniciar o construir un negocio. Te ayudará a fantasear … lo cual no ayuda a construir. Y no es ningún error que la mayor concentración de radianes se encuentre en la política y las finanzas: dos industrias construidas sobre la destrucción y la toma, no sobre la construcción.

Pensar, rápido y lento (Daniel Kahnemann): un gran libro. Es totalmente innecesario leer para iniciar y administrar un negocio.

Outliers (O cualquier cosa de Malcolm Gladwell): No quiero iniciar un debate sobre Gladwell, pero veo su escritura como comida rápida; divertido mientras lo hace, no hace nada para mejorarlo.

Losing My Virginity (o en realidad cualquiera de los libros de Richard Branson): Es un gran tipo y ha hecho cosas increíbles, pero es TERRIBLE para explicar realmente lo que hace. Es un gran ejemplo de un emprendedor que no sabe cómo decirte cómo hace, simplemente lo hace de forma natural.

Cualquier cosa de Gary Vaynerchuck: Gary es un tipo muy agradable y muy inteligente, pero siento que la mayoría de sus cosas son inspiración y energía bla-bla. Es para personas que no han comenzado o están tratando de encontrar ese valor. No del todo, pero el 80% está dirigido a esas personas, no a empresarios que operan directamente.

Cualquier cosa de Guy Kawasaki: omítela. Nunca he conocido a nadie serio que lea sus cosas, y las únicas personas a las que he oído hablar de él son emprendedores deseosos. Toma las mejores ideas de otras personas, las embrutece y finge que se le ocurrió la idea.

Para la mayoría de los emprendedores, un libro es el mejor marketing multiusos que pueden tener. Lo único que queda es iniciar el proceso.

Tucker Max Co-fundador de Scribe (www.scribewriting.com), Autor de 4 libros considerados best seller #1 por NY Times